Boucles de la Mayenne-2022. Этап 4

- Категория:
- VeloRACE / VeloRESULTS |
- Дата:
- Сегодня, 17:43
Martigné-sur-Mayenne - Laval, 180 км
1. Juan Sebastian Molano (Col) Uae Team Emirates
2. Orluis Alberto Aular (Ven) Caja Rural-Seguros Rga
3. Bryan Coquard (Fra) Cofidis
Итоговая генеральная классификация:
1. Benjamin Thomas (Fra) Cofidis
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