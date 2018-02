Вольта Альгарве-2018. Этап 4 Категория:

Вчера, 19:47 Almodovar – Tavira, 199,2 км 1 Dylan Groenewegen (Ned) Team LottoNL - Jumbo 4:33:49 2 Matteo Pelucchi (Ita) - Hansgrohe 0:00:00 3 John Degenkolb (Ger) Trek - Segafredo 4 Florian Sénéchal (Fra) Quick Step Floors 5 Jürgen Roelandts (Bel) BMC Racing Team 6 Timothy Dupont (Bel) Wanty - Groupe Gobert 7 Hugo Hofstetter (Fra) Cofidis Solutions Crédits 8 Jasper De Buyst (Bel) Lotto - Soudal 9 Loïc Vliegen (Bel) BMC Racing Team 10 Michal Kwiatkowski (Pol) Team Sky 11 Yves Lampaert (Bel) Quick Step Floors 12 Arnaud Démare (Fra) FDJ 13 Timo Roosen (Ned) Team LottoNL - Jumbo 14 Samuel Caldeira (Por) W52 - FC Porto 0:00:03 15 Luís Mendonça (Por) Aviludo - Louletano - Uli 16 João Matias (Por) Vito - Feirense - Blackjack 17 Francisco Campos (Por) Miranda - Mortagua 18 Ben Swift (Gbr) UAE Team Emirates 19 Edvald Boasson Hagen (Nor) Team Dimension Data 20 Felix Großschartner (Aut) Bora - Hansgrohe 21 Vicente Rubio (Esp) Aviludo - Louletano - Uli 22 Geraint Thomas (Gbr) Team Sky 23 Jaime Roson Garcia (Esp) Movistar Team 24 Bob Jungels (Lux) Quick Step Floors 25 Jasper Stuyven (Bel) Trek - Segafredo 26 Oscar Pelegri Ferrandis (Esp) Radio Popular - Boavista 27 Nelson Oliveira (Por) Movistar Team 28 Patrick Konrad (Aut) Bora - Hansgrohe 29 Alejandro Manuel Marque Porto (Esp) Sporting - Tavira 30 César Martingil (Por) Liberty Seguros - Carglass 31 Vasil Kiryienka (Blr) Team Sky 32 Oscar Hernandez Martinez (Esp) Aviludo - Louletano - Uli 33 Jonathan Lastra Martinez (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 34 Lukasz Wisniowski (Pol) Team Sky 35 Yoann Offredo (Fra) Wanty - Groupe Gobert 36 Daniel Mestre (Por) Efapel 37 Sam Oomen (Ned) Team Sunweb 38 Xuban Errazkin Perez (Esp) Vito - Feirense - Blackjack 39 Bauke Mollema (Ned) Trek - Segafredo 40 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 41 Nicola Toffali (Ita) Sporting - Tavira 42 André Crispim (Por) Liberty Seguros - Carglass 43 Jhonatan Restrepo Valencia (Col) Team Katusha - Alpecin 44 Michaël Van Staeyen (Bel) Cofidis Solutions Crédits 45 Gustavo Cesar Veloso (Esp) W52 - FC Porto 46 António Barbio (Por) Miranda - Mortagua 47 Lennard Kämna (Ger) Team Sunweb 48 Rafael Silva (Por) Efapel 49 Tiago Machado (Por) Team Katusha - Alpecin 50 Ricardo Mestre (Por) W52 - FC Porto 51 César Fonte (Por) W52 - FC Porto 52 Aleksejs Saramotins (Lat) Bora - Hansgrohe 53 Tejay Van Garderen (Usa) BMC Racing Team 54 Stefan Küng (Sui) BMC Racing Team 55 Zdenek Štybar (Cze) Quick Step Floors 56 Maurits Lammertink (Ned) Team Katusha - Alpecin 57 Scott Thwaites (Gbr) Team Dimension Data 58 Rúben Guerreiro (Por) Trek - Segafredo 59 Amund Grøndahl Jansen (Nor) Team LottoNL - Jumbo 60 Simon Špilak (Slo) Team Katusha - Alpecin 61 Louis Meintjes (Rsa) Team Dimension Data 62 Gonçalo Carvalho (Por) Miranda - Mortagua 63 Pieter Serry (Bel) Quick Step Floors 64 Lukas Pöstlberger (Aut) Bora - Hansgrohe 65 Vegard Stake Laengen (Nor) UAE Team Emirates 66 Rafael Reis (Por) Caja Rural - Seguros RGA 67 Mario Gonzalez Salas (Esp) Sporting - Tavira 68 Nuno Almeida (Por) LA Aluminios 69 Simon Gerrans (Aus) BMC Racing Team 70 Johann Van Zyl (Rsa) Team Dimension Data 71 Fábio Mansilhas (Por) LA Aluminios 72 Luís Afonso (Por) Vito - Feirense - Blackjack 73 Jóni Brandão (Por) Sporting - Tavira 74 Igor Anton Hernandez (Esp) Team Dimension Data 75 Michal Golas (Pol) Team Sky 76 Gonçalo Leaça (Por) LA Aluminios 77 Henrique Casimiro (Por) Efapel 78 Serge Pauwels (Bel) Team Dimension Data 79 Lennard Hofstede (Ned) Team Sunweb 80 André Carvalho (Por) Liberty Seguros - Carglass 81 David Livramento (Por) Sporting - Tavira 82 Hugo Nunes (Por) Miranda - Mortagua 83 Luís Fernandes (Por) Aviludo - Louletano - Uli 84 José Gonçalves (Por) Team Katusha - Alpecin 85 Edgar Pinto (Por) Vito - Feirense - Blackjack 86 Dion Smith (Nzl) Wanty - Groupe Gobert 87 Joaquim Silva (Por) Caja Rural - Seguros RGA 88 Frederik Backaert (Bel) Wanty - Groupe Gobert 89 Simon Geschke (Ger) Team Sunweb 90 Venceslau Fernandes (Por) Liberty Seguros - Carglass 91 Rui Vinhas (Por) W52 - FC Porto 92 Jai Hindley (Aus) Team Sunweb 93 Rafael Lourenço (Por) Liberty Seguros - Carglass 94 Hugo Sancho (Por) Vito - Feirense - Blackjack 95 João Benta (Por) Radio Popular - Boavista 96 Philippe Gilbert (Bel) Quick Step Floors 97 Guillaume Bonnafond (Fra) Cofidis Solutions Crédits 98 Chad Haga (Usa) Team Sunweb 99 Luís Gomes (Por) Radio Popular - Boavista 100 Gaspar Gonçalves (Por) Liberty Seguros - Carglass 101 Daniel Martin (Irl) UAE Team Emirates 102 Laurens Ten Dam (Ned) Team Sunweb 103 Eduardo Sepulveda (Arg) Movistar Team 104 Cesare Benedetti (Ita) Bora - Hansgrohe 105 Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates 106 Dylan Teuns (Bel) BMC Racing Team 107 Jasha Sütterlin (Ger) Movistar Team 108 José Fernandes (Por) W52 - FC Porto 109 Maximilian Schachmann (Ger) Quick Step Floors 110 Mickaël Delage (Fra) FDJ 111 Jesus Del Pino Corrochano (Esp) Efapel 112 Márcio Barbosa (Por) Aviludo - Louletano - Uli 113 Josu Zabala Lopez (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 114 Mauricio Jose Moreira Guarino (Uru) Caja Rural - Seguros RGA 115 Jorge Magalhães (Por) Miranda - Mortagua 116 Richie Porte (Aus) BMC Racing Team 117 Kenny Elissonde (Fra) Team Sky 118 Nuno Meireles (Por) Miranda - Mortagua 119 Yury Trofimov (Rus) Radio Popular - Boavista 120 Guillaume Van Keirsbulck (Bel) Wanty - Groupe Gobert 121 Egor Silin (Rus) Radio Popular - Boavista 122 Marcos Jurado Rodriguez (Esp) Efapel 123 Paulo Silva (Por) LA Aluminios 124 Dimitri Claeys (Bel) Cofidis Solutions Crédits 125 Ryan Mullen (Irl) Trek - Segafredo 126 Rafael Valls Ferri (Esp) Movistar Team 127 Nuno Bico (Por) Movistar Team 0:00:31 128 David Rodrigues (Por) Radio Popular - Boavista 129 Pieter Vanspeybrouck (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:00:38 130 Jens Debusschere (Bel) Lotto - Soudal 0:00:43 131 André Evangelista (Por) Aviludo - Louletano - Uli 0:00:46 132 Andreas Schillinger (Ger) Bora - Hansgrohe 0:00:50 133 Aleksandr Grigorev (Rus) Sporting - Tavira 134 Domingos Gonçalves (Por) Radio Popular - Boavista 135 João Rodrigues (Por) W52 - FC Porto 0:00:54 136 Tony Martin (Ger) Team Katusha - Alpecin 0:01:03 137 Edward Ravasi (Ita) UAE Team Emirates 0:01:06 138 Grégory Rast (Sui) Trek - Segafredo 0:01:08 139 Nikolas Maes (Bel) Lotto - Soudal 0:01:10 140 João Fernandes (Por) LA Aluminios 0:01:25 141 Owain Doull (Gbr) Team Sky 142 Bert-Jan Lindeman (Ned) Team LottoNL - Jumbo 0:01:27 143 Lawrence Naesen (Bel) Lotto - Soudal 144 Jens Keukeleire (Bel) Lotto - Soudal 145 Julen Amezqueta Moreno (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 0:01:30 146 Jelle Wallays (Bel) Lotto - Soudal 0:01:42 147 Davide Cimolai (Ita) FDJ 0:01:47 148 Anthony Turgis (Fra) Cofidis Solutions Crédits 0:01:51 149 Tom Devriendt (Bel) Wanty - Groupe Gobert 150 Olivier Le Gac (Fra) FDJ 0:01:52 151 Ignatas Konovalovas (Ltu) FDJ 0:02:07 152 Benjamin King (Usa) Team Dimension Data 0:02:23 153 Rory Sutherland (Aus) UAE Team Emirates 154 Matthias Brändle (Aut) Trek - Segafredo 0:02:35 155 Paul Martens (Ger) Team LottoNL - Jumbo 0:02:41 156 Victor Campenaerts (Bel) Lotto - Soudal 157 Pedro Paulinho (Por) Efapel 0:02:56 158 Patrick Videira (Por) LA Aluminios 0:03:14 159 Bram Tankink (Ned) Team LottoNL - Jumbo 0:03:38 160 Sepp Kuss (Usa) Team LottoNL - Jumbo 161 Damien Marques (Fra) Miranda - Mortagua 0:05:16 162 Bruno Silva (Por) Efapel 0:07:52 DNS Jacopo Guarnieri (Ita) FDJ Генеральная классификация после 4 этапа 1 Geraint Thomas (Gbr) Team Sky 14:35:50 2 Michal Kwiatkowski (Pol) Team Sky 0:00:19 3 Nelson Oliveira (Por) Movistar Team 0:00:32 4 Bob Jungels (Lux) Quick Step Floors 0:00:52 5 Tejay Van Garderen (Usa) BMC Racing Team 0:00:53 6 Bauke Mollema (Ned) Trek - Segafredo 0:01:01 7 Jaime Roson Garcia (Esp) Movistar Team 0:01:18 8 Maximilian Schachmann (Ger) Quick Step Floors 0:01:19 9 Felix Großschartner (Aut) Bora - Hansgrohe 0:01:20 10 Vasil Kiryienka (Blr) Team Sky 0:01:24 11 Simon Špilak (Slo) Team Katusha - Alpecin 0:01:31 12 Patrick Konrad (Aut) Bora - Hansgrohe 0:01:44 13 Sam Oomen (Ned) Team Sunweb 0:01:53 14 Pieter Serry (Bel) Quick Step Floors 0:01:55 15 Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates 0:01:58 16 Daniel Martin (Irl) UAE Team Emirates 0:02:03 17 Richie Porte (Aus) BMC Racing Team 0:02:09 18 Louis Meintjes (Rsa) Team Dimension Data 19 Vicente Rubio (Esp) Aviludo - Louletano - Uli 0:02:16 20 Vegard Stake Laengen (Nor) UAE Team Emirates 0:02:23 21 Jasper De Buyst (Bel) Lotto - Soudal 0:02:40 22 Maurits Lammertink (Ned) Team Katusha - Alpecin 0:02:42 23 Alejandro Manuel Marque Porto (Esp) Sporting - Tavira 0:02:46 24 Joaquim Silva (Por) Caja Rural - Seguros RGA 0:02:47 25 Eduardo Sepulveda (Arg) Movistar Team 0:02:58 26 Serge Pauwels (Bel) Team Dimension Data 0:03:01 27 Zdenek Štybar (Cze) Quick Step Floors 0:03:02 28 Rafael Valls Ferri (Esp) Movistar Team 0:03:05 29 Daniel Mestre (Por) Efapel 0:03:11 30 César Fonte (Por) W52 - FC Porto 0:03:16 31 Tony Martin (Ger) Team Katusha - Alpecin 0:03:42 32 Philippe Gilbert (Bel) Quick Step Floors 0:03:43 33 Dion Smith (Nzl) Wanty - Groupe Gobert 0:03:50 34 Frederik Backaert (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:03:51 35 Cesare Benedetti (Ita) Bora - Hansgrohe 0:04:02 36 Rúben Guerreiro (Por) Trek - Segafredo 0:04:09 37 Henrique Casimiro (Por) Efapel 0:04:12 38 Luís Mendonça (Por) Aviludo - Louletano - Uli 39 Dylan Teuns (Bel) BMC Racing Team 0:04:15 40 Lennard Kämna (Ger) Team Sunweb 0:04:19 41 Yoann Offredo (Fra) Wanty - Groupe Gobert 0:04:21 42 Gustavo Cesar Veloso (Esp) W52 - FC Porto 0:04:28 43 Igor Anton Hernandez (Esp) Team Dimension Data 0:04:38 44 Guillaume Bonnafond (Fra) Cofidis Solutions Crédits 0:04:50 45 Jonathan Lastra Martinez (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 0:04:58 46 Kenny Elissonde (Fra) Team Sky 47 Scott Thwaites (Gbr) Team Dimension Data 0:05:00 48 Jóni Brandão (Por) Sporting - Tavira 0:05:04 49 Jasha Sütterlin (Ger) Movistar Team 0:05:05 50 Simon Geschke (Ger) Team Sunweb 0:05:06 51 Ben Swift (Gbr) UAE Team Emirates 0:05:08 52 Jasper Stuyven (Bel) Trek - Segafredo 0:05:14 53 José Fernandes (Por) W52 - FC Porto 0:05:16 54 Jesus Del Pino Corrochano (Esp) Efapel 0:05:21 55 Jens Keukeleire (Bel) Lotto - Soudal 56 Arnaud Démare (Fra) FDJ 0:05:32 57 Amund Grøndahl Jansen (Nor) Team LottoNL - Jumbo 0:05:41 58 Rui Vinhas (Por) W52 - FC Porto 0:06:03 59 André Carvalho (Por) Liberty Seguros - Carglass 0:06:07 60 Egor Silin (Rus) Radio Popular - Boavista 0:06:12 61 José Gonçalves (Por) Team Katusha - Alpecin 0:06:15 62 Julen Amezqueta Moreno (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 0:06:31 63 Dimitri Claeys (Bel) Cofidis Solutions Crédits 64 Edvald Boasson Hagen (Nor) Team Dimension Data 0:06:56 65 Lukasz Wisniowski (Pol) Team Sky 0:07:00 66 Laurens Ten Dam (Ned) Team Sunweb 0:07:08 67 Oscar Hernandez Martinez (Esp) Aviludo - Louletano - Uli 0:07:17 68 Nikolas Maes (Bel) Lotto - Soudal 0:07:25 69 Ignatas Konovalovas (Ltu) FDJ 0:07:26 70 Luís Afonso (Por) Vito - Feirense - Blackjack 0:07:28 71 Edgar Pinto (Por) Vito - Feirense - Blackjack 0:07:32 72 André Crispim (Por) Liberty Seguros - Carglass 0:07:38 73 Pieter Vanspeybrouck (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:07:44 74 Aleksandr Grigorev (Rus) Sporting - Tavira 0:07:57 75 Xuban Errazkin Perez (Esp) Vito - Feirense - Blackjack 0:08:32 76 Florian Sénéchal (Fra) Quick Step Floors 0:08:33 77 Mario Gonzalez Salas (Esp) Sporting - Tavira 0:08:36 78 Jhonatan Restrepo Valencia (Col) Team Katusha - Alpecin 0:08:37 79 Hugo Nunes (Por) Miranda - Mortagua 0:08:39 80 Timothy Dupont (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:09:04 81 Simon Gerrans (Aus) BMC Racing Team 0:09:09 82 David Rodrigues (Por) Radio Popular - Boavista 0:09:16 83 Michal Golas (Pol) Team Sky 0:09:25 84 Mauricio Jose Moreira Guarino (Uru) Caja Rural - Seguros RGA 0:09:36 85 Rafael Silva (Por) Efapel 86 Jelle Wallays (Bel) Lotto - Soudal 0:09:49 87 Jens Debusschere (Bel) Lotto - Soudal 0:09:59 88 Bram Tankink (Ned) Team LottoNL - Jumbo 0:10:02 89 Jorge Magalhães (Por) Miranda - Mortagua 0:10:03 90 João Benta (Por) Radio Popular - Boavista 0:10:20 91 Gonçalo Carvalho (Por) Miranda - Mortagua 0:10:34 92 Tiago Machado (Por) Team Katusha - Alpecin 0:10:46 93 Stefan Küng (Sui) BMC Racing Team 0:10:48 94 Nuno Meireles (Por) Miranda - Mortagua 0:10:51 95 Venceslau Fernandes (Por) Liberty Seguros - Carglass 0:11:06 96 Guillaume Van Keirsbulck (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:11:07 97 Lennard Hofstede (Ned) Team Sunweb 0:11:12 98 Sepp Kuss (Usa) Team LottoNL - Jumbo 0:11:20 99 Jai Hindley (Aus) Team Sunweb 0:11:27 100 Timo Roosen (Ned) Team LottoNL - Jumbo 0:11:54 101 Luís Gomes (Por) Radio Popular - Boavista 0:12:00 102 João Rodrigues (Por) W52 - FC Porto 0:12:02 103 Lukas Pöstlberger (Aut) Bora - Hansgrohe 0:12:03 104 Lawrence Naesen (Bel) Lotto - Soudal 0:12:23 105 Hugo Sancho (Por) Vito - Feirense - Blackjack 0:12:29 106 Olivier Le Gac (Fra) FDJ 0:13:06 107 Owain Doull (Gbr) Team Sky 0:13:08 108 Nuno Almeida (Por) LA Aluminios 0:13:12 109 Gaspar Gonçalves (Por) Liberty Seguros - Carglass 0:13:14 110 Hugo Hofstetter (Fra) Cofidis Solutions Crédits 0:13:32 111 Nuno Bico (Por) Movistar Team 0:13:50 112 Johann Van Zyl (Rsa) Team Dimension Data 0:14:12 113 Bert-Jan Lindeman (Ned) Team LottoNL - Jumbo 0:14:15 114 Benjamin King (Usa) Team Dimension Data 0:14:22 115 Luís Fernandes (Por) Aviludo - Louletano - Uli 0:15:38 116 Tom Devriendt (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:17:01 117 Mickaël Delage (Fra) FDJ 0:17:38 118 Anthony Turgis (Fra) Cofidis Solutions Crédits 0:17:59 119 Chad Haga (Usa) Team Sunweb 0:18:05 120 João Fernandes (Por) LA Aluminios 0:18:11 121 Yves Lampaert (Bel) Quick Step Floors 0:18:15 122 Ryan Mullen (Irl) Trek - Segafredo 0:18:20 123 Rory Sutherland (Aus) UAE Team Emirates 0:18:28 124 Rafael Lourenço (Por) Liberty Seguros - Carglass 0:18:29 125 Márcio Barbosa (Por) Aviludo - Louletano - Uli 0:18:46 126 John Degenkolb (Ger) Trek - Segafredo 0:19:06 127 Aleksejs Saramotins (Lat) Bora - Hansgrohe 0:19:09 128 Josu Zabala Lopez (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 0:19:23 129 Loïc Vliegen (Bel) BMC Racing Team 0:19:34 130 Nicola Toffali (Ita) Sporting - Tavira 0:19:37 131 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 0:20:01 132 João Matias (Por) Vito - Feirense - Blackjack 0:20:32 133 Michaël Van Staeyen (Bel) Cofidis Solutions Crédits 0:20:40 134 Jürgen Roelandts (Bel) BMC Racing Team 0:20:42 135 Matteo Pelucchi (Ita) Bora - Hansgrohe 0:20:44 136 Dylan Groenewegen (Ned) Team LottoNL - Jumbo 0:20:56 137 Fábio Mansilhas (Por) LA Aluminios 0:20:59 138 Victor Campenaerts (Bel) Lotto - Soudal 0:21:07 139 Andreas Schillinger (Ger) Bora - Hansgrohe 0:21:16 140 Paul Martens (Ger) Team LottoNL - Jumbo 0:21:18 141 Domingos Gonçalves (Por) Radio Popular - Boavista 0:21:20 142 Ricardo Mestre (Por) W52 - FC Porto 0:21:30 143 António Barbio (Por) Miranda - Mortagua 0:21:48 144 Davide Cimolai (Ita) FDJ 0:21:57 145 Gonçalo Leaça (Por) LA Aluminios 0:22:09 146 Matthias Brändle (Aut) Trek - Segafredo 0:22:36 147 Samuel Caldeira (Por) W52 - FC Porto 0:22:41 148 Edward Ravasi (Ita) UAE Team Emirates 0:23:14 149 Grégory Rast (Sui) Trek - Segafredo 0:23:19 150 Yury Trofimov (Rus) Radio Popular - Boavista 0:23:23 151 Rafael Reis (Por) Caja Rural - Seguros RGA 0:23:38 152 Francisco Campos (Por) Miranda - Mortagua 0:23:47 153 César Martingil (Por) Liberty Seguros - Carglass 0:23:56 154 Marcos Jurado Rodriguez (Esp) Efapel 0:24:14 155 Paulo Silva (Por) LA Aluminios 0:25:21 156 David Livramento (Por) Sporting - Tavira 0:26:10 157 Oscar Pelegri Ferrandis (Esp) Radio Popular - Boavista 0:26:28 158 Bruno Silva (Por) Efapel 0:26:41 159 André Evangelista (Por) Aviludo - Louletano - Uli 0:26:44 160 Patrick Videira (Por) LA Aluminios 0:29:49 161 Pedro Paulinho (Por) Efapel 0:30:58 162 Damien Marques (Fra) Miranda - Mortagua 0:46:20 