Пять колец Москвы-2019. 4 этап

Ну вот первый же старт с вывеской ИНЕОС и первая победа в итоговом зачёте. И пускай Тур Йоркшира на самая престижная гонка в календаре UCI, но зато ДОМАшнаяя победа + "бронзовая медаль" тоже в экс СКАЙа.

Цитата: Pi-man

Yesss! У Авермата наконец всё сложилось!

Это его первая победа в сезоне (и за ССС) да? Может ГВА надо в будущем пеключаться с классических однодневок именно вот на такие мини-туры в 3-4 этапа.