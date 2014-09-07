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Saronno - Varese, 197 км
1. Toms Skujins (Lat) Trek-Segafredo
2. Thibaut Pinot (Fra) Groupama-FDJ
3. Peter Kennaugh (GBr) Bora-Hansgrohe
4. Michael Woods (Can) EF Education First-Drapac
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Earl57
Тур Турции-2018. Этап 1 (2)
Странно, что вообще поехал на финиш, держась за руль одной рукой. Вторая рука была безжизненно прижата к груди. После падения держался рукой за правую ключицу.
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Earl57
Tre Valli Varesine-2018 (2)
Кеньяг стал оживать. В Канаде он активничал, предпринимал сольные атаки, один раз поймали его почти перед финишем.
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tim147
Tre Valli Varesine-2018 (2)
Рад за Скуиньша - выиграл в весьма представительной компании, наряду с двумя победами в Туре Калифорнии это третья значимая победа в карьере. А вот Эдюкейшн элементарно провалились - послушади по Евроспорту сообщение Отара о том, что лучший финишер это Вудс и пожертвовали шансами Урана, который как раз сильнее сокомандника в спринте. Полагаю, что Нибали и Вальверде особо не напрягались, имея в голове предстоящую Ломбардию. К тому же Вальверде целую неделю посещал различные праздничные мероприятия, да и команда сегодня была представлена в весьма хилом составе (заметен был один Педреро). Где Солер?
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ktilp-12
Мерхави Кудус переходит в кома ... (11)
Ну набрала Катюша звездный состав: Киттель, Мартин Тони, Доусетт, Закарин и за сезон имеет 5 побед, а UAE: Ару, Мартин Дэн,Кошта,Крисстоф, Улисси имеют 12 побед. Мовистар, имеющий трех супер звезд: Вальверде, Кинтану и Ланду не выиграла не один ГТ в это сезоне, на Вуэльте проиграли Митчелтону- молодому Йетсу.
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Адриен
Мерхави Кудус переходит в кома ... (11)
Еще раз повторяю - команда МИРОВОГО тура - это не то место, в котором из молодых и перспективных готовят настоящих мастеров. Для этого есть дивизионы пониже. Конечно, в другие классные команды берут молодых, но как ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ к основному костяку команды, и они дозревают до основного уровня... А где в Астане это ядро, этот костяк ? Где спринтер, раздельщик, классик, способные выигрывать престижные гонки ? Только на ГТ в генерале одна надежда - Лопес - и ВСЕ !Да и то... Вот скажите - кто капитаном поедет , к примеру, Джиро-2019? Гидич? Луценко ? Может Кудус ? Фульсанг ?!?! Бросьте вы - "все ок"... Как только - дай Бог - все перечисленные вами молодые ребята начнут что-то выдавать, их моментом перетянут в более продвинутые, СТАБИЛЬНЫЕ проекты. Деньги решают все. А Астаны как игрушка у ребенка - пока была в новинку, все было нормально, сейчас приелась, стала рутиной, бесполезной для ЛИЧНОГО кармана, наоборот - требующей затрат и вложений - надоела... Можно и на тормозах спустить...
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Крайний
Deceuninck - новый титульный с ... (8)
Вы на это с другой стороны посмотрите.
После затяжного подъема может случиться затяжной спад. Закон жизни. Спонсоры могли его опасаться. А еще больше могли опасаться гипотетических причин такого роста. Нина что не намекаю, но на мест потенциального спонсора, этот момент я бы принял во внимание обязательно.
Плюс аппетиты Лефевра. Чтобы удержаться на таком уровне, а тем более продолжить рост, нужен бюджет.
В общем причин для столь долгих поисков могло быть много.
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EL-Fenomeno
Тур Турции-2018. Маршрут (1)
Закат сезона, усталсть и всё-такое, но есть возможность добыть победы как не крути на гонке Мирового тура. Теи более маршурт этапов тура Т. весьма разноплановый
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rude_rider
Мерхави Кудус переходит в кома ... (11)
Не ребята.как раз все правильно делает Вино
Элитных вам надо с огранкой вспомните сколько их было.затухли совсем
А эти молодые.с потенциалом.но и в то же время не дорогих и не требующих к себе персоналтного внимания.эти будут пахать на команду.
Все ок.
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