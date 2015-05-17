Алексей Луценко – седьмой в итоговой классификации «Тур де Франс»-2021

Казахстанский гонщик Алексей Луценко впервые в своей карьере финишировал в десятке сильнейших супермногодневки «Тур де Франс», заняв седьмое место в итоговой генеральной классификации.

Победитель одного из этапов в 2020 году, на этот раз Луценко сделал акцент на борьбе за высокое место в общем зачете и преуспел в этом, став первым казахстанским гонщиком за последние 16 лет, кому удалось войти в Топ-10 «Большой Петли».

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«Я очень счастлив и горд завершить этот «Тур де Франс» в десятке сильнейших. Я приехал на эту гонку после успешного «Критериум дю Дофине» с целью проехать «Тур», день за днем выкладываясь на 100% ради максимально возможного результата. Седьмое место – это большое достижение для меня и как профессионального гонщика, и как казахстанского спортсмена. Я хочу поблагодарить всех своих товарищей за поддержку на протяжении всей гонки, благодаря которой я сумел бороться за то, чтобы оказаться в Топ-10. «Тур де Франс» получился очень сложным, так что вдвойне приятно завершить эту гонку в десятке лучших. Конечно, было бы здорово выиграть и один из этапов, но я в любом случае доволен своей гонкой, своим выступлением и текущей формой. Теперь, я еду в Токио с высокой мотивацией», - рассказал Алексей Луценко.

Управляющий директор Astana – Premier Tech Яна Зель рассказывает о важности достижения Алексея Луценко для казахстанско-канадской команды.

«Я по-настоящему горжусь результатом, которого добился Алексей Луценко, его местом в десятке сильнейших «Тур де Франс». Это гордость за Алексея, гордость за команду Astana – Premier Tech, гордость за Казахстан. На протяжении всех трех недель Алексей не сдавался, боролся до конца, проявил свою целеустремленность и характер на этой труднейшей гонке. Для нас, как казахстанско-канадской команды очень важно поддерживать казахстанских спортсменов и думаю, что результат Алексея сможет воодушевить многих молодых ребят в Казахстане», - добавила Яна Зель.

За три недели гонщики Astana – Premier Tech семь раз финишировали в Топ-10 и команде не хватило совсем немного для того, чтобы реализовать один из моментов и выиграть этап. Спортивный менеджер команды Дмитрий Фофонов дает свою оценку командной работе и ее результату на этом «Тур де Франс».

«Я доволен тем, как команда выступала здесь на «Тур де Франс». Мы приехали сюда с двумя целями – побороться за победу на этапах и попробовать занять место в Топ-10 общего зачета. В итоге Алексей Луценко занял седьмое место, так что одна из целей была достигнута. И, мы были достаточно близки к реализации и другой цели.

Алексей провел потрясающую гонку, продемонстрировал великолепную форму и мотивацию, и я рад, что этот титанический труд увенчался отличным результатом. Вся команда была очень активна в борьбе за этапы, Йон Исагирре был очень близок к успеху на восьмом этапе, также, у нашего чемпиона Омара Фраиле было несколько шансов.

Мы смогли создать и сохранить на протяжении всей гонки отличную атмосферу в команде, все ребята отлично поработали, поддерживая Алексея на пути к его десятке сильнейших. Да, многие команды покидают этот «Тур де Франс» без побед на этапах, но мы можем быть довольны тем, что каждый день выкладывались на 100% и делали все возможное для того, чтобы Алексей Луценко завершил эту гонку на седьмом месте», - сказал Дмитрий Фофонов.

Пресс-служба команды Astana – Premier Tech