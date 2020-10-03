UCI World Cup Zonhoven-2026. Велокросс. Мужчины. Результаты

- Категория:
- VeloRESULTS / VeloCLUB |
- Дата:
- Сегодня, 18:11
|
1
|
van der Poel Mathieu
|
Alpecin-Premier Tech
|
59:36:00
|
2
|
Del Grosso Tibor
|
Alpecin-Premier Tech
|
0:45
|
3
|
Verstrynge Emiel
|
Crelan - Corendon
|
1:03
|
4
|
Vandeputte Niels
|
1:18
|
5
|
Aerts Toon
|
Charles Liégeois - Deschacht
|
,,
|
6
|
Vanthourenhout Michael
|
Pauwels Sauzen - Altez Industriebouw Cycling Team
|
1:40
|
7
|
Nieuwenhuis Joris
|
Ridley Racing Team
|
1:45
|
8
|
Orts Felipe
|
Ridley Racing Team
|
1:56
|
9
|
Ronhaar Pim
|
Baloise Verzekeringen - Het Poetsbureau Lions
|
2:04
|
10
|
Hendrikx Mees
|
Heizomat - Cube
|
2:15
|
11
|
Kamp Ryan
|
Team EKOÏ
|
2:24
|
12
|
Boroš Michael
|
Kasper - crypto4me
|
2:31
|
13
|
Fontana Filippo
|
2:33
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
- Комментариев
- (1)
- Просмотров
- (28)