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Даниил Фоминых остается в «Астане»

Даниил Фоминых остается в «Астане»

 

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Казахстанец Даниил Фоминых следующий сезон 2018 года также проведет в составе команды Мирового Тура «Астана». Соответствующее соглашение на днях было подписано между менеджментом команды и спортсменом.

 

- Очень рад продлить контракт с командой «Астана». Для меня это прекрасная возможность продолжить работать в идеальных условиях. Надеюсь, что следующий сезон станет для меня переломным, по крайней мере, я приложу для этого максимум усилий, - рассказал Даниил Фоминых.

 

  Даниил Фоминых (26 лет) выступает в «Астане» с 2014 года, когда он одержал победу в индивидуальной гонке чемпионата Казахстана. В прошлом году, несмотря на тяжелую травму, полученную при падении на «Париж-Ницце», Даниил сумел вернуться на шоссе ко второй половине сезона, вместе с «Астаной» выиграв командную гонку на «Вуэльте Бургоса».

 

В нынешнем сезоне вместе с национальной сборной Фоминых завоевал золото в командной гонке чемпионата Азии, а также, стал четвертым в групповой гонке чемпионата Казахстана. В данный момент, Даниил Фоминых принимает участие в многодневной гонке «Тур Гуанси» в Китае.

 

- Прошлый сезон у Даниила получился непростым из-за тяжелого падения и пяти месяцев отсутствия на шоссе. Поэтому, в этом году для него главным было вновь войти в хороший ритм, возобновить полноценную работу и вернуться на путь своего прогресса в профессиональном велоспорте. Фоминых все еще очень молодой гонщик, у него есть хороший потенциал и в раздельном старте, и в командных гонках. Поэтому, мы решили дать возможность гонщику проявить себя в новом сезоне, - рассказал генеральный менеджер Александр Винокуров.

 

Пресс-релиз команды Astana Pro Team

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Теги к статье: Даниил Фоминых Александр Винокуров Astana Pro Team трансферы велоспорт Казахстана

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Комментарии

  • zhekinson
    Крис Фрум о маршруте Тур де Фр ... (10)
    zhekinson-Фото

    Цитата: EL-Fenomeno
    Но "лидирует" тут Альберто Контадор который 4 раза признавался лучшим в номинации Vélo d'Or (2007, 2008, 2009, 2014).

     

    Contad'Or!biggrin

  • velostar
    Себастьян Энао, Давид Лопес и ... (2)
    velostar-Фото
    довольные, потому-что у вес есть работа))
  • RexDroid
    Тур Гуанси-2017. Этап 2 (1)
    RexDroid-Фото
    2:0:0:0:0…
  • RexDroid
    Себастьян Энао, Давид Лопес и ... (2)
    RexDroid-Фото
    ну все такие довольные и счастливые, что аж противно…
  • Yuriy 17
    Презентация маршрута Тур де Фр ... (22)
    Yuriy 17-Фото

    Цитата: M-07
    Что касается Тома, то рано многие начали мечтать о его дуэли с Фрумом

    Рано?

    Из-за возраста Фрума через год уже может быть поздно мечтать. dash

  • VeloVelo
    Проконтинентальная команда Wan ... (3)
    VeloVelo-Фото

    Что за рейтинг, непонятно. Кто в нем "соревнуется" тоже непонятно. 



    У ЮСИ сейчас вообще ничего непонятно. Экспериментируют )



    Грайпель, видимо, очень доволен своему третьему месту в это рейтинге )

  • M-07
    Проконтинентальная команда Wan ... (3)
    M-07-Фото
    Да этот рейтинг, как и рейтинг Мирового Тура, как и мировой рейтинг такие бредовые. за недельки дают очень мало по сравнению с классиками, за гранд-туры тем более мало. Бедовая система начисления очков в гонках
  • M-07
    Презентация маршрута Тур де Фр ... (22)
    M-07-Фото

    Недурный маршрут, гор, конечно, много, не станет ли их такое количество очередной причиной колхозов или, наоборот, это сделает борьбу интереснее. Вот 17-й этап - это что-то, там очень мгого интересного может поизойти и решиться. Ну и конфетка, 20-й этап, в которой у сильных раздельщиков на бумаге нет большого преимущества над горняками.

     

    Что касается Тома, то рано многие начали мечтать о его дуэли с Фрумом и вообще так высоко его возвысили, в будущем, может он и будет так силён, но говорить о том, что Том сейчас может дать бой Фруму и бороться за победу на Туре при всех сильнейших, опрометчиво. Я сам поддерживаю Тома, но делать выводы рано, надо посмотреть, что будет дальше. поедет ли сам Том на Тур, как он себя там покажет.

     

    На счёт Закарина, даже не знаю, чтоит ли ему ехать Тур, хотя хотелось бы его там увидеть, однако маршрут не совсем под него, с горами он может блестяще справиться, мы это видели и на Джиро, и на Вуэльте, а вот этап до Рубе для него может стать адом и лишить всех шансов. Ну ещё и фактор Киттеля в команде, как никак, будет мешать.

    Ну и ещё одно моё желание не в тему: я хочу снова увидеть Закаина на ЛБЛ, а так же и на других классиках, в прошлом году он мог и выиграть, будь маршрут традиционным, а не с этой долбанной брусчаткой за 3 км до финиша, многие помнят, наверное, как он ушёл на последнем подъёме от группы преследователей, в которой были Вальверде и другие монстры, так ещё и при том, что до этого пытался уехать от пелотона вместе с Розой. Так что хочу Ильнура снова видеть на ЛБЛ.

  • Kreo69
    Наиро Кинтана о маршруте Тур д ... (10)
    Kreo69-Фото

    Цитата: Sipe
    Зачем Ланде нужно было уходить из-под Фрума, чтобы катать еще кого-то?

     

    На каждую гонку у Ланды будет конкретная задача, которую определит руководство команды, т.е. "капитанить" или "возить" решать не ему. Календарь гонщика строится не только на основе его личных амбиций.

  • Yuriy 17
    Крис Фрум о маршруте Тур де Фр ... (10)
    Yuriy 17-Фото

    Вряд ли нужно Фруму трясти свои пожилые кишки на Париж-Рубэ в 2018.

    Достаточно будет потренироваться на брусчатке.

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6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 2171
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8 Мартин Д. (Irl) (QST) 2050
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