5 колец Москвы-2017. Этап 3

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В честь юбилейной Джиро будут собирать победителей прошлых лет, как было на 100-ом Туре?

Очень хотелось прочитать интервью с нашими первыми победителями Джиро Евгением Берзиным и Павлом Тонковым. Победа Евгения в 1994г была вызовом всей команде, Джевис взрывался изнутри, но Евгений выстоял и победил! Где-то читал, что его сын Паоло начинает уже гоняться.