Новая баскская команда на проконтинентальном уровне в 2018 году

- Категория:
- VeloTEAM |
- Дата:
- Вчера, 19:15
Команда из Страны Басков в 2018 году переходит на профессиональный континентальный уровень
Команда из Страны Басков вновь появится на проконтинентальном уровне. В 2018 году к пелотону присоединится профессиональная континентальная команда Euskadi Basque Country – Murias.
Директор Вуэльты Испании Хавьер Гильен поддержал новую команду и обещал, что команда получит приглашение на гонку.
Руководство компании Murias Group: «Уже три года мы делаем ставку на баскский велоспорт, этот вид спорта заложен в генах наших жителей и компания Murias Group хочет представлять ценности, разделяемые жителями Страны Басков. На протяжении этих лет мы работали с небольшим, но стабильным и имеющим потенциал проектом. После трёхлетнего опыта и без дополнительной поддержки мы решили сделать шаг вперёд и выйти на профессиональный континентальный уровень".
Йон Одриосола (Jon Odriozola), спортивный менеджер команды: «Невероятно, это исполнение мечты, после огромной работы и усилий мы переходим на проконтинентальный уровень и сможем принимать участие в лучших гонках мира. Хочу поблагодарить Хавьера Гильена и организаторов Вуэльты Испании за их поддержку нашего проекта с того момента, когда мы заполнили заявку на переход на профессиональный континентальный уровень».
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