Тур Дании-2022. Этап 5

Дата:

Сегодня, 15:57 Give - Vejle, 125,9 км 1 Christophe Laporte (Fra) Jumbo-Visma 02:53:56 2 Magnus Sheffield (Usa) Ineos Grenadiers 0:00:00 3 Mattias Jensen (Den) Trek - Segafredo 4 Jhonatan Manuel Narvaez Prado (Ecu) Ineos Grenadiers 5 Mauro Schmid (Sui) Quick-Step Alpha Vinyl Team 6 Søren Kragh Andersen (Den) Team Dsm 7 Mick Van Dijke (Ned) Jumbo-Visma 0:00:04 8 Magnus Cort Nielsen (Den) Ef Education - Easypost 9 Anthon Charmig (Den) Uno-X Pro Cycling Team 10 Alexander Kamp (Den) Trek - Segafredo 11 Stefano Oldani (Ita) Alpecin-Deceuninck 12 Zdeněk Štybar (Cze) Quick-Step Alpha Vinyl Team 0:00:15 13 Jenno Berckmoes (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:00:17 14 Frederik Wandahl (Den) Denmark 0:00:18 15 Jasper Stuyven (Bel) Trek - Segafredo 16 Jeppe Pallesen (Den) Team Coloquick 0:00:24 17 Tomasz Budzinski (Pol) Hre Mazowsze Serce Polski 18 Jakub Kaczmarek (Pol) Hre Mazowsze Serce Polski 19 Corbin Strong (Nzl) Israel - Premier Tech 20 Kamiel Bonneu (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:00:28 21 Andreas Stokbro Nielsen (Den) Team Coop 22 Tobias Andresen (Den) Development Team Dsm 23 James Knox (Gbr) Quick-Step Alpha Vinyl Team 24 Nickolas Zukowsky (Can) Human Powered Health 0:00:35 25 Vito Braet (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:00:38 26 Magnus Bak Klaris (Den) Restaurant Suri - Carl Ras 0:00:39 27 Mads Würtz Schmidt (Den) Israel - Premier Tech 0:00:41 28 Lasse Norman Hansen (Den) Uno-X Pro Cycling Team 29 Jonas Rutsch (Ger) Ef Education - Easypost 30 Silvan Dillier (Sui) Alpecin-Deceuninck 31 David Lozano Riba (Esp) Team Novo Nordisk 0:00:49 32 Mathias Bregnhøj (Den) Riwal Cycling Team 33 Omar Fraile Matarranz (Esp) Ineos Grenadiers 0:00:59 34 Tosh Van Der Sande (Bel) Jumbo-Visma 35 Tom Wirtgen (Lux) Bingoal Pauwels Sauces Wb 0:01:02 36 Mads Rahbek (Den) Bhs-Pl Beton Bornholm 0:01:05 37 Tim Declercq (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team 0:01:07 38 Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Deceuninck 0:01:14 39 Jacob Eriksson (Swe) Riwal Cycling Team 0:01:22 40 Nils Lau Broge (Den) Bhs-Pl Beton Bornholm 0:01:31 41 André Drege (Nor) Team Coop 0:01:34 42 Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani Csf Faizane' 43 Morten Nørtoft (Den) Riwal Cycling Team 0:01:38 44 Alex Colman (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:01:40 45 Michael Mørkøv (Den) Quick-Step Alpha Vinyl Team 0:02:08 46 Geraint Thomas (Gbr) Ineos Grenadiers 0:02:37 47 Pascal Eenkhoorn (Ned) Jumbo-Visma 48 Gijs Leemreize (Ned) Jumbo-Visma 49 Samuele Zoccarato (Ita) Bardiani Csf Faizane' 0:02:42 50 Sebastian Nielsen (Den) Restaurant Suri - Carl Ras 0:03:23 51 Emil Toudal (Den) Bhs-Pl Beton Bornholm 0:03:40 52 Anders Skaarseth (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 0:03:52 53 Jens Keukeleire (Bel) Ef Education - Easypost 0:04:04 54 Josef Černý (Cze) Quick-Step Alpha Vinyl Team 0:04:19 55 Christian Lindquist (Den) Restaurant Suri - Carl Ras 0:04:54 56 Davide Gabburo (Ita) Bardiani Csf Faizane' 57 Olav Kooij (Ned) Jumbo-Visma 0:06:26 58 Nadav Raisberg (Isr) Israel Cycling Academy 59 Casper Pedersen (Den) Team Dsm 0:08:51 60 Pier Andre Cote (Can) Human Powered Health 0:09:06 61 Arvid De Kleijn (Ned) Human Powered Health 62 Sacha Modolo (Ita) Bardiani Csf Faizane' 63 Otto Vergaerde (Bel) Trek - Segafredo 64 Jacopo Mosca (Ita) Trek - Segafredo 65 Nikolaj Mengel (Den) Bhs-Pl Beton Bornholm 0:09:53 66 Magnus Henneberg (Den) Denmark 67 Joshua Amos Gudnitz (Den) Team Coloquick 68 Laurenz Rex (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb 69 Julien Vermote (Bel) Alpecin-Deceuninck 70 Gustav Dahl (Den) Denmark 71 Mads Kristensen (Den) Team Coloquick 72 Kasper Andersen (Den) Denmark 73 Anders Foldager (Den) Denmark 74 Eirik Lunder (Nor) Team Coop 0:10:13 75 Luca Colnaghi (Ita) Bardiani Csf Faizane' 0:10:20 76 Chad Haga (Usa) Human Powered Health 0:10:41 77 Olav Hjemsæter (Nor) Team Coop 78 Filippo Ridolfo (Ita) Team Novo Nordisk 79 Niklas Larsen (Den) Uno-X Pro Cycling Team 0:11:01 80 Declan Irvine (Aus) Team Novo Nordisk 0:11:23 81 Tobias Kongstad (Den) Restaurant Suri - Carl Ras 0:11:50 82 Matyáš Kopecký (Cze) Team Novo Nordisk 0:13:10 83 Rasmus Bøgh Wallin (Den) Restaurant Suri - Carl Ras 0:14:05 84 Alexander Salby (Den) Riwal Cycling Team 0:14:06 85 Nicklas Pedersen (Den) Denmark 86 Oliver Knudsen (Den) Restaurant Suri - Carl Ras 0:14:14 87 Guillaume Boivin (Can) Israel - Premier Tech 0:14:20 88 Enrico Zanoncello (Ita) Bardiani Csf Faizane' 89 Taj Jones (Aus) Israel - Premier Tech 90 Hamish Beadle (Nzl) Team Novo Nordisk 91 Moritz Kärsten (Ger) Development Team Dsm 92 Andrea Peron (Ita) Team Novo Nordisk 93 Rasmus Tiller (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 94 Rasmus Pedersen (Den) Bhs-Pl Beton Bornholm 95 Ethan Vernon (Gbr) Quick-Step Alpha Vinyl Team 96 Frederik Sørensen (Den) Team Coloquick 97 Frederik Jensen (Den) Bhs-Pl Beton Bornholm 98 Adam De Vos (Can) Human Powered Health 99 Manuele Tarozzi (Ita) Bardiani Csf Faizane' 100 Stanislaw Aniolkowski (Pol) Bingoal Pauwels Sauces Wb 101 Martin Toft Madsen (Den) Bhs-Pl Beton Bornholm 102 Frederik Madsen (Den) Team Dsm 103 Louis Bendixen (Den) Team Coop 104 Sebastian Langeveld (Ned) Ef Education - Easypost 105 Gilles De Wilde (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 106 Sasha Weemaes (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 107 Tom Scully (Nzl) Ef Education - Easypost 108 Frederik Muff (Den) Team Coloquick 0:15:01 109 Mathias Alexander E. Larsen (Den) Restaurant Suri - Carl Ras 110 Matias Malmberg (Den) Team Coloquick 111 Mads Andersen (Den) Team Coloquick 0:18:00 DNF Markus Hoelgaard (Nor) Trek - Segafredo DNF Quinn Simmons (Usa) Trek - Segafredo DNF Michal Kwiatkowski (Pol) Ineos Grenadiers DNF Ben Swift (Gbr) Ineos Grenadiers DNF Leon Heinschke (Ger) Team Dsm DNF Nicola Conci (Ita) Alpecin-Deceuninck DNF Erlend Blikra (Nor) Uno-X Pro Cycling Team DNF Ceriel Desal (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb DNF Karl Patrick Lauk (Est) Bingoal Pauwels Sauces Wb DNF Ludovic Robeet (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb DNF Adrian Banaszek (Pol) Hre Mazowsze Serce Polski DNF Alan Banaszek (Pol) Hre Mazowsze Serce Polski DNF Norbert Banaszek (Pol) Hre Mazowsze Serce Polski DNF Marceli Boguslawski (Pol) Hre Mazowsze Serce Polski DNF Tobiasz Pawlak (Pol) Hre Mazowsze Serce Polski DNF Lucas Eriksson (Swe) Riwal Cycling Team DNF Martijn Budding (Ned) Riwal Cycling Team DNF Matthias Brändle (Aut) Israel - Premier Tech DNF Alex Dowsett (Gbr) Israel - Premier Tech DNF Lennard Hofstede (Ned) Jumbo-Visma DNF Asbjørn Andersen (Den) Team Dsm DNF Timo Kielich (Bel) Alpecin-Deceuninck Development Team DNF Egan Arley Bernal Gomez (Col) Ineos Grenadiers Итоговая генеральная классификация 1 Christophe Laporte (Fra) Jumbo-Visma 17:01:20 2 Magnus Sheffield (Usa) Ineos Grenadiers 0:00:04 3 Mattias Jensen (Den) Trek - Segafredo 0:00:09 4 Søren Kragh Andersen (Den) Team Dsm 0:00:25 5 Magnus Cort Nielsen (Den) Ef Education - Easypost 0:00:30 6 Mauro Schmid (Sui) Quick-Step Alpha Vinyl Team 0:00:42 7 Mick Van Dijke (Ned) Jumbo-Visma 0:00:44 8 Stefano Oldani (Ita) Alpecin-Deceuninck 0:00:48 9 Jasper Stuyven (Bel) Trek - Segafredo 0:00:52 10 Anthon Charmig (Den) Uno-X Pro Cycling Team 0:00:56 11 Lasse Norman Hansen (Den) Uno-X Pro Cycling Team 0:01:16 12 Jenno Berckmoes (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:01:18 13 Jhonatan Manuel Narvaez Prado (Ecu) Ineos Grenadiers 0:01:21 14 Zdeněk Štybar (Cze) Quick-Step Alpha Vinyl Team 0:01:22 15 Mads Würtz Schmidt (Den) Israel - Premier Tech 0:01:26 16 Nickolas Zukowsky (Can) Human Powered Health 0:01:27 17 Jonas Rutsch (Ger) Ef Education - Easypost 0:01:31 18 Frederik Wandahl (Den) Denmark 0:01:34 19 Jakub Kaczmarek (Pol) Hre Mazowsze Serce Polski 0:01:38 20 Mathias Bregnhøj (Den) Riwal Cycling Team 0:01:39 21 James Knox (Gbr) Quick-Step Alpha Vinyl Team 0:01:41 22 Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Deceuninck 0:01:45 23 Tobias Andresen (Den) Development Team Dsm 0:01:47 24 Jeppe Pallesen (Den) Team Coloquick 0:01:55 25 Vito Braet (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 26 Andreas Stokbro Nielsen (Den) Team Coop 0:02:06 27 Corbin Strong (Nzl) Israel - Premier Tech 0:02:17 28 Nils Lau Broge (Den) Bhs-Pl Beton Bornholm 0:02:27 29 Tim Declercq (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team 0:02:39 30 Tomasz Budzinski (Pol) Hre Mazowsze Serce Polski 0:02:51 31 Silvan Dillier (Sui) Alpecin-Deceuninck 0:02:52 32 Tosh Van Der Sande (Bel) Jumbo-Visma 0:02:55 33 Geraint Thomas (Gbr) Ineos Grenadiers 0:03:02 34 Jacob Eriksson (Swe) Riwal Cycling Team 0:03:20 35 Michael Mørkøv (Den) Quick-Step Alpha Vinyl Team 0:03:29 36 Alex Colman (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:03:38 37 Pascal Eenkhoorn (Ned) Jumbo-Visma 0:04:01 38 Josef Černý (Cze) Quick-Step Alpha Vinyl Team 0:04:53 39 Anders Skaarseth (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 0:05:24 40 Jens Keukeleire (Bel) Ef Education - Easypost 0:05:35 41 Mads Rahbek (Den) Bhs-Pl Beton Bornholm 0:07:33 42 Olav Kooij (Ned) Jumbo-Visma 0:08:00 43 Emil Toudal (Den) Bhs-Pl Beton Bornholm 0:08:33 44 Casper Pedersen (Den) Team Dsm 0:09:30 45 Pier Andre Cote (Can) Human Powered Health 0:10:17 46 Joshua Amos Gudnitz (Den) Team Coloquick 0:10:47 47 Arvid De Kleijn (Ned) Human Powered Health 0:11:28 48 Tom Wirtgen (Lux) Bingoal Pauwels Sauces Wb 0:11:33 49 Niklas Larsen (Den) Uno-X Pro Cycling Team 0:11:48 50 Julien Vermote (Bel) Alpecin-Deceuninck 0:11:59 51 Kasper Andersen (Den) Denmark 0:12:15 52 Alexander Kamp (Den) Trek - Segafredo 0:12:21 53 Olav Hjemsæter (Nor) Team Coop 0:13:05 54 Laurenz Rex (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb 0:13:16 55 Otto Vergaerde (Bel) Trek - Segafredo 0:13:42 56 Samuele Zoccarato (Ita) Bardiani Csf Faizane' 0:14:41 57 Nicklas Pedersen (Den) Denmark 0:14:57 58 Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani Csf Faizane' 0:15:18 59 Nikolaj Mengel (Den) Bhs-Pl Beton Bornholm 0:15:26 60 Magnus Bak Klaris (Den) Restaurant Suri - Carl Ras 0:15:34 61 Guillaume Boivin (Can) Israel - Premier Tech 62 Christian Lindquist (Den) Restaurant Suri - Carl Ras 0:15:35 63 Jacopo Mosca (Ita) Trek - Segafredo 0:15:56 64 Davide Gabburo (Ita) Bardiani Csf Faizane' 0:15:57 65 Stanislaw Aniolkowski (Pol) Bingoal Pauwels Sauces Wb 0:16:00 66 Sasha Weemaes (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:16:02 67 Omar Fraile Matarranz (Esp) Ineos Grenadiers 0:16:13 68 Tobias Kongstad (Den) Restaurant Suri - Carl Ras 0:16:18 69 Andrea Peron (Ita) Team Novo Nordisk 0:16:36 70 David Lozano Riba (Esp) Team Novo Nordisk 0:16:48 71 Sebastian Nielsen (Den) Restaurant Suri - Carl Ras 0:17:15 72 Nadav Raisberg (Isr) Israel Cycling Academy 0:17:21 73 Frederik Jensen (Den) Bhs-Pl Beton Bornholm 0:17:24 74 André Drege (Nor) Team Coop 0:18:27 75 Louis Bendixen (Den) Team Coop 0:19:05 76 Kamiel Bonneu (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:19:20 77 Matias Malmberg (Den) Team Coloquick 0:19:21 78 Rasmus Bøgh Wallin (Den) Restaurant Suri - Carl Ras 0:20:38 79 Sacha Modolo (Ita) Bardiani Csf Faizane' 0:20:39 80 Gilles De Wilde (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:20:41 81 Gustav Dahl (Den) Denmark 0:20:46 82 Gijs Leemreize (Ned) Jumbo-Visma 0:20:48 83 Frederik Madsen (Den) Team Dsm 0:21:03 84 Chad Haga (Usa) Human Powered Health 0:22:46 85 Rasmus Pedersen (Den) Bhs-Pl Beton Bornholm 0:24:15 86 Eirik Lunder (Nor) Team Coop 0:24:17 87 Luca Colnaghi (Ita) Bardiani Csf Faizane' 0:24:27 88 Frederik Sørensen (Den) Team Coloquick 0:25:03 89 Declan Irvine (Aus) Team Novo Nordisk 0:25:19 90 Mathias Alexander E. Larsen (Den) Restaurant Suri - Carl Ras 0:25:33 91 Oliver Knudsen (Den) Restaurant Suri - Carl Ras 0:26:22 92 Moritz Kärsten (Ger) Development Team Dsm 0:27:10 93 Ethan Vernon (Gbr) Quick-Step Alpha Vinyl Team 0:27:15 94 Filippo Ridolfo (Ita) Team Novo Nordisk 0:27:22 95 Alexander Salby (Den) Riwal Cycling Team 0:27:36 96 Matyáš Kopecký (Cze) Team Novo Nordisk 0:27:57 97 Sebastian Langeveld (Ned) Ef Education - Easypost 0:28:06 98 Hamish Beadle (Nzl) Team Novo Nordisk 0:28:41 99 Martin Toft Madsen (Den) Bhs-Pl Beton Bornholm 0:29:15 100 Frederik Muff (Den) Team Coloquick 0:29:21 101 Tom Scully (Nzl) Ef Education - Easypost 0:32:25 102 Taj Jones (Aus) Israel - Premier Tech 0:33:03 103 Adam De Vos (Can) Human Powered Health 0:33:04 104 Mads Kristensen (Den) Team Coloquick 0:34:29 105 Rasmus Tiller (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 0:35:58 106 Magnus Henneberg (Den) Denmark 0:37:40 107 Manuele Tarozzi (Ita) Bardiani Csf Faizane' 0:38:55 108 Enrico Zanoncello (Ita) Bardiani Csf Faizane' 0:39:17 109 Anders Foldager (Den) Denmark 0:39:21 110 Morten Nørtoft (Den) Riwal Cycling Team 0:40:54 111 Mads Andersen (Den) Team Coloquick 0:55:30 Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. 