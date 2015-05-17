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Алексей Луценко – седьмой в итоговой классификации «Тур де Франс»-2021

Алексей Луценко – седьмой в итоговой классификации «Тур де Франс»-2021

 

 

  Казахстанский гонщик Алексей Луценко впервые в своей карьере финишировал в десятке сильнейших супермногодневки «Тур де Франс», заняв седьмое место в итоговой генеральной классификации.

 

Победитель одного из этапов в 2020 году, на этот раз Луценко сделал акцент на борьбе за высокое место в общем зачете и преуспел в этом, став первым казахстанским гонщиком за последние 16 лет, кому удалось войти в Топ-10 «Большой Петли».

 

Алексей Луценко – седьмой в итоговой классификации «Тур де Франс»-2021

 

Photo credit: @Chris Auld

 

  «Я очень счастлив и горд завершить этот «Тур де Франс» в десятке сильнейших. Я приехал на эту гонку после успешного «Критериум дю Дофине» с целью проехать «Тур», день за днем выкладываясь на 100% ради максимально возможного результата. Седьмое место – это большое достижение для меня и как профессионального гонщика, и как казахстанского спортсмена. Я хочу поблагодарить всех своих товарищей за поддержку на протяжении всей гонки, благодаря которой я сумел бороться за то, чтобы оказаться в Топ-10. «Тур де Франс» получился очень сложным, так что вдвойне приятно завершить эту гонку в десятке лучших. Конечно, было бы здорово выиграть и один из этапов, но я в любом случае доволен своей гонкой, своим выступлением и текущей формой. Теперь, я еду в Токио с высокой мотивацией», - рассказал Алексей Луценко.

 

Управляющий директор Astana – Premier Tech Яна Зель рассказывает о важности достижения Алексея Луценко для казахстанско-канадской команды.

 

«Я по-настоящему горжусь результатом, которого добился Алексей Луценко, его местом в десятке сильнейших «Тур де Франс». Это гордость за Алексея, гордость за команду Astana – Premier Tech, гордость за Казахстан. На протяжении всех трех недель Алексей не сдавался, боролся до конца, проявил свою целеустремленность и характер на этой труднейшей гонке. Для нас, как казахстанско-канадской команды очень важно поддерживать казахстанских спортсменов и думаю, что результат Алексея сможет воодушевить многих молодых ребят в Казахстане», - добавила Яна Зель.

 

За три недели гонщики Astana – Premier Tech семь раз финишировали в Топ-10 и команде не хватило совсем немного для того, чтобы реализовать один из моментов и выиграть этап. Спортивный менеджер команды Дмитрий Фофонов дает свою оценку командной работе и ее результату на этом «Тур де Франс».

 

  «Я доволен тем, как команда выступала здесь на «Тур де Франс». Мы приехали сюда с двумя целями – побороться за победу на этапах и попробовать занять место в Топ-10 общего зачета. В итоге Алексей Луценко занял седьмое место, так что одна из целей была достигнута. И, мы были достаточно близки к реализации и другой цели.

 

Алексей провел потрясающую гонку, продемонстрировал великолепную форму и мотивацию, и я рад, что этот титанический труд увенчался отличным результатом. Вся команда была очень активна в борьбе за этапы, Йон Исагирре был очень близок к успеху на восьмом этапе, также, у нашего чемпиона Омара Фраиле было несколько шансов.

 

Мы смогли создать и сохранить на протяжении всей гонки отличную атмосферу в команде, все ребята отлично поработали, поддерживая Алексея на пути к его десятке сильнейших. Да, многие команды покидают этот «Тур де Франс» без побед на этапах, но мы можем быть довольны тем, что каждый день выкладывались на 100% и делали все возможное для того, чтобы Алексей Луценко завершил эту гонку на седьмом месте», - сказал Дмитрий Фофонов.

 

 

Пресс-служба команды Astana – Premier Tech

 

Результаты Тур де Франс-2021

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Теги к статье: Алексей Луценко Astana – Premier Tech Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2021 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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  1. Имя: Adrien

    Адриен

    Сегодня, 20:59 | Регистрация: 17.05.2015

    Наверное для Луценко это была "проба пера". Теперь по самочувствию, по самоощущениям может понять - сможет ли он в дальнейшем улучшить результаты, претендовать на большее или три недели борьбы за генерал  - выживание, мучения, короче - не его (как у Фульсанга).Но для первого раза - результат очень достойный, учитывая то, что происходит с командой...

  2. Имя: MoneyMaker

    Даулет Биржевой

    Сегодня, 21:08 | Регистрация: 13.05.2016

    Надеюсь, в Токио будет без ***сам такой*** (Читай правила сайта!)*** Б

  3. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 21:10 | Регистрация: 30.06.2017

    Я вот, что скажу по этим громким победным реляциям руководства команды. Это просто самоуспокоение своих тактических провалов просчетов и чистое надувательство общественности. "Вот посмотрите типа каких мы успехов достигли, целое седьмое место заняли в генеральной классификации" . А ничего, что в прошлом году Лопес взял шестое место в генерале, да еще и выиграл горный королевский этап? Да, конечно отрадно за Алексея. Но с другой стороны грустно за Астану, которую ведут к краху такие, как эта громогласная интервьютерша, непонимающая ничего в велоспорте.

    Вся жизнь это гонка.
    1. Имя: Крутим педали)

      Kay82

      Сегодня, 21:46 | Регистрация: 24.05.2021

      Астана на туре, только название, без борьбы к сожалению

  4. Имя: Артём

    Arciv

    Сегодня, 22:10 | Регистрация: 15.04.2018

    Ну,седьмое место в генерале не так уж и плохо,я считаю! Тот же Байкэксчейндж вообще не с чем! Да,без побед,но место в 10ке генерала ещё более менее! Хотя вспоминая себя во время Джиро,я тоже ругал Юмбо за провал,там тоже была 10ка генерала (9й Фосс) и без побед

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Комментарии

  • RVL
    Олимпиада Токио-2020. Шоссейны ... (47)
    RVL-Фото
    СК сказал что права еврика на ои не распространяются только на Россию и Францию.
    Ну типа, с регионами в тв надо поговорить
  • lazhu
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (29)
    lazhu-Фото
    Интересно на его цифры посмотреть. Он же Кэву пол-лисапеда привез, тот просто не мог выйти у него с колеса.
  • Ice
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (29)
    Ice-Фото

    В общем, когда смотрели прямой эфир и жена поинтересовалась, кто сегодня выиграет, я сказал, что если поед Кэва сохранится, то он победит, а если развалится, то ван Арт его сделает) Очевидно же. Несмотря на кучу побед у Кэва он сильно зависим от развоза. Это не бродяга Саган, умеющий искать нужное колесо и не бронепоезд ван Арт, у которого длина куска втрое больше, чем у Кэва)

  • Arciv
    Алексей Луценко – седьмой в ит ... (5)
    Arciv-Фото
    Ну,седьмое место в генерале не так уж и плохо,я считаю! Тот же Байкэксчейндж вообще не с чем! Да,без побед,но место в 10ке генерала ещё более менее! Хотя вспоминая себя во время Джиро,я тоже ругал Юмбо за провал,там тоже была 10ка генерала (9й Фосс) и без побед
  • Arciv
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (29)
    Arciv-Фото
    Цитата: VeloVelo
    Победители этапов по странам:
     
    Бельгия - 5
    Словения - 5
    Британия - 4
    Нидерланды - 2
    Германия - 1
    Австралия -1
    Франция - 1
    США - 1
    Австрия - 1
     
    Испания - 0
    Италия - 0
    Интересно,спасибо! А по командам нету? Наверно Квики первые,у них точно помню 5! Юмбо 4! ОАЭ 3. Альпецин не помню,2,3 или 4))
  • RVL
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (29)
    RVL-Фото

    Да тоже самое что и со спринтерами , раздельщиками и горняками )))

    Гонщик изумительный

  • Kay82
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (29)
    Kay82-Фото

    Кев, Погачар, Ван Арт, Вингегард - львы этого тура!

  • Mima
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (29)
    Mima-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Цитата: микеле оп-оп-оп
    Ван Арт сказал, ван Арт сделал! 
     
    Человек-гора.
    Человек-разделка. 
    Человек-спринт. 
    Уникальный чемпион по нынешним временам. 
    И просто хороший парень. 
     
    Кэв без поезда никто. 
    А ничего что этот НИКТО взял 34 этапа Тур де Франс и 155 побед в своей карьере?ЧУДАК ТЫ.
    И не забудьте, что Кэв не готовился к туру
  • микеле оп-оп-оп
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (29)
    микеле оп-оп-оп-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Цитата: микеле оп-оп-оп
    Ван Арт сказал, ван Арт сделал! 
     
    Человек-гора.
    Человек-разделка. 
    Человек-спринт. 
    Уникальный чемпион по нынешним временам. 
    И просто хороший парень. 
     
    Кэв без поезда никто. 
    А ничего что этот НИКТО взял 34 этапа Тур де Франс и 155 побед в своей карьере?ЧУДАК ТЫ.

     

    Заметил, что на форуме есть два персонажа: вы и некий ice, для которых жизнь не жизнь чтобы не набрать в рот известной субстанции и не выплюнуть потом в оппонента. Ну и поучить ещё - педагоги наверное. Вы, кстати, не братья?)) 

  • Kay82
    Алексей Луценко – седьмой в ит ... (5)
    Kay82-Фото
    Астана на туре, только название, без борьбы к сожалению

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2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3731
3 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3633
4 Берналь Э. (Col) (IGD) 2564
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2441
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2393
7 Порт Р. (Aus) (IGD) 2058
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