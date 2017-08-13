Велокросс. X2O Badkamers Trofee GP Sven Nys-2026. Мужчины. Результаты

- Категория:
- VeloRESULTS / VeloCLUB |
- Дата:
- Вчера, 18:04
|
1
|
van der Poel Mathieu
|
Alpecin-Premier Tech
|
11:04
|
2
|
Verstrynge Emiel
|
Crelan - Corendon
|
0:37
|
3
|
Nys Thibau
|
Baloise Glowi Lions
|
1:16
|
4
|
Aerts Toon
|
Charles Liégeois - Deschacht
|
1:24
|
5
|
Nieuwenhuis Joris
|
Ridley Racing Team
|
1:26
|
6
|
Michels Jente
|
Alpecin-Premier Tech Development Team
|
1:59
|
7
|
Fontana Filippo
|
2:27
|
8
|
Kamp Ryan
|
Team EKOÏ
|
2:38
|
9
|
Menut David
|
AS Bike Racing / France Literie
|
2:46
|
10
|
Hermans Quinten
|
Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team
|
3:03
|
11
|
Janssen Wout
|
3:26
|
12
|
Béton Damien
|
UC Pélussin
|
3:30
|
13
|
Mason Cameron
|
Seven Racing
|
3:32
|
14
|
Vermeersch Gianni
|
Red Bull - BORA - hansgrohe
|
3:49
|
15
|
Van de Putte Victor
|
Charles Liégeois - Deschacht
|
3:52
|
16
|
Dockx Aaron
|
Alpecin-Premier Tech
|
4:00
|
17
|
Vandebosch Toon
|
Crelan - Corendon
|
4:12
|
18
|
Soete Daan
|
Ridley Racing Team
|
4:20
|
19
|
Remondet Valentin
|
5:36
|
20
|
Baers Arne
|
Baloise Glowi Lions
|
5:52
|
21
|
Sommer Lars
|
6:04
|
22
|
Jutel Paul François
|
6:42
|
23
|
Soontjens Arthur
|
+1 lap
|
24
|
Barnes Daniel
|
+2 laps
|
25
|
Gaillard Florian
|
Issoire Cyclisme
|
+2 laps
|
26
|
Van Kempen Jules
|
Team Winston Salem - Flow
|
+2 laps
|
27
|
Vasnier Dylan
|
+4 laps
|
28
|
Vicini Tito
|
+5 laps
|
29
|
Hutchings Oscar
|
+5 laps
|
30
|
Errens Sam
|
+5 laps
|
31
|
Okayama Yuta
|
Olanda Base/Watersley
|
+5 laps
|
32
|
Lukšas Dovydas
|
+6 laps
|
DNF
|
Meeusen Tom
|
DNF
|
Lezard William
|
DNS
|
Junge Frederick
