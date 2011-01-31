Пять колец Москвы-2019. 3 этап

Цитата: motte

Ну как же так

Сколько можно ломаться

Чьи то шансы резко увеличились , чьи же? -:)



Как чьи? Лопеса и Йейтса. Дюмолон вряд ли. В этом году мертвый. и в гору и на разделках. Нибали на три недели тоже не хватит как и Роглича. Ланда , нет креатива в последние годы. Остальные не знаю, включая Бору.