Тур Турции-2023. Этап 2

Последую я примеру Андрея Кондрашова и расскажу о других гонках, где было на что посмотреть.
В воскресенье закончился сезон у маутинбайкеров. Организаторы на прощание подготовили сложную и длинную трассу для кросс-кантри. И без того тяжелая трасса под дождем превратилась в настоящий ад. Это была гонка на выживание, особенно у женщин. Трассу так развезло, что и женщины, и мужчины были вынуждены то и дело слезать с велосипедов и с трудом медленно брести, увязая в грязи. Плюс к этому многочисленные проколы и падения на скользских камнях.
21-летняя Пак Питерс еще на прошлом этапе досрочно обеспечила себе победу в общем зачете, поэтому для нее результат был не так критичен. Это рыжее чудо провело великолепнейший дебютный сезон в МТБ. А вот у мужчин на кубок претендовали три человека с минимальной разницей в очках и для Нино Шуртера всё висело на волоске. А тут еще гонка не пошла с самого начала и в итоге он финишировал только 14-м. У его ближайшего преследователя Джордана Сару тоже совсем не заладилось. Свое лидерство Нино сохранил благодаря Пидкоку, не пустившему Флюкигера на первое место. Флюкигеру для победы в общем зачете не хватило 50 очков - это разница между очками за первое и второе место в гонке. Но какая была интрига!!! Тома общий зачет не интересовал, но ему хотелось одержать победу в радужной майке. И тем самым он невольно помог Шуртеру и Сару.
В Бельгии начался сезон велокросса. Там в гонке победил 20-летний Thibau Nys. Когда он переходил в Трек, то сразу предупредили, что на шоссе он будет выступать с марта по сентябрь, а с октября по февраль в велокроссе. Специально прислушивалась к тому, как его назвали бельгийские дикторы во время гонки. Тибо Найс, так зовут этого молодого ха... наглеца))