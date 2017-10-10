Руслан Тлеубаев продолжит выступать в «Астане»

Казахстанский гонщик Руслан Тлеубаев следующий сезон вновь проведет в составе команды Мирового Тура «Астана».

- Очень рад продлить контракт с «Астаной». Здесь я чувствую себя как дома, и всегда готов помогать команде в достижении общих целей. Это здорово – когда после совместных усилий, мы добиваемся успеха, - рассказал Руслан Тлеубаев.

Руслан Тлеубаев (30 лет) проводит свой пятый сезон в команде «Астана». В 2014 году он одержал победу в групповой гонке чемпионата Казахстана, а в 2016 Руслан выиграл один из этапов «Тура Хайнаня».

В нынешнем сезоне Тлеубаев был одним из основных помощников для лидеров команды на весенних классических гонках, а, кроме того, поддерживал молодого спринтера Риккардо Минали во время массовых спринтов. В данный момент Руслан Тлеубаев принимает участие в «Президентском Туре Турции».

- Руслан – отличный командный гонщик, который на 100% предан командным целям. Он очень полезен на классических гонках, а в этом году прекрасно проявил себя в качестве «развозчика» для нашего молодого спринтера Минали, который уже сумел завоевать несколько призовых мест. В любой команде гонщики такой специализации, как у Тлеубаева – очень важны. За пять лет Руслан хорошо вписался в командные построения, - сказал генеральный менеджер Александр Винокуров.

Пресс-релиз команды Astana Pro Team