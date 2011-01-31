Пять колец Москвы-2019. 3 этап

- Категория:
- VeloRACE / VeloRESULTS |
- Дата:
- Вчера, 16:50
Москва, «Клёновское кольцо», 156,8 км
1. Максим Пискунов (Marathon-Tula)
2. Роман Майкин (Minsk Cycling Club)
3. Максим Сухов (Marathon-Tula)
Генеральная классификация после 3 этапа:
1. Глеб Кугаевский (Тюменская область)
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!
- Комментариев
- (1)
- Просмотров
- (527)