BMC Racing Team сообщает о смерти владельца велокоманды Анди Риса

Глава компании по производству велосипедов BMC и владелец одноимённой команды Мирового тура Анди Рис (Andy Rihs) скончался 18 апреля в возрасте 75 лет после болезни.

В заявлении велокоманды BMC говорится: «С большой печалью команда BMC объявляет о смерти Анди Риса, владельца команды. Он умер в возрасте 75 лет 18 апреля в клинике Цюриха в присутствии семьи после болезни, которую переносил с большим мужеством.

Он был не только владельцем и главным спонсором команды BMC, но также другом, который радовался жизни и любил делиться этой радостью с окружающими. Он был исключительным, достойным подражания, дальновидным болельщиком велоспорта, страстным велосипедистом, опорой, которой мы лишились. Наше горе велико, но мы продолжим придерживаться его принципов.

Команда BMC смогла хорошо развиваться как в спортивном и в экономическом плане благодаря заинтересованности и ответственности Анди. Он вдохновлял нас. Команда BMC выражает искренние соболезнования семье и друзьям Анди. Он навсегда останется в нашей памяти, мы всегда будем благодарны за его дружбу и поддержку».

Анди Рис родился в 1942 году, начал карьеру в семейном бизнесе, компании Phonak. В профессиональный велоспорт он пришёл, когда Phonak стал спонсором команды в 2000 году. В этом же году Рис в Швейцарии открыл компанию BMC по производству велосипедов, на которых выступали гонщики команды Phonak.

В 2007 году Анди Рис вместе с Джимом Очовичем основал велокоманду BMC.