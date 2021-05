Boucles de la Mayenne-2021. Этап 2 Категория:

Дата:

Сегодня, 17:49 Vaiges - Évron, 173 км 1 Arnaud Demare (Fra) Groupama - Fdj 04:11:32 2 Niccolò Bonifazio (Ita) Total Direct Energie 0:00:00 3 Kristoffer Halvorsen (Nor) Uno - X Pro Cycling Team 4 Jonas Koch (Ger) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 5 Stanislaw Aniolkowski (Pol) Bingoal Pauwels Sauces Wb 6 Piet Allegaert (Bel) Cofidis 7 Matteo Malucelli (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 8 Emiel Vermeulen (Bel) Xelliss - Roubaix Lille Metropole 9 Jon Aberasturi Izaga (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 10 Nils Eekhoff (Ned) Team Dsm 11 Bram Welten (Ned) Team Arkea - Samsic 12 Jacopo Guarnieri (Ita) Groupama - Fdj 13 Arvid De Kleijn (Ned) Rally Cycling 14 Kenneth Van Rooy (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 15 Cyril Barthe (Fra) B&B Hotels P/B Ktm 16 Jean-Pierre Drucker (Lux) Cofidis 17 Jérémy Leveau (Fra) Xelliss - Roubaix Lille Metropole 18 Alexandre Delettre (Fra) Delko 19 Thimo Willems (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 20 Simone Velasco (Ita) Gazprom-Rusvelo 21 Felipe Orts Lloret (Esp) Burgos-Bh 22 Alessandro Fedeli (Ita) Delko 23 Flavien Maurelet (Fra) St Michel - Auber 93 24 Julien Trarieux (Fra) Delko 25 Diego Rubio Hernandez (Esp) Burgos-Bh 26 Tobias Bayer (Aut) Alpecin-Fenix 27 Jordi Lopez Caravaca (Esp) Equipo Kern Pharma 28 Jetse Bol (Ned) Burgos-Bh 29 Jordi Warlop (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 30 Gijs Van Hoecke (Bel) Ag2R Citroen Team 31 Cyril Lemoine (Fra) B&B Hotels P/B Ktm 32 Connor Swift (Gbr) Team Arkea - Samsic 33 Lindsay De Vylder (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 34 Mattia Bais (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 35 Petr Rikunov (Rus) Gazprom-Rusvelo 36 Ramon Sinkeldam (Ned) Groupama - Fdj 37 Marc Sarreau (Fra) Ag2R Citroen Team 38 Mathieu Burgaudeau (Fra) Total Direct Energie 39 Bryan Coquard (Fra) B&B Hotels P/B Ktm 40 Mathijs Paasschens (Ned) Bingoal Pauwels Sauces Wb 41 Pieter Vanspeybrouck (Bel) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 42 Roger Adria Oliveras (Esp) Equipo Kern Pharma 43 Diego Lopez Fuentes (Esp) Equipo Kern Pharma 44 Bob Jungels (Lux) Ag2R Citroen Team 45 Philipp Walsleben (Ger) Alpecin-Fenix 46 Orluis Alberto Aular Sanabria (Ven) Caja Rural-Seguros Rga 47 Damien Touze (Fra) Ag2R Citroen Team 48 Pier Andre Cote (Can) Rally Cycling 49 Eduard Prades Reverter (Esp) Delko 50 Stan Dewulf (Bel) Ag2R Citroen Team 51 Aritz Bagües Kalparsoro (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 52 Fabio Van Den Bossche (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 53 Ivan Rovny (Rus) Gazprom-Rusvelo 54 Donavan Grondin (Fra) Team Arkea - Samsic 55 Josip Rumac (Cro) Androni Giocattoli - Sidermec 56 Jens Debusschere (Bel) B&B Hotels P/B Ktm 57 Morné Van Niekerk (Rsa) St Michel - Auber 93 58 Dylan Kowalski (Fra) Xelliss - Roubaix Lille Metropole 59 Daniel Mclay (Gbr) Team Arkea - Samsic 60 Jon Irisarri Ricon (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 61 Scott Thwaites (Gbr) Alpecin-Fenix 62 Jelle Wallays (Bel) Cofidis 63 Samuel Leroux (Fra) Xelliss - Roubaix Lille Metropole 64 Arjen Livyns (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb 65 Stéphane Rossetto (Fra) St Michel - Auber 93 66 Yoann Paillot (Fra) St Michel - Auber 93 67 Casper Pedersen (Den) Team Dsm 68 Jasha Sütterlin (Ger) Team Dsm 69 Benoit Cosnefroy (Fra) Ag2R Citroen Team 70 Nathan Brown (Usa) Rally Cycling 71 Miles Scotson (Aus) Groupama - Fdj 0:00:16 72 Lorrenzo Manzin (Fra) Total Direct Energie 73 Eddy Fine (Fra) Cofidis 74 Joris Nieuwenhuis (Ned) Team Dsm 75 Ludovic Robeet (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb 0:00:25 76 Sasha Weemaes (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:00:44 77 Anders Skaarseth (Nor) Uno - X Pro Cycling Team 78 Francisco Galvan Fernandez (Esp) Equipo Kern Pharma 0:00:45 79 Erik Nordsaeter Resell (Nor) Uno - X Pro Cycling Team 0:00:54 80 Baptiste Planckaert (Bel) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 0:00:57 81 Thomas Boudat (Fra) Team Arkea - Samsic 0:01:04 82 Rasmus Tiller (Nor) Uno - X Pro Cycling Team 0:01:06 83 Adrien Petit (Fra) Total Direct Energie 0:01:32 84 Aime De Gendt (Bel) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 0:01:48 85 Markus Hoelgaard (Nor) Uno - X Pro Cycling Team 0:02:10 86 David Gonzalez Lopez (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 0:02:15 87 Jérémy Lecroq (Fra) B&B Hotels P/B Ktm 0:02:36 88 Floris De Tier (Bel) Alpecin-Fenix 89 Ignatas Konovalovas (Ltu) Groupama - Fdj 0:04:42 90 Jhonatan Restrepo Valencia (Col) Androni Giocattoli - Sidermec 0:04:48 91 Clément Davy (Fra) Groupama - Fdj 0:04:59 92 Kevin Reza (Fra) B&B Hotels P/B Ktm 93 Alan Riou (Fra) Team Arkea - Samsic 94 Anthony Maldonado (Fra) St Michel - Auber 93 0:06:13 95 Romain Cardis (Fra) St Michel - Auber 93 0:07:42 96 Jonas Iversby Hvideberg (Nor) Uno - X Pro Cycling Team 97 Victor Langellotti (Mon) Burgos-Bh 0:08:57 98 Igor Boev (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:11:52 99 Danny Van Der Tuuk (Ned) Equipo Kern Pharma 100 Timothy Dupont (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb 101 Pierre Barbier (Fra) Delko 0:12:49 102 Mattia Viel (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 103 Dusan Rajovic (Srb) Delko 104 Angel Fuentes Paniego (Esp) Burgos-Bh 105 Evgeny Shalunov (Rus) Gazprom-Rusvelo 106 Damiano Cima (Ita) Gazprom-Rusvelo 107 Matteo Dal-Cin (Can) Rally Cycling 108 Christopher Lawless (Gbr) Total Direct Energie 109 Adam De Vos (Can) Rally Cycling 110 Maxime Urruty (Fra) Xelliss - Roubaix Lille Metropole 111 Julien Antomarchi (Fra) Xelliss - Roubaix Lille Metropole 0:16:56 112 Thomas Champion (Fra) Cofidis 0:17:10 113 Žiga Jerman (Slo) Androni Giocattoli - Sidermec 0:17:11 114 Ludwig De Winter (Bel) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 115 Damien Gaudin (Fra) Total Direct Energie 116 David Van Der Poel (Ned) Alpecin-Fenix 0:19:30 DNF Danny Van Poppel (Ned) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux DNF Manuel Peñalver Aniorte (Esp) Burgos-Bh DNF Diether Sweeck (Bel) Alpecin-Fenix Development Team DNF Sean De Bie (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb DNF Carmelo Urbano Fontiveros (Esp) Caja Rural-Seguros Rga OTL Enrique Sanz Unzue (Esp) Equipo Kern Pharma Генеральная классификация после 2 этапа 1 Philipp Walsleben (Ger) Alpecin-Fenix 08:11:05 2 Arnaud Demare (Fra) Groupama - Fdj 0:00:12 3 Diego Rubio Hernandez (Esp) Burgos-Bh 0:00:16 4 Kristoffer Halvorsen (Nor) Uno - X Pro Cycling Team 0:00:22 5 Piet Allegaert (Bel) Cofidis 0:00:26 6 Nils Eekhoff (Ned) Team Dsm 7 Niccolò Bonifazio (Ita) Total Direct Energie 8 Marc Sarreau (Fra) Ag2R Citroen Team 9 Bryan Coquard (Fra) B&B Hotels P/B Ktm 10 Benoit Cosnefroy (Fra) Ag2R Citroen Team 0:00:29 11 Bram Welten (Ned) Team Arkea - Samsic 0:00:30 12 Jon Aberasturi Izaga (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 0:00:32 13 Emiel Vermeulen (Bel) Xelliss - Roubaix Lille Metropole 14 Cyril Barthe (Fra) B&B Hotels P/B Ktm 15 Jonas Koch (Ger) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 16 Stanislaw Aniolkowski (Pol) Bingoal Pauwels Sauces Wb 17 Kenneth Van Rooy (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 18 Flavien Maurelet (Fra) St Michel - Auber 93 19 Matteo Malucelli (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 20 Julien Trarieux (Fra) Delko 21 Jean-Pierre Drucker (Lux) Cofidis 22 Alexandre Delettre (Fra) Delko 23 Jordi Warlop (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 24 Alessandro Fedeli (Ita) Delko 25 Thimo Willems (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 26 Connor Swift (Gbr) Team Arkea - Samsic 27 Tobias Bayer (Aut) Alpecin-Fenix 28 Mathieu Burgaudeau (Fra) Total Direct Energie 29 Pier Andre Cote (Can) Rally Cycling 30 Daniel Mclay (Gbr) Team Arkea - Samsic 31 Dylan Kowalski (Fra) Xelliss - Roubaix Lille Metropole 32 Jasha Sütterlin (Ger) Team Dsm 33 Stan Dewulf (Bel) Ag2R Citroen Team 0:00:37 34 Simone Velasco (Ita) Gazprom-Rusvelo 0:00:41 35 Jérémy Leveau (Fra) Xelliss - Roubaix Lille Metropole 0:00:42 36 Jetse Bol (Ned) Burgos-Bh 37 Lindsay De Vylder (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 38 Mattia Bais (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 39 Jordi Lopez Caravaca (Esp) Equipo Kern Pharma 40 Felipe Orts Lloret (Esp) Burgos-Bh 41 Orluis Alberto Aular Sanabria (Ven) Caja Rural-Seguros Rga 42 Gijs Van Hoecke (Bel) Ag2R Citroen Team 43 Petr Rikunov (Rus) Gazprom-Rusvelo 44 Mathijs Paasschens (Ned) Bingoal Pauwels Sauces Wb 45 Scott Thwaites (Gbr) Alpecin-Fenix 46 Pieter Vanspeybrouck (Bel) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 47 Aritz Bagües Kalparsoro (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 48 Josip Rumac (Cro) Androni Giocattoli - Sidermec 49 Casper Pedersen (Den) Team Dsm 50 Eduard Prades Reverter (Esp) Delko 51 Damien Touze (Fra) Ag2R Citroen Team 52 Morné Van Niekerk (Rsa) St Michel - Auber 93 53 Arjen Livyns (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb 54 Jelle Wallays (Bel) Cofidis 55 Joris Nieuwenhuis (Ned) Team Dsm 0:00:58 56 Bob Jungels (Lux) Ag2R Citroen Team 0:00:59 57 Stéphane Rossetto (Fra) St Michel - Auber 93 58 Roger Adria Oliveras (Esp) Equipo Kern Pharma 0:01:02 59 Nathan Brown (Usa) Rally Cycling 60 Donavan Grondin (Fra) Team Arkea - Samsic 0:01:08 61 Cyril Lemoine (Fra) B&B Hotels P/B Ktm 0:01:09 62 Fabio Van Den Bossche (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 63 Jens Debusschere (Bel) B&B Hotels P/B Ktm 64 Ramon Sinkeldam (Ned) Groupama - Fdj 0:01:12 65 Yoann Paillot (Fra) St Michel - Auber 93 66 Eddy Fine (Fra) Cofidis 0:01:21 67 Samuel Leroux (Fra) Xelliss - Roubaix Lille Metropole 68 Lorrenzo Manzin (Fra) Total Direct Energie 0:01:22 69 Jacopo Guarnieri (Ita) Groupama - Fdj 0:01:23 70 Diego Lopez Fuentes (Esp) Equipo Kern Pharma 71 Francisco Galvan Fernandez (Esp) Equipo Kern Pharma 0:01:26 72 Rasmus Tiller (Nor) Uno - X Pro Cycling Team 0:01:38 73 Miles Scotson (Aus) Groupama - Fdj 0:01:39 74 Ludovic Robeet (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb 0:01:41 75 Anders Skaarseth (Nor) Uno - X Pro Cycling Team 0:02:07 76 Erik Nordsaeter Resell (Nor) Uno - X Pro Cycling Team 0:02:08 77 Baptiste Planckaert (Bel) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 0:02:15 78 Thomas Boudat (Fra) Team Arkea - Samsic 0:02:24 79 David Gonzalez Lopez (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 0:02:57 80 Floris De Tier (Bel) Alpecin-Fenix 0:03:18 81 Jérémy Lecroq (Fra) B&B Hotels P/B Ktm 82 Adrien Petit (Fra) Total Direct Energie 0:03:23 83 Markus Hoelgaard (Nor) Uno - X Pro Cycling Team 0:03:24 84 Jon Irisarri Ricon (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 0:04:08 85 Kevin Reza (Fra) B&B Hotels P/B Ktm 0:05:31 86 Alan Riou (Fra) Team Arkea - Samsic 0:05:41 87 Jhonatan Restrepo Valencia (Col) Androni Giocattoli - Sidermec 0:06:14 88 Anthony Maldonado (Fra) St Michel - Auber 93 0:06:55 89 Arvid De Kleijn (Ned) Rally Cycling 0:06:59 90 Ivan Rovny (Rus) Gazprom-Rusvelo 91 Sasha Weemaes (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:09:54 92 Ignatas Konovalovas (Ltu) Groupama - Fdj 0:10:48 93 Aime De Gendt (Bel) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 0:10:58 94 Jonas Iversby Hvideberg (Nor) Uno - X Pro Cycling Team 0:12:29 95 Timothy Dupont (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb 0:12:34 96 Igor Boev (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:13:09 97 Angel Fuentes Paniego (Esp) Burgos-Bh 0:13:30 98 Pierre Barbier (Fra) Delko 0:13:31 99 Dusan Rajovic (Srb) Delko 100 Clément Davy (Fra) Groupama - Fdj 0:14:09 101 Evgeny Shalunov (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:14:39 102 Victor Langellotti (Mon) Burgos-Bh 0:15:46 103 Danny Van Der Tuuk (Ned) Equipo Kern Pharma 0:16:33 104 Romain Cardis (Fra) St Michel - Auber 93 0:16:52 105 Mattia Viel (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 0:16:55 106 Christopher Lawless (Gbr) Total Direct Energie 0:17:19 107 Maxime Urruty (Fra) Xelliss - Roubaix Lille Metropole 0:17:36 108 Žiga Jerman (Slo) Androni Giocattoli - Sidermec 0:17:41 109 Matteo Dal-Cin (Can) Rally Cycling 0:17:52 110 Damien Gaudin (Fra) Total Direct Energie 0:19:33 111 Adam De Vos (Can) Rally Cycling 0:21:59 112 Thomas Champion (Fra) Cofidis 0:23:49 113 Julien Antomarchi (Fra) Xelliss - Roubaix Lille Metropole 0:26:06 114 Ludwig De Winter (Bel) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 0:26:21 115 Damiano Cima (Ita) Gazprom-Rusvelo 0:26:59 116 David Van Der Poel (Ned) Alpecin-Fenix 0:28:50 Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Теги к статье: Boucles de la Mayenne многодневная велогонка велогонка категории 2.Pro гонка Европейского тура Europe Tour



