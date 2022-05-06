Boucles de la Mayenne-2022. Этап 4

Победа итоговая Хиндли неожиданная, но по факту заслуженная, он был в горах сильнейшим, лишь один раз на Блокхаусе его могли оставить позади, но тогда переглядки троицы Ланда, Карапас и Бардэ ни к чему не привили, более того он тот этап даже выиграл и больше себе слабости в горах не позволял. Карапас поймал свой плохой день, ну а Ланда по совокупности заслуг вполне подиума достоин.

п.с. Победа Хиндли удивительна еще и тем, что весной в отличии от Власова он был незаметен.