Пять колец Москвы-2019. 2 этап

- Категория:
- VeloRACE / VeloRESULTS |
- Дата:
- Вчера, 16:29
Москва, «Крылатское кольцо», 136 км
1. Глеб Кугаевский (Тюменская обл.)
2. Евгений Соболь (Minsk Cycling Club)
3. Степан Астафьев (Vino-Astana Motors)
Генеральная классификация после 2 этапа:
1. Глеб Кугаевский (Тюменская обл.)
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