Kampioenschap van Vlaanderen-2023

BlAr

Вуэльта Испании-2023, превью э ... (16) Как "нельзя"?

Нельзя так формировать состав? Я так понимаю, что главенствовала цель выиграть все три ГТ. Да, возможно, в ущерб личным амбициям лидеров. Никак иначе нельзя было интерпретировать включение в состав Вингегора. Но цель, если не случится ЧП, - достигнута. Команду ждут перемены, как TJV она исчезнет. Поэтому для спонсоров были гораздо важнее титулы, а не внутренние взаимоотношения. Так что цель была выбрана верная, и результат имеется. С этой точки зрения -"можно"!

Нельзя запрещать борьбу? В командном виде спорта борьба между сокомандниками вообще редкость. Обычно бывает не до жиру. На Вуэльту TJV приехала за титулом, и разговоры о внутренней борьбе пошли лишь тогда, когда вероятность упустить его из команды стала стремиться к нулю. Но в этот момент гонщики уже были не в равных условиях, так как прежде подчинялись командным интересам, и ехали не всегда оптимально для личного результата, теряя время или не реализуя возможности. Правила должны определяться до начала игры, а не во время её, иначе будут обиженные. Поэтому начав Вуэльту командой, они должны были её командой и закончить. Есть лидер ГК, который вполне потянул относительно конкурентов из других команд, он и должен быть основной ставкой. А остальные должны страховать его возможный провал и помогать этот провал избежать. Так что и с этой стороны тоже - "можно". И даже "нужно"!!!

kabachok

Вуэльта Испании-2023, превью э ... (16) А мне кажется (опять же личное мнение, которое ни на что не претендует), что поступают с гонцами ровно так, как они позволяют это делать с собой. Там контракты на пачке А4 мелким шрифтом и толпы юристов с обеих сторон. Продался - исполняй.

BlAr

Команда Jumbo-Visma о настрое ... (2) Кто-то явно заврался. "И после дня отдыха мне хотелось, чтобы мы больше не боролись за красную майку, а ехали от обороны. Но решили всё-таки за неё побороться, Так я оказался в сложной ситуации." Я бы понял, если бы это были слова Роглича или Кусса! Но это заявил Вингегор, атаковавший ПЕРВЫМ на ПЕРВОМ этапе после дня отдыха!!! Вот же мирдверьмяч!!! Что до Роглича, то он или был другого мнения относительно формата их борьбы, или (скорее всего) делал ставки на заключительные этапы, рассчитывая нанести удары именно на них. Так или иначе, принятое командой окончательное решение считаю единственно правильным в имеющейся ситуации.

kabachok

Вуэльта Испании-2023. Результа ... (132) В списке Личных Врагов Гонщика (ЛВГ) к Погачару и Эвенпулу добавился Кусс. Вингегору приготовиться! Сгущаются тучи. Такие дела...

Esperus2006

Давиде Баллерини переходит в A ... (2) Вот это уже неплохо

Astanaforever

Команда Jumbo-Visma о настрое ... (2) **Соцсети, если начать их пролистывать, начинают раздражать. Лучше бы я их не читал в последние два дня, потому что просто слишком много разных мнений.** Видимо Velolive пролистывал. хе-хе.

ittrainbow

Вуэльта Испании-2023, превью э ... (16) я не думаю что Куссу что-то отдают (в прошедшем времени обсудим завтра вечером)



кроме последних нескольких километров 18 этапа не было дней когда Винегор или Роглич откровенно колхозили бы рядом без попыток атаковать



на верхушку Англиру Кусс приехал в красном вполне заслуженно и без подарков

VeloVelo

Вуэльта Испании-2023, превью э ... (16) В общем, понятно, что всё очень запутано.



Для меня, более-менее, понятно лишь одно - Роглич будет уходить. Его время пришло.



Тогда получается, что Куссу отдали победу, чтобы отцепить его от Роглича и прикрепить его к Винегору?



ЗЫ: Я не смотрел всю Вуэльту. Смотрел только последние 28 км этапа с финишем на Англиру.

ittrainbow

Вуэльта Испании-2023, превью э ... (16) не всегда удается сдержать гонцов в узде



рассуждения о том, что это Роглич атакует Кусса, а Винегор страхует для JV красную майку как будто Рогла уже "чужой" - не эфирные домыслы одного Курдюкова, а вполне обсуждаемая в англоязычном интернете тема



Рогла - он явно хочет уйти, это давно не новость, шансов проехать Тур капитаном в ЮВ у него ноль целых что-то там десятых, и ему нужно "продавать" себя



тогда как жажда Винегора урвать победу любой ценой ни разу не бъется с его подарком Вауту в виде победы в ТТ когда он перестал крутить на последнем километре и с ожиданием Тадея между Спанделлем и Отакамом



внезапный визит Винегора на Вуэльту (Примо планировал с мая, Йонас собрался в последний момент) в ту же корзину падает



если это так и Рогле надо представить себя в лучшей форме и показать результат потенциальному покупателю - что ты тут сделаешь, быть скандалу

VeloVelo

Вуэльта Испании-2023, превью э ... (16) И еще, позволю себе пару слов, извините.



Вся нынешняя ситуация - это Большая ошибка руководства Джамбо. Нельзя так с гонцами поступать. Это моё личное мнение, ни на что не претендую.