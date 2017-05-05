Тур Норвегии-2017. Этап 4

Дааа, глазам не верю: Том и Опру взял и лидер в горной номинации...яудны дела! Или мы видим конкретное рождение еще одной звезды ГТ, который открыл сегодня дверь да на таком этапе или... Все же я думаю лично, что надо подождать третьей недели ада.. Нибали был прав, сказав что для Тома эта "горка"вполне подходящая и Том сегодня красиво подчеркнул это, записав в свой актив победу над горняками-лидерами мироваго пелотона...вот ва и раздельщик от Бога, который так дизелит в горах... Но..но все же не хочу бежать вперед, раздавая...посмотрим, но...но сегодня это ...это почет и уважение!