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Пять колец Москвы-2019. 1 этап

Пять колец Москвы-2019. 1 этап

 

 

 Москва, «Воробьевское кольцо», 142,8 км 

1. Николай Шумов (Minsk Cycling Club)
2. Матвей Никитин (Vino-Astana Motors)
3. Владимир Ильченко (Marathon-Tula) 

 

Генеральная классификация после 1 этапа: 

1. Николай Шумов (Minsk Cycling Club)

 

 

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Теги к статье: Пять колец Москвы Five Rings of Moscow гонка Европейского тура Europe Tour гонка категории 2.2

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  1. Имя: Владимир

    hodorik

    Сегодня, 16:16 | Регистрация: 31.01.2011

    МСС Николай красава спасибо порадовал !!! Молодцы неоспоримо сильны!!!

    Greg Hodorini
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30 апреля - 5 мая 2019

Tour de Romandie

1 мая 2019

Eschborn-Frankfurt

1 - 5 мая 2019

Five Rings of Moscow

2 - 5 мая 2019

Tour de Yorkshire

11 мая - 2 июня 2019

Giro d'Italia

12 мая - 18 мая 2019

Amgen Tour of California


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4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
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7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
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