Тур Венгрии-2021. Этап 5

- Категория:
- VeloRACE / VeloRESULTS |
- Дата:
- Сегодня, 16:02
Budapest – Budapest, 92 км
1. Edward Theuns (Bel) Trek - Segafredo
2. Olav Kooij (Ned) Jumbo-Visma
3. Timothy Dupont (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb
Итоговая генеральная классификация:
1. Damien Howson (Aus) Team Bikeexchange
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