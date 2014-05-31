Тур Швейцарии-2022. Этап 7

Еще один красивый и боевой этап, как жаль что нет нормального ТВ показа. Пино заслужил победу.

На радость reforg34 завтра Томас в легкую заберет тур Швейцарии. Вообще сегодня Инеос очень классно отработали тактически: Мартинес разбросал остатки пелотона, а Томас заставил в предверии индивидуалки Фульсанга гоняться за Игитой, а потом на своем классе последних метров его и сбросил.

п.с А красавчик Кюнг завтра в ТОП 5 въедет.