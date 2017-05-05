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Вуэльта Кастилии и Леона-2017. Этап 2

Вуэльта Кастилии и Леона-2017. Этап 1

 

Velilla del Rio Carrion - Sabero/Alto de la Camperona, 166,4 км

1. Jonathan Hivert (Fra) Direct Energie

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Теги к статье: Вуэльта Кастилии и Леона Vuelta a Castilla y Leon Europe Tour Джонатан Ивер

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Amgen Tour of California

17 - 21 мая 2017

Tour of Norway

19 - 21 мая 2017

Vuelta a Castilla y Leon

4 - 11 июня 2017

Criterium du Dauphine


ОПРОС

Победителем Джиро д'Италия - 2017 станет?

Комментарии

  • Костя К
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (4)
    Костя К-Фото

    Заключительные 3 км второй недели Джиро д'Италия-2017 - под спуск с несколькими опасными поворотами. 

     Может быть Пино.?.. Врятли

  • marketbk
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (51)
    marketbk-Фото

    Ну Нибали- это особая статья. Что-то мне подсказывает, что г-жа фортуна не покинет его и здесь. Конечно не розовое, но в тройку залезть должна помочь. Главное чтоб не за счет Ильнура.
    Жаль не удалось глянуть этап. Жду повтора.

  • Андрей Аблёхин
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (51)
    Андрей Аблёхин-Фото
    !!!
  • Костя К
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (51)
    Костя К-Фото

    Кроме подъемов будут еще спуски. Это настораживает.

  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (4)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото

    За 5 км до финиша гонщикам предстоить пройти некатегорийный подъем протяженностью 1.4 км, средний градиент 7.9%, максимальный градиент 12%. Участок с максимальным градиентом расположен на брусчатке.

     

     

    самое место где можно скинуть Кинтану))

    думаю желающих будет тьма.

    и прежде всего Пино.

  • motte
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (51)
    motte-Фото
    Често, рад за Микеля , хоть он и не Лидер по характеру, но вот что то есть в нем...и как сложится его карьера ибо его контракт со Скаем до конца этого года... А Нибали...Нибали должен ожить..это норма для него, если, конечно, г-жа Удача не сказала ему до свидания-:)
  • ungvar
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (51)
    ungvar-Фото
    Дюмолан 1,6
    Кинтана 2,6
    Нибали 23
    Пино 29
    Закарин 34
    Моллема 80
    Крушвайк 100
    Амадор 100
    Йейтс 125
    Кангерт 150
    Поццовиво 150
  • motte
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (51)
    motte-Фото
    Дааа, глазам не верю: Том и Опру взял и лидер в горной номинации...яудны дела! Или мы видим конкретное рождение еще одной звезды ГТ, который открыл сегодня дверь да на таком этапе или... Все же я думаю лично, что надо подождать третьей недели ада.. Нибали был прав, сказав что для Тома эта "горка"вполне подходящая и Том сегодня красиво подчеркнул это, записав в свой актив победу над горняками-лидерами мироваго пелотона...вот ва и раздельщик от Бога, который так дизелит в горах... Но..но все же не хочу бежать вперед, раздавая...посмотрим, но...но сегодня это ...это почет и уважение!
  • Костя К
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (4)
    Костя К-Фото
    Выиграть может быть и нельзя, но можно проиграть.
  • Student
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (51)
    Student-Фото
    Интересно наблюдать, как все хвалят Тома. А вот если бы он выступал за Скай, что тогда?) Раздельщик, да ещё и у Кинтаны, 100%...., та я тебе говорю... Ну что касается этапа, то голландец удивляет, по Кинтане сильный удар психологический, отправится? Посмотрим. Закарин молодец, но прежде, чем его в тройку вписываться, посмотрим, что он умеет кроме горы в конце плоского этапа. Пино, не смог сразу включиться, на финише было видно, что силы были. Нибали, мимо подиума, где и когда он собирается возвращаться не понятно.

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1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2528
2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 1995
3 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1701
4 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1670
5 Порт Р. (Aus) (BMC) 1362
6 Саган П. (Svk) (BOH) 1245
7 Мартин Д. (Irl) (QST) 1215
8 Энао Сер. (Col) (SKY) 1152
9 Контадор А. (Spa) (TFS) 1143
10 Исагирре Й. (Spa) (TBM) 1066

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