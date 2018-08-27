Велокросс. Telenet Superprestige Gullegem-2026. Мужчины. Результаты

- Категория:
- VeloRESULTS / VeloCLUB |
- Дата:
- Сегодня, 18:12
|
1
|
Vandeputte Niels
|
56:43
|
2
|
Vanthourenhout Michael
|
Pauwels Sauzen - Altez Industriebouw Cycling Team
|
0:03
|
3
|
Nieuwenhuis Joris
|
Ridley Racing Team
|
0:04
|
4
|
Wyseure Joran
|
Crelan - Corendon
|
0:06
|
5
|
Kuypers Gerben
|
Pauwels Sauzen - Altez Industriebouw Cycling Team
|
0:28
|
6
|
Kuhn Kevin
|
Heizomat - Cube
|
0:47
|
7
|
Orts Felipe
|
Ridley Racing Team
|
,,
|
8
|
Loockx Lander
|
Unibet Rose Rockets
|
0:48
|
9
|
Ferdinande Anton
|
Shifting Gears Strategica
|
0:57
|
10
|
Hermans Quinten
|
Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team
|
1:17
|
11
|
Van de Putte Victor
|
Charles Liégeois - Deschacht
|
1:31
|
12
|
Michels Jente
|
Alpecin-Premier Tech Development Team
|
1:37
|
13
|
Vandenberghe Viktor
|
Pauwels Sauzen - Altez Industriebouw Cycling Team
|
1:57
|
14
|
Vermeersch Gianni
|
Red Bull - BORA - hansgrohe
|
2:02
|
15
|
Ananie Ugo
|
Arques CX Team Diffusport
|
2:04
