Boucles de la Mayenne-2021. Этап 3

- Категория:
- VeloRACE / VeloRESULTS |
- Дата:
- Сегодня, 17:50
L'Huisserie - Craon, 182 км
1. Arnaud Demare (Fra) Groupama-FDJ
2. Kristoffer Halvorsen (Nor) Uno-X Pro
3. Nils Eekhoff (Ned) Team Dsm
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