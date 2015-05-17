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Бернар Ино о шансах французских гонщиков выиграть Тур де Франс

Бернар Ино о молодом поколении велогонщиков

 

 

   Пятикратный победитель Тур де Франс Бернар Ино (Bernard Hinault) стал последним из французских велогонщиков, выигрывавших Большую Петлю. Свою пятую победу на Туре он одержал в 1985 году. С тех пор никто из его соотечественников не смог пойти по его стопам.

 

Бернар Ино о шансах французских гонщиков выиграть Тур де Франс

 

 

  Новое поколение велогонщиков, побеждающих на французском Гранд-туре в наши дни ставит свои рекорды – Эган Берналь выиграл Тур де Франс в 22 года и стал первым в истории колумбийским победителем гонки. Тадей Погачар одержал победу на Туре в 21 год, стал первым словенским победителем легендарной велогонки.

 

  В интервью AFP Бернар Ино рассказал, что впечатлён молодым поколением велогонщиков, но не видит среди французских гонщиков современного пелотона будущего победителя Тур де Франс. Бернар Ино не верит в шансы Жулиана Алафилиппа, Романа Барде, Тибо Пино или Давида Годю.

 

  Бернар Ино: «Никогда не видел такого сильного поколения. Эвенепул, Ван дер Пул, Берналь, Погачар …  у них есть всё. Происходит смена поколений.

К сожалению, на данный момент не вижу француза, который смог стать моим последователем. А я был бы так счастлив его встретить.

 

  В высоких горах через день – два у Алафилиппа появится масса проблем. Пино? Не думаю, что он сможет выиграть. У Давида Годю, кажется, нет мыслей о том, что он сможет бороться за победу на Туре. Важно позволить ему делать то, что он хочет, и, возможно, ему стоит попытаться выиграть несколько этапов.

 

  Единственный способ для француза выиграть Тур – попробовать повторить то, что сделал Томас Фёклер в 2011, и набрать 10-минутное преимущество».

 

  Будучи гостем программы Bistrot Vélo, Бернар Ино среди возможных претендентов на победу в Большой Петле отметил 25-летнего нидерландского велогонщика Матье ван дер Пула: «Он великолепен в велокроссе, исключительно выступает в маунтинбайке, а теперь проявляет себя на шоссе. Единственная неопределённость  - как он преодолеет высокие горы. Но думаю, он и там справится. Он определённо потенциальный претендент, тот, кто сможет выиграть Тур».

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Теги к статье: Бернар Ино Bernard Hinault Жулиан Алафилипп Julian Alaphilippe Deceuninck – Quick-Step

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  1. Имя: Adrien

    Адриен

    Сегодня, 02:45 | Регистрация: 17.05.2015

    Сейчас ТДФ может выиграть тот, кто отлично едет разделки и неплохо горы. Если наоборот - вряд ли...

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Какой из Гранд-туров в 2020 году понравился больше?

Комментарии

  • Адриен
    Бернар Ино о шансах французски ... (1)
    Адриен-Фото

    Сейчас ТДФ может выиграть тот, кто отлично едет разделки и неплохо горы. Если наоборот - вряд ли...

  • VeloVelo
    Велокоманда AG2R Citroen предс ... (13)
    VeloVelo-Фото

    Хороший дизайн, хотя бы потому, что ничего подобного еще не было на шоссе.
    И будет узнаваем с любого расстояния и ракурса. 5 месяцев, видимо, ушло на то, чтобы это доказать.

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Крис Фрум начнёт сезон 2021 го ... (8)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Имел ввиду диаспорлалатиноамериканцев прошу прощения что смешал в кучу. Джованни Ломбарди является организатором этих гонок вместе с итальянскими организаторами и спонсорами. Он же менеджер Сагана и тренер сборной Аргентины на треке, давно живет в этой стране . А в Колумбии действительно интересный чемпионат не то что в той же Аргентине
  • close2you
    Крис Фрум начнёт сезон 2021 го ... (8)
    close2you-Фото

    Цитата: ROSt
    Сальбутамольщик продолжит катать acute
    Двойные стандарты !!! good
    Пример так себе nea
    пшик-пшик ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

     

    как вам сезончик без этого парня? интересный тур был (кроме интриги на планш де красивые девушки ) ??? Надеемся этот боец вернется в 2021 и будем наблюдать красивые атаки с педаляжем под 130 в гору ))

  • Earl57
    Крис Фрум начнёт сезон 2021 го ... (8)
    Earl57-Фото
    Сан-Хуан вообще-то в Аргентине. И кроме колумбийцев и аргентинцев там гонщики из всех близлежащих стран - Чили, Эквадор, Панама, Мексика и др. То, что туда постоянно ездят итальянцы, не означает что они организуют эту гонку. Андрони и Бардиани поедут куда угодно, хоть в Антарктиду, лишь бы их позвали участвовать.
  • Astanaforever
    Велокоманда AG2R Citroen предс ... (13)
    Astanaforever-Фото
    Попугаи.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Крис Фрум начнёт сезон 2021 го ... (8)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Организаторы гонки итальянцы, с участием министерства спорта, в гонке участвуют команды из высшего дивизиона где есть диаспоркоколумбийцев остальных просто подвозят к ним, и так и будетппродолжаться , так же приглашают одну две звезды без колумбийцев в составе, По поводу прошения уци предоставить им категорию думаю дело в налоге который платишь в уци и все. Есть взнос есть гонка, нет взноса нет гонки, вспомните тур Азербайджана и тд и тп. Хотя сам по себе чемпионат Колумбии очень интересен, есть свои легендарные гонки за которыми следит много зрителей. на данный момент уже проехали 5 многодневок с октября месяца, сейчас идет женская многодневка и супер гонка по юниорам вуэльта порвенир За которыми наблюдать очень интересно
  • Бакеша
    Велокоманда AG2R Citroen предс ... (13)
    Бакеша-Фото
    Щовинисты прекратите истерику
  • ROSt
    Крис Фрум начнёт сезон 2021 го ... (8)
    ROSt-Фото

    Сальбутамольщик продолжит катать acute

    Двойные стандарты !!! good

    Пример так себе nea

    пшик-пшик ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

  • Karmatron
    Велокоманда AG2R Citroen предс ... (13)
    Karmatron-Фото

    Пять месяцев ушло на то, чтобы понять, что по диагонали надпись получится напечатать максимально крупным шрифтом.

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Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4237
2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3055
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 2700
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2040
5 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1961
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1795
7 Порт Р. (Aus) (TFS) 1733
8 Улисси Д. (Ita) (UAD) 1671
9 Демар А. (Fra) (GFC) 1550
10 Хирши М. (Sui) (SUN) 1430

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