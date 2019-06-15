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ZLM Tour-2019. Этап 2

ZLM Tour-2019. Этап 2

 

 

Etten-Leur - Buchten, 168,1 км

1. Dylan Groenewegen (Ned) Jumbo-Visma

2. Caleb Ewan (Aus) Lotto Soudal
3. Mike Teunissen (Ned) Team Jumbo - Visma

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Теги к статье: ZLM Tour многодневная велогонка гонка категории 2.1 гонка Европейского тура Europe Tour

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Ближайшие старты

15 - 23 июня 2019

Tour de Suisse

6 - 28 июля 2019

Tour de France

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Комментарии

  • ktilp-12
    Тур Швейцарии-2019. Этап 7 (7)
    ktilp-12-Фото

      Томас или Берналь, кто будет капитаном, большой вопрос для всех, в том числе и руководителям Инеос? Будет интересно.

  • kwwk
    Тур Швейцарии-2019. Этап 7 (7)
    kwwk-Фото
    Что-то мне подсказывает, что так оно и будет
  • Student
    Тур Швейцарии-2019. Этап 7 (7)
    Student-Фото
    Цитата: levonardo
    Очень хочется, что бы на туре Инеос сделали ставку на Берналя.
    Тоже хочу, по силам взять Тур.
  • levonardo
    Тур Швейцарии-2019. Этап 7 (7)
    levonardo-Фото
    Очень хочется, что бы на туре Инеос сделали ставку на Берналя.
  • kwwk
    Тур Швейцарии-2019. Этап 7 (7)
    kwwk-Фото

    Берналь как говориться в одно лицо всех раскатал, кроме Поццо и Дениса, причем последний удивил и завтра майку у молодого дарования отберет. Булыжный подъем это конечно красиво, но явно не под мелких горняков. Жаль что нет на гонке Томаса, посмотреть бы что на таком подъеме он показал бы. А так за общий генерал вырисовалось противостояние Денис (для меня нежданчик) - Берналь.

    п.с. Не понимаю логику Матч_Арены покупать лицензию и показывать топовые этапы глубокой ночью.

  • GTX
    Тур Швейцарии-2019. Этап 7 (7)
    GTX-Фото
    Уехал как от стоячих
  • Ice
    Герант Томас сошёл с Тура Швей ... (57)
    Ice-Фото

    Цитата: RVL
    Саша и "штангисты" , садитесь на велосипед..здесь этим меряются..или по крайней мере наблюдают как меряются. А то одному герою из спецназа ГРУ недавно нож в грудь воткнули, гдето на улицах подмосковья, думаю и трех секунд не продержался, хоронили всей Россией. Все эти кумиры ...ну типа у меня брат в спецназе , если что служил)))
    детство какоето

    В том то и дело, что к реальному спецназу он имел посредственное отношение. Занимал должность в подразделении, но никакой специальной подготовки не проходил, к сожалению. А велосипед - я обожаю велоспорт, но сам больше бегать люблю. Жена на велике крутит в стиле Фрума, а я рядом темп задаю) Сам если и езжу, то треню взрывную мощь в ногах - спуртую стоя сто метров на максимальной мощности, потом минуту еду в спокойном режиме и так раз десять) Наверное, из меня мог бы выйти спринтер, но во времена детсва в нашем регионе о велоспорте и речи не шло( А созрел для души и себе покрутить, вот уже месяца три велики смотрю, да никак не определюсь. Что совсем нравится - сильно дорого, что по карману - мне не по нраву. Замкнутый круг, в общем))) 

  • Astanaforever
    Тур Швейцарии-2019. Этап 7 (7)
    Astanaforever-Фото
    Берналь монстр.
  • Makus
    Тур Швейцарии-2019. Этап 6 (16)
    Makus-Фото
    [quote=motte][quote=З.О.Ж]Где можно повтор посмотреть??[/quote]
    Весь видеовелоспорт здесь
    Tiz-cycling.
    Наберите в поисковике 
    [/quote Спасибо за ссылочку!!! Отлично показывают!!! Инеос тренирует ТДФ , тянут в последнюю гору , почти всех высадили)) Берналь сейчас даст жару!)
  • AzaKonta
    Тур Словении-2019. Этап 3 (1)
    AzaKonta-Фото
    Вот и ответ всем зачем Астане нужен Власов

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Dylan Groenewegen (Team Jumbo - Visma)

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Victor De La Parte (CCC Team)

Hernando Bohorquez Sanchez (Astana Pro Team)

23 июня

Simon Spilak (Team KATUSHA-Alpecin)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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