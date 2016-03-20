VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Велокросс. Telenet Superprestige Diegem-2025. Мужчины. Результаты

 

 

Велокросс. Telenet Superprestige Diegem-2025. Мужчины. Результаты

Велокросс. Telenet Superprestige Diegem-2025. Мужчины. Результаты

 

 

 

1

 Del Grosso Tibor

Alpecin - Deceuninck

1:00:18

2

 Wyseure Joran

Crelan - Corendon

0:03

3

 Nys Thibau

Baloise Glowi Lions

0:21

4

 Hendrikx Mees

Heizomat - Cube

0:22

5

 Vandeputte Niels

Alpecin-Deceuninck Development Team

0:26

6

 Vanthourenhout Michael

Pauwels Sauzen - Altez Industriebouw Cycling Team

0:34

7

 Kuypers Gerben

Charles Liégeois Roastery CX

,,

8

 Orts Felipe

Ridley Racing Team

0:42

9

 Fontana Filippo

CS Carabinieri - Cicli Olympia

0:48

10

 Michels Jente

Alpecin-Deceuninck Development Team

0:50

11

 Corsus Yordi

Pauwels Sauzen - Altez Industriebouw Cycling Team

1:09

12

 Kuhn Kevin

Heizomat - Cube

1:22

13

 Loockx Lander

Unibet Tietema Rockets

1:37

14

 Ferdinande Anton

Shifting Gears Strategica

1:43

15

 Bertolini Gioele

Alé Colnago Team

1:46

16

 Lauryssen Yorben

Pauwels Sauzen - Altez Industriebouw Cycling Team

1:49

17

 Agostinacchio Filippo

EF Education - EasyPost - Oatly

1:50

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Telenet Superprestige Diegem-2025 велокросс

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Александр

    Freejazz

    Вчера, 23:15 | Регистрация: 27.08.2018

    Нейс в своем стиле....

    Дель Гроссо ехал по приколу - "а четвертый, тот, что крайний - боковой..."

    Вантуренхут - зверь, не потерял желание ехать, после того, как по нему пол пелотона проехало (я его не очень люблю, но тут он молодец).

    Гонка была супер веселая, как и у дам.

  2. Имя: Ser Gio

    Ser Gio

    Вчера, 23:19 | Регистрация: 20.03.2016

    Гонка супер! Понравилось все - возвращение Вантуренхаута, а он в средине гонки более минуты проигрывал лидеру, обмен ошибками дель Гроссо и Ниса на предпоследнем круге. А всего-то достаточно было, чтоб Матье не стартовал (шутка) и сразу гонка выдалась супер зрелищной.

  3. Имя: Николай

    Pirn

    Вчера, 23:54 | Регистрация: 13.08.2017

    Страсти кипели )

    Теперь на очереди Баал 1 января с МВДП, где у него 6 побед из 6 в элитной категории 

    Будет ли 7я

    Там поболею за Ниса, ведь GP Sven Nys  )

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2025/26

Ближайшие старты

4 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Zonhoven

18 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Benidorm

24 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Maasmechelen

25 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Hoogerheide

30 января 2026

Велокросс. UCI Cyclo-cross World Championships. Hulst

8-31 мая 2026

Маршрут Джиро д'Италия-2026

4 - 26 июля 2026

Маршрут Тур де Франс-2026

22 августа - 13 сентября 2026

Маршрут Вуэльты Испании-2026

ОПРОС

Понравилась ли Вам Вуэльта Испании-2025

Комментарии

  • Freejazz
    Велокросс. Telenet Superpresti ... (1)
    Freejazz-Фото

    Постоянная интрига - кто первый сломается. Но никто не сломался.

    Уроки Санны Кант для гонщиц SD Worx не прошли даром. Посмотрим, что вырастет ну или останется к Чемпионату мира.

     

  • Pirn
    Велокросс. Telenet Superpresti ... (3)
    Pirn-Фото

    Страсти кипели )

    Теперь на очереди Баал 1 января с МВДП, где у него 6 побед из 6 в элитной категории 

    Будет ли 7я

    Там поболею за Ниса, ведь GP Sven Nys  )

  • Ser Gio
    Велокросс. Telenet Superpresti ... (3)
    Ser Gio-Фото

    Гонка супер! Понравилось все - возвращение Вантуренхаута, а он в средине гонки более минуты проигрывал лидеру, обмен ошибками дель Гроссо и Ниса на предпоследнем круге. А всего-то достаточно было, чтоб Матье не стартовал (шутка) и сразу гонка выдалась супер зрелищной.

  • Freejazz
    Велокросс. Telenet Superpresti ... (3)
    Freejazz-Фото

    Нейс в своем стиле....

    Дель Гроссо ехал по приколу - "а четвертый, тот, что крайний - боковой..."

    Вантуренхут - зверь, не потерял желание ехать, после того, как по нему пол пелотона проехало (я его не очень люблю, но тут он молодец).

    Гонка была супер веселая, как и у дам.

  • motte
    Тадей Погачар удостоен титула ... (2)
    motte-Фото

    Тадей Погачар только что достиг рубежа, который выходит далеко за рамки велоспорта. Он был признан Чемпионом чемпионов, официально став лучшим спортсменом года в мире. Это звание присуждается лишь тем, кто доминирует не только в своём виде спорта, но и во всём мировом спортивном пространстве.

    Эта награда ставит Погачара в один ряд с по-настоящему легендарными именами.

    Месси, Джокович, Федерер, Болт — теперь и он среди них.

    Для велосипедиста попасть в такой список — уже само по себе говорит о масштабе его влияния.

     Комментируя награду, Погачар говорил не о цифрах и трофеях.

    Он говорил о гордости, уважении и о том, что значит быть частью такой элитной компании.

    Быть упомянутым рядом с легендами разных видов спорта — это делает признание особенно ценным.

     Он также откровенно рассказал о мотивации.

    По словам Погачара, сохранять настрой гораздо легче, когда есть результаты. Победы подпитывают уверенность, а уверенность — желание становиться ещё лучше.

    Имея долгосрочный контракт и множество сезонов впереди, он не видит причин сбавлять темп.

    Он понимает, что трудные периоды неизбежны.

    Моменты без побед испытывают даже самых сильных.

    Но Погачар был честен:

    успех делает работу легче,

    а результаты заставляют жертвы казаться оправданными.

    И именно такой менталитет объясняет, почему он продолжает доминировать из года в год.

    Эта награда — не просто признание одного сезона. Это признание стабильности, голода к победам и спортсмена, который не собирается останавливаться.

    В итоговом рейтинге Погачар занял первое место, набрав 821 очко.

    Сразу за ним расположился Арман Дюплантис с 799 очками.

    В списке также оказались звёзды тенниса, футбола, плавания и автоспорта.

  • motte
    Тадей Погачар удостоен титула ... (2)
    motte-Фото

  • Pirn
    Велокросс. X²O Badkamers ... (10)
    Pirn-Фото

    Локально МВДП повторил рекорд отца Тибо Свена Нейса - 6 побед в Лоэнхуте

  • motte
    Велокросс. X²O Badkamers ... (10)
    motte-Фото

    Цитата: Джамайка
    чесно, столько проколов, впечатление, что ВанАрт специально из ловит, чтобы  оправдать слабое выступление. Мол, если бы не спущенное колесо, боролся бы за подиум....


    Ван дер Пул задал такую скорость....
    Падение Свека - вывих ключицы, аут. Вчера на в Дендермонде оченб достойно боролся, был третьим, отстаивал свою позицию, оставался реальным претендентом. Очень жаль 

    Текущий лидер Кубка мира Лауренс Свик сегодня упал в Лёнехуте, и, к сожалению, ему придётся закончить сезон.

    Обследование показало, что он получил разрыв акромиально-ключичного сочленения 3-й степени, и завтра ему предстоит операция.

    Выздоравливай скорее, Лауренс. 

  • Ser Gio
    Велокросс. X²O Badkamers ... (10)
    Ser Gio-Фото
    А было время другой голландец, Ван дер Хаар, прям на ходу во время гонки вправлял плечо и продолжал заезд.
  • Ser Gio
    Велокросс. X²O Badkamers ... (10)
    Ser Gio-Фото
    В Дигеме не очень сложная трасса, и потому гонка выходит контактной и зрелищной, по крайней мере последние 2 года так точно. Жду с нетерпением.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Результаты: ПроТур-2025

Результаты: ПроТур-2026

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Наши друзья

Дни рождения

31 декабря

Luke Lamperti (Soudal - Quick Step)

Louka Matthys (Wagner - Bazin - WB)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11680
2 Вингегор Й. (Den) (TVL) 5944
3 Дель Торо И.(Mex) (UAD) 5514
4 Педерсен М. (Den) (LTK) 5074
5 Альмейда Ж. (Por) (UAD) 4331
6 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4118
7 Пидкок Т. (GBr) (Q36) 3889
8 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 3838
9 Онли О. (GBr) (TPP) 2910
10 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 2908

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Декабрь 2025 (138)
Ноябрь 2025 (131)
Октябрь 2025 (227)
Сентябрь 2025 (217)
Август 2025 (180)
Июль 2025 (229)