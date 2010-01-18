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Неделя Коппи и Бартали-2018. Этап 4

Неделя Коппи и Бартали-2018. Этап 4

 

Fiorano Modenese - Castello di Montegibbio, 12,5 км, ITT

1. Jan Tratnik (Slo) CCC Sprandi Polkowice  
2. Diego Rosa (Ita) Team Sky
3. Victor De La Parte (Spa) Movistar


Итоговая генеральная классификация:
1. Diego Rosa (Ita) Team Sky

2. Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo           
3. Richard Carapaz (Ecu) Movistar Team

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Теги к статье: Неделя Коппи и Бартали Settimana Internazionale Coppi e Bartali гонка Европейского тура Europe Tour UCI Europe Tour ITT разделка индивидуальная гонка на время Ян Тратник Диего Роза

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В тему:

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  1. Имя: Azamat

    AzaKonta

    Сегодня, 17:49 | Регистрация: 18.01.2010

    Роза красавец. Не упустил свою возможность. Капитан капитанил и выиграл

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Ближайшие старты

19 - 25 марта 2018

Volta Ciclista a Catalunya

22 - 25 марта 2018

Settimana Internazionale Coppi e Bartali

25 марта 2018

Gent-Wevelgem

28 марта 2018

Dwars door Vlaanderen

1 апреля 2018

Ronde van Vlaanderen

2 - 7 апреля 2018

Vuelta Ciclista al Pais Vasco

4 апреля 2018

Scheldeprijs

8 апреля 2018

Paris-Roubaix


ОПРОС

Как завершится Гент-Вевельгем-2018?

Комментарии

  • AzaKonta
    Неделя Коппи и Бартали-2018. Э ... (1)
    AzaKonta-Фото
    Роза красавец. Не упустил свою возможность. Капитан капитанил и выиграл
  • AzaKonta
    Тур Лангкави-2018. Этап 8 (4)
    AzaKonta-Фото
    Минали потерял майку лучшего спринтера. Гидич стабилен и в спринте и в горах
  • tim147
    Вуэльта Каталонии-2018. Этап 7 (3)
    tim147-Фото

    Хочется радоваться очередной победе Алехандро, однако жесткое падение Берналя оставляет ощущение горечи, А парень с большими задатками и к тому же азартен, чем по-моему как-то не вписывается в скаевскую структурированную систему, хотя на мой вкус это больше плюс, чем минус. Скорейшего ему выздоровления!  Кстати, очень хотелось, чтобы на домашнем этапе победил Солер - однако при всех его достоинствах ему не хватает взрывного темперамента, поэтому несмотря на безусловную способность хорошо ехать в больших горах ему пока трудно работать в рваном стиле горовосхождения. Поэтому ему надо упорно работать над устранением этого недостатка (что вполне возможно - вспомните хотя бы удивительную метаморфозу с Кэделом Эвансом), потому что его капитанское время уже не за горами. 

  • Earl57
    Организаторы Тур де Франс-2018 ... (34)
    Earl57-Фото
    Не знаю насчет морали, а настроение у Фрума весьма приподнятое.
    Его супруга сделала УЗИ и принесла благую весть - в августе ожидается прибавление семейства. О чем Фрумми сделал сообщение в твиттере, сопроводив его сердечками, поцелуйчиками и фотографией оного УЗИ.
    На команде на Альпы его радость разделит Дежман, жена которого на днях объявила о приостановке своей карьеры велогонщицы по причине беременности.
    А посему Фруму и Дежману найдется о чем поговорить...
  • velodoctor
    Вуэльта Каталонии-2018. Этап 7 (3)
    velodoctor-Фото

    Очень жаль Берналя, провел красивую гонку, бился один против мувиков. 

  • motte
    Тур Лангкави-2018. Этап 8 (4)
    motte-Фото

    Ох, Малайзия Малайзия! 

    Браво, Артем!

     

    Когда то я учился там, диплом писал, исколесил вдоль и поперек эту удивительную страну.

     

     

  • motte
    Вуэльта Каталонии-2018. Этап 7 (3)
    motte-Фото

    Нет, не правильно все.Берналь....зачем все так жестко....

    Удивительная и печальная Каталония.....

    Испанец и Скай...где то мы уже это видели...но не  ак больно

  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Винченцо Нибали провёл разведк ... (7)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото

    то есть либо Саган с ГВА либо Чавито?)))

  • sixpack
    Тур Лангкави-2018. Этап 8 (4)
    sixpack-Фото

    Не без помощи соперников, но Артем доехал в желтом до финиша. Удачи в турах Китая, Тайланда (уж и не знаю, что они там поедут). Может, пора распустить Русаело? Разбредутся по разным командам и начнут выигрывать :)

  • velodoctor
    Гент - Вевельгем-2018. Превью (8)
    velodoctor-Фото

    Мне кажется шанс, что победит спринтер сегодня как никогда велик, погода хорошая, ветра нет. 

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26 марта

Luca Raggio (Wilier Triestina - Selle Italia)

Julen Irizar Laskurain (Euskadi Basque Country - Murias)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Импи Д. (RSA) (MTS) 833
2 Квятковски М. (Pol) (SKY) 613
3 Бенот Т. (Bel) (LTS) 586
4 Нибали В. (Ita) (TBM) 570
5 Юэн К. (Aus) (MTS) 549
6 Солер М. (Esp) (MOV) 545
7 Вальверде А. (Esp) (MOV) 515
8 Исагирре Г. (Esp) (TBM) 500
9 Йейтс А. (GBr) (MTS) 470
10 Демар А. (Fra) (GFC) 465

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