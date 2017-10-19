Даниил Фоминых остается в «Астане»

Казахстанец Даниил Фоминых следующий сезон 2018 года также проведет в составе команды Мирового Тура «Астана». Соответствующее соглашение на днях было подписано между менеджментом команды и спортсменом.

- Очень рад продлить контракт с командой «Астана». Для меня это прекрасная возможность продолжить работать в идеальных условиях. Надеюсь, что следующий сезон станет для меня переломным, по крайней мере, я приложу для этого максимум усилий, - рассказал Даниил Фоминых.

Даниил Фоминых (26 лет) выступает в «Астане» с 2014 года, когда он одержал победу в индивидуальной гонке чемпионата Казахстана. В прошлом году, несмотря на тяжелую травму, полученную при падении на «Париж-Ницце», Даниил сумел вернуться на шоссе ко второй половине сезона, вместе с «Астаной» выиграв командную гонку на «Вуэльте Бургоса».

В нынешнем сезоне вместе с национальной сборной Фоминых завоевал золото в командной гонке чемпионата Азии, а также, стал четвертым в групповой гонке чемпионата Казахстана. В данный момент, Даниил Фоминых принимает участие в многодневной гонке «Тур Гуанси» в Китае.

- Прошлый сезон у Даниила получился непростым из-за тяжелого падения и пяти месяцев отсутствия на шоссе. Поэтому, в этом году для него главным было вновь войти в хороший ритм, возобновить полноценную работу и вернуться на путь своего прогресса в профессиональном велоспорте. Фоминых все еще очень молодой гонщик, у него есть хороший потенциал и в раздельном старте, и в командных гонках. Поэтому, мы решили дать возможность гонщику проявить себя в новом сезоне, - рассказал генеральный менеджер Александр Винокуров.

Пресс-релиз команды Astana Pro Team