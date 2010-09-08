VeloNEWS
У команды Visma Lease a Bike украли велосипеды перед 3-м этапом Вуэльты Испании-2025

У велокоманды Visma Lease a Bike похищены велосипеды

 

У команды Visma Lease a Bike украли велосипеды перед 3-м этапом Вуэльты Испании-2025

 

 

Велокоманда Visma Lease a Bike сообщила в соцсетях 25 августа, в понедельник утром перед стартом 3-го этапа Вуэльты Испании-2025, что ночью были похищены несколько велосипедов команды.

 

В сообщении Visma Lease a Bike говорится:

 

«Сегодня ночью наш грузовик с оборудованием взломали и похитили несколько велосипедов. Наши механики прилагают все усилия, чтобы команда была полностью готова к 3-му этапу гонки. Полиция уже начала расследование инцидента».

 

Как сообщают и La Gazzetta dello Sport, и Tuttobici, у команды Visma было похищено 18 велосипедов. По оценкам Tuttobici, стоимость украденных велосипедов составляет 250 000 евро.

 

У команд  Movistar и Lidl-Trek, которые остановились в том же отеле на окраине Турина, ничего не украдено.

  1. Имя: Damiano Vychcka

    JetRevel

    Сегодня, 13:07 | Регистрация: 12.05.2023

    Так Мувики вчера Чико не раздевали)))) Чего у них велики забирать))))

  2. Имя: VictorSirotkin

    Виктор Сироткин

    Сегодня, 13:36 | Регистрация: 14.02.2016

    Ставки слишком высоки, чтобы оставлять без присмотра технику. Неужто нет возможности организовать нормальную охрану?

  3. Имя: Андрей Пугачев

    Pugachev

    Сегодня, 14:10 | Регистрация: 8.09.2010

    При нынешних системах охраны - это странно. Опять.

