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AG2R La Mondiale остаётся спонсором команды до 2023 года

 AG2R La Mondiale продлила спонсорскую поддержку велокоманды до 2023 года

 

 

  Французская велокоманда Мирового тура под руководством Венсана Лавеню получила спонсорскую поддержку групп AG2R La Mondiale до 2023 года. Сотрудничество групп по страхованию и велокоманды началось в 1997 году. А титульным спонсором группа AG2R стала в 2000, через 8 лет команда стала называться AG2R La Mondiale.

 

 

  Венсан Лавеню, генеральный менеджер команды: «Мы гордимся и очень тронуты тем, что AG2R La Mondiale уверены в нас и продлили спонсорскую поддержку с 2021 до 2023 года.  Наш любимый велоспорт, красивый и требующий большого приложения усилий, объединяет нас с 1997 года.

 

  Наше сотрудничество принесло много радости, успехов, а также сплачивало нас в самые трудные времена. Качество наших взаимоотношений не меняется. Я искренне благодарен руководству AG2R La Mondiale, директорам и сотрудникам за их веру в нашу команду. Эта верность позволит нам написать новые страницы нашей истории, ставить новые цели, работать с амбициозными молодыми гонщиками, что является фирменным знаком нашей команды».

 

  Андре Ренодан (André Renaudin), исполнительный директор AG2R La Mondiale: «За несколько дней до старта Тур де Франс-2019 мы снова засвидетельствовали, что полностью поддерживаем Венсана Лавеню и его велокоманду.  

 

  Наши велогонщики и спортивные директора олицетворяют солидарность и высокий уровень работы, который вдохновляет AG2R La Mondiale каждый день. Как и в велокоманде, сплочённая коллективная работа делает нас лучше.

 

  Теперь мы встретимся в Брюсселе, где стартует в этом году Большая Петля, чтобы вместе продолжить прекрасное приключение. Конечно, мы надеемся, что успехи команды в этой легендарной гонке будут соответствовать их преданности делу и решимости!»

 

Состав команды AG2R La Mondiale на Тур де Франс-2019

 

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Теги к статье: AG2R La Mondiale

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 20:57 | Регистрация: 30.06.2017

    Опубликуйте бюджет команды пожалуйста. Будет есть, с чем сравнить.

  2. Rokka

    Вчера, 21:51 | Регистрация: 23.01.2016

    Столько лет а тур так и не выиграли. Да и не один гранд тур

  3. close2you

    Вчера, 22:14 | Регистрация: 22.07.2017

    команда строго французская...не родился еще тот мисье оливье ФРУМО для франции)

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Ближайшие старты

6 - 28 июля 2019

Tour de France

ОПРОС

Победителем Тур де Франс-2019 будет гонщик, который участвовал в:

Комментарии

  • close2you
    AG2R La Mondiale остаётся спон ... (3)
    close2you-Фото

    команда строго французская...не родился еще тот мисье оливье ФРУМО для франции)

  • Rokka
    AG2R La Mondiale остаётся спон ... (3)
    Rokka-Фото
    Столько лет а тур так и не выиграли. Да и не один гранд тур
  • Astanaforever
    AG2R La Mondiale остаётся спон ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Опубликуйте бюджет команды пожалуйста. Будет есть, с чем сравнить.
  • M-07
    Составы команд на Тур де Франс ... (50)
    M-07-Фото

    А Кельдерман Тур не поедет что ли? Не успевает восстановиться?

  • SportSpirit
    Составы команд на Тур де Франс ... (50)
    SportSpirit-Фото
    Что-то они там вообще Джи задвинули, даже за Урана и Барде. Но если это еще можно объяснить невнятными выступления Томаса в этом сезоне+недавнее падение, то как объяснить 12-е место в рейтинге Нибали? Я развожу руками)
  • Сад
    Зденек Штыбар продлил контракт ... (2)
    Сад-Фото
    Лефевр конечно же Монстр!!! При всех проблемах со спонсорами и вследствии с финансированием, сохраняет и развивает " Волчью стаю"... Браво!!!
  • Сад
    Составы команд на Тур де Франс ... (50)
    Сад-Фото
    Всего одна разделка в начале...да уж тур на этот раз горнякам решили отдать... Инеос пока выглядит неуязвимым даже без Фрумми... Мувики почему-то до сих пор верят в Кинтану...Саймон - человек-сюрприз может слить, а может разорвать...так что мое мнение что Инеос майку не отдаст, а вот за подиум битва будет интересной...
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Составы команд на Тур де Франс ... (50)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Gorn9k
    Ну и кто еще один у Инеос?
    Кастровьехо, ДеЛаКрус, Элисонд или все-таки Москон?
    Москон сидит в горах ,готовится на классифику. По поводу Падуна ,я все время говорю если у него будет здоровье он выиграет Тур де Франс.
  • Anatoli Babkin
    Составы команд на Тур де Франс ... (50)
    Anatoli Babkin-Фото
    Карапаса тоже не рассматривали, до старта у букмекеров на него коэффициент был 100 ,после победы на этапе сразу на 60.А у Роглича был в то время 1,8 и что толку.

    Я и не удивлюсь, если Уран выйграет, у них и команда сильная.
  • motte
    Составы команд на Тур де Франс ... (50)
    motte-Фото

    Цитата: Anatoli Babkin
    Пулс должен выйграть тур.

    На сайклинге его даже не рассматривают -:)

    Характерно, что якоб идет первым затем берналь , а вот джи 11м, предпоследним,  замыкает нибали

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