Чемпион Турции Ахмет Оркен покидает команду Israel Cycling Academy

Чемпион Турции Ахмет Оркен попросил команду Israel Cycling Academy освободить его от контракта

Чемпион Турции Ахмет Оркен (Ahmet Örken) попросил освободить его от 2-летнего контракта, который был подписан в конце этого сезона с израильской проконтинентальной командой Israel Cycling Academy. 24-летний турецкий гонщик недавно завершил работу в первом тренировочном лагере команды Israel Cycling Academy и был выбран послом мира от израильского Центра мира Шимона Переса.

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Ахмет Оркен сообщил, что не сможет выступать в команде из-за растущего политического напряжения на Ближнем Востоке, последовавшего после заявления президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля. Вскоре после этого заявления президента США Ахмет Оркен связался с руководством команды Israel Cycling Academy и попросил расторгнуть контракт.

После разговора с Оркеном генеральный менеджер команды Ран Маргальот немедленно поехал в Турцию, в родной город гонщика, чтобы убедить его остаться в команде. Ахмет Оркен и его семья согласились взять время на размышления, но давление на гонщика и его семью продолжало расти, и он снова попросил команду о расторжении контракта. Команда согласилась выполнить просьбу Ахмета Оркена.

Ахмет Оркен: «Я очень благодарен за возможности, которые открывала передо мной команде Israel Cycling Academy. Но, к сожалению, недавние события заставляют меня так поступить. Моя семья живёт в городе Конья (Konya), моя мама и брат оказались в ужасном положении. Я благодарен за то, что стал профессиональным велогонщиком, но в первую очередь я остаюсь преданным сыном и братом. От всего сердца благодарю команду, в которой с самого начала ко мне относились как к члену семьи. Они давали мне уникальный шанс как в спорте, так и вне его».

Ран Маргальот, генеральный менеджер команды Israel Cycling Academy: «Нам было очень тяжело принять такое решение. Ахмет – великолепный спортсмен и прекрасный человек. Он присоединился к нашей программе, целью которой было показать, что спорт и мир выше политики. Его решение было смелым, и он получил поддержку и одобрение и в Израиле, и в Турции.

Мы огорчены его уходом, но хотим только всего самого лучшего для него и его семьи. Двери команды Israel Cycling Academy будут открыты для Ахмета, мы очень надеемся, что он к нам снова присоединится. И хотя нам очень грустно видеть, что Оркен покидает команду, это не разрушит наше стремление донести послание о возможности мирного сосуществования».