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Призовые команд на Тур де Франс-2021

Призовые велокоманд на Тур де Франс-2021

 

Премиальные Тур де Франс-2021  18 июля 2021 года на Елисейских полях в Париже завершился 108-й выпуск французской многодневной велогонки Тур де Франс (Tour de France). Победителем французского Гран-тура второй раз в карьере стал словенский велогонщик Тадей Погачар (Tadej Pogacar) из команды UAE Team Emirates.

 

  Велокоманда UAE Team Emirates и её велогонщики получили 619 580 € призовых. Общая сумма премиальных и бонусов, которую выплатит организатор Тур де Франс-2021 Amaury Sport Organisation (ASO), составляет 2 269 450 €.

 

   Велогонщики, становившиеся промежуточными лидерами генеральной классификации во время велогонки, также получали премиальные за каждый день, проведённый в жёлтой майке лидера.

 

  Велогонщики возглавляющие классификации - «очковую», «горную», «молодой гонщик» - получали премиальные за каждый день, проведённый в майке лидера своей классификации.

   

   Представляем Вашему вниманию список велокоманд с суммами призовых Тур де Франс-2021.

 

 

  Призовые команд на Тур де Франс-2021, €  
  1   UAE Team Emirates (Uae)   619 580  
  2   Jumbo - Visma (Ned)   359 520  
  3   Bahrain Victorious (Brn)   170 310  
  4   Deceuninck - Quick Step (Bel)   149 690  
  5   Team INEOS Grenadiers (Gbr)   134 590  
  6   Ag2r - Citroën (Fra)   121 230  
  7   Bora-hansgrohe (Ger)   109 370  
  8   Alpecin-Fenix (Bel)   81 180  
  9   EF Education - Nippo (Usa)   69 610  
  10   Trek-Segafredo (Usa)   62 390  
  11   Movistar (Spa)   50 140  
  12   Team BikeExchange (Aus)   44 610  
  13   B&B Hotels p/b KTM (Fra)   39 190  
  14   Groupama - FDJ (Fra)   36 000  
  15   Astana – Premier Tech (Kaz)   35 420  
  16   Cofidis (Fra)   34 390  
  17   Arkea - Samsic (Fra)   32 430  
  18   Israel Start-Up Nation (Isr)   24 870  
  19   Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux (Bel)   24 230  
  20   Soudal Lotto (Bel)   23 640  
  21   TotalEnergies (Fra)   21 960  
  22   Team DSM (Ger)   13 450  
  23   Team Qhubeka - NextHash (Rsa)   11 650  

 

 

Итоговые результаты Тур де Франс-2021

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Теги к статье: Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2021 Гран-тур результаты Тур де Франс призовые Тур де Франс Тадей Погачар UAE Team Emirates

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 23:18 | Регистрация: 30.06.2017

    Астана, да уж.

    Вся жизнь это гонка.
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Tour de l'Avenir

14 августа - 5 сентября 2021

La Vuelta ciclista a Espana

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Комментарии

  • Ернат
    Трансферные новости пелотона-2 ... (5)
    Ернат-Фото

    Ну и где слухи ? 

  • Ернат
    Чемпион Бельгии побеждает на Е ... (7)
    Ернат-Фото

    вообщем не очем этот ТДФ, гонка одного гонщика, а остальные все были зрители((( очень жаль, не какого накала и страсти 

  • Shalam s Urala
    Алексей Луценко – седьмой в ит ... (8)
    Shalam s Urala-Фото

    слов нет, Луц молодцом боролся. и наверняка на многие вопросы ответы нашёл.

    но хочется верить, что цель - "стать человеком десятки генерала" - лишь промежуточная.

    успеха в Токио!

  • Shalam s Urala
    Йонас Вингегор – призёр Тур де ... (1)
    Shalam s Urala-Фото

    тут звучит припев из старой песенки -

    кто-то теряет

    кто-то теряет

    кто-то теряет

    а кто-то находит

  • Shalam s Urala
    Четыре победы на этапах и зелё ... (1)
    Shalam s Urala-Фото

    обычно подобные сюжеты встречаются в кино. когда думаешь - ну загнули, ну понакрутили, фантазёры.. и вот - пожалуйста. всё - в прямом эфире )

    "жизнь как чудо" ©

  • flugegeheimen
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (43)
    flugegeheimen-Фото

    Этот тур богат на красивые истории:

    во-первых, триумфальное возвращение одного из лучших спринтеров в истории, заставившего пошатнуться казалось бы вечный рекорд Меркса, но Ван Арт, соотечественник Меркса и супер-универсал, этот рекорд отстоял, притом сам вошел в историю тремя такими разными победами. 

    Во-вторых, внук Пуллидора, надевший желтую майку на несколько этапов

    В-третьих, прошлогодний "выскочка без команды" показал, что он здесь надолго и с командой у него тоже полный порядок

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (43)
    VeloVelo-Фото

    По командам:

    Квик Степ - 5 побед (4 Кэв, 1 Алафилип).
    Юмбо-Висма - 4 (3 ван Арт, 1 Кусс).
    Бахрейн - 3 (2 Мохорич, 1 Д. Тюнс).
    Эмирейтс - 3 (3 Погачар).
    Феникс - 2 (1 МВДП и 1 Мерлир).
    Бора - 2 (1 Политт, 1 Конрад).
    Трек-Сегафредо - 1 (Моллема).
    Ag2r - 1 (О Коннор).

  • Ice
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (43)
    Ice-Фото

    Цитата: DenisRodikov
    Цитата: ded_le
    Цитата: lazhu
    Интересно на его цифры посмотреть. Он же Кэву пол-лисапеда привез, тот просто не мог выйти у него с колеса.
    Кавендиш не мог выйти, потому что был заблокирован: слева барьеры, справа Филипсен. Был момент, когда он даже переставал крутить. А когда наконец вышел, то обогнать уже не успел. Я думаю Кэву было особенно обидно проиграть позиционно, если были силы.

    Вот надо было пролисать все комментарии чтобы увидеть адекватный анализ. У Кэва явно силы были, должен был бороться, но ехать было некуда. И это было видно очень задолго до финиша - если Ван Арт не идёт вправо, то слева места Кэву нет. А самому вправо не выехать.
    После давнишнего эпизода на Туре с Саганом, Кэв не лезет в слишком узкие щели. И это очень даже правильно.
    В любом случае, Кэвендиш выдал невероятный Тур и это запомнится надолго!

    Выше было по этому поводу - без поезда Кэв косячит, есть траблы и с выбором позиции, и с выбором момента спурта. А размышлять если бы, да кабы после финиша - это тупиковый путь. Проиграл в честной борьбе - все.

  • Колёсник
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (43)
    Колёсник-Фото
    Дааа, когда он сунулся было к ограждению - прям дежа вю, подумал - щас или пролезет, или завалится. А вообще он как будто растерялся, влево-вправо потыкался, крутить перестал, потом поздно было
  • DenisRodikov
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (43)
    DenisRodikov-Фото

    Цитата: ded_le
    Цитата: lazhu
    Интересно на его цифры посмотреть. Он же Кэву пол-лисапеда привез, тот просто не мог выйти у него с колеса.
    Кавендиш не мог выйти, потому что был заблокирован: слева барьеры, справа Филипсен. Был момент, когда он даже переставал крутить. А когда наконец вышел, то обогнать уже не успел. Я думаю Кэву было особенно обидно проиграть позиционно, если были силы.

    Вот надо было пролисать все комментарии чтобы увидеть адекватный анализ. У Кэва явно силы были, должен был бороться, но ехать было некуда. И это было видно очень задолго до финиша - если Ван Арт не идёт вправо, то слева места Кэву нет. А самому вправо не выехать.

    После давнишнего эпизода на Туре с Саганом, Кэв не лезет в слишком узкие щели. И это очень даже правильно.

    В любом случае, Кэвендиш выдал невероятный Тур и это запомнится надолго!

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4781
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3731
3 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3633
4 Берналь Э. (Col) (IGD) 2564
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2441
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2393
7 Порт Р. (Aus) (IGD) 2058
8 Власов А. (Rus) (APT) 2003
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1960
10 Ниццоло Д. (Ita) (TQA) 1583

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