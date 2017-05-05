Тур Норвегии-2017. Этап 4

Ну Нибали- это особая статья. Что-то мне подсказывает, что г-жа фортуна не покинет его и здесь. Конечно не розовое, но в тройку залезть должна помочь. Главное чтоб не за счет Ильнура. Жаль не удалось глянуть этап. Жду повтора.
Често, рад за Микеля , хоть он и не Лидер по характеру, но вот что то есть в нем...и как сложится его карьера ибо его контракт со Скаем до конца этого года...
А Нибали...Нибали должен ожить..это норма для него, если, конечно, г-жа Удача не сказала ему до свидания-:)
Дааа, глазам не верю: Том и Опру взял и лидер в горной номинации...яудны дела!
Или мы видим конкретное рождение еще одной звезды ГТ, который открыл сегодня дверь да на таком этапе или...
Все же я думаю лично, что надо подождать третьей недели ада..
Нибали был прав, сказав что для Тома эта "горка"вполне подходящая и Том сегодня красиво подчеркнул это, записав в свой актив победу над горняками-лидерами мироваго пелотона...вот ва и раздельщик от Бога, который так дизелит в горах...
Но..но все же не хочу бежать вперед, раздавая...посмотрим, но...но сегодня это ...это почет и уважение!
Интересно наблюдать, как все хвалят Тома. А вот если бы он выступал за Скай, что тогда?) Раздельщик, да ещё и у Кинтаны, 100%...., та я тебе говорю... Ну что касается этапа, то голландец удивляет, по Кинтане сильный удар психологический, отправится? Посмотрим. Закарин молодец, но прежде, чем его в тройку вписываться, посмотрим, что он умеет кроме горы в конце плоского этапа. Пино, не смог сразу включиться, на финише было видно, что силы были. Нибали, мимо подиума, где и когда он собирается возвращаться не понятно.