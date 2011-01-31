Пять колец Москвы-2019. 1 этап

- Категория:
- VeloRACE / VeloRESULTS |
- Дата:
- Сегодня, 15:39
Москва, «Воробьевское кольцо», 142,8 км
1. Николай Шумов (Minsk Cycling Club)
2. Матвей Никитин (Vino-Astana Motors)
3. Владимир Ильченко (Marathon-Tula)
Генеральная классификация после 1 этапа:
1. Николай Шумов (Minsk Cycling Club)
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