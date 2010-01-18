Неделя Коппи и Бартали-2018. Этап 4

Хочется радоваться очередной победе Алехандро, однако жесткое падение Берналя оставляет ощущение горечи, А парень с большими задатками и к тому же азартен, чем по-моему как-то не вписывается в скаевскую структурированную систему, хотя на мой вкус это больше плюс, чем минус. Скорейшего ему выздоровления! Кстати, очень хотелось, чтобы на домашнем этапе победил Солер - однако при всех его достоинствах ему не хватает взрывного темперамента, поэтому несмотря на безусловную способность хорошо ехать в больших горах ему пока трудно работать в рваном стиле горовосхождения. Поэтому ему надо упорно работать над устранением этого недостатка (что вполне возможно - вспомните хотя бы удивительную метаморфозу с Кэделом Эвансом), потому что его капитанское время уже не за горами.