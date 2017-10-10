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Руслан Тлеубаев продолжит выступать в «Астане»

Руслан Тлеубаев продолжит выступать в «Астане»

 

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Казахстанский гонщик Руслан Тлеубаев следующий сезон вновь проведет в составе команды Мирового Тура «Астана».

- Очень рад продлить контракт с «Астаной». Здесь я чувствую себя как дома, и всегда готов помогать команде в достижении общих целей. Это здорово – когда после совместных усилий, мы добиваемся успеха, - рассказал Руслан Тлеубаев.

 

Руслан Тлеубаев (30 лет) проводит свой пятый сезон в команде «Астана». В 2014 году он одержал победу в групповой гонке чемпионата Казахстана, а в 2016 Руслан выиграл один из этапов «Тура Хайнаня».

В нынешнем сезоне Тлеубаев был одним из основных помощников для лидеров команды на весенних классических гонках, а, кроме того, поддерживал молодого спринтера Риккардо Минали во время массовых спринтов. В данный момент Руслан Тлеубаев принимает участие в «Президентском Туре Турции».

 

- Руслан – отличный командный гонщик, который на 100% предан командным целям. Он очень полезен на классических гонках, а в этом году прекрасно проявил себя в качестве «развозчика» для нашего молодого спринтера Минали, который уже сумел завоевать несколько призовых мест. В любой команде гонщики такой специализации, как у Тлеубаева – очень важны. За пять лет Руслан хорошо вписался в командные построения, - сказал генеральный менеджер Александр Винокуров.

 

Пресс-релиз команды Astana Pro Team

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Теги к статье: Руслан Тлеубаев Александр Винокуров Astana Pro Team трансферы велоспорт Казахстана

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Комментарии

  • Адриен
    Тур Турции-2017. Этап 2 (3)
    Адриен-Фото

    А ведь действительно, кроме комментария комментатора комментировать на этой гонке нечего ...

  • Berdok
    Трансферные новости пелотона-2 ... (78)
    Berdok-Фото
    а зачем им личности?
    там нужны роботы
  • allb46
    Петер Саган начнёт сезон 2018 ... (3)
    allb46-Фото

    Пете Хорош!!! Монреаль, Норвегия, какой он всё таки молодец, видно прошла черная полоса, а скоро Кети родит их первенца, я думаю настроение у него будет хорошее, как раз для побед.

  • Adriano
    Тур Турции-2017. Этап 2 (3)
    Adriano-Фото

    Цитата: Earl57
    Шедевральный был комментарий Отара))
    Напомнил экскурсовода из фильма про Неуловимых мстителей: "Авраам родил Исаака..."

     

    Да могила Святого Николаса на острове и.т.д были фееричны) Напридумывал он знатно.

  • f16
    Дубль Сэма Беннетта на Туре Ту ... (1)
    f16-Фото

    хороший развозящий будет у пети

  • Yuriy 17
    Петер Саган начнёт сезон 2018 ... (3)
    Yuriy 17-Фото

    У меня в квартирке есть пара смесителей hansgrohe, правда, установленных до появления этого спонсора в велошоссе.

    Как включаю воду, так Петера вспоминаю...

     

  • Earl57
    Тур Турции-2017. Этап 2 (3)
    Earl57-Фото

    Шедевральный был комментарий Отара))

    Напомнил экскурсовода из фильма про Неуловимых мстителей: "Авраам родил Исаака..."

  • HastaManana
    Петер Саган начнёт сезон 2018 ... (3)
    HastaManana-Фото

    «Он настолько же хорош в умении сделать шоу, насколько является одним из лучших велосипедистов всех времён.»

    +100500clapping

  • ktilp-12
    Тур Турции-2017. Этап 1 (3)
    ktilp-12-Фото

     Все было нормально после вчерашнего падения, а сошел после сегодняшнего падения на втором этапе.

  • velodoctor
    Тур Турции-2017. Этап 1 (3)
    velodoctor-Фото

    И Чернецкий сошел, одни растройства. negative Хотя Астана писала что все обошлось, твиттер гонки пишет что он сошел. 

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2 Фрум К. (GBr) (SKY) 3452
3 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 2545
4 Саган П. (Svk) (BOH) 2544
5 Нибали В. (Ita) (TBM) 2196
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 2171
7 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
8 Мартин Д. (Irl) (QST) 2050
9 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2049
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