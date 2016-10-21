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Марк Кэвендиш и Бернхардт Айзель продлили контракты с командой Dimension Data

Марк Кэвендиш и Бернхард Айзель продлили контракты с командой Dimension Data на 2019 год

 

 

  33-летний британский гонщик Марк Кэвендиш и 37-летний австрийский гонщик Бернхард Айзель продлили контракты с командой Dimension Data на 2019 год.

 

 

Марк Кэвендиш последние 16 месяцев боролся с вирусом Эпштейна – Барра. В этом сезоне британский спринтер взял лишь одну победу – на этапе Тура Абу-Даби, а с Тур де Франс-2018 сошёл, не вписавшись в лимит времени на 11-м этапе. Сейчас Марк Кэвендиш вернулся к тренировкам и надеется, что сможет вернуться к своей лучшей форме в следующем сезоне.

 

 

 Помимо роли ведущего спринтера команды Марк Кэвендиш войдёт в состав Наблюдательный совета команды (Supervisory Board), который был недавно сформирован в Dimension Data.

 

 Photo ©  Team Dimension Data for Qhubeka

 

 

  Марк Кэвендиш: «После трёх лет работы в команде Dimension Data я рад продлить контракт, остаться в команде, которую люблю, с людьми, которые стали мне дороже всех в спорте. Для меня большая честь стать частью Наблюдательного совета, с которым будем вместе работать над развитием команды.

 

  Не секрет, что сезоны 2017 и 2018 года были для меня очень тяжёлыми из-за травм и болезни. Физическая усталость – следствие вируса Эпштейна – Барра, и это само по себе ужасно. Но ещё хуже, что, что такое состояние повлияло на мою работу, которая является моей жизнью и страстью. Психологически мне было тяжело справиться с тем, что я не могу выступать.

 

  Кажется, что у меня всегда были взлёты в карьере после возвращения. Уверен, что 2019 год не станет исключением, когда я вернусь после двух тяжёлых лет борьбы с болезнью. Знаю, что сейчас я на правильном пути к возвращению».

 

  Дуг Райдер, генеральный менеджер команды: «Марк внёс значительный вклад в команду с тех пор, как пришёл к нам в 2016 году. Кто сможет забыть его четыре победы на этапах Тур де Франс и жёлтую майку. Я рад, что он согласился продолжать работать вместе с нами и взять на себя дополнительную руководящую роль в совете».

 

  Рольф Альдаг, главный спортивный директор команды: «Марку нужно вернуться после трудного года, в котором были падения и проблемы со здоровьем. Но мы верим, что он сможет это сделать, что если он полностью выздоровеет, то вернётся к своей полной силе. У него уже потрясающий список побед. Мы поможем ему прибавить к этому списку несколько высоких результатов. Марк всё больше и больше вовлекается в работу с нашими техническими партнёрами, помогая им создавать лучшие продукты. Он проявил высокий уровень мастерства в этой сфере, и будет продолжать развивать отношения с техническими партнёрами команды. Наши гонщики также смогут использовать опыт и знания Марка».

 

 

  Бернхард Айзель также пережил тяжёлый сезон. После падения на Тиррено-Адриатико он получил травму головы, и в апреле ему пришлось пройти через операцию – удаление сгустков крови, давивших на мозг. Австрийский гонщик даже думал о завершении карьеры, но смог вернуться в гонки уже в июле и завершил сезон на Туре Гуанси-2018.

 

  Бернхард Айзель: «Очень рад, что смогу ещё год выступать в команде Dimension Data. Жду нового сезона. Этот год был не из лучших, у меня были взлёты и падения, травма, но я счастлив, что вернулся. Главной причиной того, что я остался, стала огромная свобода, которую мне дала команда. Они поддерживали меня во всём, когда мне надо было восстанавливаться после травмы. Они предоставили мне столько времени, сколько было необходимо, никогда не давили на меня. В общей сложности в этом году я не выступал пять месяцев, но команда никогда на это не жаловалась.

 

  Когда я разговаривал с Дугом Райдером о продлении контракта на год , не возникло никаких разногласий. Я очень и очень благодарен за то, что  после 18 лет в профессионалах у меня состоялись одни из самых лёгких переговоров относительно контракта из всех .что были в карьере. Это показывает характер Дугласа.

 

  Я не закончил с велоспортом после падения в этом году. Перед завершением карьеры, о которой думал раза три в этом году, мне хочется провести ещё один хороший сезон. Моя травма была тяжёлой, но я полностью восстановился и хочу выступать ещё год с января по октябрь. Надеюсь, что мы одержим много побед в 2019 году».

 

 

  Дуг Райдер, генеральный менеджер команды Dimension data: «Берни – один из тех, чьё присутствие всегда заметно. Вокруг него возникает особая атмосфера сильной личности, но, что важнее всего, он выдающийся гонщик, который во всём может служить примером. Как наш дорожный капитан, он является основной фигурой нашей команды в смысле организации и общения с персоналом и гонщиками, а также нашими партнёрами и средствами массовой информации».

 

  Рольф Альдаг, главный спортивный директор команды: «Берни – не просто гонщик команды. Его тактическое мастерство в гонках даёт нашим спортивным директорам дополнительную пару глаз и ушей, что помогает принимать лучшие решения. Он наставник молодых гонщиков, делится с ними опытом. За 18 лет карьеры он заслужил уважение в пелотоне, он может более свободно размещать гонщиков нашей команды на идеальных позициях в критические моменты».

 

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Теги к статье: Марк Кэвендиш Бернхардт Айзель Mark Cavendish Dimension Data

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  1. ЧОРНЫЙ

    Вчера, 20:47 | Регистрация: 21.10.2016

    Марк! Пора за-вя-зы-вать! Это при всём уважении.

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Комментарии

  • M-07
    Герант Томас, Крис Фрум, Том Д ... (9)
    M-07-Фото

    Как бы маршрут не был под Кинтану, Мовистар опять чего-нибудь намудрит в подготовке, как обычно, что Кинтана либо снова сам не свой будет, либо на пик выйдет не вовремя (или придётся вообще мимо Тура), а даже если всё будет в порядке с готовностью Наиро, то в тактике намудрят точно. А вот что там будет с Ландой, интересно, огромный потенциал, но всё что-то случается, а годы летят.

  • M-07
    Кристиан Прюдомм о маршруте Ту ... (26)
    M-07-Фото

    Цитата: EL-Fenomeno
    Это же насколько. Не думаю, что нужно давать больше чем 10сек. за 1 место (на основном финише) и 5 сек. (на промежутке), примерно 10-6-2 (на финише) и 5-3-1 (на "летучке")

    Думаю, что повышение бонификаций по зрелищности ещё больше ударит, так как из-за них больше спринтерских переглдываний среди генеральщиков будет, я вообще против бонификационных секунд.

  • close2you
    Кристиан Прюдомм о маршруте Ту ... (26)
    close2you-Фото

    без радиосвязи команды не будут контроллированы, и в случае неудач, спонсора будут уходить быстрее, нежеле сейчас. По этому, радио-связь никогда не отменят!

     

  • ЧОРНЫЙ
    Марк Кэвендиш и Бернхардт Айзе ... (1)
    ЧОРНЫЙ-Фото
    Марк! Пора за-вя-зы-вать! Это при всём уважении.
  • Vladkozlov1986
    Тур де Франс-2019. Презентация ... (16)
    Vladkozlov1986-Фото
    Ну что же! Как по мне либо Sky либо Sunweb. Но Тому нужны все лучшие. Омен, Кельдерман, Роч, Андерсен, Беклентс, Метьюз, Камна. Пожалуй так, иначе Sky.
  • Starch27
    Тур де Франс-2019. Презентация ... (16)
    Starch27-Фото

    На Джиро все разделки - горные, на Туре их можно сказать, что вообще нет. Как по мне это убивает дух гранд-тура. Чемпион должен быть универсалом, а не просто уметь хорошо в гору карабкаться.

  • Николай Степаныч
    Тур де Франс-2019. Презентация ... (16)
    Николай Степаныч-Фото

    Уже не знают, что сделать, чтобы дать шансы горнякам, которые не способты тягаться с универсалами на сбалансированных маршрутах. Понимаю, что не самая удачная аналогия, но это как быдто увеличить 100 метровку до 300 метров и поставить яну с водой, чтобы прервать гегемонию Болта. Чем сильнее становятся такие гонщики как Фрум, Томас, Димулен, Роглич, тем больше будут устожнять маршруты. Так и до веcовых гандикапов недалеко.

  • Николай Степаныч
    Кристиан Прюдомм о маршруте Ту ... (26)
    Николай Степаныч-Фото

    <перенёс в другую ветку>

  • Sm1T
    Тур де Франс-2019. Презентация ... (16)
    Sm1T-Фото
    Наконецто на Тцрмале финишь, а не проездом
  • Shalam s Urala
    Кристиан Прюдомм о маршруте Ту ... (26)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: tiuteamd
    это всё догадки , пока не попробуют не узнают,
    вот именно. стоит попробовать хотя-б один Тур без радио и мошемерок. ну типа дань его великой истории, "мы тоже могём" и всё такое

    и, если идти в этом направлении дальше, - запретить командные технички, от них толкотня и суета. все мученики, что катались в техничках, орали команде в радио, таскали своих на протяжке с передачей бачков, искали велики, которые расшвыряли по обочинам в праведном гневе "гонщеки", теперь будут весь день пить пивчаске на финище этапа и радостно обнимать финиширующих!

    только спонсорские технички (кому мавика, кому кампы, кому шимы etc). попить-пожрать - свой штатный аккредитованый парк из 2-3х шаурмячных, не ресторан чай!

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