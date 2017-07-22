Роман Барде, Пьер Латур, Оливер Насен в команде AG2R La Mondiale до 2020 года

Роман Барде, Пьер Латур, Оливер Насен продлили контракты с командой AG2R La Mondiale на 3 года

Гонщики команды AG2R La Mondiale 26-летний Роман Барде (Romain Bardet), 23-летний Пьер Латур (Pierre Latour) и 26-летний Оливер Насен (Oliver Naesen) продлили контракты до 2020 года. Все три гонщика недавно проехали Тур де Франс. Роман Барде второй год подряд стал призёром французского Гран-тура, только в этом году поднялся не на вторую, а на третью ступень подиума, а также выиграл этап Тур де Франс-2017.

Пьер Латур – чемпион Франции в разделке, победитель этапа Вуэльты Испании-2016. Оливер Насен – чемпион Бельгии в групповой гонке, стал призёром классики Е3 Харельбеке, а также вошёл в топ-10 на классиках Omloop Het Nieuwsblad, Курне-Брюссель-Курне.

Photo © AG2R La Mondiale / Tim De Waele - ©Tim De Waele

Венсан Лавеню, генеральный менеджер команды AG2R La Mondiale: «Продление контрактов этих трёх гонщиков создаёт прочную базу для команды на предстоящие сезоны. Они талантливы. Мы смогли сделать им это предложение благодаря лояльности нашего спонсора. Мы пожинаем плоды упорной работы, которую весь персонал проводил на протяжении многих лет, чтобы команда могла прогрессировать. Роман, Пьер и Оливер – три наши ставки. Роман – великий чемпион, готовый к успеху на крупных гонках календаря Мирового тура. Пьер – наша надежда, он быстро растёт и прогрессирует. А пределы возможностей Оливера мы ещё даже не раскрыли полностью».

Роман Барде: «Я счастлив, что моя работа в команде продлится до 2020 года. Это команда, к которой я привязан всем сердцем, здесь я начал свою профессиональную карьеру. Мы росли и становились более зрелыми вместе, здесь всё делается для того, чтобы наш прогресс продолжался, чтобы мы могли достичь наши спортивные цели».

Пьер Латур: «Я очень рад продлить контракт. Я прошёл через тренировочную программу Chambéry Cycling, благодаря которой стал профессионалом. И продление контракта логично. Я рад, что Венсан Лавеню и тренеры команды в меня верят».

Оливер Насен: «Я пришёл в команду этой зимой, и очень рад, что уже продлил контракт ещё на три сезона. Это даёт мне возможность спокойно сконцентрироваться на моей работе. Команда верит в меня, я очень это ценю. Первая часть сезона в AG2R La Mondiale прошла у меня отлично, благодаря великолепной командной работе я смог показать свои способности. Чтобы построить сильную группу, требуется время. Теперь у нас оно есть, мы будем расти вместе».