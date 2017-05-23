Рубен Геррейро подписал контракт с командой EF Education First

Рубен Геррейро – новый велогонщик команды EF Education First

25-летний португальский велогонщик Рубен Геррейро (Ruben Guerreiro) подписал двухлетний контракт с командой EF Education First, куда перейдёт после двух лет выступления в команде Katusha-Alpecin.

Он проявил способности к однодневных гонкам, показал, что может быть охотником за победами на этапах. В этом году Геррейро проехал первый в карьере Гран-тур – Вуэльту Испании-2019, где на двух этапах близко подошёл к победе, финишировав 4-м и 2-м.

Для португальского гонщика переход в EF Education Fist стало в каком-то смысле возвращением домой, потому что до начала профессиональной карьеры он выступал в любительской американской команде Axeon Hagens Berman.

Рубен Геррейро: «Как андер, я развивался в команде Axeon, выучил там английский. Сейчас будто возвращаюсь домой. США для меня вторая по значимости страна, я счастлив выступать в американской команде EF Education First.

В этом году я проехал свою первую Вуэльту, удивил сам себя тем, что смог сделать, финишировав 17-м в общем зачёте. Очень хочу продолжать расти в качестве гонщика на Гран-туры».

Джонатан Воутерс, генеральный менеджер команды: «Рубен очень уверен в себе, но может доказывать, что имеет на это право. Так, когда мы вели переговоры по поводу контракта, он отказался от моего предложения, ответив, что хочет больше. Потом сказал мне, чтобы я посмотрел этап Вуэльты Испании-2019 на следующий день, где он покажет мне свои способности. Он не выиграл этап, но приехал вторым. Я был впечатлён».