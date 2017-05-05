5 колец Москвы-2017. Этап 3

В честь юбилейной Джиро будут собирать победителей прошлых лет, как было на 100-ом Туре?
Очень хотелось прочитать интервью с нашими первыми победителями Джиро Евгением Берзиным и Павлом Тонковым. Победа Евгения в 1994г была вызовом всей команде, Джевис взрывался изнутри, но Евгений выстоял и победил! Где-то читал, что его сын Паоло начинает уже гоняться.
Либо Алекс задумался об уходе, либо же это говорит о том что он сам недоволен отношением команды. Видать мало ему поезда, так он и считает себя пупом команды, хотя наверное просто его время началось раньше остальных.
Типа Ланды или Дюмолина? Цена слишком велика. Кто берёт этап берёт и розовую майку (даже если таким станет НЕ генеральщик а добротный горняк). Так что и "перво-плановые генеральщики" должны сказать свое весомое слово и отдаться полностью (кто как уже сможет). Но считаю стоит хотя бы одному фавориту сунутся остальные понесутся за ним. А чего терять, когда до конца недели спринтерские и почти спринтерские этапы.
Этап и градиенты располагают, и (немаловажный факт!!) горато финишная, так что нужен бой-броьба, "мы за ценой не постоим"; всё-таки 9 мая на календаре будет и для кого то тот день станет тоже этаким настоящим Днём победы!)
Чтобы скинуть всю эту компанию, совсем не надо соло выдавать, вполне хватит работы команды и все Дюмулены будут в гарнире и выгодно это не только мувикам. А атаковать можно на всех горных этапах, Блокхаус так вообще идеален, когда все идут на усталости, а не свежачка. Да и ветра Этнны, ой как Кинтане хорошо подходят
Вы говорите так, как будто одного желания Кинтаны достаточно, чтобы кинуть запросто так второму лицу генерала эдак 4' по сумме всех горных этапов. Посмотрим. ;) Нибали я бы точно не списывал.