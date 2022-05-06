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Boucles de la Mayenne-2022. Этап 4

Boucles de la Mayenne-2022. Этап 4

Boucles de la Mayenne-2022. Этап 4

 

Martigné-sur-Mayenne - Laval, 180 км

 

1. Juan Sebastian Molano (Col) Uae Team Emirates
2. Orluis Alberto Aular  (Ven) Caja Rural-Seguros Rga
3. Bryan Coquard (Fra) Cofidis
Итоговая генеральная классификация:
1. Benjamin Thomas (Fra) Cofidis

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Теги к статье: Boucles de la Mayenne многодневная велогонка велогонка категории 2.Pro гонка Европейского тура Europe Tour

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Tour de Suisse

14 июня 2022

Mont Ventoux Denivele Challenge

15 - 20 июня 2022

Baloise Belgium Tour

15 - 19 июня 2022

Tour of Slovenia

16 - 19 июня 2022

La Route d'Occitanie

1 - 24 июля 2022

Tour de France

ОПРОС

Кто выиграет Джиро д'Италия-2022?

Комментарии

  • Shalam s Urala
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (5)
    Shalam s Urala-Фото

    помнится, когда Кэдел выиграл Тур, в Австралии объявили праздник и в понедельник был выходной день

  • Николай Н.
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (5)
    Николай Н.-Фото

    Бора в этом сезоне разошлась не на шутку. В начале сезона они собирали призы почти везде, а тут ещё Джиру взяли. И на что они ещё нацелились.

  • velodoctor
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (5)
    velodoctor-Фото

    Бильбао почти Нибса обогнал, он защищал свое 5 место, наверное даже не думал о 4ом. 

  • uran
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (5)
    uran-Фото

    Между 3-м и 4-м пропасть. Говорит об реальной конкуренции за итоговый генерал. 

    В принципе все логично, в тройке реальные претенденты, случайных нет.

  • kwwk
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (5)
    kwwk-Фото

    Победа итоговая Хиндли неожиданная, но по факту заслуженная, он был в горах сильнейшим, лишь один раз на Блокхаусе его могли оставить позади, но тогда переглядки троицы Ланда, Карапас и Бардэ ни к чему не привили, более того он тот этап даже выиграл и больше себе слабости в горах не позволял. Карапас поймал свой плохой день, ну а Ланда по совокупности заслуг вполне подиума достоин.

    п.с. Победа Хиндли удивительна еще и тем, что весной в отличии от Власова он был незаметен.

  • Gorn9k
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (38)
    Gorn9k-Фото
    Лол, Карапуз банально с формой промахнулся, хотя и не удивлюсь, что у него ковид.
  • velodoctor
    Джей Хиндли в розовой майке ли ... (4)
    velodoctor-Фото

    Они же план такой придумывали на этот этап не без Карапаса, с чего ему морально от этого страдать. По мне вся стратегия была неправильной. 

  • velodoctor
    Джей Хиндли в розовой майке ли ... (4)
    velodoctor-Фото

    Карапаса могли не развозить под атаку так, что сыпались генеральщики второго эшелона, а просто держать ровный темп и идти от обороны, Сиваков должен был быть кем-то вроде Денниса для ТГХ в 20ом, а по факту сработал на Хиндли, а слова Павла после финиша по мне просто не вяжутся с логикой, если они знали что такое может быть, то зачем тогда взвинчивали темп?. Я думаю, Карарас сам не ожидал, что его прямо так резко вырубит, а все остальное это провал спортдира инеос, что Ричард остался один в самый сложный момент. Даже вспоминается Мартинез орущий на Берналя, наверное Порта не хватило, он мог будучи здоровым помочь.

  • SportSpirit
    Тур Норвегии-2022. Этап 5 (14)
    SportSpirit-Фото

    У парней из Ineosa есть 2 варианта:
    - назначить Ремко стрелку в норвежском лесу,
    - выиграть у Ремко.

    Как сделали они командой на "Стреле Брабанта", где был эпизод с Беном Тернером. В том моменте, где Эвенпул двигает рукой Тернера, едущий сзади Магнус Шеффилд изумленно качает головой: WTF?! А потом выигрывает. Шеффилд и тут был свидетелем) В общем, предположу, что противостояние "Эвенпул vs молодые гренадеры" еще будет иметь свое продолжение.

  • SportSpirit
    Джей Хиндли в розовой майке ли ... (4)
    SportSpirit-Фото

    После этапа на Блокхаусе

     

    Цитата: SportSpirit
    На основе всякой разной аналитики сделаю сегодня прогноз - Джей Хиндли останется в итоговой тройке генеральной классификации. smoke

     

    Какие-то аккуратные у меня прогнозы)

     

    Что до вчерашнего этапа, есть ощущение, что Карапас поплыл не только физически, но и психологически. Когда он остался один, а перед Хиндли возник Кемна, дал мощный импульс и потом еще подействовал на нервы. Возможно, Карапас был не согласен с командной тактикой и в момент своего не лучшего самочувствия увидел подтвреждение этому. Внутри что-то выключилось. 

     

    Хиндли все равно был сильнее, но психологический надлом Карапаса сделал разрыв "без шансов для разделки". 

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