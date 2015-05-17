  Призовые команд на Тур де Франс-2019, €  

SVS

Жулиан Алафилипп: «Трудно было ... (22) Ну уж нет :).

Помогает от бесполезных слов :). Ну и символ хороший. Ещё бы на глаза, как тут посоветовали :).

GTX

Эган Берналь – победитель Тур ... (12) Цитата: Arciv Цитата: velodoctor Хоть берналь и атаковал в горах и слова правильные сейчас говорит, нету чувства радости за него. Тот же крейсвик сколько шёл к этому подиуму.

Я фанат Стива,но надо быть более атакующим. Стив хороший горняк,но он не сделал ни одной атаки,а Эган поехал. Как по мне он уже в прошлом ТДФ был не хуже Фрума,сколько он его возил. Думаю Берналь на долго тут Я фанат Стива,но надо быть более атакующим. Стив хороший горняк,но он не сделал ни одной атаки,а Эган поехал. Как по мне он уже в прошлом ТДФ был не хуже Фрума,сколько он его возил. Думаю Берналь на долго тут Проблема голландца в том, что он отличный дизель, но у него совсем нет рывка для атаки. Из-за этого у него за всю карьеру только 2 победы при регулярных заездах в топ-10 крупных гонок

Гонщик

Призовые команд на Тур де Фран ... (3) Тенис считается спортом для богатых людей , от сюда и гонорары , при Ельцине вообще был в культ возведён и его личный тренер имел неограниченные возможности , но по сравнению с профи боксом , футболом и хокеем , это детский лепет , народ любит зрелище .

Гонщик

Эган Берналь – победитель Тур ... (12) Цитата: Arciv Цитата: velodoctor Хоть берналь и атаковал в горах и слова правильные сейчас говорит, нету чувства радости за него. Тот же крейсвик сколько шёл к этому подиуму.

Я фанат Стива,но надо быть более атакующим. Стив хороший горняк,но он не сделал ни одной атаки,а Эган поехал. Как по мне он уже в прошлом ТДФ был не хуже Фрума,сколько он его возил. Думаю Берналь на долго тут Я фанат Стива,но надо быть более атакующим. Стив хороший горняк,но он не сделал ни одной атаки,а Эган поехал. Как по мне он уже в прошлом ТДФ был не хуже Фрума,сколько он его возил. Думаю Берналь на долго тут



А я думаю что это случайная победа , как и у Кинтаны на Джиро была , не упади Фрум , всё бы было по другому . Колумбийцы как правило лучшие результаты показывают до 25ти лет , видимо в молодости приходится очень сильно химичить чтобы выбиться из своей клоаки , это как в СССР не было нормального доп контроля и выиграть первенство было очень сложной задачей , ибо очень велика конкуренция , а после 25ти гнщики уже считались стариками . Цитата: velodoctor Хоть берналь и атаковал в горах и слова правильные сейчас говорит, нету чувства радости за него. Тот же крейсвик сколько шёл к этому подиуму.

А с чего нам радоваться то за него , у него есть семья , это им нужно радоваться , по сути он ещё ребёнок и пока не осознал что произошло . А с чего нам радоваться то за него , у него есть семья , это им нужно радоваться , по сути он ещё ребёнок и пока не осознал что произошло .

Wenberg

Призовые команд на Тур де Фран ... (3) Да уж. Как говорят, ненадо считать чужие деньги, но это крохи в современном спорте. 2 ляма на весь тур и на все команды... Обидно за гонщиков.

tim147

Тур де Франс-2019. Результаты ... (19) С удовольствием прочел Ваш пафосный пост и сразу же вспомнились слова Паниковского:"Сразу видно человека из раньшего времени, Шурочка!". Да и я сам такой - воспоминания приносят больше положительных эмоций, чем события он-лайн! С уважением

Kivi

Эган Берналь – победитель Тур ... (12) Главное чтобы не получилось как с Кунего. Анди Шлек тоже рано взлетел и быстро сдулся, посмотрим что будет дальше.

rude_rider

Эган Берналь – победитель Тур ... (12) он уже не пошел по стопам Найро, у него уже в кармане тур который у Найро наверное теперь точно никогда не будет.

Адриен

Призовые команд на Тур де Фран ... (3) Да-а-а ... Теннисист-одиночник , который только ПОУЧАСТВОВАЛ в нынешнем Уимблдоне , проиграл и вылетел после первой игры, получил 45000 фунтов... Это в два раза больше, чем, например, Астана или UAE за честную работу на трёх изнурительных неделях Тура... Бедный БЕДНЫЙ велоспорт... Интересно, что до недавнего времени на теннисных турнирах Большого шлема гонорары тоже были небольшими. И тогда Р.Федерер с другими известными теннисистами просто пригрозили их бойкотировать. Организаторы соревнований пошли на уступки, и каждый год теперь существенно повышают вознаграждение участникам. Вот так...

Arciv

Эган Берналь – победитель Тур ... (12) Цитата: velodoctor Хоть берналь и атаковал в горах и слова правильные сейчас говорит, нету чувства радости за него. Тот же крейсвик сколько шёл к этому подиуму.

Я фанат Стива,но надо быть более атакующим. Стив хороший горняк,но он не сделал ни одной атаки,а Эган поехал. Как по мне он уже в прошлом ТДФ был не хуже Фрума,сколько он его возил. Думаю Берналь на долго тут Я фанат Стива,но надо быть более атакующим. Стив хороший горняк,но он не сделал ни одной атаки,а Эган поехал. Как по мне он уже в прошлом ТДФ был не хуже Фрума,сколько он его возил. Думаю Берналь на долго тут