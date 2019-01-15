Яакко Хяннинен подписал контракт с командой AG2R La Mondiale

Яакко Хяннинен будет выступать в команде AG2R La Mondiale с августа 2019 года

Французская команда AG2R La Mondiale подписала контракт с 21-летним финским гонщиком Яакко Хянниненом (Jaakko Hänninen), который станет гонщиком команды с августа 2019 года.

Хяннинен завоевал бронзовую медаль в групповой гонке среди андеров чемпионата мира-2018 в Инсбруке. В этом сезоне он также выиграл гонку Tour du Gévaudan Occitanie, где опередил Рейна Таарамяэ.

Яакко Хяннинен: «В Мировом туре в последние годы было не так много финских велогонщиков. Я выбрал команду AG2R, потому что знаю, что они дают шанс горнякам. Моя цель – стать одним из лучших горняков мира и побеждать в гонках».

Венсан Лавеню, генеральный менеджер команды AG2R La Mondiale: «Яакко уже продемонстрировал свой талант на чемпионате мира в Инсбруке, а также на важных гонках во Франции, выступая в цветах команды EC Saint-Etienne Loire. Он настоящий горняк, обладающий рядом других отличных качеств. Мы рады, что он выбрал нашу команду, потому что его хотели подписать и другие велокоманды».