Тур Норвегии-2017. Этап 3 Hamar - Lillehammer, 192,5 км 1 Pieter Weening (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 4:37:13 2 Sander Armée (Bel) Lotto - Soudal 0:00:02 3 Simon Gerrans (Aus) Orica - Scott 0:00:04 4 Andreas Vangstad (Nor) Team Sparebanken Sør 0:00:07 5 Alexander Kamp (Den) Team VeloConcept 6 Nicholas Schultz (Aus) Caja Rural - Seguros RGA 7 Tony Gallopin (Fra) Lotto - Soudal 8 August Jensen (Nor) Team Coop 9 Patrick Bevin (Nzl) Cannondale - Drapac Pro Cycling Team 10 Lawrence Warbasse (Usa) Aqua Blue Sport 11 Audun Brekke Fløtten (Nor) Uno-X Hydrogen Development Team 12 Carl Fredrik Hagen (Nor) Joker - Icopal 0:00:12 13 Eliot Lietaer (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 14 Edvald Boasson Hagen (Nor) Team Dimension Data 0:00:16 15 Bjørn Tore Hoem (Nor) Joker - Icopal 16 Anthony Delaplace (Fra) Fortuneo - Vital Concept 0:00:18 17 Eduardo Sepulveda (Arg) Fortuneo - Vital Concept 18 Asmund Romstad Løvik (Nor) Team FixIT.no 19 Daniel Pearson (Gbr) Aqua Blue Sport 0:00:20 20 Rob Power (Aus) Orica - Scott 0:00:24 21 James Shaw (Gbr) Lotto - Soudal 0:00:28 22 Nick Van Der Lijke (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:00:29 23 Jetse Bol (Ned) Manzana - Postobon Team 24 Rasmus Guldhammer Poulsen (Den) Team VeloConcept 25 Tobias Svendsen Foss (Nor) Joker - Icopal 26 Wout Van Aert (Bel) Vérandas Willems - Crelan 0:00:39 27 Wilmar Andres Paredes Zapata (Col) Manzana - Postobon Team 0:00:42 28 Artem Ovechkin (Rus) Gazprom - RusVelo 0:00:44 29 Øyvind Lukkedal (Nor) Team Coop 0:01:19 30 Grégory Habeaux (Bel) WB Veranclassic - Aqua Protect 31 Jakub Kaczmarek (Pol) CCC Sprandi - Polkowice 32 Pierre-Luc Périchon (Fra) Fortuneo - Vital Concept 0:01:34 33 Dylan Van Baarle (Ned) Cannondale - Drapac Pro Cycling Team 0:03:39 34 Alexander Aranburu Deva (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 35 Jack Haig (Aus) Orica - Scott 36 Piotr Brozyna (Pol) CCC Sprandi - Polkowice 37 Jeroen Meijers (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 38 Artem Nych (Rus) Gazprom - RusVelo 39 Dimitri Peyskens (Bel) WB Veranclassic - Aqua Protect 40 Sébastien Delfosse (Bel) WB Veranclassic - Aqua Protect 0:07:19 41 Trond Håkon Trondsen (Nor) Team Sparebanken Sør 0:07:33 42 Mekseb Debesay (Eri) Team Dimension Data 43 Patryk Stosz (Pol) CCC Sprandi - Polkowice 44 Sjoerd Van Ginneken (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:08:15 45 Nikolay Trusov (Rus) Gazprom - RusVelo 0:08:16 46 Louis Vervaeke (Bel) Lotto - Soudal 0:08:55 47 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto - Soudal 48 Tom Van Asbroeck (Bel) Cannondale - Drapac Pro Cycling Team 49 Dries Van Gestel (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 50 Nicolaj Steen (Den) Team VeloConcept 51 Mads Baadsgaard Rahbek (Den) Team VeloConcept 52 Armindo Fonseca (Fra) Fortuneo - Vital Concept 53 Calvin Watson (Aus) Aqua Blue Sport 54 Luis Guillermo Mas Bonet (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 55 Antonio Molina Canet (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 56 Antoine Warnier (Bel) WB Veranclassic - Aqua Protect 57 Torstein Traeen (Nor) Uno-X Hydrogen Development Team 58 Timo Roosen (Ned) Team LottoNL - Jumbo 59 Juan Pablo Villegas Cardona (Col) Manzana - Postobon Team 0:09:54 60 Fernando Orjuela Gutierrez (Col) Manzana - Postobon Team 61 Michael (Albasini Sui) Orica - Scott 62 Anders Skaarseth (Nor) Joker - Icopal 63 Vegard Breen (Nor) Joker - Icopal 64 Philip Lindau (Swe) Team Coop 65 Preben Van Hecke (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 66 Michael Reihs (Den) Team VeloConcept 67 Hernando Bohorquez Sanchez (Col) Manzana - Postobon Team 68 Jay Robert Thomson (Rsa) Team Dimension Data 0:16:46 69 Roger (Kluge Ger) Orica - Scott 70 Leigh Howard (Aus) Aqua Blue Sport 71 Maxime Daniel (Fra) Fortuneo - Vital Concept 72 Ludovic Robeet (Bel) WB Veranclassic - Aqua Protect 73 Dylan (Page Sui) Caja Rural - Seguros RGA 74 Youcef Reguigui (Alg) Team Dimension Data 75 Jarl Salomein (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 76 Christophe Prémont (Bel) Vérandas Willems - Crelan 77 André Looij (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 78 Mitch Docker (Aus) Orica - Scott 79 Robert (Wagner Ger) Team LottoNL - Jumbo 80 Dylan Groenewegen (Ned) Team LottoNL - Jumbo 81 Ludvik Aspelund Holstad (Nor) Team Sparebanken Sør 82 Kristoffer Halvorsen (Nor) Joker - Icopal 83 Kristian Aasvold (Nor) Team Sparebanken Sør 84 Thomas Leezer (Ned) Team LottoNL - Jumbo 85 Fridtjof Røinås (Nor) Team Sparebanken Sør 86 Juan Sebastian Molano Benavides (Col) Manzana - Postobon Team 87 Artur Ershov (Rus) Gazprom - RusVelo 88 Adrian Kurek (Pol) CCC Sprandi - Polkowice 89 Kamil Malecki (Pol) CCC Sprandi - Polkowice 90 Michal Paluta (Pol) CCC Sprandi - Polkowice 91 Jesper Asselman (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 92 Syver Westgaard Waersted (Nor) Uno-X Hydrogen Development Team 93 Ken Eikeland (Nor) Team FixIT.no 94 Håkon Lunder Aalrust (Nor) Team Coop 95 Aimé De Gendt (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 96 Alexander Porsev (Rus) Gazprom - RusVelo 97 Hans Kristian Haadem Rudland (Nor) Uno-X Hydrogen Development Team 98 Erik Nordsaeter Resell (Nor) Uno-X Hydrogen Development Team 99 Sep Vanmarcke (Bel) Cannondale - Drapac Pro Cycling Team 0:16:49 100 Sebastian Langeveld (Ned) Cannondale - Drapac Pro Cycling Team 101 Lars Boom (Ned) Team LottoNL - Jumbo 102 Hector Saez Benito (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 103 Amund Grøndahl Jansen (Nor) Team LottoNL - Jumbo 104 Lars Petter Nordhaug (Nor) Aqua Blue Sport 105 Mark Sehested Pedersen (Den) Team VeloConcept 106 Kris Boeckmans (Bel) Lotto - Soudal 0:17:15 107 Matti Manninen (Fin) Team FixIT.no 108 Marius Blålid (Nor) Team FixIT.no 109 Herman Dahl (Nor) Team Sparebanken Sør 110 Adrien Niyonshuti (Rwa) Team Dimension Data 111 Kristoffer Madsen (Nor) Team FixIT.no 112 Jon Soeveras Breivold (Nor) Team FixIT.no 113 Justin Jules (Fra) WB Veranclassic - Aqua Protect 114 Stan Godrie (Ned) Vérandas Willems - Crelan 115 Roman Maikin (Rus) Gazprom - RusVelo 116 Elias Van Breussegem (Bel) Vérandas Willems - Crelan 117 Lars Saugstad (Nor) Uno-X Hydrogen Development Team 118 Ryan Mullen (Irl) Cannondale - Drapac Pro Cycling Team 119 Daniel McLay (Gbr) Fortuneo - Vital Concept DNF Ben O'Connor (Aus) Team Dimension Data DNF Aidis Kruopis (Ltu) Vérandas Willems - Crelan DNF Otto Vergaerde (Bel) Vérandas Willems - DNF Gustav Höög (Swe) Team Coop Генеральная классификация после 3 этапа 1 Pieter Weening (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 13:40:57 2 Sander Armée (Bel) Lotto - Soudal 0:00:06 3 Simon Gerrans (Aus) Orica - Scott 4 Edvald Boasson Hagen (Nor) Team Dimension Data 0:00:12 5 August Jensen (Nor) Team Coop 0:00:17 6 Patrick Bevin (Nzl) Cannondale - Drapac Pro Cycling Team 7 Nicholas Schultz (Aus) Caja Rural - Seguros RGA 8 Lawrence Warbasse (Usa) Aqua Blue Sport 9 Tony Gallopin (Fra) Lotto - Soudal 10 Andreas Vangstad (Nor) Team Sparebanken Sør 11 Audun Brekke Fløtten (Nor) Uno-X Hydrogen Development Team 12 Carl Fredrik Hagen (Nor) Joker - Icopal 0:00:21 13 Eliot Lietaer (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:00:22 14 Bjørn Tore Hoem (Nor) Joker - Icopal 0:00:26 15 Anthony Delaplace (Fra) Fortuneo - Vital Concept 0:00:28 16 Eduardo Sepulveda (Arg) Fortuneo - Vital Concept 17 Asmund Romstad Løvik (Nor) Team FixIT.no 18 Daniel Pearson (Gbr) Aqua Blue Sport 0:00:30 19 Alexander Kamp (Den) Team VeloConcept 0:00:33 20 Rob Power (Aus) Orica - Scott 0:00:34 21 Rasmus Guldhammer Poulsen (Den) Team VeloConcept 0:00:39 22 Jetse Bol (Ned) Manzana - Postobon Team 23 Nick Van Der Lijke (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 24 Tobias Svendsen Foss (Nor) Joker - Icopal 25 Wilmar Andres Paredes Zapata (Col) Manzana - Postobon Team 0:00:52 26 Artem Ovechkin (Rus) Gazprom - RusVelo 0:01:13 27 James Shaw (Gbr) Lotto - Soudal 0:01:18 28 Jakub Kaczmarek (Pol) CCC Sprandi - Polkowice 0:01:29 29 Grégory Habeaux (Bel) WB Veranclassic - Aqua Protect 30 Øyvind Lukkedal (Nor) Team Coop 31 Pierre-Luc Périchon (Fra) Fortuneo - Vital Concept 0:01:44 32 Wout Van Aert (Bel) Vérandas Willems - Crelan 0:03:38 33 Jeroen Meijers (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:03:49 34 Jack Haig (Aus) Orica - Scott 35 Dimitri Peyskens (Bel) WB Veranclassic - Aqua Protect 36 Piotr Brozyna (Pol) CCC Sprandi - Polkowice 0:04:05 37 Dylan Van Baarle (Ned) Cannondale - Drapac Pro Cycling Team 0:04:19 38 Alexander Aranburu Deva (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 0:04:53 39 Artem Nych (Rus) Gazprom - RusVelo 0:05:21 40 Mekseb Debesay (Eri) Team Dimension Data 0:07:43 41 Patryk Stosz (Pol) CCC Sprandi - Polkowice 42 Sébastien Delfosse (Bel) WB Veranclassic - Aqua Protect 0:08:07 43 Trond Håkon Trondsen (Nor) Team Sparebanken Sør 0:08:10 44 Sjoerd Van Ginneken (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:08:24 45 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto - Soudal 0:08:59 46 Dries Van Gestel (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:09:05 47 Armindo Fonseca (Fra) Fortuneo - Vital Concept 48 Antonio Molina Canet (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 49 Antoine Warnier (Bel) WB Veranclassic - Aqua Protect 50 Torstein Traeen (Nor) Uno-X Hydrogen Development Team 0:09:24 51 Mads Baadsgaard Rahbek (Den) Team VeloConcept 52 Nikolay Trusov (Rus) Gazprom - RusVelo 0:09:26 53 Luis Guillermo Mas Bonet (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 0:09:27 54 Tom Van Asbroeck (Bel) Cannondale - Drapac Pro Cycling Team 0:09:36 55 Timo Roosen (Ned) Team LottoNL - Jumbo 0:09:45 56 Nicolaj Steen (Den) Team VeloConcept 0:09:56 57 Preben Van Hecke (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:10:04 58 Vegard Breen (Nor) Joker - Icopal 0:10:17 59 Anders Skaarseth (Nor) Joker - Icopal 0:10:20 60 Hernando Bohorquez Sanchez (Col) Manzana - Postobon Team 0:10:23 61 Michael (Albasini Sui) Orica - Scott 0:10:58 62 Philip Lindau (Swe) Team Coop 0:11:44 63 Michael Reihs (Den) Team VeloConcept 0:12:53 64 Louis Vervaeke (Bel) Lotto - Soudal 0:14:22 65 Calvin Watson (Aus) Aqua Blue Sport 0:14:44 66 Aimé De Gendt (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:16:56 67 Maxime Daniel (Fra) Fortuneo - Vital Concept 68 Alexander Porsev (Rus) Gazprom - RusVelo 69 Adrian Kurek (Pol) CCC Sprandi - Polkowice 70 Michal Paluta (Pol) CCC Sprandi - Polkowice 71 Lars Petter Nordhaug (Nor) Aqua Blue Sport 0:16:59 72 Dylan Groenewegen (Ned) Team LottoNL - Jumbo 0:17:05 73 Artur Ershov (Rus) Gazprom - RusVelo 0:17:15 74 Kristian Aasvold (Nor) Team Sparebanken Sør 75 Jay Robert Thomson (Rsa) Team Dimension Data 0:17:18 76 Jarl Salomein (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:17:27 77 Thomas Leezer (Ned) Team LottoNL - Jumbo 0:17:36 78 Hector Saez Benito (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 0:17:39 79 Leigh Howard (Aus) Aqua Blue Sport 0:17:47 80 Youcef Reguigui (Alg) Team Dimension Data 81 Jesper Asselman (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:17:53 82 Ludovic Robeet (Bel) WB Veranclassic - Aqua Protect 0:17:56 83 Håkon Lunder Aalrust (Nor) Team Coop 84 Justin Jules (Fra) WB Veranclassic - Aqua Protect 0:18:05 85 Roman Maikin (Rus) Gazprom - RusVelo 86 Lars Boom (Ned) Team LottoNL - Jumbo 0:18:08 87 Mitch Docker (Aus) Orica - Scott 0:19:09 88 Robert (Wagner Ger) Team LottoNL - Jumbo 89 Syver Westgaard Waersted (Nor) Uno-X Hydrogen Development Team 0:19:17 90 Sep Vanmarcke (Bel) Cannondale - Drapac Pro Cycling Team 0:19:35 91 André Looij (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:19:45 92 Juan Sebastian Molano Benavides (Col) Manzana - Postobon Team 93 Mark Sehested Pedersen (Den) Team VeloConcept 0:19:48 94 Amund Grøndahl Jansen (Nor) Team LottoNL - Jumbo 0:19:57 95 Roger (Kluge Ger) Orica - Scott 0:20:02 96 Fernando Orjuela Gutierrez (Col) Manzana - Postobon Team 0:20:04 97 Daniel McLay (Gbr) Fortuneo - Vital Concept 0:20:14 98 Sebastian Langeveld (Ned) Cannondale - Drapac Pro Cycling Team 0:20:17 99 Kris Boeckmans (Bel) Lotto - Soudal 0:20:53 100 Kristoffer Halvorsen (Nor) Joker - Icopal 0:23:13 101 Dylan (Page Sui) Caja Rural - Seguros RGA 0:23:19 102 Hans Kristian Haadem Rudland (Nor) Uno-X Hydrogen Development Team 103 Juan Pablo Villegas Cardona (Col) Manzana - Postobon Team 0:23:37 104 Kristoffer Madsen (Nor) Team FixIT.no 0:23:47 105 Herman Dahl (Nor) Team Sparebanken Sør 0:23:48 106 Stan Godrie (Ned) Vérandas Willems - Crelan 107 Erik Nordsaeter Resell (Nor) Uno-X Hydrogen Development Team 0:25:08 108 Kamil Malecki (Pol) CCC Sprandi - Polkowice 0:25:11 109 Matti Manninen (Fin) Team FixIT.no 0:26:16 110 Jon Soeveras Breivold (Nor) Team FixIT.no 0:26:24 111 Ryan Mullen (Irl) Cannondale - Drapac Pro Cycling Team 112 Lars Saugstad (Nor) Uno-X Hydrogen Development Team 0:26:40 113 Adrien Niyonshuti (Rwa) Team Dimension Data 0:31:32 114 Ken Eikeland (Nor) Team FixIT.no 0:31:48 115 Fridtjof Røinås (Nor) Team Sparebanken Sør 0:32:44 116 Christophe Prémont (Bel) Vérandas Willems - Crelan 0:33:31 117 Elias Van Breussegem (Bel) Vérandas Willems - Crelan 0:35:55 118 Marius Blålid (Nor) Team FixIT.no 0:35:56 119 Ludvik Aspelund Holstad (Nor) Team Sparebanken Sør 0:38:11 