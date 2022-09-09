Тур Британии-2022. Этап 1

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Aberdeen - Glenshee Ski Centre, 181,3 км
1. Corbin Strong (NZl) Israel - Premier Tech
2. Omar Fraile (Spa) INEOS Grenadiers
3. Anders Halland Johannessen (Nor) Uno-X Pro Cycling Team
4. Gonzalo Serrano (Spa) Movistar
5. Thomas Pidcock (GBr) INEOS Grenadiers
6. Dylan Teuns (Bel) Israel - Premier Tech
7. Filippo Fiorelli (Ita) Bardiani-CSF-Faizanè
8. Oscar Onley (GBr)Team DSM
9. Anthon Charmig (Den) Uno-X Pro Cycling Team
10. Filippo Zana (Ita) Bardiani-CSF-Faizanè
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M-07
Вуэльта Испании-2022. Результа ... (34)
Никогда горы не ехал человек хорошо, ещё весной даже два горных этапа на недельках не тянул, а там были далеко не такие горы, как на ГТ, и тут как попёр на уровне топового горняка. Всё честно, конечно, как и с престарелым внезапно воскресшим спринтером в той же команде. Ещё более странные скачки были у Фрума, когда он вообще ничего нигде не показал и внезапно в 26 лет чуть не выиграл Вуэльту, в один момент из ноунеймов став доминатором, и Томаса, который ни когда весь ГТ ровно не проезжал, и вдруг выиграл Тур именно тогда, когда надо было, ибо Фрум поехал за Джиро.
Извините, но в то, что такие скачки могут быть честными, я не верю.
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Velolife
Вуэльта Испании-2022. Результа ... (34)
Момент истины наступил: Primo? не станет победителем 77-й Vuelta. Но останется на подиуме. Remco выдержал экзамен на «королевском» этапе. А Thymen Arensman, отвозив Romain Bardet в качестве domestique, может стать сам протагонистом DSM. Ведь он мог бы уже на 9-м этапе сыграть эту роль. Но не случилось. Слишком осторожным оказалось его начальство. А кто не рискует, тот, как известно, не открывает на подиуме шампанское и не пьёт его с командой на дружеской послеэтапной «попойки». Но теперь наконец-то DSM смогли «пригубить» Asti.
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serghi
Вуэльта Испании-2022. Результа ... (34)
Ну то что у Ремко есть боссы, ничего удивительного, у всех остальных гонцов они тоже имеются. Хотелось бы подробнее узнать, что значит: «но точно в традициях Лефевра»? Если Вы намекаете на применение запрещённых препаратов, то напомните, в каких допинговых скандалах засветились гонщики Quickstep, что-то за последние 13 лет ни одного не припомню. Личные догадки и предположения, без каких либо доказательств, не интересуют, от слова «совсем».
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uran
Вуэльта Испании-2022. Результа ... (34)
Ремко, конечно, не пархает как Тадей в 2020 без команды, но шансы после сегодняшнего этапа на тройку очень высоки. Рогличу нужно искать везде лазейки, где выбить Эвенепула из колеи, заставить нервничать и проиграть. Иначе повторится история с Карапасом.
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микеле оп-оп-оп
Вуэльта Испании-2022. Результа ... (34)
Однако.
Эвенпул почти умер на тяжёлом этапе вчера и почти воскрес на тяжелейшем сегодня. На историю с Лэндисом это конечно не тянет, но точно в традициях Лефевра.
Для почитателей таланта Ремко: парень честно делает свою работу, но у него есть боссы. Поэтому со всем уважением и ничего личного.
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nightbuster33
Вуэльта Испании-2022. Результа ... (34)
У Астаны не хватило одного развозящего перед последним подъемом.Сидя за Ремко все чувствовали себя комфортно,поэтому рывок Лопеза был не вполне удачным и не хорошо согласован с Крузом,который в свою очередь был уже "тепленький".Да и рывок этот угрожал только одному Мак(у).А развозящий сделал бы Мак(а) почти никаким.Как тут не вспомнить(Царство ему небесное!)СКАРПОНИ в последней победной гонке для Нибали Джиро Италии.И все таки сделали не плохой результат,сократили ,и на много,разрывы с впереди идущими.Надежда,на предстоящий,после дня отдыха и этапа,последний дуплет горных этапов.
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Karmatron
Вуэльта Испании-2022. Результа ... (34)
А я бы сказал, что для Ремко это тактический выигрыш: на этапе, где малышу предрекали разнос, он проиграл всего 15 сек. Ремко, я думаю, смотрел ТДФ и видел, чем чреваты ответы на все атаки соперников.
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Гонщик
Вуэльта Испании-2022. Результа ... (34)
Цитата: error
Рогла грамотно этап провел... не тянулось у самого.. выжал максимум из непростого дня..
А Ремко... ему это по дилетантски позволил....
Аренсман просто человечищще... аплодисменты
Грамотно то грамотно, но фактически Вуэльта проиграна, только форс-мажор теперь может помешать Ремко, полторы минуты проиграть негде.
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