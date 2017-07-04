Роман Барде пропускает Тур де Франс-2020

Роман Барде ставит целью Джиро д’Италия, Олимпийские игры-2020 и чемпионат мира в 2020 году

29-летний французский велогонщик Роман Барде (Romain Bardet) дебютирует на на Джиро д’Италия и впервые в карьере не примет участия в Тур де Франс, где стартовал каждый сезон с 2013 года. В 2020 году он поставит перед собой три важных цели – Джиро’Италия, Олимпийские игры-2020 и чемпионат мира в Швейцарии. О своём плане он заявил во время тренировочного лагеря команды AG2R La Mondiale, который проходит во Французских Альпах.

Роман Барде: «Я никогда не скрывал желания участвовать в Джиро д’Италия и проявить себя, будучи в лучшей форме. Пора открывать новые горизонты, три цели на сезон воодушевляют.

Мне было нелегко решиться пропустить Тур де Франс, который так много мне дал. Я очень люблю эту гонку. Но, кажется, пора на время отклониться от главной темы, отойти от прекрасной истории, которая связывает меня с Туром, чтобы вернуться на него через год ещё сильнее.

Я смогу полностью выйти из зоны комфорта, что поможет мне прогрессировать в спортивном плане, а также даст опыт в преддверии будущих Туров.

Маршрут Джиро для меня невероятно соблазнителен. Эти длинные этапы с огромным набором высоты, особенно на последней неделе. Да, там будут три разделки, но в этом году тоже было много индивидуальных гонок на время, а выиграл горняк. Я хочу воспользоваться случаем проехать гонку, которая часто менее открыта, чем Тур, и выразить себя.

Это решение продиктовано желанием выступать по совершенно новой программе. Мне очень хочется открыть Джиро д’Италия, не хочу жалеть о том, что не поехал гонку. Пора воспользоваться перспективой другого Гранд-тура, а 2020 год для этого идеально подходит.

Вы знаете о моей любви к однодневным гонкам, и в этот отношении стартовать на Тур де Франс было бы сложно. Поэтому у меня будут специальные блоки тренировок, которые подведут меня к моим главным целям, позволят мне выйти на пики формы.

У нас в команде есть гонщики молодого поколения, Пьер (Латур), и у них появится шанс проявить себя на Тур де Франс. Для команды в целом это очень хорошо. 2020 год подходит для этого во всех смыслах.

Связку Джиро д’Италия – Тур де Франс ехать сложно, не хочу играть второстепенные роли на Туре. Да, я мог бы поехать за победой на этапах или гороховой майкой, но не хочу ставить целью на Тур де Франс что-то иное кроме титула победителя. Или я еду, чтобы показать максимум в генеральной классификации, или не еду совсем.

Я хочу вернуться на Тур де Франс. Шесть лет подряд я принимал в нём участие, последние два года, особенно этот год, я был не на том уровне. Пора менять ситуацию. Я обрету новый опыт, стану более сильным гонщиком. Хочу вернуться на Тур де Франс, став сильнее».

После разочаровавшего результата на Тур де Франс-2019 Роман Барде досрочно завершил сезон, сказав, что ему «необходимо морально и физически восстановиться». В интервью после критериума «Сайтама» Барде подвёл итоги сезона 2019 года:

«У меня никогда прежде не было такого тяжёлого сезона, который оказался намного хуже моих ожиданий. До этого года мой прогресс всегда шёл более менее линейно – в каждый следующий год я выступал чуть лучше, чем в прошлый. На этот раз я устал, был разочарован, но моральный настрой не слишком сильно упал, потому что я глубоко люблю велоспорт и никогда не терял веры в свою способность добиться успеха.

Причина больше была в том, что я не хочу ехать гонку, отбывая номер. Я всегда стартую, чтобы бороться. Некоторые гонщики из тех, кто проехал Тур де Франс, возможно, не стали завершать свой сезон, но они финишировали 50-ми в гонках. Я же так не хочу. Для меня более логично сказать «стоп» и использовать время для восстановления, вместо того, чтобы волноваться по поводу количества гонок.

Сейчас чувствую себя свежим, не могу дождаться, когда поеду в Австралию на Тур Даун Андер. Для меня этот настоящий отдых был роскошью. Обычно у меня было всего две или три недели, а теперь я провёл вне велосипеда почти два месяца.

Я начал снова выезжать на велосипеде в начале октября, у меня было время вработаться. Я ездил на трек, в ноябре проеду велокросс, который мне всегда нравился. Я выступал в нём на низком уровне, но надеюсь, он позволит мне вновь найти «взрывную» силу, потому что именно этого мне не хватало весь этот год. Я был не очень плох, но у меня не получалось ускоряться, а без этого гонок не выиграть.

За этот год я многому, очень многому научился. Главный вывод – прогрессируя в велоспорте, ты должен знать, как себя обновлять. Одни и те же действия каждый год ради продавливания всё дальше и дальше не обязательно ведут к прогрессу».

Венсан Лавеню, генеральный менеджер команды AG2R La Mondiale: «В программе Романа, которая была продумана и построена руководством команды и спортивными директорами, мы приняли во внимание его личные стремления. Мы знаем, что он подойдёт к сезону 2020 года с решимостью и сильным желанием бороться и снова будет на протяжении всего года заметным и ставящим высокие цели гонщиком».