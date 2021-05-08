Boucles de la Mayenne-2021. Этап 3

Вот вроде Карузо, горы, отрыв, а все равно тощища. "Все тот же сон" - поезд, оборона, заброс, рывок на последнем километре, Фрум Берналь-чемпион. Я, конечно, понимаю, что это стратегия и тактика, что победителей не судят, что юный колумбиец - чистое золото и вообще умница, что я ною, что у меня раньше небо голубее и трава зеленее...

Но лучше я еще раз последний километр Англиру на Вуэльте 2017 пересмотрю, чем всю это Джиро.