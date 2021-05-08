VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Boucles de la Mayenne-2021. Этап 3

Boucles de la Mayenne-2021. Этап 3

Boucles de la Mayenne-2021. Этап 3

 

 

L'Huisserie - Craon, 182 км

1. Arnaud Demare (Fra) Groupama-FDJ
2. Kristoffer Halvorsen (Nor) Uno-X Pro
3. Nils Eekhoff (Ned) Team Dsm

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Boucles de la Mayenne многодневная велогонка велогонка категории 2.Pro гонка Европейского тура Europe Tour

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

8 - 30 мая 2021

Giro d'Italia

27 - 30 мая 2021

Boucles de la Mayenne

30 мая - 6 июня 2021

Criterium du Dauphine

6 - 13 июня 2021

Tour de Suisse

9 - 13 июня 2021

Tour of Slovenia

9 - 13 июня 2021

Baloise Belgium Tour

ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2021?

Комментарии

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

29 мая

Thibaut Pinot (Groupama - FDJ)

Alessandro Tonelli (Bardiani - CSF - Faizane)

Clement Champoussin (Ag2r - Citroen)

Richard Carapaz (INEOS Grenadiers)

30 мая

Lindsay De Vylder (Sport Vlaanderen - Baloise)

Jimmy Janssens (Alpecin-Fenix)

Robert Gesink (Jumbo - Visma)

Davide Martinelli (Astana – Premier Tech)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4886
2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3918
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3811
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2423
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2381
6 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1910
7 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 1787
8 Демар А. (Fra) (GFC) 1781
9 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1761
10 Власов А. (Rus) (AST) 1644

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Май 2021 (207)
Апрель 2021 (151)
Март 2021 (169)
Февраль 2021 (113)
Январь 2021 (90)
Декабрь 2020 (99)