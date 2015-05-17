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Призовые велокоманд на Тур де Франс-2019
28 июля 2019 года на Елисейских полях в Париже завершился 106-й выпуск французской многодневной велогонки Тур де Франс (Tour de France). Победителем французского Гран-тура, впервые в карьере, стал колумбийский велогонщик Эган Берналь (Egan Bernal) из британской велокоманды Team INEOS.
Велокоманда INEOS и её велогонщики получили 799 200 € призовых. Общая сумма премиальных и бонусов, которую выплатит организатор Тур де Франс-2019 Amaury Sport Organisation (ASO), составляет 2 245 800 €.
Велогонщики, становившиеся промежуточными лидерами генеральной классификации во время велогонки, также получали премиальные за каждый день, проведённый в жёлтой майке лидера.
Велогонщики возглавляющие классификации - «очковую», «горную», «молодой гонщик» - получали премиальные за каждый день, проведённый в майке лидера своей классификации.
Представляем Вашему вниманию список велокоманд с суммами призовых Тур де Франс-2019.
|
|Призовые команд на Тур де Франс-2019, €
|
|
|1
|
|Team INEOS (GBr)
|
|799 200
|
|
|2
|
|Jumbo - Visma (Ned)
|
|203 400
|
|
|3
|
|Deceuninck - Quick Step (Bel)
|
|189 940
|
|
|4
|
|Bora-hansgrohe (Ger)
|
|159 050
|
|
|5
|
|Soudal Lotto (Bel)
|
|134 760
|
|
|6
|
|Movistar (Spa)
|
|132 470
|
|
|7
|
|Trek-Segafredo (USA)
|
|81 590
|
|
|8
|
|Mitchelton-Scott (Aus)
|
|76 520
|
|
|9
|
|Bahrain Merida (Brn)
|
|71 890
|
|
|10
|
|Groupama - FDJ (Fra)
|
|60 200
|
|
|11
|
|AG2R (Fra)
|
|55 140
|
|
|12
|
|EF Education First (USA)
|
|41 710
|
|
|13
|
|Wanty - Gobert (Bel)
|
|34 940
|
|
|14
|
|Team Sunweb (Ger)
|
|31 310
|
|
|15
|
|CCC Team (Pol)
|
|27 250
|
|
|16
|
|Astana (Kaz)
|
|24 250
|
|
|17
|
|UAE Team Emirates (UAE)
|
|22 930
|
|
|18
|
|Arkea - Samsic (Fra)
|
|22 800
|
|
|19
|
|Cofidis (Fra)
|
|21 170
|
|
|20
|
|Dimension Data (RSA)
|
|19 300
|
|
|21
|
|KATUSHA-Alpecin (Sui)
|
|18 220
|
|
|22
|
|Total Direct Energie (Fra)
|
|17 760
|
Тур де Франс-2019. Итоговые результаты
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GTX
Эган Берналь – победитель Тур ... (12)
Цитата: Arciv
Цитата: velodoctor
Хоть берналь и атаковал в горах и слова правильные сейчас говорит, нету чувства радости за него. Тот же крейсвик сколько шёл к этому подиуму.
Я фанат Стива,но надо быть более атакующим. Стив хороший горняк,но он не сделал ни одной атаки,а Эган поехал. Как по мне он уже в прошлом ТДФ был не хуже Фрума,сколько он его возил. Думаю Берналь на долго тут
Проблема голландца в том, что он отличный дизель, но у него совсем нет рывка для атаки. Из-за этого у него за всю карьеру только 2 победы при регулярных заездах в топ-10 крупных гонок
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Гонщик
Призовые команд на Тур де Фран ... (3)
Тенис считается спортом для богатых людей , от сюда и гонорары , при Ельцине вообще был в культ возведён и его личный тренер имел неограниченные возможности , но по сравнению с профи боксом , футболом и хокеем , это детский лепет , народ любит зрелище .
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Гонщик
Эган Берналь – победитель Тур ... (12)
Цитата: Arciv
Цитата: velodoctor
Хоть берналь и атаковал в горах и слова правильные сейчас говорит, нету чувства радости за него. Тот же крейсвик сколько шёл к этому подиуму.
Я фанат Стива,но надо быть более атакующим. Стив хороший горняк,но он не сделал ни одной атаки,а Эган поехал. Как по мне он уже в прошлом ТДФ был не хуже Фрума,сколько он его возил. Думаю Берналь на долго тут
А я думаю что это случайная победа , как и у Кинтаны на Джиро была , не упади Фрум , всё бы было по другому . Колумбийцы как правило лучшие результаты показывают до 25ти лет , видимо в молодости приходится очень сильно химичить чтобы выбиться из своей клоаки , это как в СССР не было нормального доп контроля и выиграть первенство было очень сложной задачей , ибо очень велика конкуренция , а после 25ти гнщики уже считались стариками .
Цитата: velodoctor
Хоть берналь и атаковал в горах и слова правильные сейчас говорит, нету чувства радости за него. Тот же крейсвик сколько шёл к этому подиуму.
А с чего нам радоваться то за него , у него есть семья , это им нужно радоваться , по сути он ещё ребёнок и пока не осознал что произошло .
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tim147
Тур де Франс-2019. Результаты ... (19)
С удовольствием прочел Ваш пафосный пост и сразу же вспомнились слова Паниковского:"Сразу видно человека из раньшего времени, Шурочка!". Да и я сам такой - воспоминания приносят больше положительных эмоций, чем события он-лайн! С уважением
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Адриен
Призовые команд на Тур де Фран ... (3)
Да-а-а ... Теннисист-одиночник , который только ПОУЧАСТВОВАЛ в нынешнем Уимблдоне , проиграл и вылетел после первой игры, получил 45000 фунтов... Это в два раза больше, чем, например, Астана или UAE за честную работу на трёх изнурительных неделях Тура... Бедный БЕДНЫЙ велоспорт... Интересно, что до недавнего времени на теннисных турнирах Большого шлема гонорары тоже были небольшими. И тогда Р.Федерер с другими известными теннисистами просто пригрозили их бойкотировать. Организаторы соревнований пошли на уступки, и каждый год теперь существенно повышают вознаграждение участникам. Вот так...
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Arciv
Эган Берналь – победитель Тур ... (12)
Цитата: velodoctor
Хоть берналь и атаковал в горах и слова правильные сейчас говорит, нету чувства радости за него. Тот же крейсвик сколько шёл к этому подиуму.
Я фанат Стива,но надо быть более атакующим. Стив хороший горняк,но он не сделал ни одной атаки,а Эган поехал. Как по мне он уже в прошлом ТДФ был не хуже Фрума,сколько он его возил. Думаю Берналь на долго тут
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