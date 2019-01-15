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Яакко Хяннинен подписал контракт с командой AG2R La Mondiale

Яакко Хяннинен будет выступать в команде AG2R La Mondiale с августа 2019 года

 

 

  Французская команда AG2R La Mondiale подписала контракт с 21-летним финским гонщиком Яакко Хянниненом (Jaakko Hänninen), который станет гонщиком команды с августа 2019 года.

 

  Хяннинен завоевал бронзовую медаль в групповой гонке среди андеров чемпионата мира-2018 в Инсбруке. В этом сезоне он также выиграл гонку Tour du Gévaudan Occitanie, где опередил Рейна Таарамяэ.

 

Яакко Хяннинен подписал контракт с командой AG2R La Mondiale

 

 

 

  Яакко Хяннинен: «В Мировом туре в последние годы было не так много финских велогонщиков. Я выбрал команду AG2R, потому что знаю, что они дают шанс горнякам. Моя цель – стать одним из лучших горняков мира и побеждать в гонках».

 

  Венсан Лавеню, генеральный менеджер команды AG2R La Mondiale: «Яакко уже продемонстрировал свой талант на чемпионате мира в Инсбруке, а также на важных гонках во Франции, выступая в цветах команды EC Saint-Etienne Loire. Он настоящий горняк, обладающий рядом других отличных качеств. Мы рады, что он выбрал нашу команду, потому что его хотели подписать и другие велокоманды».

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Теги к статье: Яакко Хяннинен Jaakko Hanninen AG2R La Mondiale

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Комментарии

  • rude_rider
    Микель Ланда в 2019 году хочет ... (5)
    rude_rider-Фото
    Ну а че..на джиро кэпом.потом на тур в поддержку найро.
  • Адриен
    Микель Ланда в 2019 году хочет ... (5)
    Адриен-Фото
    Вот, вот... Сейчас многие - большинство - выходят на старт ГТ просто ПОКАТАТЬСЯ... А насчет Ланды - посмотрим. Сезон 2019 - определяющий для его будущей карьеры. Так что очень надеюсь, что не разочарует.
  • Shalam s Urala
    Микель Ланда в 2019 году хочет ... (5)
    Shalam s Urala-Фото

    это боязнь ответственности

  • VeloVelo
    Микель Ланда в 2019 году хочет ... (5)
    VeloVelo-Фото

    Да нет, Ланда просто хочет проехать два ГТ. Покататься.

  • Адриен
    Микель Ланда в 2019 году хочет ... (5)
    Адриен-Фото

    Молодец, настоящий профи... Не то, что тот же Бардэ - "Хочу, не хочу, могу, не могу..."

  • Адриен
    Паоло Беттини не поддержал иде ... (6)
    Адриен-Фото
    А какая разница - какова мотивация ? Главное в СУТИ - современный велоспорт уже давным-давно нуждается в КАРДИНАЛЬНЫХ реформах. Просто посмотрите - какова его мировая популярность в рейтинге видов спорта. Уступает таким МОНСТРАМ, как бадминтон и хоккей на траве !!! Это тогда, когда почти в каждом доме стоит велосипед, иногда не один ! Когда Беттини говорит о своем племяннике, то ведь речь идет о НЕСПОРТИВНОСТИ того действа, которое сейчас зовется велогонкой ! Я понимаю - многие любители велоспорта воспринимают все как должное - ну вот таков велоспорт, и его надо любить таким, каков он есть.Но это прямая дорога к деградации. Реформы все равно будут, но это как с болезнью - запущенную лечить труднее, болезненнее и дороже.
  • Adriano
    Паоло Беттини не поддержал иде ... (6)
    Adriano-Фото

    Нужно дать проехать обязательно. Факт того, что человек в прелонном возрасте будет ехать тяжелейшую гонку современнности пличем к плесу с молодыми и юркими,предаст этому событию невероятный информационный шум,тем самым вовлекая в события людей которые только по касательной интересуются велоспортом.А чем больше шоу,тем больше популяризация и соответственно рекламные бюджеты фирм, соответственно рост всех сопутствующих велоспорту моментов начиная от инфраструктуры и заканчивая созданием профессиональных лиг. 

  • RVL
    Франко Пеллицотти завершил кар ... (4)
    RVL-Фото

    спортивная судьба, чем то со Славой Поповича схожа

  • RVL
    Паоло Беттини не поддержал иде ... (6)
    RVL-Фото

    ставки племянника Франческо растут)))



    О нем говорит Беттини и он гоняется с Вальвердэlocny

  • Shalam s Urala
    Паоло Беттини не поддержал иде ... (6)
    Shalam s Urala-Фото

    один возмечтал в 52 года проехать с приемлемым уровнем соответствия суровый монумент, который и боевые то кони не все доезжают..

    другой катается якобы строго в удовольствие, но при этом зачем-то хвастает своими ваттами..

    и первый, конечно, не прав, т.к. очевидно прав второй! т.к. ведь это именно он придумал так мимишно попереживать за краденый шанс молодых!

    браво Паоло )) big_boss

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