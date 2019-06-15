ZLM Tour-2019. Этап 2

Цитата: RVL

Саша и "штангисты" , садитесь на велосипед..здесь этим меряются..или по крайней мере наблюдают как меряются. А то одному герою из спецназа ГРУ недавно нож в грудь воткнули, гдето на улицах подмосковья, думаю и трех секунд не продержался, хоронили всей Россией. Все эти кумиры ...ну типа у меня брат в спецназе , если что служил)))

детство какоето



В том то и дело, что к реальному спецназу он имел посредственное отношение. Занимал должность в подразделении, но никакой специальной подготовки не проходил, к сожалению. А велосипед - я обожаю велоспорт, но сам больше бегать люблю. Жена на велике крутит в стиле Фрума, а я рядом темп задаю) Сам если и езжу, то треню взрывную мощь в ногах - спуртую стоя сто метров на максимальной мощности, потом минуту еду в спокойном режиме и так раз десять) Наверное, из меня мог бы выйти спринтер, но во времена детсва в нашем регионе о велоспорте и речи не шло( А созрел для души и себе покрутить, вот уже месяца три велики смотрю, да никак не определюсь. Что совсем нравится - сильно дорого, что по карману - мне не по нраву. Замкнутый круг, в общем)))