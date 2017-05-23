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Рубен Геррейро подписал контракт с командой EF Education First

Рубен Геррейро – новый велогонщик команды EF Education First

 

 

  25-летний португальский велогонщик Рубен Геррейро (Ruben Guerreiro) подписал двухлетний контракт с командой EF Education First, куда перейдёт после двух лет выступления в команде Katusha-Alpecin.

 

  Он проявил способности к однодневных гонкам, показал, что может быть охотником за победами на этапах. В этом году Геррейро проехал первый в карьере Гран-тур – Вуэльту Испании-2019, где на двух этапах близко подошёл к победе, финишировав 4-м и 2-м.

 

  Для португальского гонщика переход в EF Education Fist стало в каком-то смысле возвращением домой, потому что до начала профессиональной карьеры он выступал в любительской американской команде Axeon Hagens Berman.

 

Рубен Геррейро подписал контракт с командой EF Education First

 

  Рубен Геррейро: «Как андер, я развивался в команде Axeon, выучил там английский. Сейчас будто возвращаюсь домой. США для меня вторая по значимости страна, я счастлив выступать в американской команде EF Education First.

 

  В этом году я проехал свою первую Вуэльту, удивил сам себя тем, что смог сделать, финишировав 17-м в общем зачёте. Очень хочу продолжать расти в качестве гонщика на Гран-туры».

 

  Джонатан Воутерс, генеральный менеджер команды: «Рубен очень уверен в себе, но может доказывать, что имеет на это право. Так, когда мы вели переговоры по поводу контракта, он отказался от моего предложения, ответив, что хочет больше. Потом сказал мне, чтобы я посмотрел этап Вуэльты Испании-2019 на следующий день, где он покажет мне свои способности. Он не выиграл этап, но приехал вторым. Я был впечатлён».  

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Теги к статье: Рубен Геррейро Ruben Guerreiro EF Education First

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  1. Имя: Олег

    levonardo

    Вчера, 22:40 | Регистрация: 23.05.2017

    Так вот почему он нервничал на Харта после того этапа) Контракт на кону был)

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