Пять колец Москвы-2019. 2 этап

Мне кажется, такие этапы не его - когда все рвут как угорелые. Он вытягивает длинные подъемы (ну с наименьшими потерями, поскольку о победах и забыли уже).

Все-таки тренерский штаб Катюши (или персонально Ильнура) это провал полный. Была разделка - потеряли, падение на Вуэльте отбило спуски, а психолога нет и спусков нет, в горку не сравним с лидерами.

Жаль, но пока это лучшее что имеем.