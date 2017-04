Тур Йоркшира-2017. Этап 3 Категория:

Этап 3 Bradford - Fox Valley (Sheffield), 194,5 км 1 Serge Pauwels (Bel) Team Dimension Data 4:57:47 2 Omar Fraile Matarranz (Esp) Team Dimension Data 0:00:00 3 Jonathan Hivert (Fra) Direct Energie 0:00:06 4 Brent Bookwalter (Usa) BMC Racing Team 5 Tao Geoghegan Hart (Gbr) Team Sky 0:00:08 6 Maurits Lammertink (Ned) Team Katusha - Alpecin 7 Matthew Holmes (Gbr) Madison - Genesis 8 Mark Christian (Gbr) Aqua Blue Sport 9 Lennard Hofstede (Ned) Team Sunweb 10 Joseph Rosskopf (Usa) BMC Racing Team 0:00:23 11 Quentin Pacher (Fra) Delko - Marseille Provence KTM 0:00:32 12 Tiago Machado (Por) Team Katusha - Alpecin 13 Mauro Finetto (Ita) Delko - Marseille Provence KTM 0:00:50 14 Lawrence Warbasse (Usa) Aqua Blue Sport 15 Amaël Moinard (Fra) BMC Racing Team 16 Jacques Willem Janse Van Rensburg (Rsa) Team Dimension Data 17 Delio Fernandez Cruz (Esp) Delko - Marseille Provence KTM 0:01:22 18 Robert Kišerlovski (Cro) Team Katusha - Alpecin 19 Romain Combaud (Fra) Delko - Marseille Provence KTM 20 Stéphane Rossetto (Fra) Cofidis Solutions Crédits 0:01:25 21 Ian Bibby (Gbr) JLT - Condor 0:01:43 22 Anthony Perez (Fra) Cofidis Solutions Crédits 23 Nick Van Der Lijke (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 24 Thomas Stewart (Gbr) ONE Pro Cycling 25 Richard Handley (Gbr) Madison - Genesis 26 Max Stedman (Gbr) Bike Channel - Canyon 27 Daniel Pearson (Gbr) Aqua Blue Sport 28 Ben O'Connor (Aus) Team Dimension Data 29 Anthony Turgis (Fra) Cofidis Solutions Crédits 0:01:53 30 Ethan Hayter (Gbr) Великобритания 0:03:00 31 Hayden McCormick (Nzl) ONE Pro Cycling 0:04:07 32 Floris Gerts (Ned) BMC Racing Team 33 Stef Clement (Ned) Team LottoNL - Jumbo 34 Alistair Slater (Gbr) JLT - Condor 35 Thierry Hupond (Fra) Delko - Marseille Provence KTM 36 Thomas Voeckler (Fra) Direct Energie 37 Julien El Farès (Fra) Delko - Marseille Provence KTM 38 Andrew Fenn (Gbr) Aqua Blue Sport 39 Søren Kragh Andersen (Den) Team Sunweb 0:04:56 40 Romain Sicard (Fra) Direct Energie 0:05:53 41 Chris Hamilton (Aus) Team Sunweb 0:05:57 42 Jeroen Meijers (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:05:58 43 Reto Hollenstein (Sui) Team Katusha - Alpecin 0:06:44 44 Joey Walker (Gbr) Великобритания 45 Adam Hartley (Gbr) Великобритания 46 Scott Thwaites (Gbr) Team Dimension Data 47 Adrià Moreno Sala (Esp) Team Raleigh - GAC 48 Kristian Sbaragli (Ita) Team Dimension Data 49 Mitch Docker (Aus) Orica - Scott 50 Jimmy Turgis (Fra) Cofidis Solutions Crédits 51 Sjoerd Van Ginneken (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 52 Manuel Quinziato (Ita) BMC Racing Team 53 Joshua Hunt (Gbr) ONE Pro Cycling 54 Jack Pullar (Gbr) Bike Channel - Canyon 55 Connor Swift (Gbr) Madison - Genesis 56 Adam Kenway (Gbr) Team Raleigh - GAC 57 Thomas Moses (Gbr) JLT - Condor 58 Ryan Perry (Gbr) Team Raleigh - GAC 59 Alex Frame (Nzl) JLT - Condor 60 Perrig Quéméneur (Fra) Direct Energie 61 Steve Lampier (Gbr) JLT - Condor 62 Taylor Karl Gunman (Nzl) Madison - Genesis 63 Kamil Gradek (Pol) ONE Pro Cycling 64 Brian Nauleau (Fra) Direct Energie 65 Jérémy Cornu (Fra) Direct Energie 66 Sebastian Mora Vedri (Esp) Team Raleigh - GAC 0:09:32 67 Caleb Ewan (Aus) Orica - Scott 0:09:40 68 Luke Rowe (Gbr) Team Sky 69 Enrique Sanz Unzue (Esp) Team Raleigh - GAC 0:09:44 70 Jacob Hennessy (Gbr) Великобритания 0:10:28 71 Christopher Lawless (Gbr) Великобритания 72 Robert Partridge (Gbr) Bike Channel - Canyon 73 Dylan Groenewegen (Ned) Team LottoNL - Jumbo 74 Baptiste Planckaert (Bel) Team Katusha - Alpecin 75 Gatis Smukulis (Lat) Delko - Marseille Provence KTM 76 Chris Opie (Gbr) Bike Channel - Canyon 77 Thomas Leezer (Ned) Team LottoNL - Jumbo 78 Gijs Van Hoecke (Bel) Team LottoNL - Jumbo 79 Amund Grøndahl Jansen (Nor) Team LottoNL - Jumbo 80 Jonathan McEvoy (Gbr) Madison - Genesis 81 Pieter Weening (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 82 Angel Madrazo Ruiz (Esp) Delko - Marseille Provence KTM 0:11:46 83 Kristian House (Gbr) ONE Pro Cycling 84 Tristan Robbins (Gbr) Team Raleigh - GAC 85 James Gullen (Gbr) JLT - Condor 86 Elmar Reinders (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:13:37 87 André Looij (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 88 Mads Würtz Schmidt (Den) Team Katusha - Alpecin 89 Svein Tuft (Can) Orica - Scott 90 Romain Guillemois (Fra) Direct Energie 91 Geoffrey Soupe (Fra) Cofidis Solutions Crédits 92 Jonas Van Genechten (Bel) Cofidis Solutions Crédits 93 Miles Scotson (Aus) BMC Racing Team 94 Conor Dunne (Irl) Aqua Blue Sport 95 James Knox (Gbr) Великобритания 0:13:43 96 Steele Von Hoff (Aus) ONE Pro Cycling 0:17:28 97 Harry Tanfield (Gbr) Bike Channel - Canyon 0:18:10 98 Steven Lammertink (Ned) Team LottoNL - Jumbo 99 Dexter Gardias (Gbr) Bike Channel - Canyon 100 Jonathan Dibben (Gbr) Team Sky DNF Mark McNally (Gbr) Великобритания DNF Matthew Bostock (Gbr) Великобритания DNF Rory Townsend (Gbr) Bike Channel - Canyon DNF James Lowsley-Williams (Gbr) Bike Channel - Canyon DNF Etienne Van Empel (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij DNF Fraser Martin (Gbr) Team Raleigh - GAC DNF Brenton Jones (Aus) JLT - Condor DNF Peter Williams (Gbr) ONE Pro Cycling DNF Jenthe Biermans (Bel) Team Katusha - Alpecin DNF Erick Rowsell (Gbr) Madison - Genesis DNF Tobyn Horton (Gbr) Madison - Genesis DNF Matthew Cronshaw (Gbr) Madison - Genesis DNF Bernhard Eisel (Aut) Team Dimension Data DNF Matthew Brammeier (Irl) Aqua Blue Sport DNF Adam Blythe (Gbr) Aqua Blue Sport DNF Martijn Keizer (Ned) Team LottoNL - Jumbo DNF Mathew Hayman (Aus) Orica - Scott DNF Clement Venturini (Fra) Cofidis Solutions Crédits DNF Nacer Bouhanni (Fra) Cofidis Solutions Crédits DNF Danny Van Poppel (Ned) Team Sky DNF Christian Knees (Ger) Team Sky DNF Ian Stannard (Gbr) Team Sky DNF Tony Hurel (Fra) Direct Energie DNS Martijn Tusveld (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij DNS Karol Domagalski (Pol) ONE Pro Cycling DNS Steven Kruijswijk (Ned) Team LottoNL - Jumbo DNS Roger Kluge (Ger) Orica - Scott Итоговая генеральная классификация 1 Serge Pauwels (Bel) Team Dimension Data 11:53:04 2 Omar Fraile Matarranz (Esp) Team Dimension Data 0:00:06 3 Jonathan Hivert (Fra) Direct Energie 0:00:07 4 Brent Bookwalter (Usa) BMC Racing Team 0:00:18 5 Matthew Holmes (Gbr) Madison - Genesis 0:00:20 6 Maurits Lammertink (Ned) Team Katusha - Alpecin 7 Mark Christian (Gbr) Aqua Blue Sport 8 Tao Geoghegan Hart (Gbr) Team Sky 9 Lennard Hofstede (Ned) Team Sunweb 10 Joseph Rosskopf (Usa) BMC Racing Team 0:00:35 11 Tiago Machado (Por) Team Katusha - Alpecin 0:00:44 12 Quentin Pacher (Fra) Delko - Marseille Provence KTM 13 Lawrence Warbasse (Usa) Aqua Blue Sport 0:01:02 14 Amaël Moinard (Fra) BMC Racing Team 15 Jacques Willem Janse Van Rensburg (Rsa) Team Dimension Data 16 Mauro Finetto (Ita) Delko - Marseille Provence KTM 17 Romain Combaud (Fra) Delko - Marseille Provence KTM 0:01:34 18 Robert Kišerlovski (Cro) Team Katusha - Alpecin 19 Delio Fernandez Cruz (Esp) Delko - Marseille Provence KTM 20 Nick Van Der Lijke (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:01:55 21 Thomas Stewart (Gbr) ONE Pro Cycling 22 Ben O'Connor (Aus) Team Dimension Data 23 Max Stedman (Gbr) Bike Channel - Canyon 24 Daniel Pearson (Gbr) Aqua Blue Sport 25 Anthony Perez (Fra) Cofidis Solutions Crédits 26 Richard Handley (Gbr) Madison - Genesis 27 Ian Bibby (Gbr) JLT - Condor 28 Stéphane Rossetto (Fra) Cofidis Solutions Crédits 0:01:57 29 Anthony Turgis (Fra) Cofidis Solutions Crédits 0:02:05 30 Ethan Hayter (Gbr) Великобритания 0:03:12 31 Thomas Voeckler (Fra) Direct Energie 0:04:18 32 Floris Gerts (Ned) BMC Racing Team 0:04:19 33 Julien El Farès (Fra) Delko - Marseille Provence KTM 34 Thierry Hupond (Fra) Delko - Marseille Provence KTM 35 Andrew Fenn (Gbr) Aqua Blue Sport 36 Hayden McCormick (Nzl) ONE Pro Cycling 37 Søren Kragh Andersen (Den) Team Sunweb 0:05:08 38 Alistair Slater (Gbr) JLT - Condor 0:05:42 39 Romain Sicard (Fra) Direct Energie 0:06:05 40 Jeroen Meijers (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:06:10 41 Kristian Sbaragli (Ita) Team Dimension Data 0:06:56 42 Alex Frame (Nzl) JLT - Condor 43 Ryan Perry (Gbr) Team Raleigh - GAC 44 Sjoerd Van Ginneken (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 45 Adam Kenway (Gbr) Team Raleigh - GAC 46 Brian Nauleau (Fra) Direct Energie 47 Adam Hartley (Gbr) Великобритания 48 Adrià Moreno Sala (Esp) Team Raleigh - GAC 49 Jérémy Cornu (Fra) Direct Energie 50 Reto Hollenstein (Sui) Team Katusha - Alpecin 51 Joshua Hunt (Gbr) ONE Pro Cycling 52 Chris Hamilton (Aus) Team Sunweb 0:07:02 53 Scott Thwaites (Gbr) Team Dimension Data 0:07:30 54 Thomas Moses (Gbr) JLT - Condor 0:07:47 55 Joey Walker (Gbr) Великобритания 0:07:49 56 Steve Lampier (Gbr) JLT - Condor 0:08:07 57 Stef Clement (Ned) Team LottoNL - Jumbo 0:08:38 58 Mitch Docker (Aus) Orica - Scott 0:08:45 59 Jack Pullar (Gbr) Bike Channel - Canyon 0:08:50 60 Manuel Quinziato (Ita) BMC Racing Team 0:09:14 61 Caleb Ewan (Aus) Orica - Scott 0:09:40 62 Perrig Quéméneur (Fra) Direct Energie 63 Luke Rowe (Gbr) Team Sky 0:09:52 64 Enrique Sanz Unzue (Esp) Team Raleigh - GAC 0:09:56 65 Taylor Karl Gunman (Nzl) Madison - Genesis 0:09:58 66 Dylan Groenewegen (Ned) Team LottoNL - Jumbo 0:10:30 67 Chris Opie (Gbr) Bike Channel - Canyon 0:10:36 68 Gatis Smukulis (Lat) Delko - Marseille Provence KTM 0:10:38 69 Jonathan McEvoy (Gbr) Madison - Genesis 0:10:39 70 Jacob Hennessy (Gbr) Великобритания 0:10:40 71 Pieter Weening (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 72 Christopher Lawless (Gbr) Великобритания 73 Baptiste Planckaert (Bel) Team Katusha - Alpecin 74 Amund Grøndahl Jansen (Nor) Team LottoNL - Jumbo 75 Robert Partridge (Gbr) Bike Channel - Canyon 76 Jimmy Turgis (Fra) Cofidis Solutions Crédits 0:10:52 77 Thomas Leezer (Ned) Team LottoNL - Jumbo 0:11:03 78 Connor Swift (Gbr) Madison - Genesis 0:11:25 79 Angel Madrazo Ruiz (Esp) Delko - Marseille Provence KTM 0:11:56 80 André Looij (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:13:49 81 Jonas Van Genechten (Bel) Cofidis Solutions Crédits 82 James Knox (Gbr) Великобритания 0:13:55 83 Romain Guillemois (Fra) Direct Energie 0:15:33 84 Geoffrey Soupe (Fra) Cofidis Solutions Crédits 0:15:46 85 Gijs Van Hoecke (Bel) Team LottoNL - Jumbo 0:15:52 86 Kamil Gradek (Pol) ONE Pro Cycling 0:15:53 87 James Gullen (Gbr) JLT - Condor 0:16:27 88 Steele Von Hoff (Aus) ONE Pro Cycling 0:17:40 89 Jonathan Dibben (Gbr) Team Sky 0:18:22 90 Dexter Gardias (Gbr) Bike Channel - Canyon 91 Sebastian Mora Vedri (Esp) Team Raleigh - GAC 0:18:24 92 Conor Dunne (Irl) Aqua Blue Sport 0:18:47 93 Svein Tuft (Can) Orica - Scott 0:18:53 94 Elmar Reinders (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:19:01 95 Steven Lammertink (Ned) Team LottoNL - Jumbo 0:19:33 96 Tristan Robbins (Gbr) Team Raleigh - GAC 0:20:43 97 Kristian House (Gbr) ONE Pro Cycling 0:22:33 98 Miles Scotson (Aus) BMC Racing Team 0:22:34 99 Harry Tanfield (Gbr) Bike Channel - Canyon 0:22:51 100 Mads Würtz Schmidt (Den) Team Katusha - Alpecin 0:31:48 