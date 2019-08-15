Tour du Limousin - Nouvelle Aquitaine-2019. Этап 4

Цитата: kwwk

А вот и нашелся, кто воду разлил))))

А как ты догадался? Только никому не говори. Щас Астанафобы завоют. Как было с Нибали на Туре и Джиро..мол не честно, где фэйрплэй? А если бы? Да ка бы.. Ну а если честно, джамбовцы на отсечках уже проигрывали Астане 7 секунд.. Просто Боги Лопесу отдают долги. .справедливо за его падения на Джиро. Вуэльта тока началась, все впереди. И фиг его знает кто следующий упадет? Одни боги знают. А Астана в любом случае если даже пришли бы аторыми после Джамбо..это уже успех. Настроены сильно покорить эту Вуэльту. Всем гонцам желаю не падать.