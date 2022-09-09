Тур Британии-2022. Этап 1

M-07

Вуэльта Испании-2022. Результа ... (34) Никогда горы не ехал человек хорошо, ещё весной даже два горных этапа на недельках не тянул, а там были далеко не такие горы, как на ГТ, и тут как попёр на уровне топового горняка. Всё честно, конечно, как и с престарелым внезапно воскресшим спринтером в той же команде. Ещё более странные скачки были у Фрума, когда он вообще ничего нигде не показал и внезапно в 26 лет чуть не выиграл Вуэльту, в один момент из ноунеймов став доминатором, и Томаса, который ни когда весь ГТ ровно не проезжал, и вдруг выиграл Тур именно тогда, когда надо было, ибо Фрум поехал за Джиро.

Извините, но в то, что такие скачки могут быть честными, я не верю.

Velolife

Вуэльта Испании-2022. Результа ... (34) Момент истины наступил: Primo? не станет победителем 77-й Vuelta. Но останется на подиуме. Remco выдержал экзамен на «королевском» этапе. А Thymen Arensman, отвозив Romain Bardet в качестве domestique, может стать сам протагонистом DSM. Ведь он мог бы уже на 9-м этапе сыграть эту роль. Но не случилось. Слишком осторожным оказалось его начальство. А кто не рискует, тот, как известно, не открывает на подиуме шампанское и не пьёт его с командой на дружеской послеэтапной «попойки». Но теперь наконец-то DSM смогли «пригубить» Asti.

serghi

Вуэльта Испании-2022. Результа ... (34) Ну то что у Ремко есть боссы, ничего удивительного, у всех остальных гонцов они тоже имеются. Хотелось бы подробнее узнать, что значит: «но точно в традициях Лефевра»? Если Вы намекаете на применение запрещённых препаратов, то напомните, в каких допинговых скандалах засветились гонщики Quickstep, что-то за последние 13 лет ни одного не припомню. Личные догадки и предположения, без каких либо доказательств, не интересуют, от слова «совсем».

Kay82

Вуэльта Испании-2022. Результа ... (34) Хитромудрый минус поставил

uran

Вуэльта Испании-2022. Результа ... (34) Ремко, конечно, не пархает как Тадей в 2020 без команды, но шансы после сегодняшнего этапа на тройку очень высоки. Рогличу нужно искать везде лазейки, где выбить Эвенепула из колеи, заставить нервничать и проиграть. Иначе повторится история с Карапасом.

микеле оп-оп-оп

Вуэльта Испании-2022. Результа ... (34) Однако. Эвенпул почти умер на тяжёлом этапе вчера и почти воскрес на тяжелейшем сегодня. На историю с Лэндисом это конечно не тянет, но точно в традициях Лефевра. Для почитателей таланта Ремко: парень честно делает свою работу, но у него есть боссы. Поэтому со всем уважением и ничего личного.

nightbuster33

Вуэльта Испании-2022. Результа ... (34) У Астаны не хватило одного развозящего перед последним подъемом.Сидя за Ремко все чувствовали себя комфортно,поэтому рывок Лопеза был не вполне удачным и не хорошо согласован с Крузом,который в свою очередь был уже "тепленький".Да и рывок этот угрожал только одному Мак(у).А развозящий сделал бы Мак(а) почти никаким.Как тут не вспомнить(Царство ему небесное!)СКАРПОНИ в последней победной гонке для Нибали Джиро Италии.И все таки сделали не плохой результат,сократили ,и на много,разрывы с впереди идущими.Надежда,на предстоящий,после дня отдыха и этапа,последний дуплет горных этапов.

Karmatron

Вуэльта Испании-2022. Результа ... (34) А я бы сказал, что для Ремко это тактический выигрыш: на этапе, где малышу предрекали разнос, он проиграл всего 15 сек. Ремко, я думаю, смотрел ТДФ и видел, чем чреваты ответы на все атаки соперников.

Серафим

Вуэльта Испании-2022. Результа ... (34) Тем временем проехавший Вуэльту невидимкой Поццовиво сошел с гонки невидимым.

Гонщик

Вуэльта Испании-2022. Результа ... (34) Цитата: error Рогла грамотно этап провел... не тянулось у самого.. выжал максимум из непростого дня..

А Ремко... ему это по дилетантски позволил....

Аренсман просто человечищще... аплодисменты

Грамотно то грамотно, но фактически Вуэльта проиграна, только форс-мажор теперь может помешать Ремко, полторы минуты проиграть негде. Грамотно то грамотно, но фактически Вуэльта проиграна, только форс-мажор теперь может помешать Ремко, полторы минуты проиграть негде.