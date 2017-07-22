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Роман Барде, Пьер Латур, Оливер Насен в команде AG2R La Mondiale до 2020 года

Роман Барде, Пьер Латур, Оливер Насен продлили контракты с командой AG2R La Mondiale на 3 года

 

 

  Гонщики команды AG2R La Mondiale 26-летний Роман Барде (Romain Bardet), 23-летний Пьер Латур (Pierre Latour) и 26-летний Оливер Насен (Oliver Naesen) продлили контракты до 2020 года. Все три гонщика недавно проехали Тур де Франс. Роман Барде второй год подряд стал призёром французского Гран-тура, только в этом году поднялся не на вторую, а на третью ступень подиума, а также выиграл этап Тур де Франс-2017.

 

   Пьер Латур – чемпион Франции в разделке, победитель этапа Вуэльты Испании-2016. Оливер Насен – чемпион Бельгии в групповой гонке, стал призёром классики Е3 Харельбеке, а также вошёл в топ-10 на классиках Omloop Het Nieuwsblad, Курне-Брюссель-Курне.

 

 Photo © AG2R La Mondiale / Tim De Waele - ©Tim De Waele

 

  Венсан Лавеню, генеральный менеджер команды AG2R La Mondiale: «Продление контрактов этих трёх гонщиков создаёт прочную базу для команды на предстоящие сезоны. Они талантливы. Мы смогли сделать им это предложение благодаря лояльности нашего спонсора. Мы пожинаем плоды упорной работы, которую весь персонал проводил на протяжении многих лет, чтобы команда могла прогрессировать. Роман, Пьер и Оливер – три наши ставки. Роман – великий чемпион, готовый к успеху на крупных гонках календаря Мирового тура. Пьер – наша надежда, он быстро растёт и прогрессирует. А пределы возможностей Оливера мы ещё даже не раскрыли полностью».

 

 

  Роман Барде: «Я счастлив, что моя работа в команде продлится до 2020 года. Это команда, к которой я привязан всем сердцем, здесь я начал свою профессиональную карьеру. Мы росли и становились более зрелыми вместе, здесь всё делается для того, чтобы наш прогресс продолжался, чтобы мы могли достичь наши спортивные цели».

 

  Пьер Латур: «Я очень рад продлить контракт. Я прошёл через тренировочную программу Chambéry Cycling, благодаря которой стал профессионалом. И продление контракта логично. Я рад, что Венсан Лавеню и тренеры команды в меня верят».

 

  Оливер Насен: «Я пришёл в команду этой зимой, и очень рад, что уже продлил контракт ещё на три сезона. Это даёт мне возможность спокойно сконцентрироваться на моей работе. Команда верит в меня, я очень это ценю. Первая часть сезона в AG2R La Mondiale прошла у меня отлично, благодаря великолепной командной работе я смог показать свои способности. Чтобы построить сильную группу, требуется время. Теперь у нас оно есть, мы будем расти вместе».

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Теги к статье: Роман Барде Пьер Латур Оливер Насен Romain Bardet Pierre Latour Oliver Naesen AG2R La Mondiale

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Комментарии

  • Cyrill
    Команда Katusha-Alpecin продле ... (5)
    Cyrill-Фото
    Олег - в "личку" могу объяснить мою мысль. Прилюдно не хочу - "забанят".
  • Leonid
    Команда Katusha-Alpecin продле ... (5)
    Leonid-Фото
    Чтоб опять пятые места занимать?
  • shiber
    Тур Валлонии-2017. Этап 5 (2)
    shiber-Фото
    Не знаю, видел два последних этапа - весьма хороши.
  • Cha
    Тур Валлонии-2017. Этап 5 (2)
    Cha-Фото

    Который раз больше трети трансляции не выдерживаю просмотра. Картинка, динамика и сами гонщики не такие как на ТДФ.

    Скорее бы уже Вуэльта.

  • levonardo
    Команда Katusha-Alpecin продле ... (5)
    levonardo-Фото
    А не могли бы вы подробнее раскрыть свою мысль?
  • YuraHist
    Команда Katusha-Alpecin продле ... (5)
    YuraHist-Фото
    А Кристофф как? Уходит?
  • EL-Fenomeno
    Страницы истории велоспорта: Т ... (2)
    EL-Fenomeno-Фото

    А заметили как выглядела арка последного км. всех этапов на этом Туре?

    После прошлогоднего инцидена со "сдувом" и падением на голову в самом 100% смысле этих слов, в этом году все поставили совсем иначе ;-)

    Спринтерам организаторы предложили девять 200-от километровых равнинных этапов.

    Явный перебор, тем более что ТВ-эфир этапов в этом году был от самого старта до самого финиша

    ...в этом выпуске Тур де Франс организаторы уменьшили количество очков, присуждаемых на вершинах высшей категории – вместо максимальных 25 очков теперь 20, и получили их не первые 10, а первые 8 велогонщиков.

    И тут "минус" для оргов; могли хотя бы на высшей точке Тура (Галибье) постаивить 25 первому и для первых 10 в общем количестве.

     

  • EL-Fenomeno
    Тур Польши-2017. Маршрут (1)
    EL-Fenomeno-Фото

    Нибали и Закарин это хорошо, но Рафал Майка будет вдвойне мотивирован (из-за схода с ТдФ+дома). Ну и на Сагана интересно посмотреть, всё-таки 5 лет без Тура Польши

  • Александра
    Вуэльта Испании-2017 – следующ ... (21)
    Александра-Фото
    Было бы здорово!
  • Cyrill
    Команда Katusha-Alpecin продле ... (5)
    Cyrill-Фото

    Ну, я даже не знаю, что на всё это (написанное выше) сказать ... похоже с самим Жозе Азеведу пора расторгнуть контракт...или эту команду ждёт очень скорый финал sad

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