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Призовые команд на Тур де Франс-2019

Призовые велокоманд на Тур де Франс-2019

 

Премиальные и бонусы Тур де Франс-2019  28 июля 2019 года на Елисейских полях в Париже завершился 106-й выпуск французской многодневной велогонки Тур де Франс (Tour de France). Победителем французского Гран-тура, впервые в карьере, стал колумбийский велогонщик Эган Берналь (Egan Bernal) из британской велокоманды Team INEOS

 

  Велокоманда INEOS и её велогонщики получили 799 200 € призовых. Общая сумма премиальных и бонусов, которую выплатит организатор Тур де Франс-2019 Amaury Sport Organisation (ASO), составляет 2 245 800 €.

 

   Велогонщики, становившиеся промежуточными лидерами генеральной классификации во время велогонки, также получали премиальные за каждый день, проведённый в жёлтой майке лидера.

 

  Велогонщики возглавляющие классификации - «очковую», «горную», «молодой гонщик» - получали премиальные за каждый день, проведённый в майке лидера своей классификации.

   

   Представляем Вашему вниманию список велокоманд с суммами призовых Тур де Франс-2019.

 

 

  Призовые команд на Тур де Франс-2019, €  
  1   Team INEOS (GBr)   799 200  
  2   Jumbo - Visma (Ned)   203 400  
  3   Deceuninck - Quick Step (Bel)   189 940  
  4   Bora-hansgrohe (Ger)   159 050  
  5   Soudal Lotto (Bel)   134 760  
  6   Movistar (Spa)   132 470  
  7   Trek-Segafredo (USA)   81 590  
  8   Mitchelton-Scott (Aus)   76 520  
  9   Bahrain Merida (Brn)   71 890  
  10   Groupama - FDJ (Fra)   60 200  
  11   AG2R (Fra)   55 140  
  12   EF Education First (USA)   41 710  
  13   Wanty - Gobert (Bel)   34 940  
  14   Team Sunweb (Ger)   31 310  
  15   CCC Team (Pol)   27 250  
  16   Astana (Kaz)   24 250  
  17   UAE Team Emirates (UAE)   22 930  
  18   Arkea - Samsic (Fra)   22 800  
  19   Cofidis (Fra)   21 170  
  20   Dimension Data (RSA)   19 300  
  21   KATUSHA-Alpecin (Sui)   18 220  
  22   Total Direct Energie (Fra)   17 760  

 

Тур де Франс-2019. Итоговые результаты

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Теги к статье: Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2019 Гран-тур результаты Тур де Франс призовые Тур де Франс INEOS

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  1. Имя: Adrien

    Адриен

    Сегодня, 04:41 | Регистрация: 17.05.2015

    Да-а-а ... Теннисист-одиночник , который только ПОУЧАСТВОВАЛ в нынешнем Уимблдоне , проиграл и вылетел после первой игры, получил 45000 фунтов... Это в два раза больше, чем, например, Астана или UAE за честную работу на  трёх изнурительных неделях Тура... Бедный БЕДНЫЙ велоспорт... Интересно, что до недавнего времени на теннисных турнирах Большого шлема  гонорары тоже были небольшими. И тогда Р.Федерер с другими известными теннисистами просто пригрозили их бойкотировать. Организаторы соревнований пошли на уступки, и каждый год теперь существенно повышают вознаграждение участникам. Вот так...

  2. Имя: Sergey

    Wenberg

    Сегодня, 08:16 | Регистрация: 30.08.2015

    Да уж. Как говорят, ненадо считать чужие деньги, но это крохи в современном спорте. 2 ляма на весь тур и на все команды... Обидно за гонщиков.

  3. Гонщик

    Сегодня, 08:35 | Регистрация: 28.05.2017

    Тенис считается спортом для богатых людей , от сюда и гонорары , при Ельцине вообще был в культ возведён и его личный тренер имел неограниченные возможности , но по сравнению с профи боксом , футболом и хокеем , это детский лепет , народ любит зрелище .

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Ближайшие старты

3 - 9 августа 2019

Tour de Pologne

3 августа 2019

Clasica Ciclista San Sebastian

4 августа 2019

Prudential RideLondon-Surrey Classic

7 - 11 августа 2019

European Continental Championships

11 августа 2019

European Continental Championships - Road Race

12 - 18 августа 2019

Binck Bank Tour

13 - 17 августа 2019

Vuelta a Burgos

15 - 18 августа 2019

Arctic Race of Norway

16 - 25 августа 2019

Tour de l'Avenir

24 августа - 15 сентября 2019

La Vuelta ciclista a Espana

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Комментарии

  • SVS
    Жулиан Алафилипп: «Трудно было ... (22)
    SVS-Фото
    Ну уж нет :).
    Помогает от бесполезных слов :). Ну и символ хороший. Ещё бы на глаза, как тут посоветовали :).
  • GTX
    Эган Берналь – победитель Тур ... (12)
    GTX-Фото
    Цитата: Arciv
    Цитата: velodoctor
    Хоть берналь и атаковал в горах и слова правильные сейчас говорит, нету чувства радости за него. Тот же крейсвик сколько шёл к этому подиуму. 
    Я фанат Стива,но надо быть более атакующим. Стив хороший горняк,но он не сделал ни одной атаки,а Эган поехал. Как по мне он уже в прошлом ТДФ был не хуже Фрума,сколько он его возил. Думаю Берналь на долго тут
    Проблема голландца в том, что он отличный дизель, но у него совсем нет рывка для атаки. Из-за этого у него за всю карьеру только 2 победы при регулярных заездах в топ-10 крупных гонок
  • Гонщик
    Призовые команд на Тур де Фран ... (3)
    Гонщик-Фото

    Тенис считается спортом для богатых людей , от сюда и гонорары , при Ельцине вообще был в культ возведён и его личный тренер имел неограниченные возможности , но по сравнению с профи боксом , футболом и хокеем , это детский лепет , народ любит зрелище .

  • Гонщик
    Эган Берналь – победитель Тур ... (12)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Arciv
    Цитата: velodoctor
    Хоть берналь и атаковал в горах и слова правильные сейчас говорит, нету чувства радости за него. Тот же крейсвик сколько шёл к этому подиуму. 
    Я фанат Стива,но надо быть более атакующим. Стив хороший горняк,но он не сделал ни одной атаки,а Эган поехал. Как по мне он уже в прошлом ТДФ был не хуже Фрума,сколько он его возил. Думаю Берналь на долго тут
    А я думаю что это случайная победа , как и у Кинтаны на Джиро была , не упади Фрум , всё бы было по другому . Колумбийцы как правило лучшие результаты показывают до 25ти лет , видимо в молодости приходится очень сильно химичить чтобы выбиться из своей клоаки , это как в СССР не было нормального доп контроля и выиграть первенство было очень сложной задачей , ибо очень велика конкуренция , а после 25ти гнщики уже считались стариками . 



    Цитата: velodoctor
    Хоть берналь и атаковал в горах и слова правильные сейчас говорит, нету чувства радости за него. Тот же крейсвик сколько шёл к этому подиуму. 
    А с чего нам радоваться то за него , у него есть семья , это им нужно радоваться , по сути он ещё ребёнок и пока не осознал что произошло .

  • Wenberg
    Призовые команд на Тур де Фран ... (3)
    Wenberg-Фото

    Да уж. Как говорят, ненадо считать чужие деньги, но это крохи в современном спорте. 2 ляма на весь тур и на все команды... Обидно за гонщиков.

  • tim147
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (19)
    tim147-Фото
    С удовольствием прочел Ваш пафосный пост и сразу же вспомнились слова Паниковского:"Сразу видно человека из раньшего времени, Шурочка!". Да и я сам такой - воспоминания приносят больше положительных эмоций, чем события он-лайн! С уважением
  • Kivi
    Эган Берналь – победитель Тур ... (12)
    Kivi-Фото
    Главное чтобы не получилось как с Кунего. Анди Шлек тоже рано взлетел и быстро сдулся, посмотрим что будет дальше.
  • rude_rider
    Эган Берналь – победитель Тур ... (12)
    rude_rider-Фото
    он уже не пошел по стопам Найро, у него уже в кармане тур который у Найро наверное теперь точно никогда не будет.
  • Адриен
    Призовые команд на Тур де Фран ... (3)
    Адриен-Фото

    Да-а-а ... Теннисист-одиночник , который только ПОУЧАСТВОВАЛ в нынешнем Уимблдоне , проиграл и вылетел после первой игры, получил 45000 фунтов... Это в два раза больше, чем, например, Астана или UAE за честную работу на  трёх изнурительных неделях Тура... Бедный БЕДНЫЙ велоспорт... Интересно, что до недавнего времени на теннисных турнирах Большого шлема  гонорары тоже были небольшими. И тогда Р.Федерер с другими известными теннисистами просто пригрозили их бойкотировать. Организаторы соревнований пошли на уступки, и каждый год теперь существенно повышают вознаграждение участникам. Вот так...

  • Arciv
    Эган Берналь – победитель Тур ... (12)
    Arciv-Фото
    Цитата: velodoctor
    Хоть берналь и атаковал в горах и слова правильные сейчас говорит, нету чувства радости за него. Тот же крейсвик сколько шёл к этому подиуму. 
    Я фанат Стива,но надо быть более атакующим. Стив хороший горняк,но он не сделал ни одной атаки,а Эган поехал. Как по мне он уже в прошлом ТДФ был не хуже Фрума,сколько он его возил. Думаю Берналь на долго тут

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Matteo Badilatti (Israel Cycling Academy)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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