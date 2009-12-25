Команда Gazprom – RusVelo представила обновленный состав, форму и новых технических партнеров на сезон 2017 года

Презентация команды Gazprom – RusVelo прошла 17 декабря в итальянском городе Дезенцано-дель-Гарда. Мероприятие посетили президенты федераций велоспорта России и Италии, представители титульного спонсора команды ПАО «Газпром», технические партнеры, друзья команды и любители велоспорта.

Заместитель генерального директора по вопросам коммуникаций ООО «Газпром экспорт» Илья Юрьевич Кочеврин высоко оценил потенциал команды: «Команда Gazprom – RusVelo сочетает в себе три главных компонента: профессионализм, технологичность и стремление к победе. Вызывает уважение тот факт, что на сегодня это единственная российская команда в мире профессионального велоспорта. Хочу пожелать ребятам отличных стартов в новом году и уверен, что они всем покажут, что можно по-настоящему болеть за российскую велокоманду!»

«Мы провели успешный сезон, кое-что из задуманного удалось, стало понятно, чему нужно уделить особое внимание в будущем. И благодаря титульному спонсору и нашим техническим партнерам у нас есть всё, чтобы продолжать движение вперёд. Ежедневная работа на результат – наш единственный путь, мы ставим как среднесрочные цели, так и не забываем о начале нового олимпийского цикла. Коллектив собрали боеспособный, будем стараться радовать всех любителей велоспорта», – подвел итоги уходящего сезона генеральный менеджер команды Gazprom – RusVelo Ренат Хамидулин.

Пул технических партнёров команды доказал свою эффективность и работоспособность в прошедшем сезоне. Основные изменения коснутся внешнего вида команды. X-Bionic становится генеральным партнером команды по предоставлению гоночной формы, спортивной одежды и аксессуаров с начала 2017 года. Контракт подписан на четыре года.

Компания X-Bionic основана в 2000-м году и является лидером по производству высокотехнологичной спортивной одежды. Продукты компании удостоились не только ряда наград в сфере дизайна – Red Dot Design Award, iF Award, но и являются обладателями восьми статуэток премии X Plus Award в сфере инноваций. Производственные мощности и лаборатории компании находятся в Швейцарии. X-Bionic владеет шестьюдесятью девятью патентами в сфере производства спортивной одежды и уделяет огромное значение исследованиям в области применения новых технологий при производстве спортивной экипировки. Гонщики и персонал команды Gazprom – RusVelo принимали самое активное участие в процессе кастомизации формы специально для гонщиков команды.

Генеральный менеджер Gazprom – RusVelo Ренат Хамидулин: «Сотрудничество с X-Bionic является очередным шагом к созданию нового образа команды во всех смыслах. Новая форма великолепно выглядит и олицетворяет собой сплав технологий и производственных решений, которые только приходят в велоспорт. Соглашение рассчитано на несколько сезонов и мы сделаем все, чтобы для X-Bionic и Gazprom – RusVelo это были успешные годы».

Полный состав команды Gazprom – RusVelo на 2017 год: Ильдар Арсланов, Игорь Боев, Антон Воробьев, Павел Брутт, Артур Ершов, Айдар Закарин, Дмитрий Козончук, Сергей Лагутин, Роман Майкин, Сергей Николаев, Артем Ныч, Артем Овечкин, Александр Порсев, Иван Ровный, Алексей Рыбалкин, Иван Савицкий, Кирилл Свешников, Андрей Соломенников, Николай Трусов, Сергей Фирсанов, Александр Фолифоров, Алексей Цатевич, Евгений Шалунов.

Пресс-служба команды «Gazprom-RusVelo»