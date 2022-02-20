Тур ОАЭ-2022. Этап 5. Результаты

Цитата: Astanaforever

Вот вопрос к руководству Астаны? Почему вы так легко расстались с Власовым не найдя компромисс по финансам? Неужели нельзя было договориться, зная, что он очень перспективный и даст те победы, очки UCI команде ,которые поднимут Астану в рейтинге команд на хорошие позиции. Променяв его на пятерых, шестерых списанных ненужных остальным командам гонцов как Энао, Круз, Нибали с прицепом, Бассо, Конти, которые вместе не принесут столько побед,очков сколько один Власов за сезон. Полнейший абсурд мыслей и логики менеджмента Астаны. Может я не прав? Ну тогда ладно..пусть катаются в себе вдоволь.

Добавьте ещё, что на ваши деньги команду содержат, налогоплательщик вы "наш" ..