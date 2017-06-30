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Призовые велокоманд на Тур де Франс-2021
18 июля 2021 года на Елисейских полях в Париже завершился 108-й выпуск французской многодневной велогонки Тур де Франс (Tour de France). Победителем французского Гран-тура второй раз в карьере стал словенский велогонщик Тадей Погачар (Tadej Pogacar) из команды UAE Team Emirates.
Велокоманда UAE Team Emirates и её велогонщики получили 619 580 € призовых. Общая сумма премиальных и бонусов, которую выплатит организатор Тур де Франс-2021 Amaury Sport Organisation (ASO), составляет 2 269 450 €.
Велогонщики, становившиеся промежуточными лидерами генеральной классификации во время велогонки, также получали премиальные за каждый день, проведённый в жёлтой майке лидера.
Велогонщики возглавляющие классификации - «очковую», «горную», «молодой гонщик» - получали премиальные за каждый день, проведённый в майке лидера своей классификации.
Представляем Вашему вниманию список велокоманд с суммами призовых Тур де Франс-2021.
|
|Призовые команд на Тур де Франс-2021, €
|
|
|1
|
|UAE Team Emirates (Uae)
|
|619 580
|
|
|2
|
|Jumbo - Visma (Ned)
|
|359 520
|
|
|3
|
|Bahrain Victorious (Brn)
|
|170 310
|
|
|4
|
|Deceuninck - Quick Step (Bel)
|
|149 690
|
|
|5
|
|Team INEOS Grenadiers (Gbr)
|
|134 590
|
|
|6
|
|Ag2r - Citroën (Fra)
|
|121 230
|
|
|7
|
|Bora-hansgrohe (Ger)
|
|109 370
|
|
|8
|
|Alpecin-Fenix (Bel)
|
|81 180
|
|
|9
|
|EF Education - Nippo (Usa)
|
|69 610
|
|
|10
|
|Trek-Segafredo (Usa)
|
|62 390
|
|
|11
|
|Movistar (Spa)
|
|50 140
|
|
|12
|
|Team BikeExchange (Aus)
|
|44 610
|
|
|13
|
|B&B Hotels p/b KTM (Fra)
|
|39 190
|
|
|14
|
|Groupama - FDJ (Fra)
|
|36 000
|
|
|15
|
|Astana – Premier Tech (Kaz)
|
|35 420
|
|
|16
|
|Cofidis (Fra)
|
|34 390
|
|
|17
|
|Arkea - Samsic (Fra)
|
|32 430
|
|
|18
|
|Israel Start-Up Nation (Isr)
|
|24 870
|
|
|19
|
|Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux (Bel)
|
|24 230
|
|
|20
|
|Soudal Lotto (Bel)
|
|23 640
|
|
|21
|
|TotalEnergies (Fra)
|
|21 960
|
|
|22
|
|Team DSM (Ger)
|
|13 450
|
|
|23
|
|Team Qhubeka - NextHash (Rsa)
|
|11 650
|
Итоговые результаты Тур де Франс-2021
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Shalam s Urala
Алексей Луценко – седьмой в ит ... (8)
слов нет, Луц молодцом боролся. и наверняка на многие вопросы ответы нашёл.
но хочется верить, что цель - "стать человеком десятки генерала" - лишь промежуточная.
успеха в Токио!
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Shalam s Urala
Четыре победы на этапах и зелё ... (1)
обычно подобные сюжеты встречаются в кино. когда думаешь - ну загнули, ну понакрутили, фантазёры.. и вот - пожалуйста. всё - в прямом эфире )
"жизнь как чудо" ©
-
flugegeheimen
Тур де Франс-2021. Результаты ... (43)
Этот тур богат на красивые истории:
во-первых, триумфальное возвращение одного из лучших спринтеров в истории, заставившего пошатнуться казалось бы вечный рекорд Меркса, но Ван Арт, соотечественник Меркса и супер-универсал, этот рекорд отстоял, притом сам вошел в историю тремя такими разными победами.
Во-вторых, внук Пуллидора, надевший желтую майку на несколько этапов
В-третьих, прошлогодний "выскочка без команды" показал, что он здесь надолго и с командой у него тоже полный порядок
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VeloVelo
Тур де Франс-2021. Результаты ... (43)
По командам:
Квик Степ - 5 побед (4 Кэв, 1 Алафилип).
Юмбо-Висма - 4 (3 ван Арт, 1 Кусс).
Бахрейн - 3 (2 Мохорич, 1 Д. Тюнс).
Эмирейтс - 3 (3 Погачар).
Феникс - 2 (1 МВДП и 1 Мерлир).
Бора - 2 (1 Политт, 1 Конрад).
Трек-Сегафредо - 1 (Моллема).
Ag2r - 1 (О Коннор).
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Ice
Тур де Франс-2021. Результаты ... (43)
Цитата: DenisRodikov
Цитата: ded_le
Цитата: lazhu
Интересно на его цифры посмотреть. Он же Кэву пол-лисапеда привез, тот просто не мог выйти у него с колеса.
Кавендиш не мог выйти, потому что был заблокирован: слева барьеры, справа Филипсен. Был момент, когда он даже переставал крутить. А когда наконец вышел, то обогнать уже не успел. Я думаю Кэву было особенно обидно проиграть позиционно, если были силы.
Вот надо было пролисать все комментарии чтобы увидеть адекватный анализ. У Кэва явно силы были, должен был бороться, но ехать было некуда. И это было видно очень задолго до финиша - если Ван Арт не идёт вправо, то слева места Кэву нет. А самому вправо не выехать.
После давнишнего эпизода на Туре с Саганом, Кэв не лезет в слишком узкие щели. И это очень даже правильно.
В любом случае, Кэвендиш выдал невероятный Тур и это запомнится надолго!
Выше было по этому поводу - без поезда Кэв косячит, есть траблы и с выбором позиции, и с выбором момента спурта. А размышлять если бы, да кабы после финиша - это тупиковый путь. Проиграл в честной борьбе - все.
-
Колёсник
Тур де Франс-2021. Результаты ... (43)
Дааа, когда он сунулся было к ограждению - прям дежа вю, подумал - щас или пролезет, или завалится. А вообще он как будто растерялся, влево-вправо потыкался, крутить перестал, потом поздно было
-
DenisRodikov
Тур де Франс-2021. Результаты ... (43)
Цитата: ded_le
Цитата: lazhu
Интересно на его цифры посмотреть. Он же Кэву пол-лисапеда привез, тот просто не мог выйти у него с колеса.
Кавендиш не мог выйти, потому что был заблокирован: слева барьеры, справа Филипсен. Был момент, когда он даже переставал крутить. А когда наконец вышел, то обогнать уже не успел. Я думаю Кэву было особенно обидно проиграть позиционно, если были силы.
Вот надо было пролисать все комментарии чтобы увидеть адекватный анализ. У Кэва явно силы были, должен был бороться, но ехать было некуда. И это было видно очень задолго до финиша - если Ван Арт не идёт вправо, то слева места Кэву нет. А самому вправо не выехать.
После давнишнего эпизода на Туре с Саганом, Кэв не лезет в слишком узкие щели. И это очень даже правильно.
В любом случае, Кэвендиш выдал невероятный Тур и это запомнится надолго!
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