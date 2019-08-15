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Tour du Limousin - Nouvelle Aquitaine-2019. Этап 4

Tour du Limousin - Nouvelle Aquitaine-2019. Этап 4

Tour du Limousin - Nouvelle Aquitaine-2019. Этап 4

 

Confolens - Limoges, 177,4 км

 

1. Francesco Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli Sidermec    
2. Guillaume Martin (Fra) Wanty - Gobert Cycling Team    
3. Benoît Cosnefroy (Fra) AG2R La Mondiale    
Итоговая генеральная классификация:
1. Benoît Cosnefroy (Fra) AG2R La Mondiale

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Теги к статье: Tour du Limousin гонка категории 2.1 гонка Европейского тура Europe Tour многодневная велогонка

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ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Испании-2019?

Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Испании-2019. Альтимет ... (15)
    EL-Fenomeno-Фото
    Если верить итальянским СМИ, то на Джиро 2020 хотят устроить горную разделку с финишем на Этне, но на "привычной" высоте вело-вулкана в 1700+ метров, а на рекордных 2850м. где уже и покрытия как такого совсем нету...вулканологи одобряют)
  • дрокер
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (18)
    дрокер-Фото

    Цитата: Сорокопут
    А что там по Ару?

    Легло пол команды, как Джамбо, в эфир не попало.

  • дрокер
    Алессандро Петакки дисквалифиц ... (1)
    дрокер-Фото

    Лучше бы готовили трассы под командные гонки, а то у них вода там льется

  • ДимаЛел
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (18)
    ДимаЛел-Фото
    Квики на второй части дистанции отыграли 7.5 секунд.
  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (18)
    EL-Fenomeno-Фото

    Неожиданно, но приятно. Астана уже с этапом, а М.А. Лопес уже в красном.
    Такое непревычное и поздное начало ГТ из-за жары или просто, чтобы "с ветерком" получилось ?)

  • Rokka
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (18)
    Rokka-Фото
    https://youtu.be/T2Ui_MbV49g момент падения Джамбо, хорошо приложились
  • Ерлан
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (18)
    Ерлан-Фото
    Едокое пчетление не понятное. Жаль визмо а за Астану очень рад судьба возвращает долги перед ними. За Джиро и ТДФ Всем гонцам удачи на дороге... Тем кто упал скорейшего выздоровления
  • Бакеша
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (18)
    Бакеша-Фото
    Молодцы! Но , вся борьба впереди
  • Astanaforever
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (18)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: kwwk
    А вот и нашелся, кто воду разлил))))
    А как ты догадался? Только никому не говори. Щас Астанафобы завоют. Как было с Нибали на Туре и Джиро..мол не честно, где фэйрплэй? А если бы? Да ка бы.. Ну а если честно, джамбовцы на отсечках уже проигрывали Астане 7 секунд.. Просто Боги Лопесу отдают долги. .справедливо за его падения на Джиро. Вуэльта тока началась, все впереди. И фиг его знает кто следующий упадет? Одни боги знают. А Астана в любом случае если даже пришли бы аторыми после Джамбо..это уже успех. Настроены сильно покорить эту Вуэльту. Всем гонцам желаю не падать.
  • ararat
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (18)
    ararat-Фото
    Браво Астана!

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Гонщик Команда Очки
1 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 4337
2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3109
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 2991
4 Пино Т. (Fra) (GFC) 2976
5 Роглич П. (Slo) (TJV) 2859
6 Берналь Э. (Col) (INS) 2726
7 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2412
8 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2409
9 Йейтс С. (GBr) (MTS) 2320
10 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2305

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