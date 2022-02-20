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Тур ОАЭ-2022. Этап 5. Результаты

Тур ОАЭ-2022. Этап 5. Результаты

 

Тур ОАЭ-2022. Этап 5. Результаты

 

Ras al Khaimah Corniche - Al Marjan Island, 182 км

1. Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Fenix

2. Olav Kooij (Ned) Jumbo-Visma
3. Sam Bennett (Irl) Bora-Hansgrohe

4. Matteo Malucelli (Ita) Gazprom-Rusvelo
5. Rudy Barbier (Fra) Israel Start-Up Nation
6. Elia Viviani (Ita) Ineos Grenadiers
7. Arnaud Demare (Fra) Groupama-FDJ
8. Alberto Dainese (Ita) Team DSM
9. Max Kanter (Ger) Movistar Team
10. Marc Brustenga (Spa) Trek-Segafredo

Генеральная классификация после 5 этапа:
1. Tadej Pogačar (Slo) Uae Team Emirates

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Теги к статье: Тур ОАЭ-2022 Тур ОАЭ Тур Объединённых Арабских Эмиратов UAE Tour велогонка Мирового тура многодневная велогонка Яспер Филипсен

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Strade Bianche

6 - 13 марта 2022

Paris-Nice

7 - 13 марта 2022

Tirreno-Adriatico

ОПРОС

Какой из Гранд-туров в 2021 году понравился больше?

Комментарии

  • nightbuster33
    Тадей Погачар – победитель 4 э ... (6)
    nightbuster33-Фото
    Дрокеру.Власов поступил разумно,да и Москва не сразу построилась.Это как яблоня при недостаточном уходе,цветет,а урожая нет.Но иногда несколько яблок все-таки созревает.
  • дрокер
    Тадей Погачар – победитель 4 э ... (6)
    дрокер-Фото

    Саня все сделал правильно, у Астаны пока не видно будущего, уж извините за прямоту

  • Earl57
    Ваут ван Арт о предложении Кри ... (19)
    Earl57-Фото

    Там вон дроны с камерами требуют запретить использовать на соревнованиях. Они иногда падают рядом со спортсменами. Не то чтобы часто, но случается иногда. Следовательно риск есть и его надо исключить. А без телевизионной картинки в горнолыжном спорте, биатлоне или велокроссе можно и обойтись. На старте и финише камеры есть и этого достаточно.

  • svan
    Ваут ван Арт о предложении Кри ... (19)
    svan-Фото
    нет, только финиши и оставить, чтоб гонка была длиной 3-5 км. ))
  • Ернат
    Тадей Погачар – победитель 4 э ... (6)
    Ернат-Фото

    да, если бы Винокурова не отстранили, то он бы оставил Власова, скорее всего он вернется в след сезоне, все таки Бора не заточена под гранд туры

  • obluchk
    Ваут ван Арт о предложении Кри ... (19)
    obluchk-Фото

    Ещё спринт на финише нужно отменить....

  • nightbuster33
    Тадей Погачар – победитель 4 э ... (6)
    nightbuster33-Фото
    Осень 2020год.Интервью Д.Седуна:"...Вскоре,после начала правления"ПримьерТех"группа Винокуров и К*была отстранена от руководства стратегическими направлениями в Астане(в том числе комплектования команды),оставив лишь спортивную составляющую.Одна из ошибок нового руководства, не продление договора с Лопезом в 2020году".Исходя из последнего, не было гарантировано продление договора и для А.Власова со следующего года,т.е.2021г.Вскоре были, без уведомления,уволены Д.Седун,А. Шефер и А.Винокуров.Да,да и А.Винокуров тоже(в первый раз),но через день его вернули.И окончательно его уволили в июне 2021 года. В таких случаях все поступили бы как А.Власов,что он и сделал,получил гарантии на подписание от другой команды задолго до востановления статуса Винокурова. Ну а дальше,я уже отмечал,А.Винокуров полноценно приступил к руководству тогда,когда все,особо ценные"лоты" на торгах были разобраны.Так что не нам судить,а тем более"Астанинскому аборегену".Или он боится,что его еб...("покрывать")будут в случае плохого выступления Астаны.Не боись,наше дело,как говорят казахи,скот пасти,а что там родится и какой будет приплод ответственных за это всегда найдут,без нас.Так что, прочитай последнее предложение в своем комментарии и всегда придерживайся этому правилу.
  • close2you
    Тадей Погачар – победитель 4 э ... (6)
    close2you-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Вот вопрос к руководству Астаны? Почему вы так легко расстались с Власовым не найдя компромисс по финансам? Неужели нельзя было договориться, зная, что он очень перспективный и даст те победы, очки UCI команде ,которые поднимут Астану в рейтинге команд на хорошие позиции. Променяв его на пятерых, шестерых списанных ненужных остальным командам гонцов как Энао, Круз, Нибали с прицепом, Бассо, Конти, которые вместе не принесут столько побед,очков сколько один Власов за сезон. Полнейший абсурд мыслей и логики менеджмента Астаны. Может я не прав? Ну тогда ладно..пусть катаются в себе вдоволь.
    Добавьте ещё, что на ваши деньги команду содержат, налогоплательщик вы "наш" ..
  • close2you
    Тим Деклерк пропустит первые в ... (3)
    close2you-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Кличка "трактор" у Джанни Москона, вроде.
    То, что вы в велоспорте ничего не понимаете, мы все тут знали.. но, что на столько не понимаете, даже для меня сюрприз.
  • Astanaforever
    Тим Деклерк пропустит первые в ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Кличка "трактор" у Джанни Москона, вроде.

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

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