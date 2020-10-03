UCI World Cup Zonhoven-2026. Велокросс. Женщины. Результаты

- Категория:
|
1
|
Alvarado Ceylin del Carmen Fenix-Premier Tech
|
51:33:00
|
2
|
Brand Lucinda
|
Baloise Verzekeringen - Het Poetsbureau Lions
|
0:23
|
3
|
Pieterse Puck
|
Fenix-Premier Tech
|
0:49
|
4
|
Fouquenet Amandine
|
Pauwels Sauzen - Altez Industriebouw Cycling Team
|
1:27
|
5
|
van Anrooij Shirin
|
Baloise Verzekeringen - Het Poetsbureau Lions
|
1:39
|
6
|
van Alphen Aniek
|
Seven Racing
|
1:46
|
7
|
Bentveld Leonie
|
Pauwels Sauzen - Altez Industriebouw Cycling Team
|
2:21
|
8
|
Zemanová Kristýna
|
VIF Cycling Team
|
2:28
|
9
|
Bakker Manon
|
Crelan - Corendon
|
2:29
|
10
|
Bäckstedt Zoe
|
CANYON//SRAM zondacrypto
|
2:42
|
11
|
Moors Fleur
|
Baloise Verzekeringen - Het Poetsbureau Lions
|
2:45
|
12
|
Clauzel Hélène
|
Team EKOÏ
|
2:47
|
13
|
Worst Annemarie
|
Seven Racing
|
3:01
|
14
|
Norbert Riberolle Marion
|
Crelan - Corendon
|
3:17
|
15
|
Betsema Denise
|
De Ceuster - Bouwpunt
|
3:19
|
16
|
Gery Célia
|
AS Bike Racing / France Literie
|
3:29
|
17
|
Desprez Lison
|
ACT Cycling
|
4:03
|
18
|
Cusack Lidia
|
CXD Trek Bikes
|
,,
|
19
|
Brouwers Julie
|
Charles Liégeois - Deschacht
|
4:07
|
20
|
Lopez Vida
|
4:09
|
21
|
Schreiber Marie
|
Team SD Worx - Protime
|
4:59
|
22
|
Muller Amandine
|
AS Bike Racing / France Literie
|
5:06
|
23
|
Bramati Lucia
|
FAS Airport Services - Guerciotti
|
5:09
|
24
|
Molengraaf Lauren
|
Team EKOÏ
|
5:14
|
25
|
Cabaca Mae
|
Heizomat - Cube
|
5:25
|
26
|
Estermann Rebekka
|
5:37
|
27
|
Borello Carlotta
|
5:42
|
28
|
Clauzel Perrine
|
Sebmotobikes CX Team
|
5:47
|
29
|
Truyen Marthe
|
Fenix-Premier Tech
|
,,
|
30
|
Hladíková Kateřina
|
Brilon Racing Team MB
|
5:48
|
31
|
Rodríguez Sofia
|
Nesta - MMR Cycling Team
|
5:50
|
32
|
Kalis Bloeme
|
VELOPRO - EGS Group - Alphamotorhomes
|
5:56
|
33
|
Crabbé Kiona
|
Athletes for Hope
|
6:12
