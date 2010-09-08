У команды Visma Lease a Bike украли велосипеды перед 3-м этапом Вуэльты Испании-2025

У велокоманды Visma Lease a Bike похищены велосипеды

Велокоманда Visma Lease a Bike сообщила в соцсетях 25 августа, в понедельник утром перед стартом 3-го этапа Вуэльты Испании-2025, что ночью были похищены несколько велосипедов команды.

В сообщении Visma Lease a Bike говорится:

«Сегодня ночью наш грузовик с оборудованием взломали и похитили несколько велосипедов. Наши механики прилагают все усилия, чтобы команда была полностью готова к 3-му этапу гонки. Полиция уже начала расследование инцидента».

Как сообщают и La Gazzetta dello Sport, и Tuttobici, у команды Visma было похищено 18 велосипедов. По оценкам Tuttobici, стоимость украденных велосипедов составляет 250 000 евро.

У команд Movistar и Lidl-Trek, которые остановились в том же отеле на окраине Турина, ничего не украдено.