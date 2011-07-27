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Чемпион Турции Ахмет Оркен покидает команду Israel Cycling Academy

Чемпион Турции Ахмет Оркен попросил команду Israel Cycling Academy освободить его от контракта

 

 

  Чемпион Турции Ахмет Оркен (Ahmet Örken) попросил освободить его от 2-летнего контракта, который был подписан в конце этого сезона с израильской проконтинентальной командой Israel Cycling Academy. 24-летний турецкий гонщик недавно завершил работу в первом тренировочном лагере команды Israel Cycling Academy и был выбран послом мира от израильского Центра мира Шимона Переса.

 

Чемпион Турции Ахмет Оркен покидает команду Israel Cycling Academy

 

Чемпион Турции Ахмет Оркен покидает команду Israel Cycling Academy

 

Photo (с)  Velo Images

 

  Ахмет Оркен сообщил, что не сможет выступать в команде из-за растущего политического напряжения на Ближнем Востоке, последовавшего после заявления президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля. Вскоре после этого заявления президента США Ахмет Оркен связался с руководством команды Israel Cycling Academy и попросил расторгнуть контракт.

 

  После разговора с Оркеном генеральный менеджер команды Ран Маргальот немедленно поехал в Турцию, в родной город гонщика, чтобы убедить его остаться в команде. Ахмет Оркен и его семья согласились взять время на размышления, но давление на гонщика и его семью продолжало расти, и он снова попросил команду о расторжении контракта. Команда согласилась выполнить просьбу Ахмета Оркена.  

 

  Ахмет Оркен: «Я очень благодарен за возможности, которые открывала передо мной команде  Israel Cycling Academy. Но, к сожалению, недавние события заставляют меня так поступить. Моя семья живёт в городе Конья (Konya), моя мама и брат оказались в ужасном положении. Я благодарен за то, что стал профессиональным велогонщиком, но в первую очередь я остаюсь преданным сыном и братом. От всего сердца благодарю команду, в которой с самого начала ко мне относились как к члену семьи. Они давали мне уникальный шанс как в спорте, так и вне его».

 

  Ран Маргальот, генеральный менеджер команды Israel Cycling Academy: «Нам было очень тяжело принять такое решение. Ахмет – великолепный спортсмен и прекрасный человек. Он присоединился к нашей программе, целью которой было показать, что спорт и мир выше политики. Его решение было смелым, и он получил поддержку и одобрение и в Израиле, и в Турции.

  Мы огорчены его уходом, но хотим только всего самого лучшего для него и его семьи. Двери команды Israel Cycling Academy будут открыты для Ахмета, мы очень надеемся, что он к нам снова присоединится. И хотя нам очень грустно видеть, что Оркен покидает команду, это не разрушит наше стремление донести послание о возможности мирного сосуществования».

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Теги к статье: Ахмет Оркен Israel Cycling Academy

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  1. Имя: Жанна

    Zhanzhak

    21 декабря 2017 22:49 | Регистрация: 14.12.2015

    Политика... везде политика... интересно,  в связи с этими событиями Джиро все же стартует в Израиле? Какова позиция руководства команд Бахрейна и ОАЭ? 

    1. Имя: Саша

      VeloVelo

      Вчера, 00:49 | Регистрация: 4.07.2013

      Хороший вопрос...

    2. Имя: Adrien

      Адриен

      Вчера, 01:44 | Регистрация: 17.05.2015

      Турция одно, Бахрейн и Эмираты - другое... Я имею в виду политику этих стран и их отношение к сложившийся ситуации вокруг Иерусалима. Так сказать, степень жесткости и непримиримости совсем разная. Поэтому поедут и будут участвовать.

      1. Имя: Ден

        rude_rider

        Вчера, 09:21 | Регистрация: 27.07.2011

        не факт.это зависит от СА как они скажут так и будет

        1. Имя: Adrien

          Адриен

          Вчера, 10:28 | Регистрация: 17.05.2015

          Э нет... Вы ошибаетесь, там отношения особые, НЕ вассальные. Да к тому же реакция саудовцев была относительно мягкой, почти проамериканской. Так что ПОЕДУТ. А если предположить НЕВОЗМОЖНОЕ - отказ, то это прямой путь к развалу этих команд - жесткая реакция UCI, да и кто из приличных велосипедистов и менеджеров останется в такой команде ?

          1. Имя: Ден

            rude_rider

            Вчера, 13:17 | Регистрация: 27.07.2011

            есть такое поверие в которое я тоже верю
            называется Бабло рулит
            Арабы рулят в футбольном мире
            теперь очередь велоспорта
            так что если даже и захотят не ехать не поедут и никакой УСИ им не помеха.а УСИ что денег не нужно?и так каждая вторая команда разваливается каждый год смена спонсора.

            Еще как вассальные.Бахрейн и ОАЭ это подобие областей СА куда голова туда и другие конечности.
            Пока что СА не втянут в серьезные терки,так как имеет прочные связи с ЮСА.
            ладно все это оффтоп.сорри.заканчиваю

  2. Имя: Юрий

    Крайний

    Вчера, 10:54 | Регистрация: 21.05.2014

    Если бы с этой стороны были какие нибудь проблемы, они бы нарисовались сразу и давно. Поедут и никуда не денутся.

     

  3. Имя: Ольга

    Earl57

    Вчера, 14:00 | Регистрация: 7.12.2014

    Правозащитники, которые радеют за палестинцев, рассказывали же, что разослали письма-обращения к велокомандам с призывом бойкотировать Джиро в Израиле. Ответ получили только от Бахрейн-Мериды, где было сказано, что команда не смешивает спорт и политику. Политика их не касается, поэтому они поедут Джиро независимо от места проведения. 

  4. Имя: protur

    protur

    Вчера, 17:25 | Регистрация: 19.07.2014

    Если все было бы так просто.

    Политика она везде - квинэссенция экономики. Если какие нибудь джихадисты и любая из крупных партий Палестины (ФАТХ, Хамас) объявят с началом весны священный джихаж, то никакие Джиры их не остановят, и вряд ли  кто туда поедет. Так что старт Джиро 18 можно сказать подвисает. Насколько это актуально, сказать трудно. Если конечно не выдавать свои ощущения за твердое знание.

    Войнушка нужна всем и Израилю (помощь от США) и Палестине (помощь от США)! И США, чтобы было кому помощь оказывать!

  5. Имя: Ольга

    Earl57

    Вчера, 17:48 | Регистрация: 7.12.2014

    Веньи же говорил, что у них предусмотрен запасной вариант на тот случай, если в Израиле совсем обострится ситуация. Заверил, что старт Джиро состоится в любом случае.

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Комментарии

  • rude_rider
    Том Дюмулин примет участие в Д ... (19)
    rude_rider-Фото
    ну он там впрыскивал слоновые дозы .ингалировал по черному и говорит что всегда так делает.попробуй у такого выиграй
  • Berdok
    Кристиан Прюдомм: «Мы не хотим ... (5)
    Berdok-Фото

    вот бы все зауважали чувака, скажи он вдруг - да, перебрал, "сознаю свою вину, меру, степень, глубину"... - не такое у него воспитание (с)

  • сервело
    Кристиан Прюдомм: «Мы не хотим ... (5)
    сервело-Фото
    "Ребёнок, букварь купи"
  • f16
    Кристиан Прюдомм: «Мы не хотим ... (5)
    f16-Фото
    а причем здесь политика? докажут, никто от ответственности не уйдет
  • Гонщик
    Крис Фрум продолжает подготовк ... (17)
    Гонщик-Фото

    стимуляторы как жрали , так и будут жрать , в вело без них никак , ну и асматики неоспоримое преимущество перед другими спортсменами всётаки имеют , с этим нужно что-то делать 

  • Гонщик
    Кристиан Прюдомм: «Мы не хотим ... (5)
    Гонщик-Фото

    почему не пишут о том , что Винокурова и Колобнева хотят осудить на три года , а Фрума отмажут , он в политику не лезет 

  • Shalam s Urala
    Кристиан Прюдомм: «Мы не хотим ... (5)
    Shalam s Urala-Фото

    пойман - вор.

    вор должен сидеть в тюрьме (с)

    особенно в такое интересное время, когда десятки "непойманневоров" в бан отправляют

    вот бы все зауважали чувака, скажи он вдруг - да, перебрал, "сознаю свою вину, меру, степень, глубину"...

    но.. сами всё понимаете. не в сказке живём. будет всё как обычно - "да я, да никогда". тьху

  • Shalam s Urala
    Крис Фрум продолжает подготовк ... (17)
    Shalam s Urala-Фото

    отмазать - это ж всё равно с какой-то формулировкой. во всяком случае, пока ещё, так положено, чтоб она была. вот это и интересно. - "пшикал, пшикал - перепшикал - ну с кем не бывает"? ))

    есть предельная норма. есть ответственность за её превышение. вроде всё очевидно. но не в наше время. сейчас возможно всё. и это интересно (по-своему)

  • rude_rider
    Стевен Крёйсвейк ставит целью ... (2)
    rude_rider-Фото

    помоему его пик карьры пришел на джиро 2016

    дальше теперь будет только в топ 5 максимум

  • sixpack
    Крис Фрум продолжает подготовк ... (17)
    sixpack-Фото

    Во-первых, на астматиков были нарекания. Во-вторых, PCS опубликовала статистику с процентом астматиков и выиранных ими медалей на разных олимпиадах. Больные оказались куда здоровее здоровых, ну да это не секрет. 

     

    Я думаю, что Фрумстера отмажут. Too big to fail. По крайней мере, сезона-2018 не лишат. И Фрум так же думает. И готовится.

     

    Вся система борьбы с допом нужна исключительно для политкорректной правки результатов в большом спорте. Поэтому она никуда не денется. Поломаные судьбы никого не трогают. Так что мы будем и дальше лицезреть отчисления из команд за снотворное и пожизненные дисквалы за то, что продается без рецепта в людой аптеке. 

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2 Фрум К. (GBr) (SKY) 3452
3 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 2545
4 Саган П. (Svk) (BOH) 2544
5 Нибали В. (Ita) (TBM) 2196
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 2171
7 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
8 Мартин Д. (Irl) (QST) 2050
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