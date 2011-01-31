Пять колец Москвы-2019. 1 этап

Видимо у Инеоса " хорошие конкуренты", но чуть чуть слабее. Посмотрим на их бой сегодня, если силы не покинут их, то борьба продолжиться на Туре. Время покажет, выдержит ли велокоманда их натиски, как бы "чубы" не полетели.

С большим интересом проследим.