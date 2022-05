Boucles de la Mayenne-2022. Этап 2 Категория:

Сегодня, 17:38 Jublains - Pré-en-Pail-Saint-Samson, 171 км 1 Benjamin Thomas (Fra) Cofidis 04:11:30 2 Benoit Cosnefroy (Fra) Ag2R Citroen Team 0:00:00 3 Alex Aranburu Deba (Esp) Movistar Team 4 Finn Fisher-Black (Nzl) Uae Team Emirates 5 Julien Simon (Fra) Totalenergies 6 Marco Tizza (Ita) Bingoal Pauwels Sauces Wb 7 Romain Hardy (Fra) Team Arkea - Samsic 0:00:04 8 Jake Stewart (Gbr) Groupama - Fdj 9 Idar Andersen (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 0:00:06 10 Thibault Ferasse (Fra) B&B Hotels - Ktm 0:00:13 11 Axel Mariault (Fra) Team U Nantes Atlantique 12 Greg Van Avermaet (Bel) Ag2R Citroen Team 13 Morné Van Niekerk (Rsa) St Michel - Auber 93 14 Alexandre Delettre (Fra) Cofidis 15 Mathieu Burgaudeau (Fra) Totalenergies 16 Francisco Galvan Fernandez (Esp) Equipo Kern Pharma 17 Eddy Fine (Fra) Cofidis 18 Lewis Askey (Gbr) Groupama - Fdj 19 Julian Mertens (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 20 Louis Barre (Fra) Team U Nantes Atlantique 21 Anthony Turgis (Fra) Totalenergies 22 Ander Okamika Bengoetxea (Esp) Burgos-Bh 23 Matteo Badilatti (Sui) Groupama - Fdj 24 Amaury Capiot (Bel) Team Arkea - Samsic 0:00:37 25 Paul Penhoet (Fra) Groupama - Fdj 0:00:43 26 Edvald Boasson-Hagen (Nor) Totalenergies 27 Romain Cardis (Fra) St Michel - Auber 93 28 Antonio Angulo Sampedro (Esp) Euskaltel - Euskadi 29 Joel Suter (Sui) Uae Team Emirates 30 Connor Swift (Gbr) Team Arkea - Samsic 31 Samuel Leroux (Fra) Go Sport - Roubaix Lille Metropole 32 Cyril Barthe (Fra) B&B Hotels - Ktm 33 Kevin Ledanois (Fra) Team Arkea - Samsic 34 Anthony Maldonado (Fra) St Michel - Auber 93 35 Jonathan Couanon (Fra) Nice Metropole Cote D'Azur 36 Jon Barrenetxea Golzarri (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 37 Ward Vanhoof (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 38 Damien Touze (Fra) Ag2R Citroen Team 39 Josu Etxeberria Azpilikueta (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 40 Ivan Garcia Cortina (Esp) Movistar Team 41 Joseph Rosskopf (Usa) Human Powered Health 42 Dimitri Peyskens (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb 43 Angel Madrazo Ruiz (Esp) Burgos-Bh 44 Adria Moreno Sala (Esp) Burgos-Bh 45 Thomas Champion (Fra) Cofidis 46 Jérémy Leveau (Fra) Go Sport - Roubaix Lille Metropole 0:01:09 47 Calum Johnston (Gbr) Caja Rural-Seguros Rga 48 Juan Sebastian Molano Benavides (Col) Uae Team Emirates 0:01:23 49 Umberto Marengo (Ita) Drone Hopper - Androni Giocattoli 50 Arjen Livyns (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb 51 Imanol Erviti (Esp) Movistar Team 52 Yoann Paillot (Fra) St Michel - Auber 93 53 Fabian Lienhard (Sui) Groupama - Fdj 54 André Carvalho (Por) Cofidis 55 Luca Chirico (Ita) Drone Hopper - Androni Giocattoli 56 Alex Colman (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 57 Remy Mertz (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb 0:01:31 58 Martin Bugge Urianstad (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 0:01:50 59 Emmanuel Morin (Fra) Team U Nantes Atlantique 0:03:11 60 Kévin Vauquelin (Fra) Team Arkea - Samsic 0:03:55 61 Mathias Le Turnier (Fra) Team U Nantes Atlantique 0:03:57 62 Paul Lapeira (Fra) Ag2R Citroen Team 63 Unai Cuadrado Ruiz De Gauna (Esp) Euskaltel - Euskadi 64 Txomin Juaristi Arrieta (Esp) Euskaltel - Euskadi 65 Jan Hugger (Ger) Team Lotto - Kern Haus 0:06:18 66 Clément Carisey (Fra) Go Sport - Roubaix Lille Metropole 67 Michael Schär (Sui) Ag2R Citroen Team 68 Vinicius Rangel Costa (Bra) Movistar Team 69 Joshua Huppertz (Ger) Team Lotto - Kern Haus 0:08:10 70 Marti Marquez Roman (Esp) Equipo Kern Pharma 71 Julien Morice (Fra) B&B Hotels - Ktm 72 Milan Fretin (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 73 Eugenio Sanchez Lopez (Esp) Equipo Kern Pharma 74 Jason Tesson (Fra) St Michel - Auber 93 75 Alex Jaime Fernandez (Esp) Equipo Kern Pharma 76 Iñigo Elosegui Momeñe (Esp) Movistar Team 77 Tom Mainguenaud (Fra) Go Sport - Roubaix Lille Metropole 78 David Gonzalez Lopez (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 79 Fabien Grellier (Fra) Totalenergies 80 Chad Haga (Usa) Human Powered Health 81 Erik Nordsaeter Resell (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 82 Orluis Alberto Aular Sanabria (Ven) Caja Rural-Seguros Rga 83 Bram Welten (Ned) Groupama - Fdj 84 Cyril Lemoine (Fra) B&B Hotels - Ktm 85 Robin Carpenter (Usa) Human Powered Health 86 Juan Jose Lobato Del Valle (Esp) Euskaltel - Euskadi 87 Maxime Urruty (Fra) Nice Metropole Cote D'Azur 88 Lorrenzo Manzin (Fra) Totalenergies 0:10:06 89 Bryan Coquard (Fra) Cofidis 90 Jérémy Lecroq (Fra) B&B Hotels - Ktm 91 Oliviero Troia (Ita) Uae Team Emirates 92 Attilio Viviani (Ita) Bingoal Pauwels Sauces Wb 93 Stanislaw Aniolkowski (Pol) Bingoal Pauwels Sauces Wb 94 Gilles De Wilde (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 95 Lindsay De Vylder (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 96 Kristoffer Halvorsen (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 97 Niklas Larsen (Den) Uno-X Pro Cycling Team 98 Colin Joyce (Usa) Human Powered Health 99 Iver Skaarseth (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 0:12:07 100 Sergio Samitier Samitier (Esp) Movistar Team 0:12:51 101 Leo Danes (Fra) Team U Nantes Atlantique 102 Mael Guegan (Fra) Team U Nantes Atlantique 103 Jan Kuhn (Ger) Team Lotto - Kern Haus 104 Danny Van Der Tuuk (Ned) Equipo Kern Pharma 105 Savva Novikov (Rus) Equipo Kern Pharma 106 Antonio Jesus Soto Guirao (Esp) Euskaltel - Euskadi 107 Iker Ballarin Manso (Esp) Euskaltel - Euskadi 108 Paul Hennequin (Fra) Nice Metropole Cote D'Azur 109 Thomas Boudat (Fra) Go Sport - Roubaix Lille Metropole 110 Felipe Orts Lloret (Esp) Burgos-Bh 111 Juan Antonio Lopez-Cozar Jaimez (Esp) Burgos-Bh 112 Arvid De Kleijn (Ned) Human Powered Health 113 Marcel Meisen (Ger) Team Lotto - Kern Haus 114 Alan Riou (Fra) Team Arkea - Samsic 115 Tony Hurel (Fra) St Michel - Auber 93 116 Gijs Van Hoecke (Bel) Ag2R Citroen Team 117 Leslie Lührs (Ger) Team Lotto - Kern Haus 0:13:55 118 Julien Amadori (Fra) Nice Metropole Cote D'Azur 119 Thomas Denis (Fra) Go Sport - Roubaix Lille Metropole 120 Leonardo Marchiori (Ita) Drone Hopper - Androni Giocattoli 0:13:57 121 Trym Bjørner Westgaard Holther (Nor) Drone Hopper - Androni Giocattoli 0:21:49 122 Dominik Bauer (Ger) Team Lotto - Kern Haus DNF Alexis Gougeard (Fra) B&B Hotels - Ktm DNF Gabriel Muller (Fra) Burgos-Bh DNF RICARDO Zurita (Esp) Drone Hopper - Androni Giocattoli DNF Kévin Besson (Fra) Nice Metropole Cote D'Azur Генеральная классификация после 2 этапа 1 Benjamin Thomas (Fra) Cofidis 08:23:25 2 Benoit Cosnefroy (Fra) Ag2R Citroen Team 0:00:04 3 Alex Aranburu Deba (Esp) Movistar Team 0:00:06 4 Julien Simon (Fra) Totalenergies 0:00:10 5 Finn Fisher-Black (Nzl) Uae Team Emirates 6 Marco Tizza (Ita) Bingoal Pauwels Sauces Wb 7 Jake Stewart (Gbr) Groupama - Fdj 0:00:14 8 Romain Hardy (Fra) Team Arkea - Samsic 9 Idar Andersen (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 0:00:16 10 Anthony Turgis (Fra) Totalenergies 0:00:23 11 Lewis Askey (Gbr) Groupama - Fdj 12 Greg Van Avermaet (Bel) Ag2R Citroen Team 13 Francisco Galvan Fernandez (Esp) Equipo Kern Pharma 14 Julian Mertens (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 15 Morné Van Niekerk (Rsa) St Michel - Auber 93 16 Mathieu Burgaudeau (Fra) Totalenergies 17 Alexandre Delettre (Fra) Cofidis 18 Eddy Fine (Fra) Cofidis 19 Axel Mariault (Fra) Team U Nantes Atlantique 20 Thibault Ferasse (Fra) B&B Hotels - Ktm 21 Ander Okamika Bengoetxea (Esp) Burgos-Bh 22 Matteo Badilatti (Sui) Groupama - Fdj 23 Louis Barre (Fra) Team U Nantes Atlantique 24 Amaury Capiot (Bel) Team Arkea - Samsic 0:00:47 25 Angel Madrazo Ruiz (Esp) Burgos-Bh 0:00:49 26 Dimitri Peyskens (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb 0:00:51 27 Joseph Rosskopf (Usa) Human Powered Health 28 Antonio Angulo Sampedro (Esp) Euskaltel - Euskadi 0:00:53 29 Connor Swift (Gbr) Team Arkea - Samsic 30 Jonathan Couanon (Fra) Nice Metropole Cote D'Azur 31 Ivan Garcia Cortina (Esp) Movistar Team 32 Edvald Boasson-Hagen (Nor) Totalenergies 33 Romain Cardis (Fra) St Michel - Auber 93 34 Ward Vanhoof (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 35 Kevin Ledanois (Fra) Team Arkea - Samsic 36 Jon Barrenetxea Golzarri (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 37 Cyril Barthe (Fra) B&B Hotels - Ktm 38 Joel Suter (Sui) Uae Team Emirates 39 Samuel Leroux (Fra) Go Sport - Roubaix Lille Metropole 40 Damien Touze (Fra) Ag2R Citroen Team 41 Adria Moreno Sala (Esp) Burgos-Bh 42 Paul Penhoet (Fra) Groupama - Fdj 43 Josu Etxeberria Azpilikueta (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 44 Anthony Maldonado (Fra) St Michel - Auber 93 45 Calum Johnston (Gbr) Caja Rural-Seguros Rga 0:01:19 46 Jérémy Leveau (Fra) Go Sport - Roubaix Lille Metropole 47 Juan Sebastian Molano Benavides (Col) Uae Team Emirates 0:01:33 48 André Carvalho (Por) Cofidis 49 Alex Colman (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 50 Umberto Marengo (Ita) Drone Hopper - Androni Giocattoli 51 Fabian Lienhard (Sui) Groupama - Fdj 52 Luca Chirico (Ita) Drone Hopper - Androni Giocattoli 53 Imanol Erviti (Esp) Movistar Team 54 Arjen Livyns (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb 55 Remy Mertz (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb 0:01:41 56 Martin Bugge Urianstad (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 0:02:00 57 Emmanuel Morin (Fra) Team U Nantes Atlantique 0:03:21 58 Kévin Vauquelin (Fra) Team Arkea - Samsic 0:04:02 59 Paul Lapeira (Fra) Ag2R Citroen Team 0:04:07 60 Txomin Juaristi Arrieta (Esp) Euskaltel - Euskadi 61 Unai Cuadrado Ruiz De Gauna (Esp) Euskaltel - Euskadi 62 Mathias Le Turnier (Fra) Team U Nantes Atlantique 63 Yoann Paillot (Fra) St Michel - Auber 93 0:04:09 64 Clément Carisey (Fra) Go Sport - Roubaix Lille Metropole 0:06:28 65 Vinicius Rangel Costa (Bra) Movistar Team 66 Jan Hugger (Ger) Team Lotto - Kern Haus 67 Michael Schär (Sui) Ag2R Citroen Team 0:06:54 68 Jason Tesson (Fra) St Michel - Auber 93 0:08:10 69 Bram Welten (Ned) Groupama - Fdj 0:08:14 70 Erik Nordsaeter Resell (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 0:08:19 71 Milan Fretin (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:08:20 72 Orluis Alberto Aular Sanabria (Ven) Caja Rural-Seguros Rga 73 Alex Jaime Fernandez (Esp) Equipo Kern Pharma 74 Joshua Huppertz (Ger) Team Lotto - Kern Haus 75 Iñigo Elosegui Momeñe (Esp) Movistar Team 76 Juan Jose Lobato Del Valle (Esp) Euskaltel - Euskadi 77 Maxime Urruty (Fra) Nice Metropole Cote D'Azur 78 David Gonzalez Lopez (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 79 Marti Marquez Roman (Esp) Equipo Kern Pharma 80 Fabien Grellier (Fra) Totalenergies 81 Cyril Lemoine (Fra) B&B Hotels - Ktm 82 Robin Carpenter (Usa) Human Powered Health 83 Eugenio Sanchez Lopez (Esp) Equipo Kern Pharma 0:08:40 84 Julien Morice (Fra) B&B Hotels - Ktm 0:08:51 85 Lindsay De Vylder (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:10:10 86 Gilles De Wilde (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:10:15 87 Jérémy Lecroq (Fra) B&B Hotels - Ktm 0:10:16 88 Lorrenzo Manzin (Fra) Totalenergies 89 Stanislaw Aniolkowski (Pol) Bingoal Pauwels Sauces Wb 90 Attilio Viviani (Ita) Bingoal Pauwels Sauces Wb 91 Bryan Coquard (Fra) Cofidis 92 Niklas Larsen (Den) Uno-X Pro Cycling Team 93 Oliviero Troia (Ita) Uae Team Emirates 94 Kristoffer Halvorsen (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 95 Colin Joyce (Usa) Human Powered Health 96 Iver Skaarseth (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 0:12:17 97 Tom Mainguenaud (Fra) Go Sport - Roubaix Lille Metropole 0:12:24 98 Thomas Boudat (Fra) Go Sport - Roubaix Lille Metropole 0:12:57 99 Alan Riou (Fra) Team Arkea - Samsic 0:12:59 100 Felipe Orts Lloret (Esp) Burgos-Bh 0:13:01 101 Marcel Meisen (Ger) Team Lotto - Kern Haus 102 Gijs Van Hoecke (Bel) Ag2R Citroen Team 103 Iker Ballarin Manso (Esp) Euskaltel - Euskadi 104 Leo Danes (Fra) Team U Nantes Atlantique 105 Savva Novikov (Rus) Equipo Kern Pharma 106 Sergio Samitier Samitier (Esp) Movistar Team 107 Tony Hurel (Fra) St Michel - Auber 93 108 Paul Hennequin (Fra) Nice Metropole Cote D'Azur 0:13:21 109 Danny Van Der Tuuk (Ned) Equipo Kern Pharma 0:13:46 110 Arvid De Kleijn (Ned) Human Powered Health 111 Leslie Lührs (Ger) Team Lotto - Kern Haus 0:14:22 112 Leonardo Marchiori (Ita) Drone Hopper - Androni Giocattoli 0:14:48 113 Julien Amadori (Fra) Nice Metropole Cote D'Azur 0:16:41 114 Jan Kuhn (Ger) Team Lotto - Kern Haus 0:17:02 115 Juan Antonio Lopez-Cozar Jaimez (Esp) Burgos-Bh 116 Thomas Champion (Fra) Cofidis 0:17:16 117 Chad Haga (Usa) Human Powered Health 0:17:30 118 Mael Guegan (Fra) Team U Nantes Atlantique 0:18:06 119 Antonio Jesus Soto Guirao (Esp) Euskaltel - Euskadi 120 Thomas Denis (Fra) Go Sport - Roubaix Lille Metropole 0:18:09 121 Dominik Bauer (Ger) Team Lotto - Kern Haus 0:21:59 122 Trym Bjørner Westgaard Holther (Nor) Drone Hopper - Androni Giocattoli 0:26:00 Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. 