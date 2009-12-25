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Команда Gazprom – RusVelo представила обновленный состав, форму и новых технических партнеров на сезон 2017 года

Команда Gazprom – RusVelo представила обновленный состав, форму и новых технических партнеров на сезон 2017 года

 

Презентация команды Gazprom – RusVelo прошла 17 декабря в итальянском городе Дезенцано-дель-Гарда. Мероприятие посетили президенты федераций велоспорта России и Италии, представители титульного спонсора команды ПАО «Газпром», технические партнеры, друзья команды и любители велоспорта.

 

Заместитель генерального директора по вопросам коммуникаций ООО «Газпром экспорт» Илья Юрьевич Кочеврин высоко оценил потенциал команды: «Команда Gazprom – RusVelo сочетает в себе три главных компонента: профессионализм, технологичность и стремление к победе. Вызывает уважение тот факт, что на сегодня это единственная российская команда в мире профессионального велоспорта. Хочу пожелать ребятам отличных стартов в новом году и уверен, что они всем покажут, что можно по-настоящему болеть за российскую велокоманду!»

 

«Мы провели успешный сезон, кое-что из задуманного удалось, стало понятно, чему нужно уделить особое внимание в будущем. И благодаря титульному спонсору и нашим техническим партнерам у нас есть всё, чтобы продолжать движение вперёд. Ежедневная работа на результат – наш единственный путь, мы ставим как среднесрочные цели, так и не забываем о начале нового олимпийского цикла. Коллектив собрали боеспособный, будем стараться радовать всех любителей велоспорта», – подвел итоги уходящего сезона генеральный менеджер команды Gazprom – RusVelo Ренат Хамидулин.

 

Пул технических партнёров команды доказал свою эффективность и работоспособность в прошедшем сезоне. Основные изменения коснутся внешнего вида команды. X-Bionic становится генеральным партнером команды по предоставлению гоночной формы, спортивной одежды и аксессуаров с начала 2017 года. Контракт подписан на четыре года.

 

 

  Компания X-Bionic основана в 2000-м году и является лидером по производству высокотехнологичной спортивной одежды. Продукты компании удостоились не только ряда наград в сфере дизайна – Red Dot Design Award, iF Award, но и являются обладателями восьми статуэток премии X Plus Award в сфере инноваций. Производственные мощности и лаборатории компании находятся в Швейцарии. X-Bionic владеет шестьюдесятью девятью патентами в сфере производства спортивной одежды и уделяет огромное значение исследованиям в области применения новых технологий при производстве спортивной экипировки. Гонщики и персонал команды Gazprom – RusVelo принимали самое активное участие в процессе кастомизации формы специально для гонщиков команды.

 

Генеральный менеджер Gazprom – RusVelo Ренат Хамидулин: «Сотрудничество с X-Bionic является очередным шагом к созданию нового образа команды во всех смыслах. Новая форма великолепно выглядит и олицетворяет собой сплав технологий и производственных решений, которые только приходят в велоспорт. Соглашение рассчитано на несколько сезонов и мы сделаем все, чтобы для X-Bionic и Gazprom – RusVelo это были успешные годы».

 

 

Полный состав команды Gazprom – RusVelo на 2017 год: Ильдар Арсланов, Игорь Боев, Антон Воробьев, Павел Брутт, Артур Ершов, Айдар Закарин, Дмитрий Козончук, Сергей Лагутин, Роман Майкин, Сергей Николаев, Артем Ныч, Артем Овечкин, Александр Порсев, Иван Ровный, Алексей Рыбалкин, Иван Савицкий, Кирилл Свешников, Андрей Соломенников, Николай Трусов, Сергей Фирсанов, Александр Фолифоров, Алексей Цатевич, Евгений Шалунов.

 

Пресс-служба команды «Gazprom-RusVelo»

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Теги к статье: Ренат Хамидулин Газпром - РусВело Gazprom - RusVelo презентация велокоманды

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  1. Имя: Paolo

    bettini11

    19 декабря 2016 15:11 | Регистрация: 22.03.2010

    Чтож.. Собрались практически все сильнейшие Русские гонцы. Не хватает только пятерых. Кто там всегда мечтал видеть Катю в русском составе??? Теперь посмотрим, на что способны парни в майке Русвело.

  2. Имя: Александра

    Александра

    19 декабря 2016 16:03 | Регистрация: 18.09.2014

    Собрались сильнейшие российские гонцы... в Италии. Эх!..

    1. Sm1T

      Вчера, 07:33 | Регистрация: 1.01.2012

      Тренироваться надо. :)

  3. Имя: Юрий

    jerzyk

    19 декабря 2016 16:39 | Регистрация: 6.01.2012

    Куда дели Колобнева? Не знаю как молодые, но Саша явно превосходит по опыту Козончука!

    1. Имя: Денис

      Bjoern

      19 декабря 2016 17:14 | Регистрация: 12.07.2014

      Действительно, его еще только тут не хватает, а то уже и так собрали в одном месте такую толпу почивающих на лаврах почетных российских водовозов мирового пелотона. Вместо прошлогодней довольно симпатичной команды, получился всем хорошо знакомый отстойник

  4. Имя: Михаил

    velodoctor

    19 декабря 2016 17:05 | Регистрация: 22.05.2013

    Силина нет жаль, а так конечно состав отличный.

  5. Имя: Саша

    VeloVelo

    19 декабря 2016 17:52 | Регистрация: 4.07.2013

    Дизайн формы никакущ. . .

    1. RVL

      19 декабря 2016 20:39 | Регистрация: 30.08.2012

      +1
      сразу подумал нижний слой...

      1. Имя: Саша

        VeloVelo

        20 декабря 2016 00:34 | Регистрация: 4.07.2013

        Похоже, Ренат сам рисовал )

  6. Имя: serghi

    serghi

    19 декабря 2016 22:07 | Регистрация: 9.08.2011

    Форма так себе, в прошлом сезоне лучше была. Силина надо бы в команду взять. На Вуэльте в горах очень даже неплохо смотрелся.

    1. ЧОРНЫЙ

      19 декабря 2016 23:06 | Регистрация: 21.10.2016

      Денег нет, на Силина...

  7. Адриен

    20 декабря 2016 00:59 | Регистрация: 17.05.2015

    Действительно неприятно, что российская команда презентуется за рубежом. Было бы понятно, если бы, например, генеральный спонсор был бы итальянский, а то ведь  свой, российский. Брали бы пример с Астаны -  представление на родине, во время которого и прямое общение с болельщиками,  и пресс-конференции, и показ формы и техники . Действительная ПРИЧАСТНОСТЬ , а не номинально-формальная...

    1. Sm1T

      Вчера, 07:34 | Регистрация: 1.01.2012

      А тренироваться как? по снегу?

  8. Имя: Андрей

    Student

    20 декабря 2016 10:28 | Регистрация: 1.10.2012

    Цитата: Bjoern
    Действительно, его еще только тут не хватает, а то уже и так собрали в одном месте такую толпу почивающих на лаврах почетных российских водовозов мирового пелотона. Вместо прошлогодней довольно симпатичной команды, получился всем хорошо знакомый отстойник
    Как же я тебя люблю) прям правда-матка.

    Цитата: Адриен
    Действительно неприятно, что российская команда презентуется за рубежом. Было бы понятно, если бы, например, генеральный спонсор был бы итальянский, а то ведь  свой, российский. Брали бы пример с Астаны -  представление на родине, во время которого и прямое общение с болельщиками,  и пресс-конференции, и показ формы и техники . Действительная ПРИЧАСТНОСТЬ , а не номинально-формальная...
    А потом удивляются как так денег нет, скажите ка на милость много про-конти команд могли позволить себе такие тренировочные лагеря и базы, при этом не показывая достойных результатов.

  9. Имя: Михаил

    velodoctor

    20 декабря 2016 12:35 | Регистрация: 22.05.2013

    А мне все нравится, и то что всех опытных гонцов подобрали и то, что сбор там, а не у нас в минус 20. База команды же там - все логично. А вот форма и прям не очень, смотрится дешево, логотипы некрасивые совсем.  

    1. Адриен

      Вчера, 02:11 | Регистрация: 17.05.2015

      А что, процедуру надо обязательно проводить на свежем воздухе ? Или российские ребята так долго обретаются в теплых краях, что родную погоду уже не переносят - хотя бы пару-тройку дней? Конечно, база команды в Италии , но ее фанаты, ее БОЛЕЛЬЩИКИ - В РОССИИ ! И на мой взгляд, презентация команды на Родине - это был бы акт УВАЖЕНИЯ прежде всего к ним, ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ. Да и для популяризации велоспорта делом тоже далеко не лишним.

      1. Имя: Михаил

        velodoctor

        Вчера, 05:20 | Регистрация: 22.05.2013

        Я думаю, летом на ЧР можно будет, при желании, пообщаться со всеми. Что вас это так гложит, я не понимаю. Я помню Пурито гулял по красной площади в 2012, разве много изменилось после этого, разницы нет. Но в Италии они могут не только презентацию провести, но и вместе потренироваться, поделать разные упражнения. Обжиться, притереться на базе и с товарищами. Судя по твитам Катюши из Испании, это довольно важная часть сборов.

        1. ДимаЛел

          Вчера, 08:55 | Регистрация: 25.12.2009

          кто к кому будет притираться?

    2. fortunewheel

      Вчера, 14:49 | Регистрация: 18.07.2015

      Доктор, в среднем по больнице 0, поскольку у нас бывает и +20, например в Сочи, на многофункциональной арене "Ледяной клуб". И по снегу на фэт-байке прокатиться с ветерком на 1 колесе "а-ля Саган" можно, продемонстрировав технику владения велосипедом. Да, забыл о велотреке в Крылатском. Однако они шоссейники! Хотя Ники Терпстра и в многодневках, и в шестидневках ездит.Поэтому странно выглядит презентация российской команды не в России, а в Италии. Но Газпрому нравится Италия - конечная станция газопровода "Самый южный голубой поток".

  10. Имя: Андрей

    Андрон

    20 декабря 2016 15:01 | Регистрация: 4.10.2015

    А как же: Новая форма великолепно выглядит и олицетворяет собой ... и т.д. и т.п. ?

  11. Имя: Слава

    Colbacco

    Вчера, 02:42 | Регистрация: 13.12.2016

    Цитата: Адриен
    Конечно, база команды в Италии , но ее фанаты, ее БОЛЕЛЬЩИКИ - В РОССИИ ! И на мой взгляд, презентация команды на Родине - это был бы акт УВАЖЕНИЯ прежде всего к ним, ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ. Да и для популяризации велоспорта делом тоже далеко не лишним.

     

    Катюша несколько раз проводила презентацию в Москве, много там было болельщиков?

    1. Sm1T

      Вчера, 07:36 | Регистрация: 1.01.2012

      тогда все болельшики ныли тут, что понабирали испанцев или еще по какому нибудь неважному поводу

    2. ДимаЛел

      Вчера, 08:54 | Регистрация: 25.12.2009

      я не припомню чтобы опубликовывали информацию о времени и месте встречи с болельщиками, в районе 12 часов дня понедельника на Красной площади, презентации были закрытыми.

    3. fortunewheel

      Вчера, 14:51 | Регистрация: 18.07.2015

      Katusha-Alpecin?

  12. Имя: Андрей

    Student

    Сегодня, 11:12 | Регистрация: 1.10.2012

    Цитата: velodoctor
    Я думаю, летом на ЧР можно будет, при желании, пообщаться со всеми. Что вас это так гложит, я не понимаю. Я помню Пурито гулял по красной площади в 2012, разве много изменилось после этого, разницы нет. Но в Италии они могут не только презентацию провести, но и вместе потренироваться, поделать разные упражнения. Обжиться, притереться на базе и с товарищами. Судя по твитам Катюши из Испании, это довольно важная часть сборов.
    По тренироваться? Ну правильно, как же без тренировок выигрывать ГТ, без тренировок только по отрывам кататься, стоп так и сейчас тоже самое...

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Комментарии

  • sashaney
    Роан Деннис: "Планирую стать ... (6)
    sashaney-Фото

    В последнее время все, коме не лень, записываются в генералы. Бред. Но ... я за. Что имеем сейчас? На старте любого ГТ есть 2~3 кандидата на 1 место. Ещё 5 - в пятёрку. Остальные как получится - читай 10-ка предел мечтаний. Команды 3 претендентов работают на кэпов исключительно, без фантазий. Остальные за этапами и водой. А это, между прочим, толпа из ~ 150 душ. Так уж пусть лучше будет как мечтал Анри Дегранж - каждый за себя.

  • ЧОРНЫЙ
    Роан Деннис: "Планирую стать ... (6)
    ЧОРНЫЙ-Фото

    Да это всё для австралийского тв! Что Он скажет в "интервью" своему спортивному директору...

  • Student
    Роан Деннис: "Планирую стать ... (6)
    Student-Фото
    Цитата: Rokka
    Что то не верится в особые успехи Роана. Если такое заявление сделал Д.Роза или Ван Авермат, которые куда лучше себя на недельных гонках в это ещё можно было бы верить, ну а тут.. остаётся только пожелать успехов
    На недельках нормально он себя показал, смотри стат.
  • Student
    Команда Gazprom – RusVelo пред ... (25)
    Student-Фото
    Цитата: velodoctor
    Я думаю, летом на ЧР можно будет, при желании, пообщаться со всеми. Что вас это так гложит, я не понимаю. Я помню Пурито гулял по красной площади в 2012, разве много изменилось после этого, разницы нет. Но в Италии они могут не только презентацию провести, но и вместе потренироваться, поделать разные упражнения. Обжиться, притереться на базе и с товарищами. Судя по твитам Катюши из Испании, это довольно важная часть сборов.
    По тренироваться? Ну правильно, как же без тренировок выигрывать ГТ, без тренировок только по отрывам кататься, стоп так и сейчас тоже самое...
  • Rokka
    Роан Деннис: "Планирую стать ... (6)
    Rokka-Фото
    Что то не верится в особые успехи Роана. Если такое заявление сделал Д.Роза или Ван Авермат, которые куда лучше себя на недельных гонках в это ещё можно было бы верить, ну а тут.. остаётся только пожелать успехов
  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Роан Деннис: "Планирую стать ... (6)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото

    я смотрю ребята даже не понимают,что генеральщик это призвание.

    это философия жизни.

    это карма в конце концов.

    нельзя стать генеральщиком,можно только им родиться.

    да,есть исключения,но они только подтверждают правило.



    а пример Виго,ну,по большому счету Виго так и не стал генеральщиком.

    да,он выиграл ТДФ,но ведь чего это стоило ему и его команде.

    БМС просто на такое не способны.

    и что остается?

    один ЕДИНСТВЕННЫЙ парадоксальный генеральщик.

    который выигрывал вопреки всему и назло матери природе.

    но он УНИКУМ.

    уникум ли Деннис-вопрос очень большой.

    кесарю кесарево

    (с)

  • VeloVelo
    Юрий Трофимов: «Пришёл в Caja ... (7)
    VeloVelo-Фото

    Правильный выбор, "Селяне" уж точно не последняя команда.
    Давай, Юра, докажи, что ты чего-то стоишь, как генерал! Удачи!

  • VeloVelo
    Роан Деннис: "Планирую стать ... (6)
    VeloVelo-Фото

    Нифига себе Заявление!
    Очень интересно. Рейтинги Джиро уже подскочили!

    Роан, четыре года - это пропасть.
    Дай педали уже на Джиро! ) Удачи )

  • serghi
    Юрий Трофимов: «Пришёл в Caja ... (7)
    serghi-Фото

    И в самом деле, на кого же он работал в 2015-ом на Джиро?

  • marketbk
    Юрий Трофимов: «Пришёл в Caja ... (7)
    marketbk-Фото

    Болею за Юрия. Но зачем говорить вот это: "Я, наконец, получил возможность поехать Гран-тур в качестве лидера команды. И я не хочу упускать такой шанс."

    В  2015  на Джиро от Кати кто был лидером?

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