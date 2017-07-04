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Роман Барде пропускает Тур де Франс-2020

Роман Барде ставит целью Джиро д’Италия, Олимпийские игры-2020 и чемпионат мира в 2020 году

 

 

  29-летний французский велогонщик Роман Барде (Romain Bardet) дебютирует на на Джиро д’Италия и впервые в карьере не примет участия в Тур де Франс, где стартовал каждый сезон с 2013 года. В 2020 году он поставит перед собой три важных цели – Джиро’Италия, Олимпийские игры-2020 и чемпионат мира в Швейцарии.  О своём плане он заявил во время тренировочного лагеря команды AG2R La Mondiale, который проходит во Французских Альпах.

 

 

  Роман Барде: «Я никогда не скрывал желания участвовать в Джиро д’Италия и проявить себя, будучи в лучшей форме. Пора открывать новые горизонты, три цели на сезон воодушевляют.

 

  Мне было нелегко решиться пропустить Тур де Франс, который так много мне дал. Я очень люблю эту гонку. Но, кажется, пора на время отклониться от главной темы, отойти от прекрасной истории, которая связывает меня с Туром, чтобы вернуться на него через год ещё сильнее.

 

  Я смогу полностью выйти из зоны комфорта, что поможет мне прогрессировать в спортивном плане, а также даст опыт в преддверии будущих Туров.

 

  Маршрут Джиро для меня невероятно соблазнителен. Эти длинные этапы с огромным набором высоты, особенно на последней неделе. Да, там будут три разделки, но в этом году тоже было много индивидуальных гонок на время, а выиграл горняк. Я хочу воспользоваться случаем проехать гонку, которая часто менее открыта, чем Тур, и выразить себя.

 

  Это решение продиктовано желанием выступать по совершенно новой программе. Мне очень хочется открыть Джиро д’Италия, не хочу жалеть о том, что не поехал гонку. Пора воспользоваться перспективой другого Гранд-тура, а 2020 год для этого идеально подходит.

 

  Вы знаете о моей любви к однодневным гонкам, и в этот отношении стартовать на Тур де Франс было бы сложно. Поэтому у меня будут специальные блоки тренировок, которые подведут меня к моим главным целям, позволят мне выйти на пики формы.

 

  У нас в команде есть гонщики молодого поколения, Пьер (Латур), и у них появится шанс проявить себя на Тур де Франс. Для команды в целом это очень хорошо. 2020 год подходит для этого во всех смыслах.

 

  Связку Джиро д’Италия – Тур де Франс ехать сложно, не хочу играть второстепенные роли на Туре. Да, я мог бы поехать за победой на этапах или гороховой майкой, но не хочу ставить целью на Тур де Франс что-то иное кроме титула победителя. Или я еду, чтобы показать максимум в генеральной классификации, или не еду совсем.

 

  Я хочу вернуться на Тур де Франс. Шесть лет подряд я принимал в нём участие, последние два года, особенно этот год, я был не на том уровне. Пора менять ситуацию. Я обрету новый опыт, стану более сильным гонщиком. Хочу вернуться на Тур де Франс, став сильнее».

 

  После разочаровавшего результата на Тур де Франс-2019 Роман Барде досрочно завершил сезон, сказав, что ему «необходимо морально и физически восстановиться». В интервью после критериума «Сайтама» Барде подвёл итоги сезона 2019 года:

 

  «У меня никогда прежде не было такого тяжёлого сезона, который оказался намного хуже моих ожиданий. До этого года мой прогресс всегда шёл более менее линейно – в каждый следующий год я выступал чуть лучше, чем в прошлый. На этот раз я устал, был разочарован, но моральный настрой не слишком сильно упал, потому что я глубоко люблю велоспорт и никогда не терял веры в свою способность добиться успеха.

 

 Причина больше была в том, что я не хочу ехать гонку, отбывая номер. Я всегда стартую, чтобы бороться. Некоторые гонщики из тех, кто проехал Тур де Франс, возможно, не стали завершать свой сезон, но они финишировали 50-ми в гонках. Я же так не хочу. Для меня более логично сказать «стоп» и использовать время для восстановления, вместо того, чтобы волноваться по поводу количества гонок.

 

  Сейчас чувствую себя свежим, не могу дождаться, когда поеду в Австралию на Тур Даун Андер. Для меня этот настоящий отдых был роскошью. Обычно у меня было всего две или три недели, а теперь я провёл вне велосипеда почти два месяца.

 

  Я начал снова выезжать на велосипеде в начале октября, у меня было время вработаться. Я ездил на трек, в ноябре проеду велокросс, который мне всегда нравился. Я выступал в нём на низком уровне, но надеюсь, он позволит мне вновь найти «взрывную» силу, потому что именно этого мне не хватало весь этот год. Я был не очень плох, но у меня не получалось ускоряться, а без этого гонок не выиграть.

 

  За этот год я многому, очень многому научился. Главный вывод – прогрессируя в велоспорте, ты должен знать, как себя обновлять. Одни и те же действия каждый год ради продавливания всё дальше и дальше не обязательно ведут к прогрессу».

 

  Венсан Лавеню, генеральный менеджер команды AG2R La Mondiale: «В программе Романа, которая была продумана и построена руководством команды и спортивными директорами, мы приняли во внимание его личные стремления. Мы знаем, что он подойдёт к сезону 2020 года с решимостью и сильным желанием бороться и снова будет на протяжении всего года заметным и ставящим высокие цели гонщиком».

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Теги к статье: Роман Барде Romain Bardet AG2R-La Mondiale Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2020 Giro d'Italia Гран-тур

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  1. Имя: sergio

    opaque

    Сегодня, 18:26 | Регистрация: 4.07.2017

    Джиро вообще становится самой интересной гонкой из трёх гранд туров. Было бы неплохо прочитать ещё десяток новостей об отказе от нее в свете Олимпиады, хотя бы. Может задумаются там. Над чем? Поднимите ветки тем от июля, там всё все написали)

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Какой Гранд-тур понравился больше в 2019 году?

Комментарии

  • дрокер
    Умер легендарный французский в ... (5)
    дрокер-Фото

    Уходят корифеи, чьи имена написаны золотом в истории велоспорта.

    Феличе Джимонди

    Раймон Пулидор

    Светлая память!

  • Серафим
    Умер легендарный французский в ... (5)
    Серафим-Фото

    Буквально на днях смотрел, как внук Пулидора в очередной раз стал чемпионом Европы в велокроссе. Смотрел, думал - какая все же генетика в Мэтью Ван дер Пуле. Не знаю, успел ли порадоваться дед, ведь был уже в больнице. Очень жаль, что приходится прощаться с легендами.

  • tim147
    Умер легендарный французский в ... (5)
    tim147-Фото

    Великое дело - харизма! Удивительно харизатичный Пулидор напоминает мне наделенного такой же харизмой игрока в любимом мною снукере - Джимми Уайта, который 6 раз был в финале чемпионата мира и ни разу не победил, тем не менее  болельщики всегда любили его больше, чем 7-кратного чемпиона, легендарного Стивена Хендри. Жаль, что дедушка не сможет больше радоваться грядущим победам своего внука! Светлая память...

  • opaque
    Роман Барде пропускает Тур де ... (1)
    opaque-Фото
    Джиро вообще становится самой интересной гонкой из трёх гранд туров. Было бы неплохо прочитать ещё десяток новостей об отказе от нее в свете Олимпиады, хотя бы. Может задумаются там. Над чем? Поднимите ветки тем от июля, там всё все написали)
  • motte
    Умер легендарный французский в ... (5)
    motte-Фото

    Светлая память

    В конце 70х мне каким то образом попалась книга Велосипедный спорт, автор анкетиль и я с упоением зачитывался, где много было упоминаний о Пулидоре, включая их разговоры, тогда я и узнал , что есть такой Раймон Пулидор и вот...

    R.I.P.

  • Ice
    Умер легендарный французский в ... (5)
    Ice-Фото

    Очень грустно, когда уходят такие легендарные личности. Немного не повезло ему ездить в одну эпоху с мастодонтами, но в конечном итоге он сам стал настоящей легендой. Образец стабильности, даже несмотря на неудачи всегда был в топе.

  • SportSpirit
    Джиро д’Италия, Олимпиада-2020 ... (13)
    SportSpirit-Фото

    Светлая память великому чемпиону! 

    Как будто понял, что внук снова выигрывает (в цикло-кроссе) и пошел на покой.. 

  • Gonza Golanov
    Джиро д’Италия, Олимпиада-2020 ... (13)
    Gonza Golanov-Фото

    Цитата: Адриен
    Цитата: motte
    Извиняюсь, но умер в возрасте 83 лет Полидор...бог мой...как же так?
    Слушайте,человеку 83 года. Извините , но на ваше "как же так" хочется ответить - не 23 и не 33, ну вот ТАК жизнь устроена - ВСЕ умирают, для старика это ЕСТЕСТВЕННО.  Дай Бог каждому из нас дожить до таких лет... Конечно , уход любого человека - НЕВОСПОЛНИМАЯ потеря, т.к. каждый из нас - уникален, но, как говорится у Рязанова - " ... дату своего ухода надо БЛАГОДРАРНО принимать...". Спасибо покойному за всё и земля ему пухом ...
    Точно сказано. И еще хочется добавить из великого классика: "Да, человек смертен, но это было бы еще пол беды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен."

    P.S. Пупу всегда останется в нашей памяти.

  • Earl57
    Джиро д’Италия, Олимпиада-2020 ... (13)
    Earl57-Фото
    Пулидора как госпитализировали месяц-полтора назад, так родственников сразу предупредили, чтобы не ждали хороших новостей и морально готовились к самому грустному...
  • Адриен
    Джиро д’Италия, Олимпиада-2020 ... (13)
    Адриен-Фото

    Цитата: motte
    Извиняюсь, но умер в возрасте 83 лет Полидор...бог мой...как же так?
    Слушайте,человеку 83 года. Извините , но на ваше "как же так" хочется ответить - не 23 и не 33, ну вот ТАК жизнь устроена - ВСЕ умирают, для старика это ЕСТЕСТВЕННО.  Дай Бог каждому из нас дожить до таких лет... Конечно , уход любого человека - НЕВОСПОЛНИМАЯ потеря, т.к. каждый из нас - уникален, но, как говорится у Рязанова - " ... дату своего ухода надо БЛАГОДРАРНО принимать...". Спасибо покойному за всё и земля ему пухом ...

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