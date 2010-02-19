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BMC Racing Team сообщает о смерти владельца велокоманды Анди Риса

   BMC Racing Team сообщает о смерти владельца велокоманды Анди Риса

 

 

  Глава компании по производству велосипедов BMC и владелец одноимённой команды Мирового тура Анди Рис (Andy Rihs) скончался 18 апреля в возрасте 75 лет после болезни.

 

BMC Racing Team сообщает о смерти владельца велокоманды Анди Риса

 

  В заявлении велокоманды BMC говорится: «С большой печалью команда BMC объявляет о смерти Анди Риса, владельца команды. Он умер в возрасте 75 лет  18 апреля в клинике Цюриха в присутствии семьи после болезни, которую переносил с большим мужеством.  

 

  Он был не только владельцем и главным спонсором команды BMC, но также другом, который радовался жизни и любил делиться этой радостью с окружающими. Он был исключительным, достойным подражания, дальновидным болельщиком велоспорта, страстным велосипедистом, опорой, которой мы лишились. Наше горе велико, но мы продолжим придерживаться его принципов.

 

  Команда BMC смогла  хорошо развиваться как в спортивном и в экономическом плане благодаря заинтересованности и ответственности Анди. Он вдохновлял нас. Команда BMC выражает искренние соболезнования семье и друзьям Анди. Он навсегда останется в нашей памяти, мы всегда будем благодарны за его дружбу и поддержку».

 

  Анди Рис родился в 1942 году, начал карьеру в семейном бизнесе, компании Phonak. В профессиональный велоспорт он пришёл, когда Phonak стал спонсором команды в 2000 году. В этом же году Рис в Швейцарии открыл компанию BMC по производству велосипедов, на которых выступали гонщики команды Phonak.

  В 2007 году Анди Рис вместе с Джимом Очовичем основал велокоманду BMC.  

 

 

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Теги к статье: BMC

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  1. DIM

    Вчера, 14:44 | Регистрация: 13.10.2012

    Жаль! Судя по всему весь проект ВМС держался на энтузиазме этого Деда.

    1. Имя: Сергей

      rossa2005

      Вчера, 15:23 | Регистрация: 19.02.2010

      Не такого уж и деда. Всего 75 лет человеку было.

    2. Имя: Marcko

      Berdok

      Вчера, 17:33 | Регистрация: 21.01.2011

      так и есть
      думаю, что и BMC можно сказать R.I.P....

  2. Имя: Елена

    Kitsune-taichou

    Вчера, 15:21 | Регистрация: 5.10.2016

    что ж теперь будет? О_О

  3. Имя: Андрей

    Андрон

    Вчера, 16:24 | Регистрация: 4.10.2015

        Может, поэтому ВМС в этом году бледновато выглядит. Я имею в виду всю команду в общем. Практически никто себя не проявил на высоком уровне. Ну было кое-что в разделках, командных и у Денниса, ну и отдельные вялые вспышки. 

       Как бы не закончилась история ВМС в ближайшее время.

    1. Имя: Veloster

      veloster

      Вчера, 20:22 | Регистрация: 4.01.2018

      Логичней было бы если бы наоборот, рвали и метали, чтобы контракт заполучить.

  4. Имя: Harley

    ironharley

    Вчера, 16:43 | Регистрация: 17.08.2017

    лавочка закрывается

  5. Сейтмеметов сейтхалил

    Вчера, 18:53 | Регистрация: 24.12.2017

    Оттягивали два года ,но болезнь и таких людей забирает, земля пухом.

  6. Имя: Adrien

    Адриен

    Вчера, 19:32 | Регистрация: 17.05.2015

    Если серьезное предприятие держится на одном человеке - грош цена такому предприятию, по любому оно обречено... Личность самого Анди Риса, его вклад в развите велоспорта вызывают огромное уважение - так что вряд ли этот  энтузиазм, эта любовь  превратятся  в ничто и  его уход выльется в крушение BMC  - команда наверняка выживет ...

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ОПРОС

Комментарии

  • Yuriy 17
    Марко Халлер сбит автомобилем ... (2)
    Yuriy 17-Фото

    Цитата: doctor46
    Да когда же это закончится?

    Понятно, что никогда.

    Если только всех гонцов отправить на трек.

  • Yuriy 17
    Константин Сивцов – победитель ... (2)
    Yuriy 17-Фото

    Цитата: Адриен
    Вот такие этапы должны определять победителей ГТ

    Тогда победителя можно будет с 95% вероятностью назвать ещё до начала ГТ: это будет Кинтана или на него похожий. 

    И что тогда весёлого смотреть на гран-туре?

  • Адриен
    Константин Сивцов – победитель ... (2)
    Адриен-Фото

    Вот такие этапы должны определять победителей ГТ, а не предсказуемые скучные разделки...

  • LANCEer
    Крис Фрум: «Подготовка к Джиро ... (19)
    LANCEer-Фото
    бан
    начнут
    с
    сентабрuа2017
  • doctor46
    Марко Халлер сбит автомобилем ... (2)
    doctor46-Фото
    Да когда же это закончится? Чуть ли не каждую неделю гонцов сбивают. Здоровья Халлеру
  • RVL
    Тур Хорватии-2018. Этап 3 (27)
    RVL-Фото

    Костя кросаучэг! ))

    А что, Нибали Джиро не едет? Что Косте капитанство пророчат..

  • RVL
    Тур Хорватии-2018. Этап 3 (27)
    RVL-Фото
    БЕЛАРУСЬ!
  • FEL1X
    Тур Хорватии-2018. Этап 3 (27)
    FEL1X-Фото

    По сути горная разделка в исполнении Кости. Ни на кого не надеялся, шел по ощущениям. Из тех гонщиков кто обретает вторую молодость. С победой! 



    Гора тяжеленная и не типичные разрывы для недельки.

  • uran
    Тур Хорватии-2018. Этап 3 (27)
    uran-Фото

    Цитата: GTX
    Венинга жаль, всегда был бойцом до последного

    Глядя на Костю и Питера удивляло как голандец вообще мог отвечать на атаки, на финальных км закручивался узлом но усидел.

    Костя заслуженно победил, атаковал и много работал, чуть расчетливее ехал в гору и сохранил чуть больше сил.

    Красивая битва бывалых гонщиков, аплодисменты обоим.

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Тур Хорватии-2018. Этап 3 (27)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Earl57
    Сивцов вообще то Костя...
    Я вам приношу свои извинения , за написаное мной несколько дней назад , по поводу евгения. Ооооочень удивил я думал он финишер судя по протоколам . Но нет это конечно очень радует , желаю гонщику не останавливаться на достигнутом , и по скорее за иметь победу в статусе гонщика уже про дивизиона. А вы мне чаще подсказывайте новые дарования , обсудим , поспорим, поделимся взглядами.

    Ныч порадовал

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