Tour du Limousin - Nouvelle Aquitaine-2019. Этап 4

- Категория:
- VeloRACE / VeloRESULTS |
- Дата:
- Вчера, 18:23
Confolens - Limoges, 177,4 км
1. Francesco Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli Sidermec
2. Guillaume Martin (Fra) Wanty - Gobert Cycling Team
3. Benoît Cosnefroy (Fra) AG2R La Mondiale
Итоговая генеральная классификация:
1. Benoît Cosnefroy (Fra) AG2R La Mondiale
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