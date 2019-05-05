Пять колец Москвы-2019. 4 этап

- Категория:
- VeloRACE / VeloRESULTS |
- Дата:
- Вчера, 15:03
Москва, «Крылатское кольцо», 149,6 км
1. Владислав Тимошик (Minsk Cycling Club)
2. Никита Панасенко (Apple Team)
3. Евгений Соболь (Minsk Cycling Club)
Итоговая генеральная классификация:
1. Евгений Соболь (Minsk Cycling Club)
2. Глеб Кугаевский (Тюменская обл.)
3. Владислав Дуюнов (Московская обл.)
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