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Тур Швейцарии-2022. Этап 7

Тур Швейцарии-2022. Этап 7

Тур Швейцарии-2022. Этап 7

Тур Швейцарии-2022. Этап 7

 

Тур Швейцарии-2022. Этап 7

 

Тур Швейцарии-2022. Этап 7

 

Ambri – Malbun, 196 км

 

1. Thibaut Pinot (Fra) Groupama - Fdj

2. Oscar Rodriguez Garaicoechea (Esp) Movistar Team
3. Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Qazaqstan Team

4. Sergio Higuita (Col) Bora - Hansgrohe
5. Geraint Thomas (Gbr) Ineos Grenadiers
Генеральная классификация после 7 этапа:
1. Sergio Higuita (Col) Bora - Hansgrohe 

 

 

Тур Швейцарии-2022. Маршрут

Результаты 1 этапа Тура Швейцарии-2022

Результаты 2 этапа Тура Швейцарии-2022

Результаты 3 этапа Тура Швейцарии-2022

Результаты 4 этапа Тура Швейцарии-2022

Результаты 5 этапа Тура Швейцарии-2022

Результаты 6 этапа Тура Швейцарии-2022

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Теги к статье: Тур Швейцарии Tour de Suisse велогонка Мирового тура Тибо Пино

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  1. Имя: Александр

    kwwk

    Сегодня, 17:22 | Регистрация: 31.05.2014

    Еще один красивый и боевой этап, как жаль что нет нормального ТВ показа. Пино заслужил победу.

    На радость reforg34 завтра Томас в легкую заберет тур Швейцарии. Вообще сегодня Инеос очень классно отработали тактически: Мартинес разбросал остатки пелотона, а Томас заставил в предверии индивидуалки Фульсанга гоняться за Игитой, а потом на своем классе последних метров его и сбросил.

    п.с А красавчик Кюнг завтра в ТОП 5 въедет.

    1. Имя: Мэлс

      nightbuster33

      Сегодня, 18:56 | Регистрация: 20.05.2021

      Помню с Алафа Фульсанг на однодневке поступил умнее.А сейчас,в азарте,потерял чутьё.Если бы поступил наоборот,было бы самое комфортное состояние перед разделкой.А в разделке они оба сильнее,чем Хугита.А между собой они примерно равны,но после того сколько он отработал,везя Томаса,разделку он проиграет ему,но выиграет у Хугиты.

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Ближайшие старты

12 - 19 июня 2022

Tour de Suisse

15 - 20 июня 2022

Baloise Belgium Tour

15 - 19 июня 2022

Tour of Slovenia

16 - 19 июня 2022

La Route d'Occitanie

1 - 24 июля 2022

Tour de France

23 -27 июля 2022

Ethias-Tour de Wallonie

27 - 28 июля 2022

Vuelta a Castilla y Leon

30 июля - 5 августа 2022

Tour de Pologne

30 июля 2022

Donostia San Sebastian Klasikoa

2 - 6 августа 2022

Vuelta a Burgos

ОПРОС

Кто выиграет Тур Швейцарии-2022?

Комментарии

  • Николай Н.
    Тур Словении-2022. Этап 4 (4)
    Николай Н.-Фото

    Это называется игра в одни ворота.

  • MVDP
    Тур Словении-2022. Этап 4 (4)
    MVDP-Фото

    В этом году количество финишей в обнимку зашкаливает.

  • nightbuster33
    Тур Швейцарии-2022. Этап 7 (2)
    nightbuster33-Фото
    Помню с Алафа Фульсанг на однодневке поступил умнее.А сейчас,в азарте,потерял чутьё.Если бы поступил наоборот,было бы самое комфортное состояние перед разделкой.А в разделке они оба сильнее,чем Хугита.А между собой они примерно равны,но после того сколько он отработал,везя Томаса,разделку он проиграет ему,но выиграет у Хугиты.
  • kwwk
    Тур Швейцарии-2022. Этап 7 (2)
    kwwk-Фото

    Еще один красивый и боевой этап, как жаль что нет нормального ТВ показа. Пино заслужил победу.

    На радость reforg34 завтра Томас в легкую заберет тур Швейцарии. Вообще сегодня Инеос очень классно отработали тактически: Мартинес разбросал остатки пелотона, а Томас заставил в предверии индивидуалки Фульсанга гоняться за Игитой, а потом на своем классе последних метров его и сбросил.

    п.с А красавчик Кюнг завтра в ТОП 5 въедет.

  • kwwk
    Тур Словении-2022. Этап 4 (4)
    kwwk-Фото

    Дежавю, ответочка прилетела))))

  • 4ndrew
    Тур Словении-2022. Этап 4 (4)
    4ndrew-Фото
    Посыл Приможу, типа мы тоже так можем )) Вообще рад за Rafal, молодец!
  • Gorn9k
    Ричард Карапас перейдёт в кома ... (10)
    Gorn9k-Фото

    Жаль, если так
    Всегда глорил за СКАЙ, а тут такой яркий гонщик появился в команде, который и ГТ едет на подиум, и классики начал ехать на подиум, ОИ выиграл. Короче - сильный и яркий спортсмен.

  • velodoctor
    Ричард Карапас перейдёт в кома ... (10)
    velodoctor-Фото

    Мне Карапас в Инеос казался этаким запасным капитаном, только в этом году ему дали полноценный шанс с поддержкой всей команды, и то скорее всего потому, что с Берналем случилась та авария. Думаю переход в EF это шаг вперед,  29 лет это пик карьеры, посмотрим, что он сможет будучи главным и единственным в команде. 

  • AmaAma
    Тур Словении-2022. Этап 3 (6)
    AmaAma-Фото
    Если ему парочку раз датчанин или Ролга щёлкнут по носу, то тем и интересней будет. Тогда в разделке будет шоу
  • Геродот
    Ричард Карапас перейдёт в кома ... (10)
    Геродот-Фото

    Вероятно в Инеос потребовали чтобы Карапас выкладывался по-полной,а не халтурил.Там не понимают что он уже достиг своего потолка и заставляют безрезультатно напрягаться.Но Карапас как умный человек,напрягаться не хочет,а хочет рубить бабло без напряга,что ему и пообещали в новой командеroflКак говорится: сначала ты работаешь на имя,а потом имя работает на тебя.

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Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

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Результаты: ПроТур-2014

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Sacha Modolo (Bardiani - CSF - Faizane)

Daniel Arroyave (EF Education-EasyPost)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

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