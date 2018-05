Eschborn-Frankfurt-2018. Результаты Категория:

Сегодня, 18:24 Eschborn - Frankfurt am Main, 212,5 км 1 Alexander Kristoff (Nor) UAE Team Emirates 5:13:24 2 Michael Matthews (Aus) Team Sunweb 0:00:00 3 Oliver Naesen (Bel) Ag2r La Mondiale 4 Andrea Pasqualon (Ita) Wanty - Groupe Gobert 5 Sean De Bie (Bel) Veranda's Willems - Crelan 6 Grega Bole (Slo) Bahrain - Merida 7 Sam Bennett (Irl) Bora - Hansgrohe 8 Edvald Boasson Hagen (Nor) Team Dimension Data 9 Jan Tratnik (Slo) CCC Sprandi - Polkowice 10 Juan José Lobato Del Valle (Esp) Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini 11 Pieter Vanspeybrouck (Bel) Wanty - Groupe Gobert 12 Luka Pibernik (Slo) Bahrain - Merida 13 Julien Simon (Fra) Cofidis Solutions Crédits 14 Rémy Mertz (Bel) Lotto - Soudal 15 Kenneth Vanbilsen (Bel) Cofidis Solutions Crédits 16 Dion Smith (Nzl) Wanty - Groupe Gobert 17 Dries Van Gestel (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 18 Emanuel Buchmann (Ger) Bora - Hansgrohe 19 Casper Phillip Pedersen (Den) Aqua Blue Sport 20 Nils Politt (Ger) Team Katusha - Alpecin 21 Julien Bernard (Fra) Trek - Segafredo 0:00:07 22 Lukasz Owsian (Pol) CCC Sprandi - Polkowice 23 Pawel Poljanski (Pol) Bora - Hansgrohe 24 Aleksandr Riabushenko (Blr) UAE Team Emirates 25 Fernando Gaviria Rendon (Col) Quick Step Floors 0:00:10 26 Yves Lampaert (Bel) Quick Step Floors 0:00:18 27 Simon Špilak (Slo) Team Katusha - Alpecin 0:00:28 28 Kevin Deltombe (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:00:44 29 Marco Canola (Ita) Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini 30 Julien Mortier (Bel) WB Aqua Protect - Veranclassic 31 Oscar Riesebeek (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 32 Bjorg Lambrecht (Bel) Lotto - Soudal 33 Franck Bonnamour (Fra) Team Fortuneo - Samsic 34 Huub Duijn (Ned) Veranda's Willems - Crelan 35 Artem Nych (Rus) Gazprom - RusVelo 36 James Shaw (Gbr) Lotto - Soudal 37 Gregor Mühlberger (Aut) Bora - Hansgrohe 0:00:49 38 Michael Gogl (Aut) Trek - Segafredo 39 Dimitri Claeys (Bel) Cofidis Solutions Crédits 40 Marco Tizza (Ita) Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini 41 Patryk Stosz (Pol) CCC Sprandi - Polkowice 0:01:12 42 Simone Consonni (Ita) UAE Team Emirates 43 Amanuel Ghebreigzabhier Werkilul (Eri) Team Dimension Data 0:01:26 44 Lasse Norman Hansen (Den) Aqua Blue Sport 0:01:37 45 Dmitriy Kozontchuk (Rus) Gazprom - RusVelo 46 Dimitri Peyskens (Bel) WB Aqua Protect - Veranclassic 47 Tim Declercq (Bel) Quick Step Floors 48 Merhawi Kudus (Eri) Team Dimension Data 49 Sven Erik Bystrøm (Nor) UAE Team Emirates 50 Davide Martinelli (Ita) Quick Step Floors 51 Serge Pauwels (Bel) Team Dimension Data 52 Amaro Antunes (Por) CCC Sprandi - Polkowice 53 Jérôme Baugnies (Bel) Wanty - Groupe Gobert 54 Robert Kišerlovski (Cro) Team Katusha - Alpecin 55 Ildar Arslanov (Rus) Gazprom - RusVelo 56 Sergey Firsanov (Rus) Gazprom - RusVelo 57 Tom-Jelte Slagter (Ned) Team Dimension Data 58 Jonas Koch (Ger) CCC Sprandi - Polkowice 0:01:43 59 Yukiya Arashiro (Jpn) Bahrain - Merida 60 Florian Vachon (Fra) Team Fortuneo - Samsic 61 Roberto Ferrari (Ita) UAE Team Emirates 62 Nicola Conci (Ita) Trek - Segafredo 63 Laurens De Plus (Bel) Quick Step Floors 64 Sergey Lagutin (Rus) Gazprom - RusVelo 65 Frederik Backaert (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:03:33 66 Benjamin Declercq (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:03:52 67 Sindre Skjøstad Lunke (Nor) Team Fortuneo - Samsic 0:04:11 68 Tony Gallopin (Fra) Ag2r La Mondiale 69 Aaron Gate (Nzl) Aqua Blue Sport 70 Amaël Moinard (Fra) Team Fortuneo - Samsic 71 Matteo Bono (Ita) UAE Team Emirates DNF Filippo Ganna (Ita) UAE Team Emirates DNF Oliviero Troia (Ita) UAE Team Emirates DNF Rick Zabel (Ger) Team Katusha - Alpecin DNF Steff Cras (Bel) Team Katusha - Alpecin DNF Marcel Kittel (Ger) Team Katusha - Alpecin DNF Marco Mathis (Ger) Team Katusha - Alpecin DNF Moreno Hofland (Ned) Lotto - Soudal DNF Lawrence Naesen (Bel) Lotto - Soudal DNF Enzo Wouters (Bel) Lotto - Soudal DNF Phil Bauhaus (Ger) Team Sunweb DNF Johannes Fröhlinger (Ger) Team Sunweb DNF Simon Geschke (Ger) Team Sunweb DNF Jai Hindley (Aus) Team Sunweb DNF Edward Theuns (Bel) Team Sunweb DNF Maximilian Walscheid (Ger) Team Sunweb DNF Fabio Jakobsen (Ned) Quick Step Floors DNF Ariel Maximiliano Richeze (Arg) Quick Step Floors DNF Nicolas Dougall (Rsa) Team Dimension Data DNF Jay Robert Thomson (Rsa) Team Dimension Data DNF Pascal Ackermann (Ger) Bora - Hansgrohe DNF Peter Kennaugh (Gbr) Bora - Hansgrohe DNF Aleksejs Saramotins (Lat) Bora - Hansgrohe DNF Grégory Rast (Sui) Trek - Segafredo DNF Fumiyuki Beppu (Jpn) Trek - Segafredo DNF Gregory Daniel (Usa) Trek - Segafredo DNF Alex Frame (Nzl) Trek - Segafredo DNF Eduard Michael Grosu (Rou) Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini DNF Sho Hatsuyama (Jpn) Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini DNF Marino Kobayashi (Jpn) Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini DNF Alan Marangoni (Ita) Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini DNF Gediminas Bagdonas (Ltu) Ag2r La Mondiale DNF Rudy Barbier (Fra) Ag2r La Mondiale DNF Julien Duval (Fra) Ag2r La Mondiale DNF Alexis Gougeard (Fra) Ag2r La Mondiale DNF Stijn Vandenbergh (Bel) Ag2r La Mondiale DNF Enrico Gasparotto (Ita) Bahrain - Merida DNF Valerio Agnoli (Ita) Bahrain - Merida DNF Ivan Garcia Cortina (Esp) Bahrain - Merida DNF Meiyin Wang (Chn) Bahrain - Merida DNF Pieter Weening (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij DNF Tim Ariesen (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij DNF Floris Gerts (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij DNF Jeroen Meijers (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij DNF Sjoerd Van Ginneken (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij DNF Brian Van Goethem (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij DNF Michel Kreder (Ned) Aqua Blue Sport DNF Andrew Fenn (Gbr) Aqua Blue Sport DNF Peter Koning (Ned) Aqua Blue Sport DNF Matthew Brammeier (Irl) Aqua Blue Sport DNF Simone Antonini (Ita) Wanty - Groupe Gobert DNF Odd Christian Eiking (Nor) Wanty - Groupe Gobert DNF Nacer Bouhanni (Fra) Cofidis Solutions Crédits DNF Geoffrey Soupe (Fra) Cofidis Solutions Crédits DNF Daniel Teklehaimanot (Eri) Cofidis Solutions Crédits DNF Michaël Van Staeyen (Bel) Cofidis Solutions Crédits DNF Preben Van Hecke (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise DNF Thomas Sprengers (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise DNF Kenneth Van Rooy (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise DNF Aaron Verwilst (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise DNF Brice Feillu (Fra) Team Fortuneo - Samsic DNF Arnaud Gérard (Fra) Team Fortuneo - Samsic DNF Kévin Ledanois (Fra) Team Fortuneo - Samsic DNF Justin Jules (Fra) WB Aqua Protect - Veranclassic DNF Thomas Deruette (Bel) WB Aqua Protect - Veranclassic DNF Alex Kirsch (Lux) WB Aqua Protect - Veranclassic DNF Lukas Spengler (Sui) WB Aqua Protect - Veranclassic DNF Antoine Warnier (Bel) WB Aqua Protect - Veranclassic DNF Marko Kump (Slo) CCC Sprandi - Polkowice DNF Michal Paluta (Pol) CCC Sprandi - Polkowice DNF Dries De Bondt (Bel) Veranda's Willems - Crelan DNF Arjen Livyns (Bel) Veranda's Willems - Crelan DNF Stijn Steels (Bel) Veranda's Willems - Crelan DNF David Tanner (Aus) Veranda's Willems - Crelan DNF Zico Waeytens (Bel) Veranda's Willems - Crelan DNF Nikolay Trusov (Rus) Gazprom - RusVelo DNF Igor Boev (Rus) Gazprom - RusVelo Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно. Теги к статье: Eschborn-Frankfurt гонка Мирового тура Александр Кристофф



