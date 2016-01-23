AG2R La Mondiale остаётся спонсором команды до 2023 года

AG2R La Mondiale продлила спонсорскую поддержку велокоманды до 2023 года

Французская велокоманда Мирового тура под руководством Венсана Лавеню получила спонсорскую поддержку групп AG2R La Mondiale до 2023 года. Сотрудничество групп по страхованию и велокоманды началось в 1997 году. А титульным спонсором группа AG2R стала в 2000, через 8 лет команда стала называться AG2R La Mondiale.

Венсан Лавеню, генеральный менеджер команды: «Мы гордимся и очень тронуты тем, что AG2R La Mondiale уверены в нас и продлили спонсорскую поддержку с 2021 до 2023 года. Наш любимый велоспорт, красивый и требующий большого приложения усилий, объединяет нас с 1997 года.

Наше сотрудничество принесло много радости, успехов, а также сплачивало нас в самые трудные времена. Качество наших взаимоотношений не меняется. Я искренне благодарен руководству AG2R La Mondiale, директорам и сотрудникам за их веру в нашу команду. Эта верность позволит нам написать новые страницы нашей истории, ставить новые цели, работать с амбициозными молодыми гонщиками, что является фирменным знаком нашей команды».

Андре Ренодан (André Renaudin), исполнительный директор AG2R La Mondiale: «За несколько дней до старта Тур де Франс-2019 мы снова засвидетельствовали, что полностью поддерживаем Венсана Лавеню и его велокоманду.

Наши велогонщики и спортивные директора олицетворяют солидарность и высокий уровень работы, который вдохновляет AG2R La Mondiale каждый день. Как и в велокоманде, сплочённая коллективная работа делает нас лучше.

Теперь мы встретимся в Брюсселе, где стартует в этом году Большая Петля, чтобы вместе продолжить прекрасное приключение. Конечно, мы надеемся, что успехи команды в этой легендарной гонке будут соответствовать их преданности делу и решимости!»

Состав команды AG2R La Mondiale на Тур де Франс-2019