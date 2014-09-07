Tre Valli Varesine-2018

Еще раз повторяю - команда МИРОВОГО тура - это не то место, в котором из молодых и перспективных готовят настоящих мастеров. Для этого есть дивизионы пониже. Конечно, в другие классные команды берут молодых, но как ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ к основному костяку команды, и они дозревают до основного уровня... А где в Астане это ядро, этот костяк ? Где спринтер, раздельщик, классик, способные выигрывать престижные гонки ? Только на ГТ в генерале одна надежда - Лопес - и ВСЕ !Да и то... Вот скажите - кто капитаном поедет , к примеру, Джиро-2019? Гидич? Луценко ? Может Кудус ? Фульсанг ?!?! Бросьте вы - "все ок"... Как только - дай Бог - все перечисленные вами молодые ребята начнут что-то выдавать, их моментом перетянут в более продвинутые, СТАБИЛЬНЫЕ проекты. Деньги решают все. А Астаны как игрушка у ребенка - пока была в новинку, все было нормально, сейчас приелась, стала рутиной, бесполезной для ЛИЧНОГО кармана, наоборот - требующей затрат и вложений - надоела... Можно и на тормозах спустить...