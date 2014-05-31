Тур Швейцарии-2022. Этап 7

- Категория:
- VeloRACE / VeloRESULTS |
- Дата:
- Сегодня, 17:17
Ambri – Malbun, 196 км
1. Thibaut Pinot (Fra) Groupama - Fdj
2. Oscar Rodriguez Garaicoechea (Esp) Movistar Team
3. Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Qazaqstan Team
4. Sergio Higuita (Col) Bora - Hansgrohe
5. Geraint Thomas (Gbr) Ineos Grenadiers
Генеральная классификация после 7 этапа:
1. Sergio Higuita (Col) Bora - Hansgrohe
Результаты 1 этапа Тура Швейцарии-2022
Результаты 2 этапа Тура Швейцарии-2022
Результаты 3 этапа Тура Швейцарии-2022
Результаты 4 этапа Тура Швейцарии-2022
Результаты 5 этапа Тура Швейцарии-2022
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