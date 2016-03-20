Велокросс. Telenet Superprestige Diegem-2025. Мужчины. Результаты

- Категория:
- Вчера, 23:02
|
1
|
Del Grosso Tibor
|
Alpecin - Deceuninck
|
1:00:18
|
2
|
Wyseure Joran
|
Crelan - Corendon
|
0:03
|
3
|
Nys Thibau
|
Baloise Glowi Lions
|
0:21
|
4
|
Hendrikx Mees
|
Heizomat - Cube
|
0:22
|
5
|
Vandeputte Niels
|
Alpecin-Deceuninck Development Team
|
0:26
|
6
|
Vanthourenhout Michael
|
Pauwels Sauzen - Altez Industriebouw Cycling Team
|
0:34
|
7
|
Kuypers Gerben
|
Charles Liégeois Roastery CX
|
,,
|
8
|
Orts Felipe
|
Ridley Racing Team
|
0:42
|
9
|
Fontana Filippo
|
CS Carabinieri - Cicli Olympia
|
0:48
|
10
|
Michels Jente
|
Alpecin-Deceuninck Development Team
|
0:50
|
11
|
Corsus Yordi
|
Pauwels Sauzen - Altez Industriebouw Cycling Team
|
1:09
|
12
|
Kuhn Kevin
|
Heizomat - Cube
|
1:22
|
13
|
Loockx Lander
|
Unibet Tietema Rockets
|
1:37
|
14
|
Ferdinande Anton
|
Shifting Gears Strategica
|
1:43
|
15
|
Bertolini Gioele
|
Alé Colnago Team
|
1:46
|
16
|
Lauryssen Yorben
|
Pauwels Sauzen - Altez Industriebouw Cycling Team
|
1:49
|
17
|
Agostinacchio Filippo
|
EF Education - EasyPost - Oatly
|
1:50
