Велокросс. X2O Badkamers Trofee GP Sven Nys-2026. Мужчины. Результаты

1

 van der Poel Mathieu

Alpecin-Premier Tech

11:04

2

 Verstrynge Emiel

Crelan - Corendon

  

0:37

3

 Nys Thibau

Baloise Glowi Lions

  

1:16

4

 Aerts Toon

Charles Liégeois - Deschacht

1:24

5

 Nieuwenhuis Joris

Ridley Racing Team

  

1:26

6

 Michels Jente

Alpecin-Premier Tech Development Team

1:59

7

 Fontana Filippo

    

2:27

8

 Kamp Ryan

Team EKOÏ

  

2:38

9

 Menut David

AS Bike Racing / France Literie

2:46

10

 Hermans Quinten

Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team

3:03

11

 Janssen Wout

    

3:26

12

 Béton Damien

UC Pélussin

  

3:30

13

 Mason Cameron

Seven Racing

  

3:32

14

 Vermeersch Gianni

Red Bull - BORA - hansgrohe

3:49

15

 Van de Putte Victor

Charles Liégeois - Deschacht

3:52

16

 Dockx Aaron

Alpecin-Premier Tech

4:00

17

 Vandebosch Toon

Crelan - Corendon

  

4:12

18

 Soete Daan

Ridley Racing Team

  

4:20

19

 Remondet Valentin

    

5:36

20

 Baers Arne

Baloise Glowi Lions

  

5:52

21

 Sommer Lars

    

6:04

22

 Jutel Paul François

    

6:42

23

 Soontjens Arthur

    

+1 lap

24

 Barnes Daniel

    

+2 laps

25

 Gaillard Florian

Issoire Cyclisme

  

+2 laps

26

 Van Kempen Jules

Team Winston Salem - Flow

+2 laps

27

 Vasnier Dylan

    

+4 laps

28

 Vicini Tito

    

+5 laps

29

 Hutchings Oscar

    

+5 laps

30

 Errens Sam

    

+5 laps

31

 Okayama Yuta

Olanda Base/Watersley

+5 laps

32

 Lukšas Dovydas

    

+6 laps

DNF

 Meeusen Tom

      

DNF

 Lezard William

      

DNS

 Junge Frederick

      

 

 

 

 

Теги к статье: X2O Badkamers Trofee GP Sven Nys-2026 велокросс

  1. MVDP

    Вчера, 20:43 | Регистрация: 3.10.2020

    37 секунд, а не 10.

  2. Имя: Александр

    Freejazz

    Вчера, 22:08 | Регистрация: 27.08.2018

    Вот тут и не скажешь о МВДП, что биоробот. Это не просто кручение в гору (что тоже непросто) - он просто лучше владеет велосипедом при большой мощи. Остальные заметно проседают в обоих компонентах.

  3. Имя: Николай

    Pirn

    Сегодня, 00:34 | Регистрация: 13.08.2017

    Надеюсь завтра в Моле будет поинтереснее.

