Бернар Ино о шансах французских гонщиков выиграть Тур де Франс

Бернар Ино о молодом поколении велогонщиков

Пятикратный победитель Тур де Франс Бернар Ино (Bernard Hinault) стал последним из французских велогонщиков, выигрывавших Большую Петлю. Свою пятую победу на Туре он одержал в 1985 году. С тех пор никто из его соотечественников не смог пойти по его стопам.

Новое поколение велогонщиков, побеждающих на французском Гранд-туре в наши дни ставит свои рекорды – Эган Берналь выиграл Тур де Франс в 22 года и стал первым в истории колумбийским победителем гонки. Тадей Погачар одержал победу на Туре в 21 год, стал первым словенским победителем легендарной велогонки.

В интервью AFP Бернар Ино рассказал, что впечатлён молодым поколением велогонщиков, но не видит среди французских гонщиков современного пелотона будущего победителя Тур де Франс. Бернар Ино не верит в шансы Жулиана Алафилиппа, Романа Барде, Тибо Пино или Давида Годю.

Бернар Ино: «Никогда не видел такого сильного поколения. Эвенепул, Ван дер Пул, Берналь, Погачар … у них есть всё. Происходит смена поколений.

К сожалению, на данный момент не вижу француза, который смог стать моим последователем. А я был бы так счастлив его встретить.

В высоких горах через день – два у Алафилиппа появится масса проблем. Пино? Не думаю, что он сможет выиграть. У Давида Годю, кажется, нет мыслей о том, что он сможет бороться за победу на Туре. Важно позволить ему делать то, что он хочет, и, возможно, ему стоит попытаться выиграть несколько этапов.

Единственный способ для француза выиграть Тур – попробовать повторить то, что сделал Томас Фёклер в 2011, и набрать 10-минутное преимущество».

Будучи гостем программы Bistrot Vélo, Бернар Ино среди возможных претендентов на победу в Большой Петле отметил 25-летнего нидерландского велогонщика Матье ван дер Пула: «Он великолепен в велокроссе, исключительно выступает в маунтинбайке, а теперь проявляет себя на шоссе. Единственная неопределённость - как он преодолеет высокие горы. Но думаю, он и там справится. Он определённо потенциальный претендент, тот, кто сможет выиграть Тур».