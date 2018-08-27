VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Велокросс. Telenet Superprestige Gullegem-2026. Мужчины. Результаты

Велокросс. Telenet Superprestige Gullegem-2026. Мужчины. Результаты

Велокросс. Telenet Superprestige Gullegem-2026. Мужчины. Результаты

 

Велокросс. Telenet Superprestige Gullegem-2026. Мужчины. Результаты

 

1

 Vandeputte Niels

    

56:43

2

 Vanthourenhout Michael

Pauwels Sauzen - Altez Industriebouw Cycling Team

0:03

3

 Nieuwenhuis Joris

Ridley Racing Team

  

0:04

4

 Wyseure Joran

Crelan - Corendon

  

0:06

5

 Kuypers Gerben

Pauwels Sauzen - Altez Industriebouw Cycling Team

0:28

6

 Kuhn Kevin

Heizomat - Cube

  

0:47

7

 Orts Felipe

Ridley Racing Team

  

,,

8

 Loockx Lander

Unibet Rose Rockets

  

0:48

9

 Ferdinande Anton

Shifting Gears Strategica

0:57

10

 Hermans Quinten

Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team

1:17

11

 Van de Putte Victor

Charles Liégeois - Deschacht

1:31

12

 Michels Jente

Alpecin-Premier Tech Development Team

1:37

13

 Vandenberghe Viktor

Pauwels Sauzen - Altez Industriebouw Cycling Team

1:57

14

 Vermeersch Gianni

Red Bull - BORA - hansgrohe

2:02

15

 Ananie Ugo

Arques CX Team Diffusport

2:04

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Telenet Superprestige Gullegem-2026 велокросс

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Александр

    Freejazz

    Сегодня, 18:34 | Регистрация: 27.08.2018

    Несмотря на грязноватую тактику работы с соперниками, Вантуренхут всё таки не смог.

    У них там командное, что ли? То Эли жег, то теперь его секундант.

    А Вандепутте - как бы работать, чтобы не работать, но без грязи.

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2025/26

Ближайшие старты

4 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Zonhoven

18 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Benidorm

24 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Maasmechelen

25 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Hoogerheide

30 января 2026

Велокросс. UCI Cyclo-cross World Championships. Hulst

8-31 мая 2026

Маршрут Джиро д'Италия-2026

4 - 26 июля 2026

Маршрут Тур де Франс-2026

22 августа - 13 сентября 2026

Маршрут Вуэльты Испании-2026

ОПРОС

Какая победа в велосезоне 2025 понравилась больше всего?

Комментарии

  • Freejazz
    Велокросс. Telenet Superpresti ... (1)
    Freejazz-Фото

    Несмотря на грязноватую тактику работы с соперниками, Вантуренхут всё таки не смог.

    У них там командное, что ли? То Эли жег, то теперь его секундант.

    А Вандепутте - как бы работать, чтобы не работать, но без грязи.

  • Olstep
    Травма лодыжки и растяжение го ... (3)
    Olstep-Фото
    Пипец он невезучий..
  • SVS
    Травма лодыжки и растяжение го ... (3)
    SVS-Фото
    Я тоже думаю, зачем все эти снежные истории?
    Риски очень высокие, да и как по мне, снег и велосипед - не очень сочетаются. Во всяком случае, в спорте.
    Почему, блин, лыжникам в мае по асфальту не соревноваться?
  • Джамайка
    Травма лодыжки и растяжение го ... (3)
    Джамайка-Фото

    Перелом?! только этого не хватало..

    но елси "небольшой" - значит, надеемся, без смещения..

     

    МВДП когда кувыркнулся на маунтибайке, получил перелом ладьевидной кости, но быстро пришел в норму. Но кисть все же не щиколотка.



    а в воскресенье - Зонховен со знаменитой ямой. и прогноз - почти на всей территории Фладндрии пойдет снег, будет скользко и зимняя погода сохранится в течение след.недели.  А впровинциях Антверпен и Лимбург дополнительно пройдут дожди. А в этой яме крутейший спуск который и посуху с трудом проходят, а в грязь и лед ...

    Может, Матье лучше отпроситься, пусть Рудхов выпишет освобождение от занятий. скажет, что простудился, тем блее все видели, как его колотило на финише. 

    некоторое время назад он отказался от участия на заледеневшем снежном кроссе в Италии, кажется

  • VeloVelo
    Ваут ван Арт сошёл после паден ... (6)
    VeloVelo-Фото

    Ваут, ну как же так?! Здоровья!!!

  • Джамайка
    Велокросс. Exact Cross-Zilverm ... (5)
    Джамайка-Фото

    девушки 5 кругов ехали по осенней погоде. и вдруг - снег хлопьями. Наверное, не поверили в прогноз. Ваут на соревнование на байке прикатил. Правда возвращался в командной машине, в пуховике, шапке.

     

    пишут, что это первый сход Ван Арта за 240 239 выступлений. Впечатляет. 

  • maxxxx
    Ваут ван Арт сошёл после паден ... (6)
    maxxxx-Фото
    На сайте висмы написали, что лодыжка. Насколько серьезно, пока не понятно
  • Pirn
    Ваут ван Арт сошёл после паден ... (6)
    Pirn-Фото
    'Wout will never be happy if he has to watch every cyclo-cross race on TV' – Van Aert's coach explains why Belgian star needs to compete in winter despite lack of wins
  • Геродот
    Ваут ван Арт сошёл после паден ... (6)
    Геродот-Фото

    "Горбатого могила исправит" прости господи. Ну куда он лезет?? главное зачем?? хочет опять новый сезон похерить видимо...

  • Джамайка
    Велокросс. Exact Cross-Zilverm ... (5)
    Джамайка-Фото

    не в эту тему, но все же - Ремко продемонстрировал новую форму. Выглядит усушенным процентов на 20%, хотя может быть это визуальный эффект от продольных полосок по бокам формы.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Результаты: ПроТур-2025

Результаты: ПроТур-2026

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Наши друзья

Дни рождения

2 января

Kamil Malecki (Pinarello - Q36.5 Pro Cycling Team)

Ivan Cobo Cayon (Equipo Kern Pharma)

Pablo Castrillo (Movistar Team)

Adrien Boichis (Red Bull - BORA - hansgrohe)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11680
2 Вингегор Й. (Den) (TVL) 5944
3 Дель Торо И.(Mex) (UAD) 5514
4 Педерсен М. (Den) (LTK) 5074
5 Альмейда Ж. (Por) (UAD) 4331
6 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4118
7 Пидкок Т. (GBr) (Q36) 3889
8 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 3838
9 Онли О. (GBr) (TPP) 2910
10 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 2908

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Январь 2026 (9)
Декабрь 2025 (138)
Ноябрь 2025 (131)
Октябрь 2025 (227)
Сентябрь 2025 (217)
Август 2025 (180)