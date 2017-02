Тур Дубая-2017. Этап 2 Категория:

Тур Дубая-2017. Этап 2 Dubai - Ras al-Khaimah, 188 км 1 Marcel Kittel (Ger) Quick Step Floors 4:25:33 2 Dylan Groenewegen (Ned) Team LottoNL - Jumbo 0:00:00 3 Jakub Mareczko (Ita) Wilier Triestina - Selle Italia 4 John Degenkolb (Ger) Trek - Segafredo 5 Sacha Modolo (Ita) UAE Abu Dhabi 6 Juan José Lobato Del Valle (Esp) Team LottoNL - Jumbo 7 Mark Cavendish (Gbr) Team Dimension Data 8 Riccardo Minali (Ita) Astana Pro Team 9 Marco Maronese (Ita) Bardiani - CSF 10 Adam Blythe (Gbr) Aqua Blue Sport 11 Jean-Pierre Drucker (Lux) BMC Racing Team 12 Ryan Gibbons (Rsa) Team Dimension Data 13 Matej Mohoric (Slo) UAE Abu Dhabi 14 Steele Von Hoff (Aus) ONE Pro Cycling 15 Matteo Trentin (Ita) Quick Step Floors 16 Andrew Fenn (Gbr) Aqua Blue Sport 17 Joseph Rosskopf (Usa) BMC Racing Team 18 Paolo Simion (Ita) Bardiani - CSF 19 Roberto Ferrari (Ita) UAE Abu Dhabi 20 Elia Viviani (Ita) Team Sky 21 Carlos Barbero Cuesta (Esp) Movistar Team 22 Ahmed Almansory (Uae) UAE 23 Daniel Oss (Ita) BMC Racing Team 24 Ruslan Tleubayev (Kaz) Astana Pro Team 25 Daniele Bennati (Ita) Movistar Team 26 Floris Gerts (Ned) BMC Racing Team 27 Alex Dowsett (Gbr) Movistar Team 28 Quentin Valognes (Fra) Team Novo Nordisk 29 Truls Korsæth (Nor) Astana Pro Team 30 Simone Consonni (Ita) UAE Abu Dhabi 31 Hayden McCormick (Nzl) ONE Pro Cycling 32 Badr Mohamed Ahmed Mohamed Alhammadi (Uae) UAE 33 Koen De Kort (Ned) Trek - Segafredo 34 Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana Pro Team 35 Jaber Almansoori (Uae) UAE 36 Loïc Vliegen (Bel) BMC Racing Team 37 Fabio Sabatini (Ita) Quick Step Floors 38 Arman Kamyshev (Kaz) Astana Pro Team 39 Thomas Stewart (Gbr) ONE Pro Cycling 40 Yousef Almansoori (Uae) UAE 41 Maximilian Schachmann (Ger) Quick Step Floors 42 Chun Kai Feng (Tpe) Bahrain - Merida 43 Julian Alaphilippe (Fra) Quick Step Floors 44 Andrey Grivko (Ukr) Astana Pro Team 45 David Per (Slo) Bahrain - Merida 46 Julien Vermote (Bel) Quick Step Floors 47 Jan Polanc (Slo) UAE Abu Dhabi 48 Enrico Barbin (Ita) Bardiani - CSF 49 Silvan Dillier (Sui) BMC Racing Team 50 Gianni Moscon (Ita) Team Sky 51 Nicola Boem (Ita) Bardiani - CSF 52 Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain - Merida 53 Reinardt Janse Van Rensburg (Rsa) Team Dimension Data 54 Ivan Garcia Cortina (Esp) Bahrain - Merida 55 Umberto Poli (Ita) Team Novo Nordisk 56 Simone Velasco (Ita) Bardiani - CSF 57 Karol Domagalski (Pol) ONE Pro Cycling 58 Kiel Reijnen (Usa) Trek - Segafredo 59 Jonathan Dibben (Gbr) Team Sky 60 Joshua Hunt (Gbr) ONE Pro Cycling 61 Borut Bozic (Slo) Bahrain - Merida 62 Yousef Mirza Banihammad (Uae) UAE Abu Dhabi 63 Samuel Sanchez Gonzalez (Esp) BMC Racing Team 64 Christopher Williams (Aus) Team Novo Nordisk 65 Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk 66 Joonas Henttala (Fin) Team Novo Nordisk 67 Laurens De Vreese (Bel) Astana Pro Team 68 Christian Knees (Ger) Team Sky 69 Peter Williams (Gbr) ONE Pro Cycling 70 Enrico Gasparotto (Ita) Bahrain - Merida 71 Rafael Andriato (Bra) Wilier Triestina - Selle Italia 72 Nelson Oliveira (Por) Movistar Team 73 Fumiyuki Beppu (Jpn) Trek - Segafredo 74 Grega Bole (Slo) Bahrain - Merida 75 Daniel Pearson (Gbr) Aqua Blue Sport 76 Cristian Rodriguez Martin (Esp) Wilier Triestina - Selle Italia 77 Thomas Leezer (Ned) Team LottoNL - Jumbo 78 Jacopo Mosca (Ita) Wilier Triestina - Selle Italia 79 Bram Tankink (Ned) Team LottoNL - Jumbo 80 Markel Irizar Aranburu (Esp) Trek - Segafredo 81 Winner Andrew Anacona Gomez (Col) Movistar Team 82 Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani - CSF 83 David Lozano Riba (Esp) Team Novo Nordisk 84 Luka Pibernik (Slo) Bahrain - Merida 85 Tao Geoghegan Hart (Gbr) Team Sky 86 Zhandos Bizhigitov (Kaz) Astana Pro Team 87 Dylan Teuns (Bel) BMC Racing Team 88 Kristijan Ðurasek (Cro) UAE Abu Dhabi 89 Michal Golas (Pol) Team Sky 90 Liam Bertazzo (Ita) Wilier Triestina - Selle Italia 91 Imanol Erviti (Esp) Movistar Team 92 Stephen Clancy (Irl) Team Novo Nordisk 93 Stefan Denifl (Aut) Aqua Blue Sport 94 Rory Sutherland (Aus) Movistar Team 95 Mark Renshaw (Aus) Team Dimension Data 96 Giuseppe Fonzi (Ita) Wilier Triestina - Selle Italia 97 Majid Albalushi (Uae) UAE 98 Simone Andreetta (Ita) Bardiani - CSF 99 Mark Christian (Gbr) Aqua Blue Sport 100 Matteo Bono (Ita) UAE Abu Dhabi 0:00:22 101 Nasser Almemari (Uae) UAE 102 Héctor Carretero (Esp) Movistar Team 103 Amund Grøndahl Jansen (Nor) Team LottoNL - Jumbo 0:00:24 104 Gerd De Keijzer (Ned) Team Novo Nordisk 0:00:30 105 Mohammed Almurawwi Alblooshi (Uae) UAE 0:00:31 106 Scott Thwaites (Gbr) Team Dimension Data 0:00:36 107 Maarten Wynants (Bel) Team LottoNL - Jumbo 108 Saif Mayoof Al Kaabi (Uae) UAE 109 Matthew Brammeier (Irl) Aqua Blue Sport 110 Davide Martinelli (Ita) Quick Step Floors 0:00:46 111 Julien Bernard (Fra) Trek - Segafredo 112 Grégory Rast (Sui) Trek - Segafredo 113 Jay Robert Thomson (Rsa) Team Dimension Data 114 Bob Jungels (Lux) Quick Step Floors 115 Alberto Cecchin (Ita) Wilier Triestina - Selle Italia 0:00:50 116 Timo Roosen (Ned) Team LottoNL - Jumbo 117 Samuel Williams (Gbr) ONE Pro Cycling 0:01:06 118 Matteo Busato (Ita) Wilier Triestina - Selle Italia 0:01:44 119 Kristian House (Gbr) ONE Pro Cycling 0:01:47 120 Michael Gogl (Aut) Trek - Segafredo 0:02:05 121 Gijs Van Hoecke (Bel) Team LottoNL - Jumbo 0:02:15 122 Ian Boswell (Usa) Team Sky 123 Nick Dougall (Rsa) Team Dimension Data 0:02:19 124 Bernhard Eisel (Aut) Team Dimension Data Генеральная классификация после 2 этапа 1 Marcel Kittel (Ger) Quick Step Floors 8:31:46 2 Dylan Groenewegen (Ned) Team LottoNL - Jumbo 0:00:08 3 Nicola Boem (Ita) Bardiani - CSF 0:00:13 4 Jean-Pierre Drucker (Lux) BMC Racing Team 0:00:14 5 Thomas Stewart (Gbr) ONE Pro Cycling 6 Mark Cavendish (Gbr) Team Dimension Data 0:00:16 7 Jakub Mareczko (Ita) Wilier Triestina - Selle Italia 8 Yousef Mirza Banihammad (Uae) UAE Abu Dhabi 9 Silvan Dillier (Sui) BMC Racing Team 10 Peter Williams (Gbr) ONE Pro Cycling 0:00:19 11 Simone Andreetta (Ita) Bardiani - CSF 12 John Degenkolb (Ger) Trek - Segafredo 0:00:20 13 Sacha Modolo (Ita) UAE Abu Dhabi 14 Juan José Lobato Del Valle (Esp) Team LottoNL - Jumbo 15 Adam Blythe (Gbr) Aqua Blue Sport 16 Riccardo Minali (Ita) Astana Pro Team 17 Steele Von Hoff (Aus) ONE Pro Cycling 18 Elia Viviani (Ita) Team Sky 19 Andrew Fenn (Gbr) Aqua Blue Sport 20 Paolo Simion (Ita) Bardiani - CSF 21 Simone Consonni (Ita) UAE Abu Dhabi 22 Marco Maronese (Ita) Bardiani - CSF 23 Daniele Bennati (Ita) Movistar Team 24 Ruslan Tleubayev (Kaz) Astana Pro Team 25 Alex Dowsett (Gbr) Movistar Team 26 Floris Gerts (Ned) BMC Racing Team 27 Koen De Kort (Ned) Trek - Segafredo 28 Matej Mohoric (Slo) UAE Abu Dhabi 29 Loïc Vliegen (Bel) BMC Racing Team 30 Carlos Barbero Cuesta (Esp) Movistar Team 31 Quentin Valognes (Fra) Team Novo Nordisk 32 Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana Pro Team 33 Matteo Trentin (Ita) Quick Step Floors 34 Reinardt Janse Van Rensburg (Rsa) Team Dimension Data 35 Arman Kamyshev (Kaz) Astana Pro Team 36 Andrey Grivko (Ukr) Astana Pro Team 37 Hayden McCormick (Nzl) ONE Pro Cycling 38 Truls Korsæth (Nor) Astana Pro Team 39 Joseph Rosskopf (Usa) BMC Racing Team 40 Jan Polanc (Slo) UAE Abu Dhabi 41 Fabio Sabatini (Ita) Quick Step Floors 42 Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk 43 Kiel Reijnen (Usa) Trek - Segafredo 44 Jonathan Dibben (Gbr) Team Sky 45 Karol Domagalski (Pol) ONE Pro Cycling 46 Laurens De Vreese (Bel) Astana Pro Team 47 Fumiyuki Beppu (Jpn) Trek - Segafredo 48 Julian Alaphilippe (Fra) Quick Step Floors 49 Nelson Oliveira (Por) Movistar Team 50 Joshua Hunt (Gbr) ONE Pro Cycling 51 Tao Geoghegan Hart (Gbr) Team Sky 52 Daniel Oss (Ita) BMC Racing Team 53 Enrico Barbin (Ita) Bardiani - CSF 54 Christian Knees (Ger) Team Sky 55 Gianni Moscon (Ita) Team Sky 56 Samuel Sanchez Gonzalez (Esp) BMC Racing Team 57 Joonas Henttala (Fin) Team Novo Nordisk 58 Bram Tankink (Ned) Team LottoNL - Jumbo 59 Thomas Leezer (Ned) Team LottoNL - Jumbo 60 Enrico Gasparotto (Ita) Bahrain - Merida 61 Markel Irizar Aranburu (Esp) Trek - Segafredo 62 Michal Golas (Pol) Team Sky 63 Simone Velasco (Ita) Bardiani - CSF 64 David Lozano Riba (Esp) Team Novo Nordisk 65 Umberto Poli (Ita) Team Novo Nordisk 66 Daniel Pearson (Gbr) Aqua Blue Sport 67 Cristian Rodriguez Martin (Esp) Wilier Triestina - Selle Italia 68 Jacopo Mosca (Ita) Wilier Triestina - Selle Italia 69 Dylan Teuns (Bel) BMC Racing Team 70 Rafael Andriato (Bra) Wilier Triestina - Selle Italia 71 Imanol Erviti (Esp) Movistar Team 72 Winner Andrew Anacona Gomez (Col) Movistar Team 73 Stephen Clancy (Irl) Team Novo Nordisk 74 Grega Bole (Slo) Bahrain - Merida 75 Zhandos Bizhigitov (Kaz) Astana Pro Team 76 Stefan Denifl (Aut) Aqua Blue Sport 77 Mark Christian (Gbr) Aqua Blue Sport 78 Kristijan Ðurasek (Cro) UAE Abu Dhabi 79 Rory Sutherland (Aus) Movistar Team 80 Giuseppe Fonzi (Ita) Wilier Triestina - Selle Italia 81 Ryan Gibbons (Rsa) Team Dimension Data 0:00:35 82 Mark Renshaw (Aus) Team Dimension Data 0:00:37 83 Amund Grøndahl Jansen (Nor) Team LottoNL - Jumbo 0:00:44 84 Roberto Ferrari (Ita) UAE Abu Dhabi 0:00:45 85 Maarten Wynants (Bel) Team LottoNL - Jumbo 0:00:56 86 Matthew Brammeier (Irl) Aqua Blue Sport 87 David Per (Slo) Bahrain - Merida 0:01:00 88 Grégory Rast (Sui) Trek - Segafredo 0:01:06 89 Bob Jungels (Lux) Quick Step Floors 90 Davide Martinelli (Ita) Quick Step Floors 91 Timo Roosen (Ned) Team LottoNL - Jumbo 0:01:10 92 Maximilian Schachmann (Ger) Quick Step Floors 0:01:20 93 Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani - CSF 0:01:26 94 Jaber Almansoori (Uae) UAE 0:01:29 95 Scott Thwaites (Gbr) Team Dimension Data 0:01:52 96 Christopher Williams (Aus) Team Novo Nordisk 0:01:57 97 Majid Albalushi (Uae) UAE 98 Matteo Busato (Ita) Wilier Triestina - Selle Italia 0:02:04 99 Luka Pibernik (Slo) Bahrain - Merida 0:02:18 100 Gerd De Keijzer (Ned) Team Novo Nordisk 0:02:27 101 Gijs Van Hoecke (Bel) Team LottoNL - Jumbo 0:02:35 102 Julien Vermote (Bel) Quick Step Floors 0:03:13 103 Héctor Carretero (Esp) Movistar Team 0:03:26 104 Julien Bernard (Fra) Trek - Segafredo 0:03:30 105 Chun Kai Feng (Tpe) Bahrain - Merida 0:03:36 106 Yousef Almansoori (Uae) UAE 107 Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain - Merida 108 Ivan Garcia Cortina (Esp) Bahrain - Merida 109 Borut Bozic (Slo) Bahrain - Merida 110 Matteo Bono (Ita) UAE Abu Dhabi 0:03:57 111 Samuel Williams (Gbr) ONE Pro Cycling 0:04:10 112 Alberto Cecchin (Ita) Wilier Triestina - Selle Italia 0:04:26 113 Liam Bertazzo (Ita) Wilier Triestina - Selle Italia 0:04:47 114 Michael Gogl (Aut) Trek - Segafredo 0:04:49 115 Kristian House (Gbr) ONE Pro Cycling 0:05:18 116 Bernhard Eisel (Aut) Team Dimension Data 0:05:55 117 Jay Robert Thomson (Rsa) Team Dimension Data 0:05:59 118 Ian Boswell (Usa) Team Sky 0:07:02 119 Nick Dougall (Rsa) Team Dimension Data 0:07:32 120 Ahmed Almansory (Uae) UAE 0:07:59 121 Badr Mohamed Ahmed Mohamed Alhammadi (Uae) UAE 122 Nasser Almemari (Uae) UAE 0:08:21 123 Mohammed Almurawwi Alblooshi (Uae) UAE 0:08:30 124 Saif Mayoof Al Kaabi (Uae) UAE 0:08:35 Тур Дубая-2017. Этап 1



