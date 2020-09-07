Жулиан Алафилипп и Адам Йейтс о жёлтой майке лидера Тур де Франс-2020

Адам Йейтс получил жёлтую майку лидера после 5-го этапа Тур де Франс-2020

5-й этап, который прошёл без значимых событий, драматически перевернул ситуацию в общем зачёте уже после того, как пелотон финишировал. Судьи гонки, пересмотрев видеозапись, лишили 28-летнего французского гонщика команды Deceuninck-Quick Step Жулиана Алафилиппа 20 секунд из-за того, что он получил от соньёра бачок за 17 км до финиша, в запрещённой для передачи питания зоне.

Жулиан Алафилипп, три дня удерживавший жёлтую майку лидера после победы на 2-м этапе, был вынужден расстаться с ней без борьбы.

28-летний британский гонщик Адам Йейтс, который после 2-го этапа шёл на втором месте в общем зачёте, стал новым лидером. Но внезапно полученная жёлтая майка не принесла ему радости.

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Адам Йейтс (Mitchelton-Scott): «День был очень спокойным. Я имею в виду, что не было отрывов, мы просто ехали с оптимальной скоростью первые 100 км, а потом в финале гонка пошла довольно напряжённо. В конце появился ветер, частично он был боковым.

Не думаю, что какой-либо гонщик захочет получить жёлтую майку при таких обстоятельствах. Я бы предпочёл выиграть её ногами, а не в результате штрафа по времени. Завтра хотел что-то предпринять, а теперь у нас жёлтая майка. Но я продолжу ехать гонку как планировал, попробую выиграть этапы.

Сначала я не понял, что у меня жёлтая майка. Я вернулся в автобус, принял душ, был готов возвращаться в отель, но кто-то позвонил и сказал, что я должен идти на подиум…

Я просто спросил его (Жулиана Алафилиппа), что случилось. Он сказал, что на последних 20 км взял бачок. Как я уже говорил, не таким способом хочется получить майку.

Но теперь мы будем ещё защищать. Поедем день за днём. Завтра на Мон-Эгуаль будет адская битва. В любом случае мы завтра что-то попробуем сделать. Я здесь больше ради этапов, чем для борьбы за генеральную классификацию. Мы продолжим вести гонку именно так».

Мэтт Уайт, спортивный директор команды Mitchelton-Scott: «Вообще не припомню этапа, в котором бы совсем не было отрыва. Но мы с самого начала говорили, что это не тот обычный Тур де Франс. Всю первую неделю шли в очень агрессивном стиле. Обычно местные или приглашённые команды всегда заинтересованы, чтобы кто-то из их гонщиков находился впереди, а сегодня никого не было. Этап шёл очень спокойно до последнего часа, когда появилась нервозность, ветер, а проезд через города добавлял беспокойства, и скорость очень выросла перед финишем.

Ребята хорошо потрудились, вывозя Луку (Мезгеца) на позицию. На финальных полутора километрах ему пришлось приложить усилия, что в какой-то степени потом сказалось. Его обошли сильнейшие спринтеры. Но это была хорошая попытка.

Все ребята уже приняли душ и переоделись, когда мне позвонили организаторы Тур де Франс и сказали, что Адам в жёлтой майке. Я спросил: «Почему?» Они не вдавались в детали, сказали только, что Алафилипп получил 20 секунд штрафа.

Никому не понравится получить майку таким образом. Но мы тактически рассматривали возможность побороться за жёлтую майку. Если бы мы не были на втором месте, то кто-то ещё взял бы её. Атаки Адама в первые дни, то, как ребята его защищали на первой неделе, помогло нам использовать в свою пользу неудачу кого-то, кто нарушил правила».

Жулиан Алафилипп (Deceuninck-Quick Step): «Очевидно, я получил питание в запрещённой зоне. Это решение жюри, так что ничего не могу сделать.

Этап был очень длинным и скучным, а финал очень нервным. Мне пришлось сконцентрироваться, чтобы защитить майку и постараться выиграть этап с Сэмом Беннеттом. Он теперь в зелёной майке, это хорошая новость. Завтра снова соберусь, и об этом больше не будем говорить».