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5 колец Москвы-2017. Этап 3

5 колец Москвы-2017. Этап 3

 

5 колец Москвы-2017. Этап 3Москва,
поселок Жохово, кольцо «Кленовское», 117,6 км

1. Сергей Ростовцев/Sergey Rostovtsev
2. Евгений Коберняк/Evgeniy Koberniak
3. Евгений Королек/Evgeniy Korolek

 

Генеральная классификация после 3 этапа:

1. Юрий Трофимов/Yuri Trofimov

 

5 колец Москвы-2017. Этап 3

 

 

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Теги к статье: 5 колец Москвы Five Rings of Moscow

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5 - 28 мая 2017

Джиро д'Италия

14 - 20 мая 2017

Amgen Tour of California


ОПРОС

Победителем Джиро д'Италия - 2017 станет?

Комментарии

  • дрокер
    Не жалей, шипучку лей, ведь у ... (2)
    дрокер-Фото

    Спасибо большое, ждем новых глав.

    В честь юбилейной Джиро будут собирать победителей прошлых лет, как было на 100-ом Туре?

    Очень хотелось прочитать интервью с нашими первыми победителями Джиро Евгением Берзиным и Павлом Тонковым. Победа Евгения в 1994г была вызовом всей команде, Джевис взрывался изнутри, но Евгений выстоял и победил! Где-то читал, что его сын Паоло начинает уже гоняться.

  • Rokka
    Александр Кристофф: "Команда ... (5)
    Rokka-Фото
    Либо Алекс задумался об уходе, либо же это говорит о том что он сам недоволен отношением команды. Видать мало ему поезда, так он и считает себя пупом команды, хотя наверное просто его время началось раньше остальных.
  • Pinkerton
    Не жалей, шипучку лей, ведь у ... (2)
    Pinkerton-Фото

    Отличное повествование, ждём-с продолжения!

  • Stack
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (34)
    Stack-Фото
    Кинтана как раздельщик не настолько хуже, насколько он лучше как горняк. Понятно, что он проиграет в разделке, но вряд ли очень много. Последние годы он довольно неплохо разделки катал.
  • LLL
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (34)
    LLL-Фото

    Цитата: rude_rider
    а не сделает или не попытается Скай сделать с Кинтаной то же самое что Астана с Контой ?

     

    А вот на это я бы посмотрела с удовольствием (о чем писала ранее). Театральное действие приветствуется.

    И, вообще, жаль, что нет Контадора. Веселуха была бы обеспечена.

  • EL-Fenomeno
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (34)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: rude_rider
    думаю завтра рвать будут фавориы второго эшелона

    Типа Ланды или Дюмолина?
    Цена слишком велика. Кто берёт этап берёт и розовую майку (даже если таким станет НЕ генеральщик а добротный горняк). Так что и "перво-плановые генеральщики" должны сказать свое весомое слово и отдаться полностью (кто как уже сможет). Но считаю стоит хотя бы одному фавориту сунутся остальные понесутся за ним. А чего терять, когда до конца недели спринтерские и почти спринтерские этапы.

    Этап и градиенты располагают, и (немаловажный факт!!) горато финишная, так что нужен бой-броьба, "мы за ценой не постоим"; всё-таки 9 мая на календаре будет hunter и для кого то тот день станет тоже этаким настоящим Днём победы!)

  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (23)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: Camel
    Цитата: EL-Fenomeno
    Мне кажется, что это был тот самый единственный шанс, чтобы дать Гавирии и этап взять, и розовую майку одеть, особенно насчёт генерала.

    Какой великодушный Юнгельс! ))
    А разве для него самого это не была бы первая розовая майка? Он даже генералом пожертвовал.

    аргумент и факт, всё возможно, но отвечу вам словами Лады:

    Цитата: LLL
    О, как я хотела, чтобы Юнгельс победил. Заслуживал. Но ... дисциплина и тактика...

  • Bjoern
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (34)
    Bjoern-Фото
    Я говорил за компанию раздельщиков в лице Дюмулена, ТВГ, Томаса, Юнгельса, а не Нибали. А так я с вами согласен за два раза по секунд 30-40
  • Meilleur
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (34)
    Meilleur-Фото

    Цитата: Bjoern
    Чтобы скинуть всю эту компанию, совсем не надо соло выдавать, вполне хватит работы команды и все Дюмулены будут в гарнире и выгодно это не только мувикам. А атаковать можно на всех горных этапах, Блокхаус так вообще идеален, когда все идут на усталости, а не свежачка. Да и ветра Этнны, ой как Кинтане хорошо подходят

    Вы говорите так, как будто одного желания Кинтаны достаточно, чтобы кинуть запросто так второму лицу генерала эдак 4' по сумме всех горных этапов. Посмотрим. ;) Нибали я бы точно не списывал.

  • rude_rider
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (34)
    rude_rider-Фото

    а не сделает или не попытается Скай сделать с Кинтаной то же самое что Астана с Контой ?

    две причины

    1) - соперник для Фрума на туре

    2) Все так приехали выигрывать Джиру двумя капитанами..можно измочалить Ландой Кинтану на первых горах..потом вжарить Томасом на разделках))))

     

     

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2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 1995
3 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1701
4 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1670
5 Порт Р. (Aus) (BMC) 1362
6 Саган П. (Svk) (BOH) 1245
7 Мартин Д. (Irl) (QST) 1215
8 Энао Сер. (Col) (SKY) 1152
9 Контадор А. (Spa) (TFS) 1143
10 Исагирре Й. (Spa) (TBM) 1066

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