Неделя Коппи и Бартали-2018. Этап 4

- Категория:
- VeloRACE / VeloRESULTS |
- Дата:
- Сегодня, 17:26
Fiorano Modenese - Castello di Montegibbio, 12,5 км, ITT
1. Jan Tratnik (Slo) CCC Sprandi Polkowice
2. Diego Rosa (Ita) Team Sky
3. Victor De La Parte (Spa) Movistar
Итоговая генеральная классификация:
1. Diego Rosa (Ita) Team Sky
2. Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo
3. Richard Carapaz (Ecu) Movistar Team
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